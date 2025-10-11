Biblische Prophezeiung: Deutschland rüstet sich für den Dritten Weltkrieg

Teile die Wahrheit!

Die biblische Prophezeiung warnt davor, dass Deutschland wieder zuschlagen will. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es sich auf eine dritte Runde vorbereitet und tritt nun in die letzte Phase ein: die schnelle Militarisierung.

Deutschland plant die Zukunft der Kriegsführung“, titelte Reuters am 23. Juli. In diesem Artikel hieß es, Deutschland „plane, sein reguläres Verteidigungsbudget bis 2029 auf rund 162 Milliarden Euro pro Jahr nahezu zu verdreifachen. Ein großer Teil dieses Geldes wird in die Neuerfindung der Kriegsführung fließen, so die Quellen“ (Hervorhebung von mir).

Wer ein Grundverständnis der deutschen Militärgeschichte hat, sollte bei solchen Aussagen erschrecken!

Deutschland ist in der Tat dabei, „die Art der Kriegsführung neu zu erfinden“. Und die biblische Prophezeiung verrät, dass es plötzlich den Dritten Weltkrieg auslösen wird!

In Offenbarung 17 wird der Aufstieg eines Militärbündnisses von 10 Königen prophezeit, die 10 Nationen oder Gruppen von Nationen in Europa anführen. Dieses Bündnis wird von Deutschland, dem biblischen Assyrien, dominiert und angeführt. Assyrien hatte eine Geschichte, in der es immer wieder Kriege begonnen hat. Jesaja 10 zeigt, dass es bald einen weiteren Krieg auslösen wird, den zerstörerischsten der Geschichte!

Es heißt, dass Gott dies zulassen wird – denn Er wird die modernen Assyrer benutzen, um die modernen Nachkommen des biblischen Israels zu bestrafen. Unser Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung erklärt dies und gibt Ihnen die Geschichte, um es zu verstehen.

Lesen Sie die Prophezeiung in Jesaja 10, 5-7: „Wehe Assur, der Rute meines Zorns und dem Stecken meines Grimms! Ich sende ihn wider ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl wider das Volk, dem ich zürne, dass er’s beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse.

Aber er meint’s nicht so, und sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker.“ Dies ist eine Prophezeiung, dass Deutschland viele Völker vernichten wird!

Wir erleben gerade, wie Deutschland mit den letzten Vorbereitungen für diesen Krieg beginnt! („Vision“ vom Jüngsten Gericht: Pastor prophezeit Weltuntergang noch im September – „Die Zeit ist gekommen“)

Von der industriellen zur militärischen Macht

Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im Mai überholte es Japan als größte Gläubigernation der Welt. Das bedeutet, dass deutsche Unternehmen und Privatpersonen mehr in ausländische Unternehmen, Fabriken und andere Projekte im Ausland investieren und mehr Geld an ausländische Regierungen und Unternehmen verleihen als jede andere Nation der Welt. Das zeigt die Reichweite der deutschen Industriemacht. Das ist eine große Leistung.

Die deutsche Regierung beginnt nun jedoch, über ihre Verhältnisse zu investieren. Der Bundeshaushalt für 2026 beträgt 520,5 Milliarden Euro. Dieser Haushalt ist aufgrund der steigenden Verteidigungskosten und des Investitionsbedarfs stark auf neue Schulden angewiesen. Die deutsche Führung ist entschlossen, ihr Militär aufzurüsten, auch wenn das bedeutet, dass sie dafür Defizite machen muss.

Die deutschen Unternehmen haben außerdem eine neue Initiative angekündigt, in deren Rahmen sie 631 Milliarden Dollar in ihr Land investieren wollen. Sie erkennen, dass es jetzt an der Zeit ist, Deutschland aufzubauen und ausländische Investitionen nach Hause zu holen.

