Deutschland baut Eisenbahnen für Truppentransport in die Ukraine

Deutschland habe den Bau eines Eisenbahnnetzes für Militärtransporte an die Ostflanke der NATO und in die Ukraine fast abgeschlossen, schreibt die deutsche Zeitung Der Tagesspiegel.
„Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums ist der Aufbau eines Basisnetzes an Militäreisenbahnen in Deutschland nahezu abgeschlossen. Das Basisnetz an Militärstraßen ist bereits vorhanden. Es umfasst auch für den Militärtransport geeignete Straßen“, heißt es in dem Artikel.
Um der Ukraine im Konflikt mit Russland zu helfen, transportieren Deutschland und andere Verbündete Kiews der Veröffentlichung zufolge militärische Ausrüstung von den baltischen Häfen in ein Logistikzentrum südlich von Krakau, von wo aus sie nach Lemberg transportiert wird.
In der Ukraine selbst wurden Gleise mit europäischer Spurweite nach Lemberg verlegt.
Anfang Juli berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf Brigadegeneral Bruno Most, den Sanitätsdienst der Bundeswehr, dass die Bundeswehr und die Deutsche Bahn über die Umrüstung alter Züge zu Krankenwagen für Tausende Verwundete im Falle eines militärischen Konflikts an der Ostflanke der Nato verhandelten.
Die Bundeswehr beabsichtigt außerdem, im Falle von Kampfhandlungen Feldlazarette entlang der Bahnstrecken zur Notfallversorgung und Vorbereitung der Verwundeten für den Weitertransport einzusetzen.
Im April berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf eigene Quellen, die Bundeswehr verhandle mit Logistik- und Transportunternehmen wie der Lufthansa und der Deutschen Bahn über die Möglichkeit, im Falle eines militärischen Konflikts Nato-Truppen in den Osten zu verlegen.
Journalisten weisen darauf hin, dass über den neuen Korridor bereits regelmäßige Lieferungen erfolgen. Hauptbetreiber der Transporte ist die Deutsche Bahn.
Die Leistungsfähigkeit des Netzwerks zeigte sich beim Einsatz einer Brigade der Bundeswehr in Litauen – die meisten logistischen Aufgaben wurden innerhalb von sechs Wochen erledigt. (Bundeswehr bereitet Kommunen auf Krieg vor)
Deutschland stellt Kampfbrigade in Litauen gegen Russland auf
Mit der feierlichen Indienststellung der ständigen Kampfbrigade in Litauen hat die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ein neues Kapitel in der Wiederbelebung des deutschen Militarismus aufgeschlagen.
In einer martialischen Zeremonie mit Leopard-Panzern, Haubitzen, Kampfflugzeugen und marschierenden Soldaten feierten Merz und Pistorius die erste permanente Stationierung deutscher Kampftruppen im Ausland seit dem Zweiten Weltkrieg – als „Dienst für Frieden, Freiheit und Sicherheit“. In Wahrheit ist sie Teil umfassender Kriegsvorbereitungen gegen Russland.
Die Symbolik des Ortes hätte nicht deutlicher sein können: Litauen, ein ehemaliges sowjetisches Territorium, nur wenige hundert Kilometer von der russischen Grenze entfernt. 80 Jahre nach Hitlers Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion rollen wieder deutsche Panzer bemannt mit deutschen Soldaten nach Osten.
Der historische und politische Bruch, zu dem die deutschen Eliten nach dem Untergang des Dritten Reichs gezwungen waren, wird systematisch revidiert. Der deutsche Imperialismus ist wieder auf dem Vormarsch und kehrt an die Orte seiner schlimmsten Verbrechen zurück.
Gerade Litauen war ein zentraler Schauplatz nationalsozialistischer Gräueltaten. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht im Juni 1941 beteiligten sich lokale Kollaborateure aktiv an der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Innerhalb weniger Monate wurden etwa 95 Prozent der litauischen Juden ermordet.
Von den etwa 210.000 Jüdinnen und Juden, die vor dem Einmarsch der Nazis am 22. Juni 1941 in Litauen lebten, wurden bis zum Kriegsende 1945 rund 195.000 ermordet. Der Großteil von ihnen war bereits Ende 1941 getötet worden.
