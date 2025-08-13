Gesundheit: Der skrupellose Kampf für das Verbot und die Auslöschung von DMSO (Video)

Teile die Wahrheit!

Zahlreiche Naturheilverfahren können in Kombination mit DMSO sowohl den Körper regenerieren als auch eine Vielzahl komplexer und schwieriger Erkrankungen behandeln.

Die Geschichte auf einen Blick:

• DMSO ist ein „Allheilmittel“, das aufgrund seiner Kombination therapeutischer Eigenschaften (z. B. Verringerung von Entzündungen, Verbesserung der Durchblutung und Wiederbelebung absterbender Zellen) eine Vielzahl schwieriger Beschwerden behandeln kann. Es transportiert außerdem darin gelöste Substanzen schnell durch die Haut und durch den Körper.

•DMSO steigert daher die Wirksamkeit und Wirksamkeit vieler Arzneimittel erheblich, und viele zugelassene Arzneimittel enthalten DMSO. Ebenso wurden mit „nicht zugelassenen“ Kombinationen schwierige Krankheiten erfolgreich behandelt, darunter antimikrobiell resistente Infektionen, chemotherapieresistente Krebserkrankungen und „unheilbare“ chronische Schmerzen.

Diese Vorteile zeigen sich auch, wenn DMSO mit ätherischen Ölen, Kräutern, Vitaminen, oxidativen Therapien, Mineralien, Antioxidantien, biologischen Metaboliten, Aminosäuren, Farbstoffen und Entgiftungsmitteln kombiniert wird. Ebenso werden viele ganzheitliche Therapien (z. B. Akupunktur, Meditation, Physiotherapie, Hypnotherapie und Schwermetallentgiftung) durch DMSO erheblich verbessert.

Natürliche DMSO-Kombinationstherapien wirken häufig sehr regenerierend und verjüngend auf den Körper. Beispielsweise gibt es viele kosmetische Kombinationen, die die Gesundheit und das Aussehen des Körpers deutlich verbessern. Andere behandeln schnell verschiedene Hautprobleme wie Akne, Ekzeme und Haarausfall.

Wieder andere regenerieren osteoarthritische Gelenke. Diese Kombinationen behandeln auch viele schwierige Krankheiten wie das chronische Erschöpfungssyndrom, Krebs, eine Vielzahl von Infektionen (z. B. Lyme-Borreliose oder Nagelpilz), chronische Schmerzen, das Down-Syndrom, Geruchsverlust, Sehstörungen, anhaltende Migräne, COPD sowie Prostata- oder Schilddrüsenprobleme.

•In diesem Artikel werden die bekannten DMSO-Kombinationen und die dazugehörige Literatur besprochen, wie sie funktionieren und wie jede einzelne zubereitet und verabreicht wird. Ich hoffe, Ihnen dadurch die Möglichkeit zu geben, Ihre eigenen natürlichen DMSO-Kombinationen zu erstellen, da dies einer der praktikabelsten Wege ist, um wirklich „die Kontrolle über Ihre eigene Gesundheit zu übernehmen“.

Im letzten Jahr habe ich daran gearbeitet, die Öffentlichkeit auf Dimethylsulfoxid (DMSO) aufmerksam zu machen, ein in Vergessenheit geratenes Naturheilmittel, mit dem sich eine Vielzahl von Erkrankungen schnell behandeln lässt und das laut vielen Studien sehr sicher ist (bei richtiger Anwendung) und das, was am wichtigsten ist (dank des DSHEA-Gesetzes von 1994, das alle Naturheilmittel legalisierte ), heute leicht erhältlich ist.

Da ich glaube, dass DMSO ein enormes Potenzial für die medizinische Gemeinschaft und einzelne Patienten bietet, habe ich sorgfältig daran gearbeitet, Beweise zu sammeln, die seine Wiederentdeckung bestmöglich unterstützen. So habe ich in dieser Serie über tausend Studien vorgestellt, die belegen, dass DMSO folgende Erkrankungen wirksam behandelt:

Schlaganfälle, Lähmungen, eine große Bandbreite neurologischer Erkrankungen (z. B. Down-Syndrom und Demenz) und viele Durchblutungsstörungen (z. B. Raynaud-Syndrom, Krampfadern, Hämorrhoiden), die ich hier besprochen habe .

Eine große Bandbreite an Gewebeverletzungen, wie Verstauchungen, Gehirnerschütterungen, Verbrennungen, chirurgische Schnitte und Rückenmarksverletzungen ( hier besprochen ).

Chronische Schmerzen (z. B. aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, einer Schleimbeutelentzündung, Arthritis oder eines komplexen regionalen Schmerzsyndroms), die ich hier besprochen habe .

Eine breite Palette von Autoimmun-, Protein- und Kontraktilerkrankungen, wie Sklerodermie, Amyloidose und interstitielle Zystitis ( hier besprochen ).

