9 widerliche Abscheulichkeiten, die von unseren Spitzenwissenschaftlern geschaffen werden

Nur weil etwas möglich ist, heißt das nicht, dass unsere Wissenschaftler es auch tun sollten. Wir leben in einer Zeit, in der die Technologie exponentiell voranschreitet, es aber kaum Leitplanken gibt. Daher können Forscher praktisch tun, was sie wollen. In geheimen Laboren auf der ganzen Welt werden Gräueltaten begangen und Monstrositäten erschaffen.

Da die Mainstream-Medien leider kaum darüber berichten, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, hat die große Mehrheit der Bevölkerung leider keine Ahnung, was passiert.

Hoffentlich helfen Artikel wie dieser, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Im Folgenden finden Sie neun abscheuliche Gräueltaten, die von unseren Spitzenwissenschaftlern geschaffen werden … Von Michael Snyder

#1 Forschern in China ist es gelungen, Mäuse zu züchten, die zwei Väter und keine Mütter haben und die in der Lage waren , ihren eigenen Nachwuchs zu zeugen …

Weltweit erstmals haben Wissenschaftler Mäuse mit zwei Vätern geschaffen, die selbst Nachkommen zeugen können. Dies ist ein großer Fortschritt für unser Verständnis der Fortpflanzung bei Säugetieren und könnte theoretisch auch Auswirkungen auf uns Menschen haben – doch bis zur Realität ist es noch ein weiter Weg.

Unter der Leitung von Yanchang Wei von der Shanghai Jiao Tong University in China injizierte das Team zwei Spermien in eine leere Eizelle und nutzte anschließend Epigenom-Engineering, um die Spermien-DNA umzuprogrammieren, sodass sich ein Embryo entwickeln konnte.

Über 250 Embryonen wurden weiblichen Mäusen eingepflanzt, aber nur zwei – beide männlich – überlebten bis ins Erwachsenenalter. Diese Erfolgsquote mag zwar gering sein, aber beide Mäuse waren fruchtbar und zeugten weitere Nachkommen – etwas, das zuvor noch nie erreicht wurde.

Forscher haben bereits Mäuse mit zwei Müttern gezüchtet. Versuche, dasselbe mit Mäusen mit zwei Vätern zu tun, waren jedoch weniger erfolgreich. Die Embryonen entwickeln sich bis zu einem gewissen Punkt, hören aber schließlich auf zu wachsen. Dies wird durch einen Prozess namens genomische Prägung behindert.

Dies geschieht, wenn bestimmte mütterliche oder väterliche Gene während der Entwicklung abgeschaltet werden, und stellt ein grundlegendes Hindernis für die eingeschlechtliche Fortpflanzung bei Säugetieren dar.

#2 Einem Unternehmen namens „Colossal Biosciences“ gelang es mithilfe gentechnischer Verfahren, den ausgestorbenen Schreckenswölfe zu retten. Nun will das Unternehmen dasselbe mit dem Wollmammut, dem Dodo und dem Tasmanischen Tiger erreichen . Jeder, der einen Jurassic Park-Film gesehen hat, weiß, wie diese Geschichte wahrscheinlich enden wird …

Mithilfe geschickter Gentechnik und alter, konservierter DNA entschlüsselten Wissenschaftler von Colossal das Genom des Grauwolfs, schrieben den genetischen Code des gewöhnlichen Grauwolfs um, um ihn anzupassen, und brachten mithilfe von Haushunden als Leihmüttern Romulus, Remus und ihre Schwester, die zwei Monate alte Khaleesi, in drei getrennten Geburten im letzten Herbst und in diesem Winter zur Welt – und rehabilitierten damit erstmals eine Tierlinie, deren lebender Genpool längst verschwunden war.

TIME traf die Männchen (Khaleesi war aufgrund ihres jungen Alters nicht anwesend) am 24. März auf einem eingezäunten Feld in einer US-amerikanischen Wildtierauffangstation, unter der Bedingung, dass ihr Aufenthaltsort geheim bleibt, um die Tiere vor neugierigen Blicken zu schützen.

Der Direwolf ist nicht das einzige Tier, das Colossal, das 2021 gegründet wurde und derzeit 130 Wissenschaftler beschäftigt, wiederbeleben möchte. Auf der Wunschliste der ausgestorbenen Arten stehen auch das Wollhaarmammut, der Dodo und der Beutelwolf, der Tasmanische Tiger.