Deutschlands große Industriemacht wird schnell für militärische Zwecke umgewandelt. Deutschland ist bereits der größte Militärausgeber in Europa, aber es steht erst am Anfang einer beängstigenden militärischen Transformation.

Reuters schrieb: „Die Schwäche der deutschen Automobilindustrie bedeutet, dass es Produktionskapazitäten zu entbehren gibt …“ In diesem Artikel wird Stefan Thumann, Geschäftsführer des bayerischen Start-up-Unternehmens Donaustahl, das Kamikaze-Drohnen herstellt, mit den Worten zitiert, dass sein Unternehmen jeden Tag drei bis fünf Bewerbungen von Arbeitnehmern aus der Automobilindustrie erhält.

Dieser Trend wird von der Regierung gefördert. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hofft, „dass der deutsche Rüstungsboom der Wirtschaft einen deutlichen Schub geben könnte“, schrieb die Welt am 28. Juli. In diesem Sommer bereiste Reiche das Land und besuchte die Verteidigungsindustrie, von der sie behauptete, dass sie „lange Zeit unterschätzt und vernachlässigt wurde“.

Der Grund, warum diese Industrie vernachlässigt wurde, ist, dass mit ihr zwei Weltkriege begonnen wurden!

Wir erleben einen bemerkenswerten Wandel: Deutschlands industrielles Kraftzentrum wird zu einem militärischen Kraftzentrum. Aber die Nation investiert nicht so sehr in alte Militärtechnologie wie in die „Zukunft der Kriegsführung“.

Aufstrebende militärische Start-ups

Unter den deutschen Start-ups war das Unternehmen, das 2024 die meisten Mittel erhielt, der Militärdrohnenhersteller Helsing, der sich auf künstliche Intelligenz für die Verteidigungsindustrie spezialisiert hat. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist Helsing zum wertvollsten Rüstungsunternehmen Europas aufgestiegen. Es hat leistungsstarke Kampfdrohnen (HX-2) entwickelt, die in Schwärmen fliegen können und von einem einzigen menschlichen Bediener gesteuert werden.

„Helsing könnte zu einem beängstigenden Fortschritt in der modernen Kriegsführung beitragen“, schrieben wir. „Eine der jüngsten Innovationen des Unternehmens, das sich nicht mit der Eroberung des Himmels zufrieden gibt, setzt KI-gesteuerte Drohnenschwärme in den Tiefen des Wassers ein“ („Münchens Aufstieg zur Start-up-Hauptstadt Europas“ diePosaune.de).

Drohnen haben die Kriegsführung in den letzten Jahren bereits verändert. Aber Drohnenschwärme, die von KI gesteuert werden, werden die Kriegsführung wahrscheinlich auf monumentale Weise revolutionieren.

Natürlich versuchen die Länder auch, Gegenmaßnahmen gegen diese neuen Technologien zu entwickeln. Erwarten Sie aber nicht, dass diese Abwehrmaßnahmen alle Angriffe vereiteln können. Schwachstellen für Drohnenangriffe gibt es überall.

Was Drohnen tun könnten

„Bewaffnete, völlig autonome Drohnenschwärme sind zukünftige Massenvernichtungswaffen“, schrieb das Bulletin of the Atomic Scientists im Jahr 2021. „Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sie das Ausmaß an Schaden wie die Zarenbombe, die berühmte sowjetische Wasserstoffbombe, oder die meisten anderen großen Atomwaffen erreichen, aber Drohnenschwärme könnten das gleiche Ausmaß an Zerstörung, Tod und Verletzung verursachen wie die in Nagasaki und Hiroshima eingesetzten Atomwaffen, d.h. Zehntausende von Todesopfern.“

Eine Atomwaffe, die auf eine bewohnte Stadt abgeworfen wird, verursacht sofortigen Massentod und Zerstörung. Drohnenschwärme könnten auch Massen von Opfern und potenziell sogar strategisch größere Zerstörung in einem größeren Einsatzgebiet verursachen.

