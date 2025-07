Palantir gegen die Welt: Was macht Palantir eigentlich?

Teile die Wahrheit!

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten: Palantir ist in diesen Tagen überall. (vgl. corbettreport.substack.com) Das stimmt, der von allen am wenigsten geschätzte Geheimdienst des tiefen Staates ist plötzlich überall in den Schlagzeilen. Investopedia preist den rekordhohen Aktienkurs von Palantir an. The New York Times berichtet über den neuen Auftrag von Palantir, eine „Mega-Datenbank“ für das Finanzamt zu erstellen. Die Menschen gehen auf die Straße, um gegen die erschreckenden Überwachungstechnologien von Palantir zu protestieren. (vgl. lataco.com)

Der Chief Technical Officer von Palantir hat sich sogar auf den Seiten von The Free Press zu Wort gemeldet, um damit zu prahlen, dass er der US-Armee als Teil des neuen „Executive Innovation Corps“ der Army Reserve beitritt, das aus Tech-Nerds und Geschäftsleuten besteht. (Vgl. breakingdefense.com)

Als Corbett-Reporter können Sie sicher gut nachvollziehen, wie seltsam dieser plötzliche Zustrom von Aufmerksamkeit für Palantir ist. Schließlich war in den letzten zehn Jahren der einzige Ort, an dem man überhaupt etwas über diesen datenverarbeitenden Überwachungsriesen lesen konnte, Unlimited Hangout, The Last American Vagabond, The Conscious Resistance, The Corbett Report oder andere unabhängige Medienseiten.

Also, was ist los? Warum wird Palantir plötzlich so genau unter die Lupe genommen? Und was bedeutet das für die Zukunft von Palantir und für die Zukunft der Menschheit? Das wollen wir jetzt herausfinden.

Was genau ist Palantir?

Wenn Sie den Artikel „How Palantir Conquered the World“ (Wie Palantir die Welt eroberte) gelesen haben, dann wissen Sie bereits, was Palantir ist und warum wir uns Sorgen um diesen als Regierungsauftragnehmer getarnten Geheimdienst machen sollten. Aber für den Fall, dass Sie diesen wichtigen Artikel nicht gelesen haben, hier eine Zusammenfassung in einem Satz:

Palantir, benannt nach den magischen, sehenden Steinen in Tolkiens „Der Herr der Ringe“, ist ein im Morast lebender Geheimdienstausläufer, der panoptische Überwachungs- und Data-Mining-Software anbietet. Diese Software verfolgt jeden und alles im Auftrag der absolut übelsten Mitglieder des tiefen Staates. Das war’s auch schon. Aber für diejenigen, die mehr Details benötigen, hier ist das etwas größere Bild:

Im Jahr 2003 wurde das widerliche Büro „Total Information Awareness“ (TIA) aufgrund öffentlicher Gegenreaktionen offiziell abgeschafft. Dabei handelte es sich um ein Programm der Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), das darauf abzielte, alle verfügbaren Transaktions-, Kommunikations- und Reisedaten aller Menschen auf der Welt, einschließlich der amerikanischen Bürger, zu sammeln, zu analysieren und zu verwerten. (vgl. govexec.com)

Ein bemerkenswerter Zufall wollte es, dass genau zu der Zeit, als TIA eingestellt wurde, der PayPal-Mafia-König und künftiges Bilderberg-Lenkungsausschuss-Mitglied Peter Thiel (ja, DER Peter Thiel) damit beschäftigt war, „Palantir Technologies Inc.‘“ zu gründen, eine „Software-Firma“ (definitiv KEINE Daten-Firma!!!), die, wie es in einem populären Bericht heißt, „auf elegante Weise das erreicht hat, was TIA erreichen wollte.“ (Vgl. archive.org)

Der in Ungnade gefallene Ex-TIA-Direktor (und in Ungnade gefallene Iran-Contra-Verbrecher) John Poindexter war von Palantirs TIA-ähnlichen Fähigkeiten so beeindruckt, dass er das Unternehmen persönlich an In-Q-Tel, den Risikokapitalarm der CIA, verwies. (vgl. corbettreport.com) Dies führte dazu, dass die CIA zum ersten und zuverlässigsten Kunden von Palantir wurde, und begründete den Präzedenzfall Palantir: Geheimdienste, Regierungsbehörden, Polizeibehörden und viele andere Regierungsbehörden, Abteilungen und Einrichtungen konnten Palantir als Ausweg nutzen, um nicht direkt in Überwachung, Spionage, Data Mining und andere fragwürdige Aktivitäten verwickelt zu werden.

Und das bringt uns zum heutigen Tag, an dem Palantir mit seiner KI-gesteuerten Big-Data-Analysesoftware für Regierungen und Privatunternehmen auf der ganzen Welt mehr als 3 Milliarden Dollar pro Jahr verdient.

Was macht Palantir?

300x250

Ja, was macht Palantir eigentlich? Nun, heutzutage so ziemlich alles! Hier sind einige Beispiele:

1. Panoptische Überwachung aller Menschen

Vielleicht ist das eine Selbstverständlichkeit, aber ich muss es trotzdem sagen. Das Verkaufsargument von Palantir war von Anfang an, dass es fortschrittliches KI-gestütztes Data Mining und Big-Data-gestützte Überwachungs- und Analyseprogramme für den tiefen Staat anbietet. Aus diesem Grund war Poindexter von Anfang an an dem Unternehmen interessiert, und aus diesem Grund wurden die CIA und die NSA zu zwei der ersten und zuverlässigsten Kunden des Unternehmens.

Palantir versprach nicht nur, den verschiedenen US-Geheimdiensten die Möglichkeit zu geben, ihre illegalen Spionagetätigkeiten gegen amerikanische Bürger effizienter durchzuführen. Außerdem erlaubte es ihnen, diese Spionagetätigkeit über einen Mittelsmann abzuwickeln, der im Falle einer Entdeckung den Wölfen zum Fraß vorgeworfen werden könnte. Zudem ermöglichte es ihnen die Verwendung eines interoperablen Systems, das dazu beiträgt, die einzelnen Datenbanken dieser Behörden, die zuvor voneinander abgeschottet waren, miteinander zu verbinden. (Vgl. techcrunch.com)

300x250 boxone

Aber so erschreckend die Überwachungstechnologie von Palantir schon immer war, sie ist im Laufe der Jahre noch unheimlicher geworden. Inzwischen erstreckt sie sich (wie wir sehen werden) auf jeden Aspekt des täglichen Lebens der Menschen, vom Arbeitsplatz über den Supermarkt bis zur Arztpraxis – und überall dazwischen. Tatsächlich wird diese Technologie nicht mehr nur eingesetzt, um zu verfolgen, was Menschen in der Vergangenheit getan haben. Sie wird jetzt auch eingesetzt, um vorherzusagen, was sie in Zukunft tun werden.