Was ist Methylenblau?

Methylenblau ist das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin und Chloroquin, patentfreie Medikamente, die nicht nur zur Behandlung von Malaria, sondern auch von COVID-19 eingesetzt werden. Methylenblau, das vor allem als Antiseptikum für Fischbecken und als Textilfarbstoff für Blue Jeans bekannt ist, war das erste synthetische Medikament der modernen Geschichte, das 1876 entwickelt wurde. Seitdem haben wir entdeckt, dass es viele wirklich wichtige medizinische Vorteile hat.

Die erste medizinische Anwendung von Methylenblau war die Behandlung von Malaria. Im Jahr 1890 entdeckte Paul Ehrlich, ein Wissenschaftler an der berühmten Charité in Berlin, dass Methylenblau ein Enzym hemmt, das den Malariaparasiten schwächt.

Eines der ersten antipsychotischen Medikamente wurde ebenfalls aus Methylenblau hergestellt. Andere Medikamente, die aus oder mit Methylenblau entwickelt wurden, sind Antibiotika und Antiseptika. In der Vergangenheit wurde es häufig zur Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt. Es wurde auch als antivirales Mittel in Blut, das für Transfusionen verwendet wird, eingesetzt.

Bis heute ist Methylenblau in jedem Krankenhaus der Welt zu finden, denn es ist das einzige bekannte Gegenmittel für Stoffwechselgifte (alle Gifte, die den Sauerstofftransport stören oder den Sauerstoff entweder aus dem Blut oder aus den Mitochondrien verdrängen).

Wenn Sie zum Beispiel wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung eingeliefert werden, wird Ihnen Methylenblau intravenös verabreicht. Zyanid ist ein weiteres Beispiel. Das einzige bekannte Gegenmittel für Zyanidvergiftungen ist Methylenblau. Es wird auch spekuliert, dass Methylenblau bei der Behandlung von akuten Lungeninfektionen wie SARS-CoV-2 nützlich sein könnte.

Wichtig ist, dass Methylenblau ein Hormonpräparat ist, was bedeutet, dass niedrige Dosen die entgegengesetzte Wirkung haben wie hohe Dosen. So wird es in der Notaufnahme vor allem in der oberen Dosierungsgrenze (3 bis 4 mg pro Kilogramm Körpergewicht) bei Methämoglobinämie eingesetzt, d. h. wenn ein Stoffwechselgift den Sauerstofftransport im Hämoglobin beeinträchtigt, indem das Eisen im Hämoglobin zu +3 oxidiert wird, anstatt in den normalen reduzierten Zustand +2 überzugehen.

Wenn man jedoch eine zu hohe Dosis einnimmt, kommt es zu einer Methämoglobinämie. Bei Dosierungen dazwischen gibt es keine Wirkung. Ebenso haben niedrige Dosen eine antioxidative Wirkung, während hohe Dosen pro-oxidativ wirken und Bakterien und Tumorzellen abtöten können. (Geheimes blaues Elixier enthüllt: Die Gehirn-Hacking-Formel, die Energie, Fokus und Langlebigkeit freisetzt!)

Methylenblau, ein Antioxidans und Energielieferant

Gonzalez-Limas Forschung konzentrierte sich in erster Linie auf den Nutzen niedriger Dosen für nicht akute Zwecke auf lange Sicht – wie neuroprotektive Vorteile und kognitive Verbesserung. Gonzalez-Lima hat zwar mehrere Wirkmechanismen, aber eine Besonderheit ist, dass er auf der Ebene der Elektronen wirkt. Er erklärt dies:

Unser Körper verwendet Elektronen als Teil der Elektronentransportkette, die in den Mitochondrien abläuft, und diese Elektronen, die sich durch die Mitochondrien bewegen, werden aus Elektronendonatoren erzeugt, die wir durch die Lebensmittel, die wir essen, produzieren.

Alle Lebensmittel, die wir essen, tragen nur zur Energiegewinnung bei, indem sie Elektronendonatoren produzieren. Sie geben diese Elektronen an den Elektronentransport in den Mitochondrien ab. Der ultimative Elektronenakzeptor in der Natur ist Sauerstoff. Deshalb wird der Prozess, bei dem einer Verbindung Elektronen entzogen werden, als Oxidation bezeichnet.

