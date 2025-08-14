Teile die Wahrheit!

Eine Studie im European Heart Journal analysiert die Kohlenstoffemissionen von Aortenklappenoperationen und kommt zu dem Ergebnis, dass die TAVR-Methoden weitaus weniger CO2 ausstoßen als Eingriffe am offenen Herzen.

Kritiker argumentieren, dass die Priorisierung von Klimametriken gegenüber dem Überleben und der Genesung von Patienten die medizinische Ethik untergräbt.

Die Methodik untersucht die HVAC-Systeme von Krankenhäusern und die postoperativen Aufenthalte als Hauptverursacher von CO2 – beides ist für die Patientenversorgung von entscheidender Bedeutung.

Die Autoren schlagen vor, dass der CO2-Fußabdruck als Richtschnur für „Entscheidungen auf Bevölkerungsebene“ dienen sollte, was Ängste vor einer möglichen Rationierung lebensrettender Behandlungen schürt.

Eine klimabesessene Gesundheitspolitik läuft Gefahr, lebensrettende Pflege in eine kohlenstoffverbrennende Übung zu verwandeln.

Ein deutliches Beispiel dafür, wie Klimaaktivismus die Medizin tief berührt hat, ist die im European Heart Journal veröffentlichte Studie von Forschern , die die CO2-Emissionen von Aortenklappenersatzoperationen quantifiziert haben – und deren Auswirkungen auf den Planeten höher einstufen als die Behandlungsergebnisse für die Patienten .

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der chirurgische Aortenklappenersatz (SAVR) etwa doppelt so viele Treibhausgase ausstößt wie minimalinvasive transkatheterale Eingriffe (TAVR), bietet aber keine Lösungen zur Senkung der Sterblichkeit oder der Kosten. Kritiker verurteilen diese Einmischung von Klimaparametern in Entscheidungen über Leben und Tod als Widerspruch zur medizinischen Ethik.

Die Studie analysierte Daten von 30 Eingriffen zwischen März und September 2023 und fand heraus, dass SAVR 620–750 kg CO2e pro Patient erzeugte – im Vergleich zu 280–360 kg CO2e bei TAVR – und rechnete absurderweise auch die Emissionen für Krankenhausheizung, postoperative Mahlzeiten und sogar Wäsche mit ein. („Etwas Unerwartetes ist passiert“ – UNO senkt stillschweigend Bevölkerungsprognosen)

Die Autoren fordern die Regulierungsbehörden auf, diese Ergebnisse bei Entscheidungen auf Bevölkerungsebene zu berücksichtigen. Wissenschaftler befürchten, dass diese Forderung zu einer Rationierung der Gesundheitsversorgung im Namen der Klimaziele führen könnte.

Die Absurdität der Kohlenstoffkalkulation in der Herzbehandlung

Die Fixierung der Studie auf die Emissionen bei Operationen bagatellisiert die Verzweiflung von Patienten mit Herzinfarkt. Zum Vergleich: Ein Hin- und Rückflug über den Atlantik verursacht pro Passagier etwa eine Tonne CO2-Emissionen – der CO2-Fußabdruck einer Herzoperation von 620 kg ist damit kleiner als der eines Urlaubsfluges.

Dennoch behandelt die Studie die lebenserhaltenden Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme der Intensivstation als Klimaschädlinge, nicht als Notwendigkeiten . „Eine Verkürzung der Intensivstationsaufenthalte würde die Emissionen senken, aber auch die Überlebensraten“, bemerkte ein Kardiologe, der nicht an der Studie beteiligt war.

Die Methode quantifiziert zwar präzise CO2-Äquivalente bis hin zu Narkosegasen, berücksichtigt aber nicht die wesentlich höheren Risiken im Operationssaal. Wie die Studie selbst einräumt, verursacht die postoperative Versorgung – lebenswichtig für die Genesung – 52 bis 59 Prozent der Emissionen.

„Das ist keine Wissenschaft, sondern Klima-Hobbyismus“, schnaubte Ken Tomlinson, ein ehemaliger FDA-Beamter. „Was kommt als Nächstes? Krankenhäuser dafür bestrafen, dass sie Patienten zu lange am Leben halten?“

Methodik in der Kritik

Der detaillierte Ansatz der Studie – die alles vom Waschmittel bis zum Speiseplan erfasst – offenbart eine Distanz zur medizinischen Realität.

Die Schuld für die höheren Emissionen von SAVR wird auf „biologischen Abfall“ und die „postoperative Verweildauer“ geschoben, während die Einschränkungen von TAVR, etwa die Eignung nur für Patienten mit geringerem Risiko, ignoriert werden.