Die Art von Angriff, für die in der Vergangenheit mehrere unerschwingliche Kampfjets, Raketen und U-Boote nötig gewesen wären, kann nun von billig hergestellten Drohnen ausgeführt werden.

Dies ist eine erschreckende Entwicklung in der Kriegsführung! Diese Drohnenschwärme könnten auch eingesetzt werden, um die Fähigkeit einer anderen Nation zum Einsatz von Atomwaffen zu neutralisieren. Dies würde die „gegenseitig zugesicherte Zerstörung“, die dazu beigetragen hat, einen Weltkrieg zu verhindern, effektiv beenden. Einen kleinen Vorgeschmack darauf bekamen wir am 1. Juni, als die Ukraine einen Drohnenangriff auf Russlands strategische Atombomber durchführte. Bei diesem Angriff waren die Drohnen jedoch nur in geringer Zahl vorhanden und wurden größtenteils von menschlichen Operatoren gesteuert.

„Drohnenschwärme sind potenziell zerstörerischer als Atombomben und noch schwieriger zu verteidigen“ (diePosaune.de, a.a.O.). Sie sind schwerer abzuwehren, weil der technologische Fortschritt so schnell voranschreitet und die Zahl der Drohnen, die bei einem Angriff eingesetzt werden können, überwältigend ist. Stellen Sie sich vor, was fortschrittliche, von der KI gesteuerte Drohnenschwärme anrichten könnten, wenn sie die Verteidigungsanlagen einer Nation durchdringen.

Stellen Sie sich auch ihre zerstörerische Kraft vor, wenn sie mit gleichzeitigen Cyberangriffen einhergehen. In einem Podcast vom 30. Juli sagte der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg: „Mit künstlicher Intelligenz kann man heute ganze Systeme mit Cyberwarfare lahmlegen, und zwar viel schneller.“

Die rasante Entwicklung der KI in diesen beiden Bereichen könnte zum plötzlichen Umsturz der großen Supermächte führen.

Wenn Sie das mit einem Atomkrieg kombinieren, haben Sie ein absolutes Horrorszenario!

Die deutsche Expertise in diesen neuen Technologien bringt potenziell revolutionäre Veränderungen auf dem Schlachtfeld! Dies ist eine monumentale Veränderung in der Kriegsführung! Aber es wird keinen Frieden bringen. Das wird zum Krieg führen.

Das Alte mit dem Neuen verbinden

Der ehemalige Verteidigungsminister und Multimillionär Baron zu Guttenberg tritt in die Fußstapfen der bayerischen Staatsoberhäupter Edmund Stoiber und Franz Josef Strauß, die sich die High-Tech-Industrie zunutze machten. Strauß und Stoiber trugen dazu bei, Bayern zu der High-Tech-Wirtschaftsmacht zu machen, die es heute ist. Was wäre, wenn Guttenberg diese industrielle Macht mit künstlicher Intelligenz aufwertet? Möglicherweise arbeitet er bereits daran.

Guttenberg hat eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung europäischer Start-ups bei der internationalen Expansion gespielt. Was Strauß und Stoiber begonnen haben, setzt Guttenberg fort. Er beschäftigt sich intensiv mit Technologie, KI und moderner Kriegsführung. Er hat sich zu einem Experten auf diesem Gebiet gemacht, einer aufstrebenden Macht, die nur wenige andere verstehen. Er kennt diese Technologie wahrscheinlich so gut wie kaum ein anderer auf der Erde.

Sollte Guttenberg wieder an die Macht kommen, überlegen Sie, was er mit all seinem Wissen über KI anfangen würde. Er könnte Deutschland dazu verhelfen, in diesem Bereich weltweit führend zu werden!