In den Mitochondrien wird dieser Prozess als oxidative Phosphorylierung bezeichnet. Der Elektronentransport ist mit der Phosphorylierung von Adenosin gekoppelt, um schließlich das Adenosintriphosphatmolekül (ATP) zu erzeugen. Methylenblau ist ein Elektronenzykliker. Es ist eine autooxidierende Verbindung.

Methylenblau gibt also seine Elektronen direkt an die Elektronentransportkette ab, nimmt Elektronen aus den umgebenden Verbindungen auf und hält den Sauerstoffverbrauch und die Energieproduktion aufrecht. Auf diese Weise trägt es dazu bei, dass Sauerstoff vollständig zu Wasser reduziert wird.

Es werden also zwei Dinge vereint, die oft nicht zusammen vorkommen. Es wirkt als Antioxidans, weil Sauerstoff zu Wasser neutralisiert wird, indem es Elektronen an den Elektronentransport abgibt, und es erzeugt Energie, denn wenn die Elektronentransportpumpen die oxidative Phosphorylierung vorantreiben, kommt es zu einem Anstieg der ATP-Bildung.

Oftmals gibt es Mittel, die den Energiestoffwechsel verbessern, aber dann zu oxidativem Stress führen. Im Fall von Methylenblau ist das nicht der Fall.

Man kann die Sauerstoffverbrauchsrate erhöhen, die ATP-Produktion für den Energiestoffwechsel steigern und gleichzeitig den oxidativen Stress reduzieren, was natürlich zu einer Verringerung der oxidativen Schäden auf der Ebene der Mitochondrien, dann auf der Ebene der anderen Teile der Zellen und schließlich der Zellmembranen und der Reaktionen führt, die Kaskaden dieser oxidativen Schäden sind.

Im Grunde genommen wirkt Methylenblau als Elektronenzykliker wie eine Batterie, aber im Gegensatz zu anderen Verbindungen, die das Gleiche tun, verursacht es dabei keine schädliche Oxidation. Wenn irgendetwas die Sauerstoffzufuhr oder die Zellatmung stört, wie z. B. Cyanid, kann Methylenblau diesen Störungspunkt durch Elektronenzyklisierung umgehen, sodass die mitochondriale Atmung, der Sauerstoffverbrauch und die Energieproduktion wie gewohnt funktionieren können.

Verbesserte Mitochondrienatmung verbessert Gesundheit und Kognition

Methylenblau kann auch dann hilfreich sein, wenn die Durchblutung beeinträchtigt ist, so dass kein sauerstoffhaltiges Hämoglobin an das Gewebe abgegeben werden kann. In diesem Fall hilft Methylenblau, der verminderten Durchblutung entgegenzuwirken, indem es die Effizienz der mitochondrialen Atmung optimiert.

Ein gesunder Blutfluss ist besonders wichtig für die Gehirnfunktion, und viele ältere Menschen leiden unter chronischer Hypoperfusion, die zu Neurodegeneration und Gedächtnisproblemen beiträgt. Diese Probleme, so Gonzalez-Lima, können durch Methylenblau verhindert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Elektronentransportkette in den Mitochondrien aus fünf Komplexen besteht, deren Hauptzweck darin besteht, die aus der Nahrung, vor allem aus Kohlenhydraten und Fett, gewonnenen Elektronen in Form von Acetyl-CoA weiterzuleiten. Manchmal wird die Elektronentransportkette blockiert oder beeinträchtigt, und Methylenblau ist in der Lage, solche Blockaden zu umgehen.

Wenn Sie völlig gesund sind, erhöhen niedrige Dosen von Methylenblau den Sauerstoffverbrauch, die mitochondriale Atmung und die ATP-Produktion über das Grundniveau hinaus und optimieren so das gesamte System. Es wirkt also als Stoffwechselverstärker und nicht nur als Gegenmittel für Stoffwechselgifte und andere hemmende Prozesse.

Der wichtigste Komplex, Cytochrom c Oxidase, der die Reaktion von Sauerstoff zu Wasser katalysiert, wird durch Cyanid blockiert. Aber Methylenblau kann überall dort Elektronen einfügen, wo eine Blockade besteht.

Darüber hinaus steigern niedrige Dosen von Methylenblau bei völlig gesunden Menschen den Sauerstoffverbrauch, die mitochondriale Atmung und die ATP-Produktion über den Ausgangswert hinaus und optimieren so das gesamte System. Es wirkt also als Stoffwechselverstärker und nicht nur als Gegenmittel für Stoffwechselgifte und andere hemmende Prozesse.

