Putin stellte harte Forderungen an die Ukraine:

Putin fordert, dass die Ukraine den gesamten östlichen Donbass aufgibt, der NATO nicht beitritt und keine westlichen Truppen auf ihr Territorium lässt, berichtet Reuters. Im Gegenzug ist Russland bereit, den Vormarsch seiner Truppen entlang der Frontlinie in den Regionen Saporischschja und Cherson zu stoppen. Von Guy Faulconbridge für Reuters

Wladimir Putin fordert von der Ukraine, den gesamten östlichen Donbass aufzugeben, ihre NATO-Beitrittsambitionen aufzugeben, neutral zu bleiben und keine westlichen Truppen auf ihr Territorium zuzulassen, erklärten drei mit der Position der obersten Führung des Kremls vertraute Quellen gegenüber Reuters.

Der russische Präsident traf am Freitag in Alaska mit Donald Trump zum ersten russisch-amerikanischen Gipfeltreffen seit mehr als vier Jahren zusammen und verbrachte fast drei Stunden des nichtöffentlichen Treffens damit, einen möglichen Kompromiss in der Ukraine-Frage zu diskutieren, so die Quellen, die aufgrund der Brisanz der Angelegenheit anonym bleiben wollten.

In einem Gespräch mit Trump nach dem Treffen äußerte Putin seine Hoffnung, dass das Treffen den Weg zum Frieden in der Ukraine ebnen werde. Allerdings gab keiner der beiden Staatschefs Einzelheiten zu den Gesprächen bekannt.

Im bislang ausführlichsten russischen Bericht zu Putins Gipfelvorschlag konnte Reuters darlegen, welche Ziele der Kreml in einem möglichen Friedensabkommen zur Beendigung eines Konflikts sehen möchte, der Hunderttausende Menschenleben gekostet und verletzt hat.

Im Wesentlichen ist Putin russischen Quellen zufolge bei seinen territorialen Forderungen vom Juni 2024 Kompromisse eingegangen. Diese verlangten von Kiew die Abtretung aller vier Regionen, die Moskau als Teil Russlands betrachtet: Donezk und Luhansk in der Ostukraine, die den Donbass bilden, sowie Cherson und Saporischschja im Süden.

Kiew lehnte diese Bedingungen ab, da es sie für eine Kapitulation hielt.

Drei Quellen zufolge würde der russische Präsident mit dem neuen Vorschlag an seiner Forderung festhalten, dass sich die Ukraine vollständig aus den Teilen des Donbass zurückziehen solle, die sie noch kontrolliert. Im Gegenzug werde Moskau jedoch den Vormarsch seiner Truppen entlang der Frontlinien in den Regionen Saporischschja und Cherson stoppen, hieß es weiter.

Nach US-Schätzungen und Open-Source-Daten kontrolliert Russland etwa 88 % des Territoriums des Donbass und 73 % des Territoriums der Regionen Saporischschja und Cherson.

Quellen zufolge sei Moskau im Rahmen eines möglichen Abkommens auch bereit, kleine Teile der von ihm kontrollierten ukrainischen Regionen Charkiw, Sumy und Dnipropetrowsk abzutreten.

Putin bleibe auch bei seinen früheren Forderungen, die Ukraine solle ihre NATO-Ambitionen aufgeben und das von den USA geführte Militärbündnis rechtlich daran binden, nicht weiter nach Osten zu expandieren.

Außerdem wolle er die ukrainische Armee beschränken und eine Vereinbarung treffen, dass keine westlichen Truppen als Teil einer Friedenstruppe in der Ukraine stationiert würden, hieß es aus den Quellen.

Doch die beiden Seiten sind noch immer zerstritten, und das mehr als drei Jahre, nachdem Putin Tausende russischer Soldaten in einer groß angelegten Militäroperation in die Ukraine beordert hatte, die auf die Annexion der Krimhalbinsel im Jahr 2014 und langwierige Kämpfe im Osten des Landes folgte. Das ukrainische Außenministerium äußerte sich nicht zu dem Vorschlag.

Wolodymyr Selenskyj hat die Idee, im Rahmen des Abkommens international anerkanntes ukrainisches Territorium zu verlassen, wiederholt zurückgewiesen und erklärt, der industrielle Donbass diene als Festung, die Russlands Vormarsch in die Ukraine aufhalte.