„Künstliche Intelligenz ist immer noch etwas, das Europa gestalten kann“, sagte er 2019 in einem Fernsehinterview mit Puls 4-Talk. „Wir haben eine gut etablierte Industrie, die sich noch viel stärker mit den neuen Technologien verbinden muss. Aber sobald dies geschieht, wird es ein ganz anderes Kraftfeld entwickeln als ein reines Technologie- oder Digitalisierungsunternehmen.“

Deutschlands neue Regierung tut genau das jetzt im militärischen Bereich. Die deutsche Regierung „betrachtet KI und Start-up-Technologie als Schlüssel zu ihren Verteidigungsplänen und baut Bürokratie ab, um Start-ups direkt mit den oberen Rängen des Militärs zu verbinden“, schrieb Reuters am 23. Juli.

Wenn die alte Industrie, wie sie von Strauß, Stoiber und anderen aufgebaut wurde, sich mit der neuen verbindet, entsteht ein „anderes Feld der Macht“ – etwas viel Mächtigeres und Beängstigenderes!

Braucht diese Welt wirklich mehr Massenvernichtungswaffen? Wo ist der Frieden in dieser Welt? Alle reden vom Frieden, denken aber an Krieg! Das zeigt die schreckliche Schwäche der menschlichen Natur!

KI, München und Guttenberg

„Bayerns Gründer sind in Trendbranchen wie Verteidigung und künstliche Intelligenz aktiv“, schrieb Bild am 19. Juli. Nach Angaben des Beratungsunternehmens EY floss in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast die Hälfte des gesamten deutschen Risikokapitals nach Bayern – insgesamt 4,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr des vergangenen Jahres entspricht.

Guttenberg weiß, wie wichtig Energie für Deutschland ist, um seine KI-Fähigkeiten zu verbessern. „Künstliche Intelligenz bedeutet auch, dass Sie eine unglaublich hohe Computerleistung benötigen, [und] für die unglaublich hohe Computerleistung benötigen Sie eine enorme Menge an Energie“, sagte er in seinem Podcast vom 29. Juli.

Woher könnte all diese Energie kommen? In öffentlichen Reden hat Guttenberg seine Hoffnung auf einen Durchbruch bei der Fusion zum Ausdruck gebracht. Ein solcher Durchbruch könnte das Spiel verändern.

Worum geht es hier? Die Fusion erzeugt Energie auf eine Weise, wie es die Sonne tut. Das ist eine phänomenale Leistung! „In nur zwei Sekunden setzt die Sonne genug Energie frei, um den derzeitigen globalen Bedarf der Menschheit für eine Million Jahre zu decken. Die Aussicht, auch nur einen Bruchteil dieser Macht auf der Erde zu replizieren, birgt weltveränderndes Potenzial“(diePosaune.de, a.a.O.).

Das ist es, worauf sie hinarbeiten. Bayern hat sich zu einem Zentrum für private Fusionsunternehmen in Europa entwickelt. Am 11. Juni wurde berichtet, dass Proxima Fusion, eines von drei prominenten Fusions-Start-ups in der bayerischen Landeshauptstadt München, erfolgreich die bisher höchste Summe an privaten Geldern für ein Fusionsenergieprojekt in Europa eingeworben hat.

Wenn Sie über all die Fortschritte nachdenken, die dies mit sich bringen könnte, und über die Auswirkungen, dann sehen Sie schnell, dass dies wirklich außerhalb der Kontrolle des Menschen liegt! Die Menschen versuchen, immer mächtiger zu werden, aber sie werden nicht in der Lage sein, all diese Macht zu kontrollieren!