Die Wirkung von Methylenblau auf die mitochondriale Atmung ist auch mit einer biochemischen Hochregulierung der Sauerstoffverbrauchsmaschinerie im Allgemeinen und mit hämodynamischen Prozessen gekoppelt, die die lokale Blutzufuhr zu den Geweben erhöhen.

Wie Gonzalez-Lima in dem Interview ausführlich darlegt, bleibt diese Hochregulierung auch dann bestehen, wenn das Methylenblau aus dem Körper ausgeschieden ist (in erster Linie durch unverändertes Urinieren, da der Körper es kaum verstoffwechselt), und kann im Laufe der Zeit sogar die Zahl der Mitochondrien erhöhen. Im Gehirn wirkt sich dies positiv auf die kognitiven Fähigkeiten aus, denn das Gehirn ist das am stärksten energieabhängige Organ des Körpers.

Methylenblau aktiviert auch den Nrf2-Signalweg. Nrf2 ist ein Transkriptionsfaktor, der, wenn er aktiviert wird, in den Zellkern wandert und sich an das Antioxidantien-Reaktions-Element (AREs) in der DNA bindet. Er induziert dann die Transkription weiterer zytoprotektiver Enzyme wie Glutathion, Superoxiddismutase, Katalase, Glutathionperoxidase, Phase-II-Enzyme, Häm-1-Oxygenase und viele andere.

Methylenblau für die Gesundheit des Gehirns

Einer der vielleicht revolutionärsten Vorteile von Methylenblau ist die Vorbeugung und Behandlung von Demenz, neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson sowie von Nervenverletzungen durch Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma (TBI). Dies ist besonders wichtig, da die COVID-Impfungen die Zahl der Schlaganfälle radikal erhöht haben. Wie Gonzalez-Lima erklärt:

Bei jedem Prozess, bei dem die Steigerung der sauerstoffbasierten Energieproduktion eine wichtige Rolle spielt, wird Methylenblau eine Rolle spielen. Eine der ersten Studien, die wir durchgeführt haben und die sehr beeindruckend war, [war] ein Modell im Auge. Der Grund dafür, dass wir das Auge verwendet haben, war, dass die Netzhaut bei Tieren leicht zugänglich ist, sodass wir in die Netzhaut injizieren können.

Rotenon [ein Breitspektrum-Pestizid und Komplex-1-Inhibitor] hemmt die mitochondriale Atmung, woraufhin es zu einer Atrophie und Degeneration der Netzhautschicht kommt, was sehr dramatisch ist. Wenn wir Methylenblau einsetzen, können wir diesen Prozess verhindern, weil die mitochondriale Atmung weiterlaufen kann und das Gewebe nicht beeinträchtigt wird.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine Optikusneuropathie aufgrund mitochondrialer Defekte. Das ist die häufigste Form der Erblindung bei jüngeren Menschen, und wir haben dies getan, um in vivo zu überprüfen, ob [Methylenblau] diese neuroprotektive Wirkung haben kann. Dann haben wir es mit anderen Dingen wie Gehirnen gemacht. Wir fanden ein ähnliches Phänomen …

Methylenblau kann bei ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen schützend wirken. Wir haben auch eine Studie mit einer Hypoxie veröffentlicht. Mit anderen Worten, wir haben die Sauerstoffzufuhr der Tiere reduziert, und wir konnten mit einem fMRI, nichtinvasiv, bei den Tieren sehen, dass wir in der Lage waren, die zerebrale Stoffwechselrate für den Sauerstoffverbrauch in Gegenwart von Methylenblau unter hypoxischen Bedingungen zu erhöhen.

Wenn man das Tau-Protein in den Neuronen sieht, sind diese Neuronen metabolisch im Grunde schon tot, es ist also zu spät. Wenn man darauf einwirkt, kann man die Stoffwechselmaschinerie und die Gesundheit der Neuronen nicht wiederherstellen.

Diese Neuronen werden also nicht in einer Weise gerettet, die funktionell sinnvoll ist. Im Allgemeinen sind Biomarker keine guten therapeutischen Ziele, da sie in einem kausalen Zusammenhang mit der Krankheit stehen können oder auch nicht.