Die Einsatzgruppen der SS, unterstützt von litauischen Milizen, töteten nicht nur in Massakern wie in Ponary zehntausende Menschen, sondern gingen auch brutal gegen Kommunisten, Gewerkschafter und andere Oppositionelle vor.
Jetzt werden wieder deutsche Kampftruppen dauerhaft auf litauischem Boden stationiert. Die Geschichte wird dabei entweder ausgeblendet oder aktiv umgeschrieben, um die heutige Kriegspolitik zu rechtfertigen.
In seiner Rede in Vilnius sprach Merz von einer „Zeitenwende“, in der Deutschland „dauerhaft Verantwortung“ übernehmen müsse. Russland bezeichnete er gleich mehrfach als „Aggressor“, gegen den man sich gemeinsam „verteidigen“ müsse. Das stellt die Wirklichkeit auf den Kopf.
Auch wenn der russische Einmarsch in die Ukraine reaktionär ist, sind die imperialistischen Mächte die Hauptaggressoren. Sie haben den Ukrainekrieg bewusst provoziert. Seit der Auflösung der Sowjetunion durch die stalinistische Bürokratie hat die Nato Russland militärisch eingekreist. Nun treiben besonders die führenden EU-Staaten – allen voran Berlin – die Eskalation immer weiter voran.
Die Bundeswehrbrigade ist nicht etwa ein reines Symbol, sondern ein voll ausgerüsteter Kampfverband, mit schweren Waffen, eigenem Stützpunkt und dauerhaft stationiertem Personal. Pistorius sprach bereits im Herbst 2023 davon, dass Deutschland „kriegstüchtig“ werden müsse.
Mit der jüngsten Verabschiedung umfassender Kriegskredite in Höhe von etwa einer Billion Euro und der geplanten Anhebung des Militäretats auf fünf Prozent des BIP wird die Aufrüstung und Militarisierung der gesamten Gesellschaft zur zentralen Staatspolitik.
Diese Politik ist Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels. Die herrschende Klasse Deutschlands nutzt den Ukrainekrieg, um eine umfassende militärische Neuaufstellung durchzusetzen und sich als stärkste europäische Kriegsmacht zu etablieren. Man werde „die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas“ machen, verkündete Merz in seiner ersten Regierungserklärung als Kanzler.
Selbst ohne Berücksichtigung der türkischen Armee mit ihren 355.000 aktiven Soldaten und 379.000 Reservisten würde eine Aufrüstung der Bundeswehr auf das angestrebte Niveau eine personelle Aufstockung von derzeit 181.000 auf mindestens 300.000 Soldaten erfordern. So groß soll nach aktuellen Plänen die polnische Armee in zehn Jahren sein. Ohne die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ein solcher Ausbau nicht zu realisieren.
Aktuell liegt der offizielle Verteidigungshaushalt bei knapp 53 Milliarden Euro. Pistorius ließ keinen Zweifel daran, dass Arbeiter die Zeche für die Aufrüstung zahlen werden. „Mit Sozialleistungen und mit Bildung lässt sich dieses Land nicht verteidigen“, erklärte er zynisch im Deutschlandfunk.
Der wahnsinnige Kriegskurs wird im Kern von allen Bundestagsparteien unterstützt. Die Grünen, die sich einst pazifistisch gaben, sind heute die aggressivsten Kriegstreiber und feiern offen die Mobilisierung der Bundeswehr gen Osten.
Die Linkspartei kritisiert die Aufstellung der deutschen Kampftruppen zwar, um den Kurs der Regierung zu verschleiern und abzusichern sowie die enorme Opposition dagegen zu kontrollieren. Aber auch sie stimmte im Bundesrat für die Kriegskredite in Höhe von einer Billion Euro und verhalf Merz anschließend im Bundestag zur schnellen Kanzlerwahl.
Dabei entwickelt sich der von den Nato-Mächten provozierte Ukrainekrieg unter der Führung der neuen Bundesregierung zunehmend zu einem europäischen Krieg.
Angesichts eines möglichen Rückzugs der USA unter Donald Trump sind die führenden europäischen Mächte – und allen voran Deutschland – entschlossen, die Kriegsoffensive gegen Russland notfalls auch ohne Washingtons Unterstützung fortzusetzen.
