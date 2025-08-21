Die präzisen Vorhersagen des Mor Plai (Video)

Teile die Wahrheit!

Mit Hellsehern ist das bekanntlich so eine Sache. Viele Prophezeiungen, selbst von berühmten hellsichtigen Menschen, sind oft nie eingetroffen. Andererseits gibt es eine kleine Zahl an Propheten, die sehr präzise Vorhersagen machen.

Zu den wenigen Persönlichkeiten gehört auch die Thailänderin Mor Plai, die mittlerweile eine Berühmtheit in Hellseherkreisen ist. Unter anderem sagte sie das Verschwinden von Malaysia-Flug MH-370 voraus. Von Frank Schwede

Seit Jahren fasziniert die berühmte thailändische Wahrsagerin Navaracha Pinitlokakorn, besser bekannt als Mor Plai, mit Vorhersagen die Weltöffentlichkeit, die oft verblüffend präzise sind.

Fans nennen sie „Mor Plai Praikrasib“ oder Geisterflüsterin, ein Spitzname, der von ihrer Fähigkeit inspiriert ist, mit heiligen Wesen zu kommunizieren – vor allem mit dem „Gott des Todes“.

Mor Plai hat wiederholt erklärt, dass ihre Vorhersagen keine bloßen Vermutungen seien, sondern Offenbarungen aus einer anderen Welt, die sie während ihrer Gespräche mit Geistern erhält.

In Interviews bestreitet die junge Frau, unter Wahnvorstellungen zu leiden und behauptet, ihre geistige Gesundheit sei ihr einmal von einem chinesischen Dolmetscher bestätigt worden – sie hat jedoch nie erwähnt, dass sie als Kind mit ihren Eltern einen Arzt aufgesucht hat.

Mor Plai sagte, sie habe schon als Kind Geister gesehen und zunächst Schwierigkeiten gehabt, zwischen Lebenden und Toten zu unterscheiden. Sie berichtet, dass gegenüber ihrem Elternhaus ein leeres, verfallenes Haus stand, aus dem sie Menschen ein- und ausgehen sah. (Das Buch der Vorhersagen von Pater Pio. Was erwartet die Menschheit in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts?)

Ihre Eltern, denen sie davon erzählte, glaubten, ihre Tochter leide nur ein einer blühenden Fantasie. Bis jener Tag kam, der alles im Leben von Mor Plai ändern sollte. Sie stand wieder einmal im Garten und sah einen älteren Mann aus dem Haus gegenüber kommen.

Sie winkte ihm fröhlich zu und sie glaubte, dass auch er sie sah, weil er ja schließlich zurückwinkte. Sofort lief sie zu dem Unbekannten. Die Nachbarn, die das seltsame Verhalten beobachteten, stellten zu ihrem Entsetzen fest, dass die Kleine Selbstgespräche führte, lachte und munter herumtanzte.

Sofort informierten die besorgten Nachbarn die Eltern des Mädchens, die ihrerseits ihre Tochter sofort ins Haus holten. Das Mädchen wehrte sich und sagte, sie spiele doch nur mit dem netten Onkel.

Den Nachbarn ließ der Vorfall keine Ruhe. Umgehend schauten sie in dem verfallenen Haus nach dem Rechten und fanden die Leiche eines älteren Herrn. Während sie entsetzt auf die Leichnam blickten, rannte das Mädchen zu ihnen hin und sagte, dass sei der nette Onkel, der mit mir gespielt habe.

Kontakte zu Geistwesen und Göttern

Von diesem Moment an war klar, dass Mor Plai mit Geistern in Kontakt steht. Kein Kind spielte mehr mit dem Mädchen oder besuchte es. Als Mor Plai älter wurde, war ihr klar, dass sie nicht nur zu Verstorbenen Kontakt hat, sondern dass sie auch Geistwesen sah, die Ähnlichkeit mit Göttern hatten.

Einmal beobachtete sie eine Gestalt, die Ähnlichkeit mit Hindugott Krisner hatte. Als sie ihren Eltern davon erzählte, waren sie zunächst schockiert und verängstigt – schließlich brachten sie ihre Tochter zu einem Psychiater, der einige Tests durchführte und zu der Schluss kam, dass das Mädchen psychisch völlig gesund sei.