Beachten Sie, was Guttenberg in seinem Podcast sagte: „Niemand versteht mehr die künstliche Intelligenz, Punkt eins. Punkt zwei: Wir haben bereits ein Stadium erreicht, in dem die künstliche Intelligenz Teile der Kontrolle über ihre eigene Nutzung übernimmt und der Mensch keine Rolle mehr spielt. Wenn dies irgendwann ein Niveau erreicht, das auch die mentalen Kräfte der Menschen übersteigt, dann gibt es Horrorszenarien, die von einigen vorgebracht werden, wo sie sagen: Liebe Freunde, wenn wir jetzt nicht entsprechend handeln, befinden wir uns auf einem Entwicklungspfad, der uns mit voller Wucht um die Ohren fliegen könnte.“

Stellen Sie sich vor, Sie wüssten um diese Gefahr und würden trotzdem Milliarden von Dollar in das Projekt investieren. Dann stellen Sie sich vor, sie mit Waffen zu kombinieren, die den Tod von Millionen von Menschen verursachen können! Das ist es, was die Leute jetzt gerade tun!

Die Welt hat alle möglichen Fantasien darüber, was sie mit technologischen Fortschritten erreichen kann. Aber die Wahrheit ist, dass dies unsere Welt in die Große Trübsal und den Tag des Herrn führt!

Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass der Mann, den die Posaune beobachtet hat, um die aufstrebende europäische Supermacht zu führen, stark in Start-ups investiert und in München lebt. Bevor er in Start-ups investierte, diente Guttenberg als Verteidigungsminister. Jetzt entwickelt sich Bayern zu einem Zentrum für Start-ups, insbesondere für militärische Start-ups.

Aufgrund des Technologie- und KI-Booms ist Bayern bei diesen Entwicklungen in Deutschland führend, und Deutschland könnte die Welt über das hinausführen, was man überhaupt verstehen kann!

Sie müssen Deutschland beobachten und sehen, wie es Europa anführt. Deutschland wird prophezeit, dass es diesen Kontinent und unsere Welt in einen nuklearen Dritten Weltkrieg führen wird!

Wir müssen uns klar machen, wie unsere Zukunft aussehen wird, wenn Gott uns nicht rettet – und die Prophezeiung sagt, dass Er dies erst tun wird, nachdem der Mensch viel Zerstörung angerichtet hat! Gott wird es verhindern. Aber wir werden schon vorher furchtbar leiden, wenn wir nicht heute aufwachen und auf Gott hören!

Wenn Sie sich jetzt an Gott wenden, wird Er dafür sorgen, dass Sie all dieses Leid nicht mehr durchmachen müssen. Er hat einen Ort der Sicherheit für Sein Volk während des Leidens und am Tag des Herrn (Offenbarung 12, 14).

Aus dem Untergrund auferstanden

Im August 1944, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, trafen sich Vertreter großer deutscher Unternehmen wie Krupp, Messerschmidt, Volkswagenwerk und Rheinmetall mit ranghohen Nazis zum sogenannten Roten-Haus-Treffen. In einem 1996 freigegebenen Dokument des US-Geheimdienstes heißt es, dass diesen Wirtschaftsführern gesagt wurde, sie müssten sich darauf vorbereiten, die Nazi-Partei zu finanzieren, die gezwungen werden sollte, in den Untergrund zu gehen. Sie wiesen diese Industriellen an, vorhandene Finanzreserven im Ausland „der Partei zur Verfügung zu stellen, damit nach der Niederlage ein starkes deutsches Reich geschaffen werden kann.“

Das sagten diese Führer, nachdem Millionen von Menschen getötet worden waren und deutsche Städte in Schutt und Asche lagen! Sie waren bereit, diesen bestialischen militärischen Moloch wieder aufzubauen!

Im Jahr 1944 planten sie bereits die nächste Runde. Sie gingen in den Untergrund und begannen, ein weiteres Reich aufzubauen, um einen weiteren Krieg zu beginnen!

Der Status Deutschlands als größte Gläubigernation der Welt zeigt, dass dieser Plan umgesetzt wurde. Heute steigen die Söhne und Enkel dieser Industriellen aus dem Untergrund auf. Jeder kann sie sehen. Und sie sind dabei, den Dritten Weltkrieg zu beginnen! Sie werden es wieder tun!