In Biohacker-Kreisen wird niedrig dosiertes Methylenblau als Nootropikum bezeichnet, d. h. als eine Substanz, die zur Verbesserung der kognitiven Funktionen beiträgt. Während einige die sublinguale oder bukkale Anwendung (unter der Zunge oder auf der Innenseite der Wange) befürworten, ist es am besten, es zu schlucken, da es durch die Magensäure besser bioverfügbar ist.

Harnwegsinfektionen bei älteren Menschen

Meiner Meinung nach ist dies eine der wichtigsten Anwendungen: Es ist ein hochwirksames Mittel gegen Harnwegsinfektionen (UTIs). Viele ältere Menschen werden mit Antibiotika behandelt, was ihr Mikrobiom stört. Methylenblau wurde jahrzehntelang in einer Dosis von 65 mg pro Tag verwendet und wurde in Apotheken sogar als Urolenblau verkauft.

Da es vom Körper nicht wirklich verstoffwechselt wird, wird es über die Nieren in die Blase ausgeschieden, wo es im Laufe der Zeit sehr hohe Konzentrationen erreicht und zu einem starken oxidativen Stressfaktor wird, der praktisch jeden Erreger in der Blase abtötet. Außerdem hat es den zusätzlichen „Nebeneffekt“, die Gesundheit des Gehirns zu verbessern und Demenzerkrankungen zu verringern. Meiner Meinung nach ist es ein verwerflicher ärztlicher Kunstfehler, Methylenblau nicht bei Harnwegsinfektionen bei älteren Menschen einzusetzen. Es ist eindeutig das sicherste und wirksamste Mittel der Wahl.

Kontraindikationen

Obwohl Methylenblau sehr sicher ist, gibt es einige Kontraindikationen. Eine davon ist der G6PD-Mangel, der auch eine Kontraindikation für hochdosierte Ascorbinsäurebehandlungen darstellt, die tödlich sein könnten. Methylenblau ist auch ein schwacher Monoaminoxidase (MAO)-Hemmer, sodass die Einnahme hoher Dosen zusammen mit einem Antidepressivum mit selektivem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) möglicherweise zu einem Serotonin-Syndrom führen kann, was nicht gut ist. Das Risiko dafür ist jedoch sehr gering. Gonzalez-Lima erklärt:

Was die Warnung vor den SSRI betrifft, so ist das Problem nicht Methylenblau, sondern die Menge an SSRI. Das Problem lag in einer bestimmten Anwendung von Methylenblau, das bei Operationen an den Nebenschilddrüsen als Färbemittel verwendet wird …

Meines Wissens gab es nie mehr als fünf Fälle, in denen die Patienten narkotisiert waren und immer noch SSRI [in ihrem Körper] hatten, und in denen sie wiederholt am offenen Hals mit Methylenblau gespült wurden, was diese Dosen, von denen wir gesprochen haben, überstieg.

Die US-amerikanische FDA reagierte mit dieser Warnung. Aber dies wurde sowohl von Chirurgen als auch von Pharmakologen an der Mayo Clinic überprüft, und sie schrieben eine Gegendarstellung, in der sie darauf hinweisen, dass es keine Beweise dafür gibt, dass orales Methylenblau irgendeine Wechselwirkung mit der therapeutischen Dosierung serotonerger Verbindungen, insbesondere SSRIs, hat, und dass dies etwas war, das unter diesen speziellen [chirurgischen] Bedingungen passierte.

Kanada beschränkt die Warnung auf diese spezielle Anwendung, aber unsere FDA ging darüber hinaus und bezog sich auf jede Art von serotonergen Medikamenten. Ich denke, es gibt absolut keine Beweise dafür, dass orales Methylenblau in diesem niedrigen Dosisbereich Wechselwirkungen mit SSRIs hat.

Und wenn von der Funktion als MAO-Hemmer die Rede ist, wirkt es wirklich nur als MAO-Hemmer in den höheren Konzentrationen des höheren Dosisbereichs, nicht im niedrigen Dosisbereich. Die Wirkung von Methylenblau als Antidepressivum – nur in einem sehr begrenzten Ausmaß, wenn man es kumulativ verabreicht – kann also auf irgendeine Art von MAO-Hemmerfunktion zurückzuführen sein.

Darüber hinaus ist es auf seine stoffwechselfördernde Funktion zurückzuführen, sodass es einige der Depressionssymptome wie die geringe Energie, die bei Depressionen auftritt, bekämpft. Also ja, es ist wirksam, um die Symptome der Depression zu reduzieren. Leider wird diese Warnung einige Ärzte davor zurückschrecken lassen, es in Kombination mit SSRI zu verwenden.

