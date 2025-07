Massiver Stromausfall in Tschechien! Straßenbahnen und U-Bahnen fahren nicht, Menschen stecken in Aufzügen fest

Ein massiver Stromausfall hat Prag sowie die Regionen Ústí nad Labem und Liberec getroffen. Laut Prague Energy betrifft der Ausfall das Umspannwerk ČEPS Chodov.

In der Hauptstadt sind Ampeln ausgefallen, Straßenbahnen und U-Bahnen fahren nicht, und Feuerwehrleute eilen herbei, um Menschen zu helfen, die im Aufzug festsitzen.

In der Tschechischen Republik kam es im Februar 2017 sowie im Juni 2022 und im Juni 2023 zu größeren Stromausfällen. Im April dieses Jahres war die Iberische Halbinsel von einem größeren Stromausfall betroffen.

15:08: Alle Umspannwerke des Übertragungsnetzes in Tschechien sind wieder in Betrieb. Die Stromversorgung in den Verteilnetzen einzelner Regionen wird nun schrittweise wiederhergestellt. Das teilte der Übertragungsnetzbetreiber ČEPS vor 15:00 Uhr mit. Gegen Mittag kam es in Teilen Prags, der Regionen Liberec, Ústí nad Labem, Mittelböhmen und Ostböhmen zu Stromausfällen. Die genaue Ursache der Probleme kennen Energieexperten noch nicht.

14:00:: „ČEPS befasst sich intensiv mit der Situation rund um den Stromausfall. Bitte bewahren Sie Ruhe und verfolgen Sie die Nachrichten. Hier sind die grundlegenden Anweisungen im Falle einer Krisensituation “, erklärt das Innenministerium.

13:56: Der Stromausfall betraf insgesamt acht Umspannwerke des Übertragungsnetzes, was auf den Abfall eines Phasenleiters zurückzuführen war. Fünf davon funktionieren inzwischen wieder. Das teilte der Übertragungsnetzbetreiber ČEPS mit . Insgesamt gibt es im Land rund 44 Umspannwerke des Übertragungsnetzes. Die Stromausfälle betrafen die Regionen Liberec, Ústí nad Labem und Mittelböhmen, Ostböhmen sowie einen Teil Prags. Die genaue Ursache der Probleme kennen Energieexperten noch nicht.

„Wir können derzeit bestätigen, dass die Leitung V411 ausgefallen ist und in der Folge zu einem Inselbetrieb im Norden und Osten Tschechiens geführt hat. Der Ausfall der Leitung V411 ist auf einen heruntergefallenen Phasenleiter zurückzuführen. Ein Teil des Übertragungsnetzes ist spannungslos. Betroffen waren acht Umspannwerke, von denen fünf bereits wieder in Betrieb sind“, so ČEPS. Die Leitung V411 ist die Höchstspannungsleitung in Tschechien. Diese Leitungen dienen der Abgabe hoher Leistungen aus Kraftwerken und der Stromübertragung über weite Strecken.

„Die Ursache wird noch ermittelt. Wir arbeiten intensiv daran, die Stromversorgung in Zusammenarbeit mit den Verteilnetzbetreibern wiederherzustellen“, teilte ČEPS mit. Prague Energy, der Stromversorger der Hauptstadt, bestätigte, dass das Zentrum der Metropole sowie Spořilov, Žižkov, Vinohrady, Jižní Město und andere Stadtteile Prags ohne Strom sind.

13:37: „Nach Angaben der PRE sollte die Stromversorgung gegen 14:00 Uhr wiederhergestellt sein. Wir stehen weiterhin mit den Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern in Kontakt. Alle technischen Teams arbeiten intensiv vor Ort, um die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wir danken allen Pragerinnen und Pragern für ihr Verständnis und ihre Geduld. Wir werden die Situation weiterhin kontinuierlich beobachten“, sagte Bohuslav Soboda (ODS) beim 10. Primas von Prag.

13:28: Laut Sprecherin Anna Zádrapová untersucht das Nationale Amt für Cyber- und Informationssicherheit derzeit auch die Ursache des Stromausfalls in Teilen Tschechiens, darunter Prag, und was genau passiert ist. Das Amt könne sich derzeit nicht weiter zur Situation äußern, sagte sie auf eine Frage der ČTK.