Beobachten Sie Deutschland! Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was jetzt passieren wird. Sie sprechen von Frieden, aber sie sind dabei, einen Krieg zu beginnen, wie die Welt ihn noch nie gesehen hat! Viele biblische Prophezeiungen sagen Ihnen das.

Offenbarung 18 ist eine dieser Passagen, die Sie lesen sollten. Sie bezeichnet das moderne Europa als Babylon. Sehen Sie sich auch Jeremia 1, 13-15 an, wo ein „siedender Kessel“ beschrieben wird, der in Deutschland überkocht und im Begriff ist, überzulaufen und schreckliche Zerstörung zu verursachen.

Eine andere Prophezeiung in Daniel 8, 23 (Elberfelder Bibel) lautet: „Und am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, wird ein König aufstehen, mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken.“ Die meisten Bibelkommentare sind sich einig, dass sich dieser König „mit hartem Gesicht“ auf Antiochus iv. Epiphanes aus dem Seleukidenreich im zweiten Jahrhundert v. Chr. bezieht. Aber das war vor fast 2200 Jahren! Das Buch Daniel bezieht sich nur auf die „letzte Zeit“ (Daniel 12, 4, 9). Der antike Antiochus richtete furchtbaren Schaden an, aber er war nur ein prophetischer Vorläufer von Männern – vor allem von einem –, die diese Prophezeiung in der Endzeit erfüllen würden.

Deutschland ist weitaus mächtiger als jede andere europäische Macht – und wahrscheinlich bereits mächtiger als Russland. Und die Prophezeiung besagt, dass es von diesem starken Mann, diesem wilden König, in Beschlag genommen werden wird! Er wird die Kontrolle erlangen – und mehrere Prophezeiungen zeigen, dass er von einer sehr bösen geistlichen Macht, dem Teufel selbst, kontrolliert werden wird!

Seit Jahren denke ich, dass Karl-Theodor zu Guttenberg diese Rolle des starken Mannes von Europa wahrscheinlich erfüllen würde. Wir werden sehen – sehr bald.

Der antike Antiochus hatte ein großes Interesse an Technologie. Das gilt auch für den modernen Antiochus. Und Guttenberg ist eine Ausnahme in Sachen moderner Technologie.

Der Ausdruck „erfahren in Ränken“ kommt von dem Wort Haidah, das Rätsel, schwierig, Frage bedeutet (Theological Wordbook of the Old Testament). Ich glaube, dieser Ausdruck könnte sich auf eine schwierige, hochkomplexe Technologie beziehen. Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon definiert „erfahren in Ränken“ als „verdreht, verwickelt, … Subtilität, Betrug, … Rätsel“. Diese Worte beschreiben perfekt die rätselhafte Technologie der KI!

Die Welt von heute macht ständig Fortschritte bei der Bewaffnung. Es ist beängstigend, das mitzuerleben – und doch wird es die Rückkehr Jesu Christi einläuten! Danken Sie Gott dafür!

Dies wird bereits in den nächsten Versen von Daniel 8 prophezeit. Vers 24 (Elberfelder Bibel) beginnt: „Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht“ – mit anderen Worten, er wird von Satan, dem Teufel, befähigt, der der Gott dieser Welt ist und die ganze Welt verführt hat (2. Korinther 4, 4; Offenbarung 12, 9).

In Daniel 8, 24 heißt es weiter: „[Und] er [der vom Satan inspirierte starke Mann] wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten.“ Das laue Volk Gottes wird vernichtet werden, weil es Gott verlassen hat! Sie sind lauwarm, weil sie Gott nicht nahe stehen, und dafür werden sie eine schreckliche Strafe erhalten.

Aber schauen Sie sich die Hoffnung in Vers 25 an: „Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand [eine Menge List]. Und er wird in seinem Herzen großtun, und unversehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten [Jesus Christus] wird er sich auflehnen, aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden.“ Christus Selbst wird kommen und diese siebente und letzte Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches zerstören!

Quellen: PublicDomain/dieposaune.de am 10.10.2025