Reiner Fuellmich: „Die Monster sind am Ende ihrer Kräfte“ (Video)

Deshalb glaube ich, dass uns das Motto von Richter Brandeis vom Obersten Gerichtshof der USA, „Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel“, jetzt in die richtige Richtung führt und dafür sorgt, dass wir die Wahrheit über die Pandemie ans Licht bringen.

Denn wir hier auf dieser Seite wissen fast alles darüber. Wir kennen alle echten Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte, Ökonomen usw., die wir als Sachverständige hinzuziehen können.

Es ist die Wahrheit über die Plandemie. Und deshalb versuchen sie, mich und euch alle zum Schweigen zu bringen und mich so lange wie möglich eingesperrt zu halten. Es ist die Wahrheit über die Pandemie, die allen die Augen öffnet – und das ist der Untergang der Monster.

Die Wahrheit über die Plandemie ist ein Türöffner für alle anderen Lügen, beispielsweise über CO2 , Klimawandel, 9/11, den Ukraine-Krieg, Gaza, die Kennedy-Morde usw. usw.

Als gut ausgebildeter und vor Gericht erfahrener Anwalt sehe ich meine Aufgabe folgendermaßen: Mit Ihrer Hilfe werden Sie und ich, also wir alle zusammen, alle Beweise, die wir bereits in Hunderten von Befragungen gesammelt haben – bei denen wir bereits einen Probelauf in unserem Modellverfahren vor der Grand Jury durchgeführt haben –, zusammentragen und die Geschichten dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie die Identität der Verbrecher, die sie begangen haben, sichtbar machen.

Der andere Teil dieser Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass jeder versteht, dass die meisten Täter, wenn nicht alle, nicht einfach nur Fehler gemacht oder Fehleinschätzungen getroffen haben, sondern mit der Absicht zu töten und zu zerstören gehandelt haben, und dass wir es mit Menschen zu tun haben, denen grundlegende menschliche Eigenschaften, insbesondere Empathie, fehlen.

Der Krieg, den sie, wie bereits erläutert, bereits verloren haben, ist noch nicht ganz vorbei. Aber wir sind dabei, ihn gemeinsam, miteinander und füreinander, für die Menschheit zu beenden.

Bis dahin möchte ich mir einen Satz oder eine Warnung des deutschen Dichters Heinrich Heine zu Herzen nehmen: „Ja, man muss seinen Feinden vergeben, aber nicht bevor sie gehängt wurden.“

Man muss das nicht wörtlich nehmen, aber der Kern ist wahr. Vergebung kann erst erfolgen, wenn die Wahrheit bekannt ist und Gerechtigkeit möglich ist.

Ich für meinen Teil werde ganz sicher nicht vergessen, dass wir es mit Monstern zu tun haben. Und ich werde – so denke ich nach über 20 Monaten grundloser Haft – keinem von ihnen vergeben.

Außerdem ist das nicht meine Aufgabe. Wie eine weise Frau meiner Frau Inca kurz nach unserer ersten Begegnung sagte: „Du wirst den Mann mit dem Schwert wählen.“

Und so wie ich das sehe, wenn ich daran denke, wie mein Vater mir erklärte, der berühmte Bremer Roland stehe für Gerechtigkeit und Freiheit, bin ich wahrscheinlich dieser Mann mit dem Schwert – bildlich gesprochen natürlich.

Und ich weiß, dass es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden und keine Freiheit geben kann. Und genau das gilt, wenn wir diese Monster mit ihren Verbrechen gegen die Menschlichkeit davonkommen lassen.

Denn sie werden es so schnell wie möglich wieder tun. Und zwar, weil sie schon viel zu weit gegangen sind, um auch nur die geringste Chance zu haben, über den Zaun auf unsere Seite des Zauns, auf die Seite der Menschheit, zurückzukehren.

Natürlich ist alles möglich, auch, dass etwas Magisches passiert und die Monster einfach in eine andere Zeitlinie oder Dimension verschwinden – und ich wünschte, das würde passieren, denn es würde uns viel Aufräumarbeit ersparen, aber ich verlasse mich nicht darauf.

Um es mit einem Sprichwort zu sagen, an das sich religiöse Menschen vielleicht erinnern: „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.“

Und ich glaube, es ist sinnvoll, alles zu tun, um sicherzustellen, dass die Bumerangs der Gerechtigkeit ihr Ziel nicht verfehlen. Und falls es notwendig sein sollte, poetische Gerechtigkeit oder Karma zu fördern, sind sowohl ich als auch all die internationalen Anwälte, die sich seit Beginn der Plandemie darauf vorbereitet haben, bereit, alle Kriminellen, ihre Unternehmen und andere Einrichtungen für Schäden zur Verantwortung zu ziehen – und uns alles zu nehmen, was sie uns gestohlen haben. Und ich meine wirklich alles, was sie haben.