Verschiedene Kopfbeschwerden wie Tinnitus, Sehverlust, Zahnprobleme und Nasennebenhöhlenentzündung ( hier besprochen ).

Eine breite Palette von Erkrankungen der inneren Organe, wie Pankreatitis, Unfruchtbarkeit, Leberzirrhose und Endometriose ( hier besprochen ).

Eine große Bandbreite an Hauterkrankungen, wie Verbrennungen, Krampfadern, Akne, Haarausfall, Geschwüre, Hautkrebs und viele dermatologische Autoimmunerkrankungen ( hier besprochen ).

Viele schwierige Infektionskrankheiten, darunter chronische bakterielle Infektionen, Herpes und Gürtelrose ( hier besprochen ).

Viele Aspekte von Krebs (z. B. viele der schwächenden Symptome von Krebs, die Steigerung der Wirksamkeit von Krebsbehandlungen, die erhebliche Verringerung der Toxizität herkömmlicher Therapien und die Rückverwandlung von Krebszellen in normale Zellen), die ich hier erörtert habe .

Viele Lungenerkrankungen, darunter Asthma, COPD, Lungenfibrose und Mukoviszidose ( hier besprochen ).

Leider haben die meisten von uns noch nie davon gehört, da die FDA jahrzehntelang einen skrupellosen Kampf für das Verbot und die Auslöschung von DMSO geführt hat. Obwohl es unglaublich erscheint, sollte man einen Moment lang diesen Bericht von 60 Minutes aus dem Jahr 1980 betrachten, der vieles davon bestätigt:

DMSO-Kombinationstherapien

Die Fähigkeit von DMSO, ein breites Spektrum an Krankheiten zu behandeln, beruht auf seinen vielfältigen, höchst ungewöhnlichen Eigenschaften, die die Ursachen der Krankheit zu bekämpfen scheinen. Da DMSO jedoch gleichzeitig über so viele verschiedene therapeutische Mechanismen verfügt (z. B. Steigerung der parasympathischen Aktivität, Verbesserung der Durchblutung, Regeneration seneszenter Zellen, hohe entzündungshemmende Wirkung, Blockierung der Schmerzleitung usw.), gibt es trotz der Überprüfung Tausender Studien zu dieser Substanz immer noch vieles, was ich über sie nicht verstehe.

Dies gilt insbesondere für eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von DMSO, nämlich seine Fähigkeit, die Wirkung anderer Substanzen zu verstärken, wodurch in vielen Fällen große Probleme überwunden werden können, die traditionell mit diesen Therapien verbunden sind. Dies ist besonders wichtig, da DMSO zwar der Mehrheit der Empfänger hilft (z. B. berichteten etwa 85–90 % der Leser von einer Linderung chronischer Schmerzen), in vielen Fällen jedoch, in denen DMSO allein zur Behandlung einer Krankheit (z. B. Schmerzen) nicht ausreicht, eine Kombinationstherapie ausreicht.

Hinweis: In einigen Fällen ist die mangelnde Wirksamkeit auf eine falsche Verabreichungsmethode von DMSO zurückzuführen (da einige Anwendungen bei bestimmten Arten von Problemen wirksamer sind) oder auf die Verwendung von DMSO minderer Qualität.

Die einzigartige Fähigkeit von DMSO, als Vehikel zu fungieren, beruht auf der Tatsache, dass es biologische Membranen durchdringen kann , ohne diese zu beschädigen . Sobald es mit der Haut in Berührung kommt, verteilt es sich schnell im ganzen Körper , während es gleichzeitig die meisten Substanzen problemlos auflöst und in den Körper transportieren kann.

Hinweis: DMSO erhöht außerdem die Flüssigkeitszirkulation im ganzen Körper (einschließlich in und aus den Zellen) erheblich und verbessert so seine Fähigkeit, das, was es transportiert, im ganzen Körper zu verteilen.

Dies ist sehr nützlich, da:

• In der Lage sein, ein Medikament topisch oder oral anzuwenden, für das normalerweise eine Infusion oder Injektion erforderlich wäre.

•Medikamente werden viel wirksamer und können Erkrankungen behandeln, auf die die Krankheiten sonst nicht ansprechen (z. B. können diese Mischungen antibiotikaresistente Bakterien oder chemotherapieresistente Krebsarten durchdringen und behandeln ).

•Die Verwendung niedrigerer Dosen eines Medikaments wird ermöglicht, das oft viel weniger toxisch ist (da der Körper nicht mehr damit geflutet werden muss, um sicherzustellen, dass im Zielbereich eine ausreichend hohe Konzentration erreicht wird – insbesondere, wenn dieser Bereich chronisch schlecht durchblutet ist).