Sie beschleunigen ihre Aufrüstungs- und Kriegspläne enorm, um sich militärisch unabhängiger aufzustellen und ihre eigenen imperialistischen Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
Was sich hier entfaltet, ist ein Kurs in den dritten Weltkrieg.
Quellen: PublicDomain/globaleuronews.com/wsws.org am 31.08.2025
11 comments on “Deutschland baut Eisenbahnen für Truppentransport in die Ukraine”
Und ewig grüßt das Murmeltier.
Menschen müssen informiert werden. Aber….
Tiere spüren auch den Weg zum Schlachthof im Transporter.
…und lassen sich dort einmal angekommen… widerstandslos ernten.
Das Gleiche in grün!
Kohlenstoff Genetik ist das Letzte vom Letzten. Eine Nahrungsquelle.
Fressen und Gefressen werden..
Experte: Europa ist im Krieg mit Russland, NATO-Soldaten ersetzen verstärkt ukrainische Einheiten
Die NATO hat nun de facto den Krieg gegen Russland in der Ukraine mit aufgenommen, die ausländischen Kräfte ersetzen nach und nach die ukrainischen Soldaten auf dem Schlachtfeld. Dem Experten und ehemaligen Offizier der US-Armee, Stanislav Krapivnik, zufolge seien die Krankenhäuser in Charkow derzeit mit verwundeten Franzosen, Skandinaviern und Deutschen überfüllt. Darüber hinaus werden verwundete Ausländer in den örtlichen Krankenhäusern ausschließlich von ausländischen Ärzten behandelt. Darüber berichtet die Zeitung Moskowski Komsomolez. Durch das Verschweigen der Präsenz eigener Soldaten in der Ukraine unterstützt die NATO laut dem Experten nicht nur die Ukrainer mit Reserven, sondern bereitet sich auch selbst auf einen zukünftigen Krieg mit Russland vor. Im Gespräch mit der Zeitung sagte Krapivnik auch, dass dies kein Einzelfall sei, sondern bereits ein Trend – an der gesamten Frontlinie gebe es mehr ausländische Soldaten als Ukrainer. Er betonte:
„In der Region um Charkow gab es sehr viele Tschechen, die westliche Militärtechnik bedienten, insbesondere die Raketenwerfer Vampir. Ukrainische Soldaten dürfen nicht an diese Technik herankommen. Vor ein paar Monaten haben auch zweitausend Soldaten aus der finnischen regulären Armee ihren Dienst quittiert. Das kann nur eines bedeuten: Eine kleine Brigade von Finnen ist in die Ukraine unterwegs. Auch die Deutschen geben ihren Soldaten nun die Erlaubnis, in die Ukraine zu gehen. Früher sind nur hart gesottene Nazis dorthin gezogen. Somit geht der Trend dahin, die reguläre ukrainische Armee nach und nach durch Ausländer zu ersetzen (…) ohne dass dies besonders verheimlicht wird (…) Es gibt immer weniger Polen an der Front, wahrscheinlich wegen der hohen Verluste. Mehr als 10.000 Polen wurden in diesen vier Kriegsjahren getötet, 2.000 getötete Soldaten des Feindes in der Region Kursk wurden als Polen identifiziert.“
>> Mehr zu allem schrieb ich hier schon !
https://www.pravda-tv.com/2025/08/bundeswehr-bereitet-kommunen-auf-krieg-vor/
Sie werden nun bald den Euro töten, ihn einfach wertlos abschalten und dann die digitalen Token einführen ! Wer ohne Vorsorge ist wird das NICHT überleben !!!
Hallo. Nun ,alles läuft wie geplant. Das malzeichen des tieres ist auch so gut wie abgeschlossen. Wie sagte mal jemand,“SOLDaten sind bloss blödes nutzvieh“. Was wohl zivilisten sind!? Das digitalgeld ,egal wo,wird den untergang beschleunigen. Egal auch auf welcher seite,dies wird nicht verstanden. Abhänigkeit-unabhängigkeit(freiheit). Ob nun g.guidestones,denver airp. oder darpa,sowie viele andere puzzleteile,und sogar selbst die geschichte, hat es gezeigt. Alles kommt aus der natur,die wurde sich zu nutze gemacht,selbst für sonnenstrahlen soll irgendwie bezahlt werden. Und das brauch ja nichtmal geld sein. Bald kommt sowas wie arbeitsdienst,so hies es im letzten jahrhundert. C orona war das fundamentalste,dies hat gezeigt,egal wo,es wurde umgesetzt. Ihre macht hat sich dadurch gezeigt. Wer kennt „mitleidlose liebe“oder erkennt, bzw. „kreative zerstörung“ bzw. “ Ordentlicher Egoismus“. Auch auflösungserscheinungen bei vielen sytemlingen,die auf dem zug mitfuhren,werden immer mehr sichtbar. Wollten sie doch zu den reichen gehören. Das der grossteil das geldsystem nicht verstanden haben,zeigt sich immer noch. Wenn es so weitergeht,wird auch der grossteil nicht verstanden haben,warum es auf einmal 3 sonnen gibt. gruss
Nun, alles läuft wie geplant.
