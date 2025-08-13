Kaninchen mit „tentakelartigen Wucherungen im Gesicht“ verursachen Panik in Colorado (Video)

Teile die Wahrheit!

Überall in Fort Collins, Colorado, werden Kaninchen gesichtet, deren Köpfe „schwarze, tentakelartige Auswüchse“ haben, und viele Anwohner sind darüber äußerst besorgt.

Manche Leute bezeichnen sie scherzhaft als „mutierte Kaninchen“, doch die schreckliche Tragödie, der wir hier beiwohnen, ist alles andere als lustig.

Eine alptraumhafte Seuche befällt Kaninchen in Colorado und anderswo, doch wie so viele andere schreckliche Seuchen, die sich unter Wildtieren ausbreiten, bleibt sie unbemerkt, da sie Menschen nicht befällt.

Wie würden Sie sich fühlen, wenn „tentakelartige Wucherungen“ aus Ihrem Gesicht wachsen würden?

Leider passiert genau das einer großen Anzahl von Kaninchen in Fort Collins, Colorado …

Einwohner von Fort Collins haben bei Spaziergängen in ihrer Nachbarschaft etwas Ungewöhnliches entdeckt: Kaninchen, die tentakelartige Wucherungen im Gesicht zu haben scheinen.

KUSA wandte sich wegen der ungewöhnlichen Häschen an Colorado Parks and Wildlife und die NOCO Humane Society.

Ich hatte noch nie zuvor davon gehört und beschloss daher, der Sache auf den Grund zu gehen. Was ich herausfand, war wirklich herzzerreißend.

Eine Anwohnerin berichtete, dass sich auf ihrem Grundstück ein Kaninchen herumtreibt, dem „schwarze Stacheln oder schwarze Zahnstocher rund ums Maul“ zu sehen seien. Sie dachte, die Krankheit würde es im letzten Winter töten, doch das ist nicht passiert …

Vor kurzem fielen den Bewohnern im Südosten von Fort Collins die ungewöhnlich aussehenden Kaninchen auf, darunter auch der 9NEWS-Reporterin Amanda Gilbert aus Nord-Colorado. Susan Mansfield sagte, sie habe ein Kaninchen mit schwarzen Stacheln oder „Stacheln“ um das Maul herum gesehen.

„Es sieht aus, als wären es schwarze Stacheln oder Zahnstocher, die rund um seinen Mund herausragten“, sagte Mansfield. „Ich dachte, er würde im Winter sterben, aber das tat er nicht. Er kam im zweiten Jahr wieder, und es wuchs.“

Eine Person beschrieb das Kaninchen als jemanden, der „einen schäbig aussehenden Auswuchs im Gesicht“ hatte.

Da die meisten Menschen, die diese Kaninchen sehen, keine Ahnung haben, was die Ursache dieser Krankheit ist, herrscht große Panik.

Offenbar hat sich diese Krankheit unter den Kaninchen in der Region ziemlich weit verbreitet und die Behörden sagen uns, dass sie durch ein Virus verursacht wird …

Bei einigen in Fort Collins gesichteten Kaninchen sind besorgniserregende Wucherungen zu beobachten, die als schwarze, tentakelartige Ausstülpungen beschrieben werden, die aus ihrem Kopf wachsen.

Colorado Parks and Wildlife (CPW) bestätigt, dass die Ursache ein Virus ist.

Der Zustand sei weder für Menschen noch für Haustiere gefährlich, sagte CPW, aber sie rät den Menschen dringend, sich den Tieren nicht zu nähern oder sie zu berühren.

Sie sagen, dass für Menschen keine Gefahr besteht, aber wir sollen es absolut vermeiden, die Kaninchen zu berühren?

Das klingt für mich nach einer widersprüchlichen Botschaft.

Das Virus, das diese Kaninchen befällt, ist als „Shope-Papillomavirus“ bekannt und kommt am häufigsten im Mittleren Westen vor …

Laut der University of Missouri handelt es sich bei der Krankheit, die als Kaninchen-(Shope-)Papillomavirus bezeichnet wird, um ein DNA-Virus, „das am häufigsten bei Baumwollschwanzkaninchen im Mittleren Westen auftritt und bei Hauskaninchen Ausbrüche hervorruft“.

