Nun muss der Rapper wie schon seit seiner Festnahme im September 2024 im Gefängnis auf die Urteilsverkündung warten.

Richter Subramanian sagte, der Angeklagte müsse nachweisen, dass er „keine Gefahr für die Gemeinschaft“ darstelle , doch das Gericht befand, dass er „dieser Pflicht nicht nachkommen könne“ .

Vor der Verhandlung wurde ihm die Freilassung gegen Kaution verweigert und der Richter sagte, er sehe keinen Grund, dies rückgängig zu machen, und erinnerte daran, dass die Verteidigung die Gewalttätigkeit des Angeklagten offen eingestanden habe.

Der Richter setzte die Urteilsverkündung auf den 3. Oktober fest, sagte jedoch, er sei bereit, sie zu beschleunigen.

Diddys Team hatte vor dem Prozess zwischen September und November 2024 viermal eine Freilassung auf Kaution beantragt – Subramanian lehnte diese alle ab und verwies auf überzeugende Beweise für Combs‘ „Neigung zur Gewalt“ und die „Gefahr der Behinderung der Justiz“.

Zuvor hatte der Obmann der Jury unter Jubel seines Teams das Urteil im viel beachteten Prozess gegen den Rap-Mogul Sean „Diddy“ Combs verlesen und Chefanwalt Marc Agnifilo darum gebeten, Diddy bis zur Urteilsverkündung gegen eine Kaution von einer Million Dollar freizulassen.

Combs‘ Agnifilo: Er sollte freigelassen werden. Ihm wird kein Sexhandel oder organisierte Kriminalität mehr vorgeworfen. Sein Flugzeug wurde gechartert – es befindet sich auf Maui. Er hat keinen Zugang zu seinem Flugzeug. Dies ist seine erste Verurteilung, und es handelt sich um ein Vergehen der Prostitution. Er sollte freigelassen werden. Seine Familie ist hier und könnte eine Kaution hinterlegen. Er sollte heute freigelassen werden, um nach Two Star Island zurückzukehren und dort zu leben.

Die Staatsanwaltschaft lehnte es ab, Diddy auf Kaution freizulassen. AUSA-Anwältin Maureen Comey argumentierte, dass „eine für schuldig befundene Person so lange inhaftiert werden muss, bis der Justizbeamte feststellt, dass sie wahrscheinlich nicht fliehen oder eine Gefahr [für die Gesellschaft] darstellen wird“.

Comey argumentierte außerdem, dass die Strafzumessungsrichtlinien eine Freiheitsstrafe von vier bis fünf Jahren vorsähen .

Sie fügte hinzu, dass er „Jane“ sogar dann angegriffen habe, als er mit diesem Fall konfrontiert wurde , und dass er, als er sich auf seine Stellung vorbereitete, immer noch Drogen in seinem Hotelzimmer hatte.

Doug Wignor, der Anwalt von Cassie Ventura, hat dem Gericht ebenfalls einen Brief geschickt, in dem er sich gegen eine Kaution ausspricht, da er der Ansicht ist, dass Diddy „wahrscheinlich eine Gefahr“ für Cassie und die anderen Zeugen „sowie für die Gemeinschaft“ darstelle .

So etwas kann man sich nicht ausdenken!

Bevor Präsident Trump das Weiße Haus betrat, gab es einen Putschversuch, um ihn aus dem Amt zu entfernen. Dieser begann mit der Behauptung, der Kandidat und spätere Präsident Trump sei eine Marionette Russlands, die den korrupten US-Medien falsche Geschichten zuspielte. Jim Comey war einer der korrupten Regierungsvertreter hinter diesem Putsch. Er wurde schließlich von Präsident Trump entlassen.

Wie viele Amerikaner wissen, ist Comeys Tochter ein ganz eigenes Kind. Sie arbeitet für das Justizministerium in New York . Wir berichteten bereits, dass sie als Staatsanwältin im Prozess gegen P. Diddy tätig ist, nachdem sie zuvor bereits mit den Fällen Epstein und Ghislaine Maxwell betraut war. Wie konnte das passieren? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Glaubt irgendjemand, dass der Fall Diddy unter Comeys Führung auf der sicheren Seite sein wird?

Die Amerikaner fragen sich, warum Maurene Comey trotz ihres Interessenkonflikts als Jim Comeys Tochter immer noch im Justizministerium arbeitet. Warum war sie an diesem und zahlreichen anderen aufsehenerregenden Fällen beteiligt? Diente sie der Gerechtigkeit oder der Vertuschung? Und was im Zusammenhang mit dem heutigen Tag nicht bekannt gegeben wurde, was das Justizministerium über P. Diddy und seine Verbrechen wusste, wurde nicht bekannt gegeben.

Für den Durchschnittsamerikaner ist es schwer zu glauben, dass mit der Übernahme des Falles P. Diddy durch Maurene Comey heute Gerechtigkeit geübt wurde.

Diddy-Fans feiern Freispruch indem sie sich gegenseitig vor dem Gerichtsaal mit Babyöl einreiben

Fans feiern Freispruch:

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung versammelten sich zahlreiche Diddy-Fans vor dem Gerichtsgebäude. In einem ungewöhnlichen und mittlerweile viralen Trend begannen sie, sich gegenseitig mit Babyöl einzureiben – offenbar eine Anspielung auf Diddys ikonischen Lifestyle und frühere Bühnenauftritte.

In sozialen Netzwerken verbreiten sich die Aufnahmen rasant. Die Szene vor dem Gerichtssaal symbolisiert nicht nur Erleichterung über den teilweisen Freispruch, sondern auch den Kultstatus, den Diddy in der Popkultur einnimmt. Dafür werden die Fans jedoch auch stark kritisiert.

Diddy fans celebrate his verdict outside the courthouse by pouring baby oil on each other

pic.twitter.com/0Zu67I25FS — FearBuck (@FearedBuck) July 2, 2025

Das ist verrückt.

This is insane pic.twitter.com/p8DzXOpXud — The Immortal (@TheImmortal007) July 2, 2025

Das ist krank.

Diese Kultur ist widerlich.

This is sick. This culture is disgusting. — NBA Cup (@TheNBACup) July 2, 2025

Diddy supporters were reportedly seen pouring baby oil on each other outside the courthouse after his verdict today. (via CNN) pic.twitter.com/vvKSLtwc5A — 💪🎭..Rai ji..💪🎭 (@Vinod_r108) July 2, 2025

Diese dummen Wichser sollten sich alle zutiefst schämen…

These dumb mfs should all be absolutely ashamed.. pic.twitter.com/19mpYZxKyS — OBA 🏧 (@1_un_known_) July 2, 2025

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com/joehoft.com/ am 03.07.2025