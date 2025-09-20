Teile die Wahrheit!

Eine 57-jährige Frau mit schweren psychiatrischen Symptomen (Depressionen, Angstzustände, Halluzinationen, Katatonie) wurde erfolgreich mit Vitamin B12-Präparaten behandelt. Innerhalb von zwei Monaten kehrte ihr Gesundheitszustand zurück, ohne dass sie Psychopharmaka benötigte.

Ein Vitamin-B12-Mangel ähnelt den Symptomen von Demenz, Depression, Psychose und Multipler Sklerose und wird häufig falsch diagnostiziert und fälschlicherweise mit Medikamenten behandelt.

Ein ungewöhnlich niedriger Vitamin-B12-Spiegel stört die Methylierung (beeinträchtigt Entgiftung und Genexpression) und erhöht den Homocysteinspiegel (verbunden mit Depressionen und kognitivem Abbau). Genetische Variationen (MTHFR) können selbst bei „normalen“ Serum-B12-Werten zu Funktionsstörungen führen.

Zu den häufigsten Ursachen für einen Vitamin-B12-Mangel zählen eine zu geringe Magensäure, eine vegane oder vegetarische Ernährung, Autoimmunerkrankungen, Darmschäden und die Einnahme bestimmter Medikamente (Metformin, Säureblocker).

Zu den Lösungen zählen Ernährungsumstellungen, Nahrungsergänzungsmittel mit aktiven Formen und Injektionstherapie.

Im Jahr 2003 musste eine 57-jährige Frau monatelang antipsychotische Medikamente und Antidepressiva einnehmen und sich zwei Runden Elektrokrampftherapie (EKT) unterziehen, bevor die Ärzte ihren Vitamin-B12-Spiegel überprüften.

Ihre Symptome – Depressionen, Angstzustände, Bewegungsstörungen, Lethargie, Halluzinationen und Katatonie – hatten sich über Jahre hinweg verschlimmert. (Gesundheit: Vitamin B12 – Hilfe bei Schmerzen)

Doch innerhalb von zwei Monaten nach der Einnahme von Vitamin B12 erlangte sie ihren Gesundheitszustand von vor 14 Jahren zurück und benötigte keine weitere psychiatrische Behandlung.

Dieser Fall, der in einer in Acta Psychiatrica Scandinavica veröffentlichten Studie dokumentiert wurde , unterstreicht eine kritische, aber oft ignorierte Realität: Nährstoffmängel können schwere psychische Erkrankungen imitieren und zu unnötigen und schädlichen pharmazeutischen Interventionen führen.

Da bis zu 15 Prozent der Bevölkerung an einem Vitamin-B12-Mangel leiden , argumentieren Experten, dass routinemäßige Tests auf dieses Vitamin vor psychiatrischen Diagnosen durchgeführt werden sollten – dennoch wird es in der Schulmedizin weiterhin übersehen.

Wie sich Vitamin-B12-Mangel als psychische Erkrankung tarnt

Vitamin B12 ist wichtig für die Synthese von Myelin, der Schutzhülle um die Nerven, die für eine reibungslose Gehirnfunktion sorgt. Vitamin-B12-Mangel kann zu neurologischen Symptomen führen, die Demenz, Multipler Sklerose und psychiatrischen Erkrankungen ähneln, doch die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind noch schwerwiegender.

Ein niedriger Vitamin-B12-Spiegel kann folgende Ursachen haben:

Depressionen und Angstzustände : Ein Mangel an ausreichend Vitamin B12 stört die Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin, die fälschlicherweise als alleinige Ursache für Stimmungsstörungen verantwortlich gemacht werden.



Müdigkeit und Lethargie : Vitamin B12 ist entscheidend für die Bildung roter Blutkörperchen und den Energiestoffwechsel. Ein Mangel kann zu chronischer Erschöpfung führen, die fälschlicherweise als klinische Depression diagnostiziert werden kann.



Psychosen und Halluzinationen : Ein schwerer Vitamin-B12-Mangel wird mit Paranoia, akustischen Halluzinationen und sogar Katatonie in Verbindung gebracht – Symptome, die oft mit Antipsychotika statt mit einer Ernährungskorrektur behandelt werden.



Verborgene Mechanismen: Methylierung, Homocystein und genetische Außerkraftsetzung

Die Rolle von Vitamin B12 geht über die Grundernährung hinaus. Beispielsweise steuert dieser Nährstoff die Methylierung, einen biochemischen Prozess, der für die Entgiftung, den Hormonhaushalt und die Genexpression entscheidend ist. Die Folgen eines Vitamin-B12-Mangels sind:

Methylierungsstörung – Ohne Vitamin B12 hat der Körper Schwierigkeiten, Gene richtig zu „markieren“, was die Entgiftungswege und die Neurotransmittersynthese beeinträchtigt.