„Die Autoren hätten sich auf die Wiederverwendung chirurgischer Instrumente oder die gemeinsame Nutzung von Anästhesiegeräten in verschiedenen Operationen konzentrieren können“, bemerkte Dr. Emily Taylor, klinische Ethikerin in Harvard. „Aber nein – wir machen einfach allen Angst vor dem Klima.“

Selbst die Behauptung der Studie, sie sei „ISO-konform“, kollidiert mit ihren fadenscheinigen Annahmen. So stoßen beispielsweise die Klimaanlagen von Krankenhäusern täglich weit mehr CO2 aus als jede einzelne Operation – eine Tatsache, die patientenspezifische „CO2-Bilanzierungen“ statistisch bedeutungslos macht.

Wie die Fehlerquote der Studie von 25 Prozent impliziert, ist ihre Präzision eine Illusion. „Es geht hier nicht um Emissionsreduzierung“, witzelte der Klimaskeptiker und Arzt Rand Simberg. „Es geht darum, Aktivismus in jeden Winkel unseres Lebens zu zwängen.“

Ein rutschiger Abhang für die medizinische Ethik

Der Schlusssatz des Papiers – dass Emissionen „bei Entscheidungen auf Bevölkerungsebene berücksichtigt werden sollten“ – hat Unbehagen ausgelöst. Wenn Krankenhäuser beginnen, Behandlungen auf der Grundlage des Kohlenstoffausstoßes statt der Wirksamkeit zu wählen , könnten gefährdete Patienten die Konsequenzen tragen.

„Würde sich ein 75-Jähriger einer SAVR unterziehen, wenn diese ‚zu viel Kohlenstoff kostet‘?“, fragt Stuart Rosen, Bioethiker an der Johns Hopkins University. „Diese Cargo-Kult-Klimamathematik bedroht die Gerechtigkeit im Gesundheitswesen.“

Kritiker warnen, die Studie dränge die Medizin in Richtung einer utilitaristischen Triage, bei der knappe Ressourcen „Patienten mit geringen Emissionen“ zugewiesen würden.

„Stellen Sie sich vor, Sie verweigern jemandem eine Transplantation, weil Beatmungsgeräte kohlenstoffintensiv sind“, sagte der Politikanalyst Stuart Yoelin. „Diese Studie bietet Ärzten die Möglichkeit, Gott mit einem Konfetti zu spielen.“

Der breitere Klimakult in der Medizin

Die Studie spiegelt einen beunruhigenden Trend wider: Klimadogmen verzerren die Prioritäten im Gesundheitswesen. Von Universitäten, die Konferenzen zum Thema „Nachhaltigkeit in der Chirurgie“ veranstalten, bis hin zu Regierungen, die Krankenhäuser mit hohen Emissionen bestrafen – Aktivisten stellen die Gesundheitsversorgung mit Cookies als Umweltverschmutzer statt als Lebensader dar.

„Sie blenden den menschlichen Faktor völlig aus“, sagte Dr. David Cochrane, Präsident von Docs4PatientCare. „Für diese Aktivisten ist Opas Leben nur ein weiterer CO2-Eintrag.“

Dieser einseitige Fokus verschleiert die übergroße Rolle nicht-chirurgischer Klimafaktoren. Daten der CDC aus dem Jahr 2023 zeigen beispielsweise, dass allein die Lebensmittelauswahl eines durchschnittlichen Amerikaners jährlich über 7.000 kg CO2 verursacht – weit mehr als jede größere Operation.

Dennoch werden in der Klimapolitik Notaufnahmen und Operationssäle als Übeltäter dargestellt.

Patienten haben Vorrang vor der Tagesordnung

Angesichts der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und steigender Gesundheitskosten ist die Emissionsbesessenheit des European Heart Journal eine groteske Ablenkung.

Die Daten mögen Klimabürokraten zufriedenstellen, doch den Millionen von Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, bieten sie nichts. Eine Politik, die Operationen als CO2-Kompensation missbraucht, verstößt gegen das hippokratische Ideal.

„Wir müssen Patienten heilen, nicht den Planeten Erde“, sagte Dr. Michael Cowan, ein erfahrener Herz-Kreislauf-Chirurg. „Wenn es uns nicht um die Rettung von Leben geht, dann ist das Schlachtfeld, auf dem wir kämpfen, nicht die Medizin.“

Die größte Innovation der Studie könnte darin bestehen, zu beweisen, wie weit der Klimaaktivismus vordringen wird – bis an den Rand des Operationstischs, selbst wenn dies bedeutet, die Augen vor dem menschlichen Herzen zu verschließen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 11.08.2025