Die Behörden rieten den Anwohnern, die Kaninchen in Ruhe zu lassen, wie sie es mit allen Wildtieren tun würden.

Das Virus, das Warzen oder gutartigen Krebszellen ähnelt, ist laut Colorado Parks and Wildlife nicht heilbar. Trotz des beunruhigenden Aussehens versichert die Behörde, dass die Kaninchen keine Gefahr für andere Tiere oder Menschen darstellen.

Es gibt keine Heilung für diese Krankheit.

Wenn sich ein Kaninchen also einmal damit angesteckt hat, wird es es bis zu seinem Tod haben.

Auch in den USA breitet sich unter Kaninchen eine hoch ansteckende hämorrhagische Krankheit aus.

Tatsächlich kam es Anfang des Jahres in Oregon zu einem erheblichen Ausbruch dieser hämorrhagischen Krankheit …

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums von Oregon wurde bei Hauskaninchen im Süden Oregons ein hoch ansteckendes und tödliches Virus festgestellt.

Die Behörde identifizierte das Virus, das als Rabbit Hemorrhagic Disease Virus bekannt ist, nachdem der Besitzer einer Kaninchenzucht in Douglas County letzte Woche einem Tierarzt mehrere plötzliche Todesfälle von Kaninchen gemeldet hatte.

Staatliche Behörden bestätigten die Diagnose am Montag nach Laboruntersuchungen im Veterinärdiagnostiklabor der Oregon State University. Die meisten Kaninchen auf dem Gelände sind gestorben. Die wenigen verbliebenen Kaninchen stehen nun unter strenger Quarantäne.

Auch im benachbarten Bundesstaat Washington gab es mehrere Fälle …

Das staatliche Veterinäramt des Washington State Department of Agriculture (WSDA) hat das Vorhandensein eines tödlichen Kaninchenvirus, des Rabbit Hemorrhagic Disease Virus Typ 2 (RHDV2), bei Kaninchen bestätigt, die auf den Inseln Lopez und Orcas gefunden wurden.

RHDV2 ist unter Kaninchen hoch ansteckend und wurde in mehreren Fällen als Todesursache identifiziert, nachdem Tests des Washington Animal Disease Diagnostic Laboratory der Washington State University am Donnerstag positiv ausfielen.

Aber nirgendwo ist es härter getroffen worden als in Texas.

Seit 2020 wurden in 35 verschiedenen texanischen Bezirken Fälle dieser hämorrhagischen Erkrankung bestätigt …

Bei mehreren Schwarzschwanz-Eselskaninchen im Runnels County wurde das Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 nachgewiesen.

Beamte des Texas Parks and Wildlife Department gaben am Dienstag die positiven Ergebnisse bekannt und erklärten: „Dies ist der 35. Bezirk des Bundesstaates, in dem seit März 2020 ein Wildtierfund bestätigt wurde.“

Sowohl Wildkaninchenarten als auch Hauskaninchenarten sind anfällig für die Hämorrhagische Kaninchenkrankheit, die zu Symptomen wie Mattigkeit/Lethargie, Appetitlosigkeit, Nasen- und Augenbluten oder tränenden, verstopften Augen führen kann. Die meisten betroffenen Kaninchen werden jedoch tot aufgefunden.

Als Gesellschaft neigen wir dazu, die Dinge sehr „menschenzentriert“ zu betrachten.

Daher ist es den meisten Menschen völlig egal, dass unter unseren Tieren schreckliche Seuchen grassieren.

Allein die Vogelgrippe hat in den letzten Jahren über 166 Millionen Nutzvögel das Leben gekostet.

Denken Sie einfach darüber nach.

166 Millionen Vögel sind tot und die meisten von uns halten das nicht für eine große Sache.

Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch große Seuchen Millionen von Menschen das Leben kosten.

Die Fähigkeit unserer Wissenschaftler, bizarre neue Krankheiten zu erschaffen, übersteigt bei weitem unsere Fähigkeit, sie zu kontrollieren.

Wenn Sie also meinen, die Lage sei derzeit schlimm, warten Sie einfach ab, denn die „Superausbrüche“, die wir in Zukunft erleben werden, werden viel furchterregender sein als alles, was wir jetzt erleben.

Video:

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 12.08.2025