Dosierungsempfehlungen

Wie bereits erwähnt, ist Methylenblau ein Hormonpräparat, so dass niedrige Dosierungen den gegenteiligen Effekt wie hohe Dosierungen haben. Zwar wurde nicht jede mögliche Dosisreaktion getestet, aber als allgemeine Richtlinie basieren die von Gonzalez-Lima in diesem Interview erörterten Vorteile auf Dosierungen zwischen 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und 4 mg pro kg. Er räumt ein, dass auch niedrigere Dosen funktionieren könnten, hat sie aber nicht getestet.

Für eine akute Behandlung liegt die Obergrenze zwischen 3 mg und 4 mg pro kg, was in der Regel der Bereich ist, der als IV-Antidot für Methämoglobinämie verabreicht wird. Für eine nicht akute, längerfristige Behandlung sind 0,5 mg bis 1 mg pro kg und Tag besser geeignet. Die Halbwertszeit beträgt 12 bis 13 Stunden, sodass eine einmalige Verabreichung pro Tag ausreichend ist. Er führt das folgende Beispiel an, wie Methylenblau bei der Behandlung von Ängsten und Phobien eingesetzt wurde:

Einer der Prozesse, bei denen eine Gedächtnisbildung therapeutisch genutzt werden kann, ist die Bildung eines Gedächtnisses, das die Angst auslöscht. Menschen, die eine Phobie haben, kann man der spezifischen Situation aussetzen, die mit der Phobie zusammenhängt, und es findet ein Lernprozess statt, der Extinktionslernen genannt wird und bei dem man seine Reaktion auslöscht.

In dieser Situation verabreichen wir Methylenblau nur einmal nach diesem Auslöschungslernen, um den Prozess der Gedächtniskonsolidierung zu erleichtern. Der Prozess der Konsolidierung, der nach dem Lernprozess abläuft, erfordert Energie.

Indem wir also die Energieverfügbarkeit während der Konsolidierungsphase, die sich über mehrere Stunden erstreckt, erleichtern, haben wir das Auslöschungsgedächtnis bei der nächsten Exposition gegenüber angstauslösenden Reizen effektiver konsolidiert.

Wir haben dies auch bei der posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) gemacht, bei der man eine verlängerte Expositionstherapie anwendet. In diesem Fall kann man Methylenblau nach verschiedenen Sitzungen verabreichen, wenn man sieht, dass ein gutes Extinktionslernen stattgefunden hat.

Mit anderen Worten, wenn Menschen durch die Exposition lernen, ihre Angst zu reduzieren, dann sollte man dieses therapeutische Lernen verstärken, indem man ihnen Methylenblau direkt nach der Sitzung verabreicht.

Für die Gesundheit des Gehirns, die nootropische Wirkung und die Vorbeugung oder Behandlung von Demenz empfiehlt und verwendet Gonzalez-Lima eine Dosis von 0,5 mg bis 1 mg pro kg pro Tag (oder bei Bedarf).

Methylenblau fördert die mitochondriale Atmung und verbessert den Energiestoffwechsel des Gehirns. Dadurch kann es die kognitive Leistung verbessern und der Neurodegeneration vorbeugen.

Methylenblau ist das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin und Chloroquin, patentfreie Medikamente, die nicht nur zur Behandlung von Malaria, sondern auch von COVID-19 eingesetzt werden.

In Notaufnahmen auf der ganzen Welt wird es eingesetzt, da es das einzige bekannte Gegenmittel für Stoffwechselgifte ist, die eine Methämoglobinämie verursachen, d. h., wenn ein Stoffwechselgift den Sauerstofftransport im Hämoglobin beeinträchtigt.

Methylenblau ist ein Hormonpräparat, sodass niedrige Dosen die gegenteilige Wirkung von hohen Dosen haben

Niedrige Dosen, 0,5 mg bis 1 mg pro Kilo Körpergewicht, werden für nicht akute, längerfristige Behandlungen empfohlen. Zu den Anwendungsgebieten gehören die Vorbeugung und Behandlung von Demenz, die Behandlung von Schlaganfällen und anderen Hirnverletzungen, die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und die allgemeine Optimierung der Gesundheit, wenn man bereits gesund ist.

Quellen: PublicDomain/telegra.ph am 24.09.2025