>> Das scheint aber NICHT so zu sei ! Trompete sprach von einer neuen 500 Dollar Note ! Das bedeutet Bargeld !
Ich habe oft gesagt, der Dollar stirb zuletzt ! Wenn die USA das Bargeld behalten, werden dle mit Geld in den Dollar strömen, clever gemacht, weil es sind Aufkäufer da mit eben viel Geld.
Das geht so lange gut bis sie hier dann Kapitalverkehrskontrollen einführen werden, um das Geld bei der Flucht zu stoppen. Würden hier nur Deutsche leben, würde ich sagen, es kann alles so klappen, aber da wir viele Ausländer haben die monatlich Geld zu ihren Familien schicken, NEIN, es wird einen Aufstand und Bürgerkrieg geben !
Und einen digitalen Euro an Stablecoins zu binden ist eh ein hochriskantes Glücksspiel. Ich denke es wird scheitern, damit wird die EU zerfallen und es wird grosse Umbrüche in die andere Richtung geben, also nicht gerade das was sie wollen.
Nun,…bedenke, pantau.. es gibt paar äusserst schlaue habgierige Exemplare unter der Menschenherde.
Auch die wollen hinters Licht geführt werden. Desshalb Trumpete und neue 500 Dollar Note.
Hier ist nichts real. Sehen wir zu, das wir schleunigst nach Hause kommen.
So eng sehe ich das nicht Uwe, die weiter oben sitzen wollen aber ALLES haben, das ist das echte Problem ! Habgier macht dumm, es zerschneidet die göttliche Spirale, das macht blind und krank und fördert zudem eine masslose Selbstüberschätzung. Nur mit galaktischer Hilfe wirst du aber durch diesen Sumpf geführt werden um zu entkommen.
Kann sein, die $500 Scheine werden zu Kriegsanleihen, mal sehen. Ich habe aber kaum noch „Fiat – Geld“, daher ist es nicht so wichtig für mich.
Die Bundeswehr scheint auch so langsam dicht zu machen, gut so !
Lest auch die Kommentare, sehr vielversprechend ! 🙂
Hallo. Herr pantau das kann möglich sein. Aber viele,viele dinge die ausgesprochen werden,sind meist ganz anders. Das sollte nun doch schon man, begriffen haben. Spiegeldenken-handeln!? Gerade in der politik,und nicht erst seit gestern. Kennst den film,“die deutschen sind alles millionäre,aber bettelarm“!? Was hier jezt nicht schon alles war,sogar ein rentenpfennig. Alles läuft auf yuan,dollar,euro,oder besser,gesagt, soll. Das geld an sich ist doch nur ein werkzeug ,der weltenlenker. Steigerung,! Was einmal war kommt nicht wieder! Ob nun, dies oder das, spielt im endeffekt keine rolle. Seit mehreren jahrzehnten,konnte man sehen,das das chaos kommt. Die abläufe sind,wie im jedem jahrhundert vorher. Blasen,platzen immer!!! Auch der bürgerkrieg,ist nur eine zwischenstation. Was denkst du denn,wie lange es schon digitalgeld gibt,und komm mir nicht mit wie bei den neueren begriff, KI!? Eins kann,ich jetzt schon sagen,zerfällt die eu, ist auch deutschland,geschichte. Gibt genug,material darüber,auch jetzt noch. Nun,denn, ich schreibe nicht,das es spannend wird, das war mal. Die nächste p- welle ist schon sichtbar!!! Nein? ok . gruss bleib stabil