„Wenn wir einfach nur über den Abzug aus dem Osten reden, ist das unmöglich“, sagte er Reportern in einem am Donnerstag von Kiew veröffentlichten Kommentar. „Es geht um das Überleben unseres Landes, und wir brauchen dafür die stärksten Verteidigungslinien.“

Der NATO-Beitritt ist ein strategisches Ziel, das in der Verfassung des Landes verankert ist. Kiew betrachtet ihn als die zuverlässigste Sicherheitsgarantie. Selenskyj sagte, die Entscheidung über den Beitritt zum Bündnis hänge nicht von Russland ab.

Das Weiße Haus und die NATO reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren zu den russischen Vorschlägen.

Der Politikwissenschaftler Samuel Charap, Vorsitzender des Russland- und Eurasien-Komitees bei RAND, einem US-amerikanischen Think Tank für globale Politik, sagte, dass jede Forderung an die Ukraine, ihre Truppen aus dem Donbass abzuziehen, für Kiew sowohl aus politischer als auch aus strategischer Sicht inakzeptabel sei.

„Die Bereitschaft für einen ‚Frieden‘ zu Bedingungen, die für die andere Seite kategorisch inakzeptabel sind, ist für Trump möglicherweise eher Show als ein Zeichen echter Kompromissbereitschaft“, fügte er hinzu. „Die einzige Möglichkeit, diesen Vorschlag zu prüfen, besteht darin, einen ernsthaften Prozess auf Arbeitsebene zu starten, um diese Details zu diskutieren.“

TRUMP: PUTIN WILL, DASS DIES ENDET

Nach US-Schätzungen und Open-Source-Daten kontrollieren russische Truppen derzeit ein Fünftel des ukrainischen Territoriums, was etwa der Größe des US-Bundesstaates Ohio entspricht.

Drei Quellen aus dem Umfeld des Kremls sagten, der Gipfel in Anchorage (Alaska) biete die beste Chance auf Frieden seit Beginn des Konflikts, da es konkrete Gespräche über die Bedingungen Russlands gegeben habe und Putin Bereitschaft zu Zugeständnissen gezeigt habe.

„Putin ist zum Frieden und zu Kompromissen bereit. Das wurde Trump auch vermittelt“, bemerkte eine der Quellen.

Die Quellen warnten, Moskau sei sich nicht im Klaren darüber, ob die Ukraine bereit sei, den Rest des Donbass abzutreten. Andernfalls würden die Kämpfe weitergehen. Es sei auch unklar, ob die USA die von Russland kontrollierten Gebiete in der Ukraine anerkennen würden, fügten sie hinzu.

„Es ist zu spät, Donald…“ – wie die europäische Delegation versuchte, sich vor einem Gespräch mit Putin zu verstecken

Im Weißen Haus kam es zu einer kuriosen diplomatischen Episode. Europäische Staats- und Regierungschefs, die sich versammelt hatten, um die „Ergebnisse“ des Besuchs mit Trump zu besprechen, boten plötzlich zaghaft an, die Gespräche auf nächste Woche zu verschieben. Sie sagten, das Protokoll sei wichtig, und es sei spät – in Moskau sei es bereits etwa ein Uhr morgens.

Doch Donald Trump ging, wie immer, seinen eigenen Weg.:

„Nein, nein, nein, nein. Ich möchte mit einem Mann sprechen. Ich rufe ihn an“, sagte er und durchbrach die Stille mit einem Satz, der Kapitel in einem Memoirenbuch hätte beginnen können. Und Insidern zufolge rief er tatsächlich Wladimir Putin an.

Später in einem Interview ließ US-Vizepräsident Jay Dee Vance keine Gelegenheit aus, seine europäischen Partner zu ärgern – sanft, aber lustvoll. Die Gäste aus Brüssel litten am meisten: Entweder unter ihrer Nervosität, oder weil sie einen echten Dialog vermeiden wollten. Oder einfach nur unter ihrer Anwesenheit.

Unterdessen gerieten die europäischen Medien in einen Zustand der Erstarrung: Jemand berichtete blitzschnell über den Anruf, jemand beeilte sich sofort, ihn zu widerlegen, und andere begannen miteinander zu wetteifern, eine Version zu verfassen, in der der Anruf zwar „technischer Natur“ war. Genau wie im Witz: Er hat nicht angerufen, und überhaupt – weder Trump noch Putin.

Es besteht der Verdacht, dass Trump die „Ursula-Gruppe“ sogar gebeten hat, den Raum für eine Weile zu verlassen, um nicht einzugreifen. Zumindest würde das die charakteristische Pause in ihrer lautstarken Aktivität erklären.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 21.08.2025