Bereits im März überraschte das Unternehmen die Wissenschaftsgemeinde mit der Nachricht, es habe Mammut-DNA kopiert, um eine Wollmaus zu erschaffen – ein chimäres Tier mit dem langen, goldenen Fell und dem beschleunigten Fettstoffwechsel des Mammuts.

#3 Es wird berichtet, dass eine Gruppe sehr prominenter Wissenschaftler beabsichtigt, „Gott zu spielen“, indem sie synthetische menschliche DNA von Grund auf neu aufbaut …

Ein radikal neues Unterfangen, das Synthetic Human Genome Project, versucht, synthetische menschliche DNA von Grund auf neu zu erstellen. Doch wer fragt, welche Auswirkungen diese Wissenschaft auf die Gesellschaft haben wird?

Professor Joy Zhang von der University of Kent leitet ein Projekt, das diese neuen genomischen Entwicklungen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive analysiert. Angesichts der bahnbrechenden Technologien, die die Gesellschaft radikal verändern werden, ist es für Techniker und Politiker gleichermaßen ein wichtiges Anliegen, diesen Veränderungen immer einen Schritt voraus zu sein.

#4 Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie drei Jahrzehnte lang vor Ihrer Geburt buchstäblich eingefroren wären? Kürzlich stellte ein Paar in Ohio einen brandneuen Rekord auf, indem es ein Kind zur Welt brachte, dessen Embryo über 30 Jahre lang eingefroren war …

Ein Paar aus Ohio hat aus einem Embryo, der über 30 Jahre lang eingefroren war, einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Damit stellt es Berichten zufolge einen neuen Weltrekord auf.

Lindsey, 35, und Tim Pierce, 34, haben am Samstag ihren Sohn Thaddeus Daniel Pierce zur Welt gebracht. Frau Pierce sagte gegenüber MIT Technology Review, ihre Familie habe gedacht, es sei „wie aus einem Science-Fiction-Film“.

Es wird angenommen, dass die längste Zeit, die ein Embryo eingefroren wurde, bevor es zu einer erfolgreichen Lebendgeburt kam, der längste ist. Der bisherige Rekordhalter war ein Zwillingspaar, das 2022 aus 1992 eingefrorenen Embryonen geboren wurde.

#5 Ein Forscherteam unter der Leitung eines Wissenschaftlers der Stanford University hat eine Gehirn-Computer-Schnittstelle entwickelt, die Gedanken lesen kann. Diese neue Schnittstelle soll eine Genauigkeit von 74 Prozent erreichen …

Wissenschaftler haben nun mit der inneren Sprache verbundene Gehirnaktivitätsmuster identifiziert und sie mit einer Genauigkeit von 74 % in Text umgewandelt.

Die in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Arbeit könnte es Gehirn-Computer-Schnittstellensystemen (BCI) ermöglichen, Menschen, die nicht laut sprechen können, bei der Kommunikation zu helfen, indem sie sich zur Aktivierung des Systems im Stillen ein Passwort ausdenken.

„Dies ist das erste Mal, dass es uns gelungen ist zu verstehen, wie die Gehirnaktivität aussieht, wenn man nur ans Sprechen denkt“, erklärt die Hauptautorin Erin Kunz von der Stanford University.

#6 Ein von Bill Gates unterstütztes Unternehmen möchte, dass wir anfangen, „Butter“ zu essen, die aus Kohlenstoff hergestellt ist …

„Das innovative Food-Tech-Unternehmen Savor hat die weltweit erste Butter aus Kohlenstoff auf den Markt gebracht“, heißt es in einem aktuellen Werbeartikel des Carbon Herald.

„Das von Bill Gates‘ Breakthrough Energy Ventures unterstützte Unternehmen konnte diesen technologischen Fortschritt durch die molekulare Konstruktion von Fett aus Kohlendioxid (CO₂), grünem Wasserstoff (GH₂) und Methan (CH₄) erzielen.