Mor Plais besondere Gabe machte schnell die Runde im Ort, was dazu führte, dass sie keine Freunde hatte, weil die anderen Kinder ihre Nähe fürchteten. Sie war ein einsames junges Mädchen.

Mit Anfang zwanzig lernte Mor Plai mit den Geistern zu kommunizieren. Eines Nachts nahm ein Wesen Kontakt zu ihr auf. Dieses Wesen hat der jungen Frau erklärt, dass sie über die Gabe verfüge, in die Zukunft zu sehen.

Sie müsse lediglich lernen, die Botschaften richtig zu lesen. Mor Plai war derartig fasziniert von der Vorstellung, dass sie nach einiger Zeit begann, ihre Vorhersagen in verschiedenen sozialen Medien zu veröffentlichen.

In ihren Vorhersagen ging es zunächst um verschiedene Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die oft völlig bedeutungslos waren, etwa wer die neue Miss World sein wird – und genau die Person, die Mor Plai zuvor nannte, wurde es auch.

Die Nachrichten für ihre Prophezeiungen, erhält Mor Plai mal mündlich, mal in Träumen oder einzelnen Buchstaben oder Worten. Meistens sind die Informationen klar und deutlich, oft aber auch verschwommen, dass sie selbst nichts damit anfangen kann.

2014 gab Mor Plai auf einer Multimediaplattform ein Live-Interview, in dem sie zwei verheerende Vorhersagen machte, die sie zu einer Berühmtheit machten. In der ersten Vorhersage kündigte sie an, dass es in Südostasien zu einem schweren Flugzeugunglück kommen werde, dass die Welt schockiert.

Das merkwürdige an dem Unglück wäre, auch das sagte präzise vorher, dass das Flugzeug auf mysteriöse Weise plötzlich verschwindet.

In der zweiten Prophezeiung sah Mor Plai Kinder auf einem Boot, das ebenfalls verschwindet. Nach nur zwei Monaten trafen ihre schrecklichen Prophezeiungen ein.

In eine andere Dimension übergetreten

Im März 2014 verschwand Malaysia-Flug MH 370 auf mysteriöse Weise. Nicht weniger mysteriös ist, was Mor Plai über die Gründe für das Verschwinden der Maschine sagt. Sie sagt, dass Flug MH 370 aufgrund von Phänomenen verschwand, die sie selber nicht richtig erklären könne.

Sie sagt, die Phänomene hätten etwas mit Aufladungen von Magnetfeldern zu tun, weshalb das Flugzeug für kurze Zeit in eine Dimension übergetreten sei, wo es zu einer Kollision kam.

Beim Wiedereintritt in unsere Dimension wurden einige der Wrackteile über dem Meer verstreut. Das Flugzeug selbst würde nach Aussage von Mor Plai erst in vierzig oder fünfzig Jahren wieder auftauchen. Keiner der Passagiere an Bord habe das Unglück überlebt, erklärte sie weiter.

Die zweite Vorhersage, die Mor Plai während der Livesendung machte, sollte sich einen Monate später erfüllen. Im April 2014 sank die koreanische Fähre Sewol vor der Küste Südkoreas.

Bei dem Unglück kamen 780 Menschen ums Leben, darunter 250 Schüler, die sich auf einer Klassenfahrt befanden. Das Schiff war am 16. April auf dem Weg von Incheon zur Insel Jeju, als es vor der Insel Jindo plötzlich kenterte. Die genaue Ursache konnte bis heute nicht geklärt werden.

Mor Plai hatte zwei verheerende Katastrophen präzise vorgesagt, was zur Folge hatte, dass die Seherin in sämtlichen Medien zu Interviews geladen wurde – doch die junge Frau nahm die Angebote nicht an, nur hin und wieder, wenn es wieder zu einem Großereignis kommen sollte.

So, wie im Juni 2015, als sie im Woman´s Magazine eine weitere schockierende Vorhersage offenbarte. Mor Plai blickte auf eine Karte und zeigte mit dem Finger auf Malaysia und sagte, dass es in der Hauptstadt Kuala Lumpur zu einer Katastrophe kommen könne.