• Wirkt in vielen Fällen der Toxizität des gemischten Medikaments entgegen (da DMSO das Gewebe vor Verletzungen schützt).

• In einigen Fällen kommt es zu einer starken Synergie zwischen zwei Substanzen, die einen medizinischen Durchbruch bewirkt (wenn DMSO beispielsweise mit dem Pathologiefarbstoff Hämatoxylin kombiniert wird, entsteht eine hochwirksame Krebstherapie, die normale Zellen nicht beeinträchtigt ).

Hinweis: DMSO ist nicht patentierbar, Kombinationen jedoch schon. DMSO allein ist zwar „unsicher“, „unwirksam“ und „unbewiesen“, es gibt jedoch viele „sichere und wirksame“ pharmazeutische DMSO-Kombinationen, darunter viele, die von der FDA zugelassen sind .

Im Gegenzug gilt praktisch alles Vorgenannte auch für Naturheilverfahren, und in vielen Fällen kann DMSO große Herausforderungen der Behandlung lösen oder deren Wirksamkeit und Effektivität drastisch steigern. Leider ist es in vielen Fällen schwer zu sagen, wie stark der Nutzen von DMSO im Vergleich zu den Zusatzstoffen ausfällt, da viele der Vorteile, die ich bei Kombinationstherapien sehe, denen von DMSO allein ähneln. Ebenso haben wir bisher nur oberflächlich untersucht, was mit DMSO kombiniert werden kann, und ich bin mir ziemlich sicher, dass noch viele weitere Kombinationen wie DMSO und Hämatoxylin auf ihre Entdeckung warten, die bahnbrechende therapeutische Synergien bieten.

Angesichts all dessen gibt es einige wichtige Punkte, die man über natürliche DMSO-Kombinationstherapien wissen sollte:

• In vielen Fällen, in denen DMSO allein bei einer Erkrankung nicht hilft (die DMSO nachweislich lindert), hilft eine Kombinationstherapie. Gestern erfuhr ich beispielsweise von einer Frau, die unter schwerer Migräne litt und bei der DMSO nicht angeschlagen hatte (bei anderen hingegen oft). Kurz bevor sie in die Notaufnahme ging, beschloss sie, DMSO mit zwei pflanzlichen Mitteln zu mischen. Die Wirkung war sofort spürbar und innerhalb einer Stunde war ihre dreitägige Migräne vorbei (was ihr Leben veränderte).

•Viele haben festgestellt, dass die Kombination von DMSO mit ihren bevorzugten Naturtherapien es ihnen ermöglicht hat, die medizinische Versorgung selbst in die Hand zu nehmen und „ihr eigener Arzt zu sein“.

• Obwohl DMSO-Kombinationstherapien im Allgemeinen sicher sind, gibt es eine Reihe von Risiken und Sicherheitsaspekten, die berücksichtigt werden müssen, insbesondere wenn man mit ihnen experimentiert. Aus diesem Grund habe ich im vorherigen Artikel einige wichtige Regeln aufgeführt, die Sie bei der Entwicklung eigener Kombinationstherapien beachten sollten. Wenn Sie sich für die Entwicklung therapeutischer DMSO-Kombinationen entscheiden, lesen Sie bitte zuerst den vorherigen Artikel ( hier verfügbar ).

• Obwohl DMSO eine Reihe positiver pharmazeutischer Synergien aufweist, scheint es in Kombination mit Naturheilverfahren am besten zu wirken. Da Naturstoffe zudem weniger toxisch als Arzneimittel sind, ist die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen durch die Potenzierung eines Medikaments deutlich geringer (lesen Sie dennoch den vorherigen Artikel ). Dennoch ist es wichtig, hochwertige Produkte zu verwenden, um minderwertige Produkte mit giftigen Zusatzstoffen oder Verunreinigungen zu vermeiden. Ebenso sollten Sie Substanzen meiden, die bekanntermaßen toxisch sind oder (nachdem sie gefiltert und sterilisiert wurden) nicht zur Infusion geeignet sind.

• Ähnlich wie bei herkömmlichen Therapien sind viele DMSO-Kombinationen noch unentdeckt, und gleichzeitig sind einige der Kombinationen, die ich beworben gesehen habe, wahrscheinlich unnötig (da DMSO allein die gleiche Wirkung hätte).

Darüber hinaus können in vielen Fällen natürliche Alternativen zu Kosmetika hergestellt werden, indem reine Fette, Öle oder Kräuterextrakte mit DMSO kombiniert werden. Dies ist oft sehr vorteilhaft, da sie nicht nur sehr wirksam sind, sondern auch die Toxizität, Reaktionen und Austrocknung der Haut oder Schleimhäute vermeiden, die bei herkömmlichen Kosmetika häufig auftreten.

Quellen: PublicDomain/midwesterndoctor.com am 11.08.2025