„Dieses revolutionäre Produkt soll dem wachsenden Bedarf an nachhaltigen Lösungen für die Nahrungsmittelkette gerecht werden, die eine zuverlässige Alternative zu landwirtschaftlich abhängigen Ölen bieten.“

#7 Wie kann irgendjemand nur glauben, dass das eine gute Idee ist? Wissenschaftler in Brasilien haben „chimäre H5N1-Viren geschaffen, die es in der Natur vorher nicht gab“…

Einer kürzlich veröffentlichten, von Experten begutachteten Studie zufolge haben Forscher des brasilianischen Butantan-Instituts im Labor mithilfe der Reverse-Genetik völlig neue Grippeviren entwickelt und chimäre H5N1-Viren konstruiert, die in der Natur bisher nicht vorkamen.

Als Hühnerembryos diesen neuen Viren ausgesetzt wurden, entwickelten sie schnell „hämorrhagische Läsionen“ …

Die Studie berichtet außerdem, dass Hühnerembryos, die mit diesen im Labor erzeugten Viren geimpft wurden, hämorrhagische Läsionen entwickelten, ein abnormales Ergebnis, das bei saisonalen Grippeviren nicht beobachtet wird.

Die gewonnenen Embryonen wiesen hämorrhagische Läsionen auf … Diese Merkmale wurden bei saisonalen Grippestämmen nicht beobachtet. Die Gründe dafür … sind unbekannt.“ (S. 8)

Sollte sich jemals ein Stamm der Vogelgrippe ausbreiten, der bei Menschen „hämorrhagische Läsionen“ verursacht, wissen wir genau, wer dafür verantwortlich ist.

#8 Forscher der Johns Hopkins University erschaffen menschliche „Mini-Gehirne“, um neurologische Erkrankungen zu erforschen. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie krank das ist …

Um zu verstehen, wie neurologische Erkrankungen und Leiden entstehen, haben Wissenschaftler vereinfachte Versionen des Gehirns geschaffen, sogenannte Gehirn-Organoide.

Dabei handelt es sich um dreidimensionale Gewebekulturen, die aus Stammzellen wachsen und die Struktur und Funktion des Gehirns nachbilden.

In jüngerer Zeit wurden Gehirn-Assembloide entwickelt, Fusionen mehrerer Gehirn-Organoide. Sie kombinieren Organoide, die verschiedene Teile des Gehirns darstellen, wie etwa die Großhirnrinde, das Mittelhirn und das Hinterhirn.

#9 Offenbar haben sie beim ersten Mal nichts daraus gelernt, denn jetzt experimentieren Forscher am chinesischen Wuhan Institute of Virology mit dem Affenpockenvirus …

Eine neue, von Experten begutachtete Studie zeigt, dass Wissenschaftler des chinesischen Wuhan Institute of Virology (WIV) und der Wuhan University ein Affenpockenvirusprotein namens OPG147 geklont und konstruiert haben, das das Frühwarnsignal des menschlichen Immunsystems unterdrückt, ohne offensichtliche Alarme auszulösen.

Die Forscher interessieren sich insbesondere für ein Protein, das die „Fähigkeit des menschlichen Immunsystems, das Vorhandensein von viralem Material zu signalisieren“ stören kann …

Die neue, am 11. Juni 2025 in PLOS Pathogens veröffentlichte Forschungsarbeit zeigt, dass OPG147 – ursprünglich im angeblichen Wildtyp des Affenpockenvirus gefunden – die verborgene Fähigkeit besitzt, mit einem wichtigen menschlichen Immunsensor namens MITA/STING zu interagieren und so dessen Fähigkeit zu stören, das Vorhandensein von viralem Material zu signalisieren.

Was ich in diesem Artikel mitgeteilt habe, ist nur das, was wir wissen.

Wie viel mehr passiert hinter verschlossenen Türen, von dem wir nichts wissen?

Wenn unsere Wissenschaftler versuchen, „Gott zu spielen“, wird dies unweigerlich unerwartete Folgen haben.

Natürlich wird es beim Ausbruch der nächsten großen Pandemie enorme Anstrengungen geben, die wissenschaftliche Gemeinschaft vor der Schuldzuweisung zu schützen.

Aber die Wahrheit ist, dass viele der Dinge, die sie derzeit tun, völlig verrückt sind.

Sie spielen buchstäblich mit Milliarden von Menschenleben und müssen damit aufhören, bevor es zu spät ist.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 22.08.2025