Konkret sagte sie, dass in einem berühmten Gebäude der Stadt ein Feuer ausbrechen werde. Nur zwanzig Tage später kam es im Hauptquartier der Royal Malaysia Police in Kuala Lumpur zu einem Feuer.

2019 macht sorgte Mor Plai ein weiteres Mal für Aufsehen, als sie ein Virus prophezeite, dass die gesamte Welt verändern würde. Auch diese Vorhersage hat sich mit Corona auf unheimliche Weise bewahrheitet.

Schon bald erlangte sie den Ruf, zukünftige Ereignisse präzise vorherzusagen. Ende 2024 sah sie ein schweres Erdbeben in Thailand voraus.

Und tatsächlich ließ am 28. März 2025 ein Beben der Stärke 7,7 in Myanmar und Bangkok Gebäude erzittern und verursachte sogar ein Gebäudeeinsturz mit mehreren Toten.

Ein Doktor in Buddhismus

Auch für das Jahr 2025 hat Mor Plai eine beängstigende Vorhersage gemacht. Auf Thailands größtem Sender GMM sagte die Seherin, dass es zwischen Juli und Ende August in Thailand zu verheerenden Überschwemmungen kommen werde und alle Orte mit dem Anfangsbuchstaben K würden in den Fluten untergehen.

Ausgelöst wird die Flut nach Worten der Seherin durch einen Unterwasservulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht. Weiter sagte sie, viele Reiseziele seien betroffen und viele Touristen würden die Flutkatastrophe nicht überleben.

Am stärksten seien Japan und Thailand betroffen. Mor Plai sagt, es gäbe einen Ring aus Vulkanen auf dem Meeresboden, der für lange Zeit nicht aktiv gewesen sei. Die kleineren Vulkane würden zuerst ausbrechen, gefolgt von dem großen, der einen riesigen Tsunami zur Folge haben wird.

Mittlerweile wurde bekannt, dass viel Touristen aus allen Ländern der Welt aus Angst vor einem Tsunami ihren Urlaub abgesagt haben, was zu teils massiven wirtschaftlichen Folgen geführt hat.

Bislang ist nichts passiert, was aber noch nicht heißt, dass sie diesmal daneben liegt. Von sich selbst behauptet Mor Pai, dass sie das, was sie von ihren Geistwesen gesagt bekommt, oft selbst nicht versteht.

Doch die Dinge, die sie bisher vorhergesagt hat, sind bis auf wenige Ausnahmen eingetreten. Dinge, die so außergewöhnlich sind, dass niemand auf die Idee käme, so etwas zu erzählen, wenn er keine Kenntnis davon hat. Beispielsweise das Verschwinden von Flug MH 370 oder der Untergang der Fähre.

Eine Zeitlang lebte Mor Plai in Australien, um sich von ihrer schweren Kindheit und Jugend zu erholen. Auf einer Wanderung in Australien begegnete sie einem Wesen, das ihr wieder mal etwas prophezeit hat. Der Seherin ist es gelungen, ein Foto von dem Wesen zu machen.

Auf der Aufnahme ist eine lila Gestalt zu sehen. Als Mor Plai das Foto in den sozialen Medien veröffentlich hat, gab es eine riesige Diskussion darüber, was auf der Aufnahme genau zu erkennen sei.

Daraufhin schrieb Mor Plai, dass sie das Wesen selbst nur als Licht wahrgenommen habe und dass das, was auf dem Foto zu sehen ist, dort nicht gestanden hätte.

Nur sehr wenige wissen, dass Mor Plai einen Doktor in Buddhismus hat, verliehen von der Mahachulalongkornrajavidyalaya-Universität, wo sie zur Bhikkhuni (Mönch) ordiniert wurde. Während ihrer Zeit dort sorgte sie für Kontroversen, indem sie magische Seife verkaufte, um Spenden für den Tempel zu sammeln.

Ein Vorgehen, das viele Gläubige als Verstoß gegen religiöse Vorschriften verurteilten. 2018 legte Mor Plai ihre Robe ab und kehrte zu ihrer Karriere als Wahrsagerin zurück.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 18.08.2025