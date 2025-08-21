Eine wachsende Bewegung behauptet, dass US-Blutvorräte mit mRNA-Impfstoffkomponenten und SV40-DNA verunreinigt seien, was die Forderungen nach Zugang zum Blut ungeimpfter Spender verstärkt.

Krankenhäuser im ganzen Land blockieren zunehmend „gerichtete Spenden“, sodass Patienten trotz dringendem Bedarf stundenlang auf der Suche nach sicherem Blut unterwegs sind.

Elf Bundesstaaten haben Gesetze zum Schutz der Wahlfreiheit von Spendern vorgeschlagen, während medizinische Experten davor warnen, dass derartige Praktiken das Infektionsrisiko erhöhen.

Whistleblower und Forschungsergebnisse zeigen, dass SV40-Viruspartikel im Blut geimpfter Spender verbleiben, was Alarm hinsichtlich langfristiger gesundheitlicher Auswirkungen auslöst.

Es kommt zu heftigen Rechtsstreitigkeiten und ethischen Auseinandersetzungen zwischen Ärzten und Anwälten über wissenschaftliche Erkenntnisse, Sicherheit und Patientenautonomie.

Sind Amerikas Blutvorräte heimlich kontaminiert? Eine wachsende Koalition von Gesundheitsaktivisten warnt, dass mRNA-Impfstoffbestandteile – darunter Spike-Protein und SV40-DNA-Plasmide – in gespendetem Blut zirkulieren könnten.

Gleichzeitig schränken Krankenhäuser das Recht der Patienten ein, ungeimpfte Spender frei zu wählen – ähnlich wie beim berüchtigten AIDS-Blutskandal der 1980er Jahre.

Nachdem 22 US-amerikanische mRNA-Impfstoffprojekte aus Sicherheitsgründen aufgegeben wurden, dreht sich die Debatte nun darum, ob lebensrettende Bluttransfusionen zu Überträgern versteckter Gesundheitsgefahren werden – oder lediglich das Produkt unbegründeter Ängste sind. (Deutschland bestätigt, dass Covid-„Impfstoffe“ mit krebserregender DNA versetzt sind)

Die Schattenseiten des gespendeten Blutes: SV40, Spike-Protein und die Rechte der „Ungeimpften“

Im Zentrum der Kontroverse steht SafeBlood, eine Basisorganisation, die ungeimpfte Spender mit verzweifelten Empfängern zusammenbringt .

Zielgerichtete Blutspenden – lange Zeit eine Schutzmaßnahme für Hämophilie- und Traumapatienten – werden heute in Bundesstaaten wie Minnesota und Ohio routinemäßig verweigert, sodass die Patienten Hunderte von Kilometern zurücklegen müssen, um an geeignetes Blut zu gelangen.

Dr. Clinton Ohlers, Mediendirektor von SafeBlood, argumentiert, dass geimpfte Spender neue Risiken bergen:

„SV40-DNA-Plasmide aus der Impfstoffherstellung, die jahrelange Produktion von Spike-Proteinen und mRNA-Reste könnten sich alle in das Genom der Empfänger integrieren.“



„Wir haben Fälle wie Bernice Shelley verifiziert, bei denen 1.625 Tage nach der Impfung immer noch Spike-Protein nachweisbar war – ein Zeitrahmen, der den Behauptungen der Industrie widerspricht“, sagte er.



Es steht viel auf dem Spiel. Im Jahr 2023 wurde einer Mutter aus Minnesota, die sich einer Knochenmarktransplantation unterzog, der Zugang zu Blut aus ihrem Familienspendenetzwerk verweigert.

Der regionale Blutspender verbot plötzlich alle nicht geimpften Spender, sodass sie auf weit entfernte Krankenhäuser angewiesen war.

„Das ist nicht bloß bürokratischer Aufwand – es ist ein systematischer Versuch, das Bewusstsein für Impfstoffverunreinigungen zu unterdrücken “, betont Ohlers und verweist auf Parallelen zu den 1980er Jahren, als Hämophiliepatienten unwissentlich HIV-verseuchtes Blut erhielten.