Homocystein-Ansammlung – Erhöhte Homocysteinwerte – ein Marker für Vitamin-B12- oder Folsäuremangel (B9) – werden mit Depressionen, kognitivem Abbau und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.



Genetische Variationen – Manche Personen weisen Mutationen auf (wie etwa im MTHFR-Gen), die die Vitamin-B12-Verwertung beeinträchtigen, was bedeutet, dass bei Standard-Bluttests ein funktioneller Mangel übersehen werden kann.



Die meisten Ärzte betrachten nur den Vitamin-B12-Spiegel im Serum, aber Studien zeigen, dass dieser aus folgenden Gründen unzuverlässig ist:

27 Prozent der depressiven Frauen weisen trotz „normaler“ Serumwerte Vitamin-B12-Mangelmarker auf.



Patienten mit Werten von bis zu 400 pg/ml zeigen immer noch Müdigkeit, Depression und Demenz – weit über dem traditionellen Mangelgrenzwert (150–200 pg/ml).



Die Anreicherung von verarbeiteten Lebensmitteln mit Folsäure verschleiert einen Vitamin-B12-Mangel, indem sie Blutanomalien korrigiert, ohne neurologische Schäden zu beheben.



Ursachen für Vitamin-B12-Mangel

Hier sind die häufigsten Ursachen für einen Vitamin-B12-Mangel :

Zu wenig Magensäure (Achlorhydrie)

Säureblockierende Medikamente (PPIs wie Nexium) beeinträchtigen die Vitamin-B12-Aufnahme. 12 Prozent der Langzeitanwender entwickeln einen Mangel. Alter, chronischer Stress und schlechte Ernährung verschlimmern das Problem.

Diätetische Einschränkungen

Bei Veganern und Vegetariern besteht ein hohes Risiko eines Vitamin-B12-Mangels, da das Vitamin hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommt.

Autoimmunität und Darmschäden

Perniziöse Anämie (autoimmune Zerstörung der Magenzellen) blockiert die Aufnahme von Vitamin B12, während Gluten und GVO die Darmschleimhaut schädigen und die Nährstoffaufnahme verringern.

Medikamente

Metformin, ein gängiges Diabetesmedikament, verbraucht Vitamin B12 – doch nur wenige Patienten werden davor gewarnt.

Die Lösung: Ernährung und aktiviertes Vitamin B12

Vitamin B12 ist natürlicherweise in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Laut der Enoch-Engine von Brighteon.AI können Sie Vitamin B12 direkt aus Rinderleber, Eiern, Fisch (wie Lachs, Hering und Makrele), Milchprodukten (Käse, Milch und Joghurt) und Innereien beziehen. Auch angereichertes Getreide und pflanzliche Milch enthalten Vitamin B12.

Studien zeigen, dass für Veganer und Vegetarier getrockneter grüner und violetter Seetang (eine Art Seetang), fermentierte Lebensmittel wie Tempeh und fermentierter Schwarztee, Speisepilze wie Schwarze Trompete, Goldpfifferling, Igelstachelbart und getrockneter Shiitake sowie Chlorella ausgezeichnete natürliche Quellen sind.

Anstelle von synthetischem Cyanocobalamin (das Spuren von Cyanid enthält) sollten Personen, die eine Vitamin-B12-Ergänzung planen, auf aktive Formen wie Methylcobalamin oder 5-Desoxyadenosylcobalamin zurückgreifen. Studien zeigen:

Injektionen (1.000–5.000 Mikrogramm, mcg wöchentlich) wirken bei schwerem Mangel schneller als orale Nahrungsergänzungsmittel. Dies sollte nur unter ärztlicher Anleitung erfolgen.



Patienten stellen oft innerhalb weniger Behandlungswochen eine schnelle Verbesserung ihrer Stimmung, Energie und Wahrnehmung fest.



Der oben erwähnte klinische Fall ist kein Einzelfall. Zahlreiche Studien haben einen Vitamin-B12-Mangel mit psychiatrischen Symptomen und anderen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht.

Doch anstatt die Ursachen zu untersuchen, verschreiben Ärzte oft Antidepressiva, Antipsychotika oder Elektrokrampftherapie (EKT), was das Problem verschlimmert.

Da die Gesundheitsversorgung zunehmend von Medikamenten bestimmt wird, unterstreichen Fälle wie dieser die Notwendigkeit einer personalisierten, ursachenorientierten Medizin.

Bevor Ärzte Patienten als lebenslang psychisch krank abstempeln, müssen sie sich fragen: Könnte es sich einfach nur um einen Vitaminmangel handeln?