Gerechtigkeit kann sehr schnell – über Nacht – geschehen, wenn wir alles tun, um den Weg zu ebnen. Auch wenn es manchen von uns immer noch schwerfällt, das zu glauben, hat jeder Einzelne von uns auf dieser Seite des Zauns besondere Talente und Fähigkeiten, und gemeinsam sind wir wirklich unbesiegbar. Sie wissen es.

Und ich vergesse nicht, dass die andere Seite alles tut, um allmächtig zu erscheinen, aber ich weiß auch, dass das nicht stimmt. So ziemlich alles, was wir sehen, ist Psychoterrorismus, falsche Propaganda. Und ich glaube, es ist leicht, das zu durchschauen.

Seit Monaten reden ihre Marionetten über den fantastischen Neuling in der Stadt und wie allmächtig er sei: KI, künstliche Intelligenz.

Doch wir brauchen keine künstliche Intelligenz, denn wir verfügen über echte Intelligenz – und zwar über echte menschliche Intelligenz, die die Fähigkeit unseres Gehirns, rational zu denken, mit der Fähigkeit unseres Herzens, echte Emotionen zu empfinden, und unserer Intuition, unserem Bauchgefühl, verbindet.

Erinnern Sie sich an das Bild von dem Wesen, das mit der einen Seite auf festem Boden sitzt, mit dem anderen Ende aber über einem Abgrund schwebt?

Da steht dieser Idiot am Ende des Balkens, der über dem Abgrund hängt, und schreit und brüllt eine Gruppe von Menschen an, die am anderen Ende des Balkens stehen.

Ich nenne ihn einen Idioten, weil er nicht dort stehen würde, wenn er kein Idiot wäre. Nur das Gewicht der Menschen, die er angeschrien hat, verhindert, dass er in den Abgrund fällt.

Auf diesem (Titel)-Bild hat einer der Leute genug und steigt vom Balken. So einfach ist es doch. Je mehr Leute dem Beispiel dieses Mannes folgen und je schneller sie es tun, desto schneller ist der Idiot verschwunden und wahrscheinlich auch diejenigen, die zu lange warten. War es Gorbatschow, der sagte, das Leben bestrafe diejenigen, die zu spät kommen?

Ich weiß, dass es so einfach ist, wenn genügend von uns ihren Psychoterror und ihre Panikmache durchschauen und die richtige Entscheidung treffen. So sehe ich es mit dem Teil von mir, der der Mann mit dem Schwert ist.

Mein anderer Teil ist meine Frau Inca. Sie ist eine sehr ruhige, sanfte und friedvolle Frau. Und ich bin ihr anderer Teil. So ergänzen sich Inca und ich, und so ergänzen wir uns alle auf dieser Seite des Zauns mit all unseren individuellen Eigenschaften, Talenten und Fähigkeiten und bilden so eine perfekte Kombination aus echten Menschen.

Auch hier haben einige von Ihnen vielleicht das Gefühl, wir stecken in einer Sackgasse. Doch in Wirklichkeit sind die Monster am Ende ihrer Kräfte.

Ein etwas mysteriöser Retro-Song von Lana Del Rey, „Video Games“, fängt dieses geheimnisvoll verwirrte, aber dennoch nicht wirklich pessimistische Gefühl irgendwie ein.

Da wir aber wissen, dass es gerade jetzt an der Zeit ist, ruhig und konzentriert zu bleiben, passt auch Totos Song „Hold the Line“ gut dazu.

Und schließlich, wenn wir hoffentlich bald das Happy End des echten menschlichen Lebens erreichen, werden Songs wie „(Sittin‘ On) The Dock of the Bay“ von Otis Redding, den ich wahrscheinlich schon erwähnt habe, oder Glen Campbells und Harry Nilssons Song „Everybody’s Talkin’“ sehr gut passen.

Manche von Ihnen denken vielleicht, wir stecken in einer Sackgasse, aber in Wirklichkeit sind die Monster am Ende ihrer Kräfte. Und wir werden weiter an der Sache festhalten und konzentriert bleiben.

Wir können das Happy End nicht verpassen – und das ist echtes menschliches Leben statt des materialistischen, künstlichen [unverständlich] Lebens eines Roboters.

Danke, wir sehen uns bald.