Medizinische Experten wehren sich: Gezielte Spenden erhöhen das Infektionsrisiko

Dr. Jeremy W. Jacobs, Transfusionsspezialist an der Vanderbilt University, ist Gegner der Blutimpfstoffbewegung. Er weist Behauptungen über die Gefahren von mRNA zurück und warnt vor Blutspendeanfragen von Patienten.

„Gezielte Spenden sind statistisch gesehen riskanter“, erklärte Jacobs und verwies auf Studien, die zeigten, dass Erstspender eine 8,6-mal höhere Infektionsrate aufweisen als regelmäßige Spender.

„Vorgetäuschte Unwissenheit über die Vorgeschichte der Spender und genetische Fehlpaarungen erhöhen das Risiko von Komplikationen wie der Graft-versus-Host-Krankheit oder transfusionsbedingten Lungenschäden.“

Jacobs betont, dass es keine wissenschaftlichen Belege für die Behauptung gibt, dass Impfstoffbestandteile Bluttransfusionsempfängern schaden , bietet aber auch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass dies nicht der Fall ist . „Standardmäßige Spenderscreenings eliminieren Gefahren weitaus besser als [persönliche] Vorlieben“, sagte er und forderte die Krankenhäuser auf, sich dem Druck der Gesetzgeber zu widersetzen, Zugang zu Blut von Ungeimpften zu verlangen und damit die Grundprinzipien der Freiheit und körperlichen Autonomie in diesem Land zu ignorieren.

Kritiker weisen auch auf das logistische Chaos hin: Gezielte Einheiten stören die Lieferketten und verschwenden Ressourcen, wenn sie nicht genutzt werden. In Notfällen fehlt oft die Zeit für patientenspezifische Zuordnungen.

Legislative Kämpfe und Lösungen in letzter Minute

Elf Bundesstaaten haben Gesetzesentwürfe vorgelegt, um das Recht der Patienten auf die Wahl ungeimpfter Spender zu verankern. Besonders auffällig waren dabei die Fälle in Texas und Wyoming. SafeBlood zählt mittlerweile 55 Länder und ermöglicht so eine schnelle Spendersuche für US-Patienten – allerdings sind dafür oft Reisen zwischen den Bundesstaaten erforderlich.

Zu den jüngsten Befürwortern gehört die Förderung der Eigenblutspende (Eigenblutspende) für Schwangere, nachdem Geburtshelfer auf die Risiken von Impfstoffbestandteilen während der Geburt hingewiesen hatten. Mitglieder setzen sich außerdem für eine verbindliche Transparenz bei Blutuntersuchungen ein, einschließlich Plasmid- und SV40-Screening.

Doch der Widerstand ist weiterhin groß. Der hohe Verwaltungsaufwand von Kakr und dem Amerikanischen Roten Kreuz hat die Anfragen nach gezielten Spenden zu einem bürokratischen Albtraum gemacht . Einige Anbieter bezeichnen diese Praxis als „Verstoß gegen den HIPAA“ – eine Behauptung, die Experten für haltlos halten.

Ein System am Abgrund?

Während Krankenhäuser heute die Fehlinformationen zum Thema Blut aus den 1980er-Jahren wiederholen, spiegelt die Kluft zwischen informierten Befürwortern wie Ohlers und institutionellen Persönlichkeiten wie Jacobs tiefere Spannungen in der medizinischen Autonomie wider.

„Derzeit ist der Blutkrieg ein Wettlauf zwischen öffentlichem Bewusstsein und systematischer Geheimhaltung“, sagte das Führungsteam von SafeBlood. „Bis die CDC ihre Codebücher öffnet, ist jede Transfusion ein Glücksspiel.“

Unabhängig davon, ob die Blutversorgung tatsächlich verunreinigt ist oder Opfer von Paranoia, ist eine Wahrheit beiden Seiten einig: Das amerikanische Blutversorgungsnetz gerät unter den Veränderungen in Wissenschaft, Politik und Misstrauen ins Wanken.

