Der zunehmende Trend zur Organentnahme an Opfern des kanadischen Euthanasieprogramms

In Kanada gibt es einen wachsenden Trend zur Organentnahme bei Euthanasieopfern, was der kanadische Staat als „Medical Assistance in Dying“ („MAID“) bezeichnet.

Ethiker warnen davor, dass die Entnahme von Organen von Patienten, die eingeschläfert wurden, dazu führen könnte, dass Menschen unter Druck gesetzt werden, sich für den Tod zu entscheiden, damit ihre Organe von Menschen mit einer besseren Prognose verwendet werden können, schreibt Jonathon van Maren.

Kanada wandelt sein Regime der Sterbehilfe in eine Lieferkette für Organspenden um

Von Jonathon van Maren

Das Herz eines 38-jährigen Kanadiers, der eingeschläfert worden war, wurde erfolgreich entnommen und einem 59-jährigen Amerikaner mit Herzversagen gespendet, berichtete die National Post . Der Fall verdeutlicht einen wachsenden Trend: Die Entnahme von Organen aus Euthanasie-Opfern.

Ein Bericht des University of Pittsburgh Medical Centre und des Ottawa Hospital beschreibt das Verfahren detailliert. „Hier berichten wir über den ersten Fall einer erfolgreichen Herztransplantation nach MAiD“, schrieb das Ärzteteam.

Und noch beunruhigender: „Die Durchführung der MAiD und die Feststellung des Todes erfolgten gemäß kanadischen Standards. Der Tod wurde innerhalb von sieben Minuten nach Beginn des MAiD-Protokolls festgestellt.“

Der Kanadier litt an ALS (oder Lou-Gehrig-Syndrom) und hatte den Wunsch geäußert, seine Organe zu spenden. Dies sei jedoch ein „bahnbrechender Fall einer Herztransplantation nach Euthanasie“.

Laut der National Post wurde „das Herz des toten Spenders entfernt, an eine Spezialmaschine angeschlossen, die das Herz ‚reanimiert‘ oder wieder in Gang setzt, um den Blutfluss durch die Organe aufrechtzuerhalten und sie gleichzeitig warm zu halten, und dann nach Pittsburgh transportiert, wo die Transplantation stattfand.“

Die Entnahme von Organen von frisch euthanasierten Patienten kommt immer häufiger vor. Dies ist zwar die erste Herztransplantation, doch Leber-, Nieren- und Lungentransplantationen gab es bereits.

Seit 2016 haben „mindestens 155 Menschen in Kanada ihre Organe und Gewebe gespendet, nachdem ihnen ein Arzt die tödliche Injektion verabreicht hatte“. Allerdings sind „einige Ärzte besorgt, dass einige Kanadier, die ärztlich assistierten Tod erhalten, die Kriterien von Health Canada für diesen Eingriff nicht erfüllen“.

Die erfolgreiche Herztransplantation bietet einen Anreiz für Wiederholungsoperationen. „Obwohl Langzeitdaten und Daten aus weiteren Fällen erforderlich sind, deutet dieser Fall darauf hin, dass nach MAiD eine sichere Herztransplantation durchgeführt werden kann“, heißt es in dem Bericht.

Lebensschützer – und viele Ethiker – weisen darauf hin, dass die Praxis der Organentnahme bei euthanasierten Patienten dazu führen könnte, dass Menschen unter Druck gesetzt werden, sich für den Tod zu entscheiden, damit ihre Organe gesünderen Menschen oder solchen mit besserer Prognose zur Verfügung gestellt werden können.

Kanada hat bereits die zweifelhafte Ehre erlangt, „weltweit führend bei ODE – Organspenden nach Euthanasie“ zu sein. Eine niederländische Studie ergab, dass von 286 ODE-Fällen bis 2021 136 Fälle in Kanada stattfanden. CIHI-Daten zeigen, dass 235 Menschen nach ihrer Tötung durch Euthanasie „der Organspende zugestimmt“ haben.

Von 894 euthanasierten Spendern wurden 7 Prozent ihre Organe für die Spende entnommen, und bei 5 Prozent der Organtransplantationen im Jahr 2024 wurden die Organe euthanasierter Kanadier verwendet.

Die National Post stellte fest , dass die Kontroverse um das Verfahren trotz zunehmender Verbreitung dieser Praxis anhält:

Wie und wann Menschen, die MAiD um eine Organspende bitten, angesprochen werden sollen, ist jedoch umstritten und variiert in Kanada laut der Studie. Organspendeorganisationen in Ontario und British Columbia empfehlen, Menschen, die MAiD anfordern, „anzusprechen und über die Möglichkeit einer Organspende zu informieren“.

In anderen Ländern, wie Alberta und Manitoba, werden Menschen erst dann nach einer Organspende gefragt, wenn sie das Gespräch selbst suchen.

„Wenn Patienten nicht über die Möglichkeit einer Organspende informiert werden, kann dies dazu führen, dass sie die Möglichkeit einer Organspende nicht in Erwägung ziehen und ihre Autonomie negativ beeinflussen.

Gleichzeitig kann die Information über diese Möglichkeit einen unangemessenen gesellschaftlichen Druck zur Organspende auslösen und der Wunsch, selbst Spender zu werden, kann ein Grund für die MAiD-Anfrage sein“, schreiben die Autoren der Studie.

Tatsächlich warnten die Autoren auch, dass „einige Patienten das Gefühl haben könnten, sie seien eine Belastung für ihre Familie und Freunde und fühlen sich motiviert, sich einer MAiD zu unterziehen, um diese Belastung zu lindern“.

Sie erklärten, dass diejenigen, die die Patienten untersuchen und töten, auf „potenzielle Anzeichen achten sollten, dass sich der Patient irgendwie unter Druck gesetzt fühlt, mit der MAiD oder der MAiD und der Organspende fortzufahren“.

Wenn man bedenkt, wie nachlässig die kanadischen MAiD-Gutachter bisher waren – und die Tatsache, dass bis zu einem Viertel der „MAiD-Anbieter“ in Ontario möglicherweise gegen das Strafgesetzbuch verstoßen haben –, ist es sehr unwahrscheinlich, dass den Gutachtern in dieser Hinsicht vertraut werden kann.

Im Jahr 2011 veröffentlichte die medizinische Fachzeitschrift „Applied Cardiopulmonary Pathophysiology“ eine Beschreibung der Durchführung mehrerer ODE-Fälle:

Die Spender wurden wenige Stunden vor der geplanten Euthanasie ins Krankenhaus eingeliefert. In einem Raum neben dem Operationssaal wurde ein zentralvenöser Zugang gelegt.

Die Spender wurden unmittelbar vor der Verabreichung eines Medikamentencocktails durch den behandelnden Arzt, der sich zur Durchführung der Euthanasie bereit erklärte, heparinisiert [ein Medikament zur Erhaltung der Organlebensfähigkeit].

Der Patient wurde von drei unabhängigen Ärzten aufgrund kardiorespiratorischer Kriterien für tot erklärt, wie es die belgische Gesetzgebung für jeden Organspender vorschreibt … Der Verstorbene wurde dann rasch verlegt, auf den Operationstisch gelegt und [zur Vorbereitung der Organentnahme] intubiert.

„Denken Sie über die Ungeheuerlichkeit dessen nach, was hier getan wurde“, schrieb der Ethiker Wesley J. Smith damals. „Vier Menschen – die sonst nicht im Sterben lagen – wurden getötet und anschließend eilig in einen Operationssaal geschoben, um ihre Organe zu entnehmen.

Drei der Spender litten an neuromuskulären Behinderungen – Menschen, die oft sozialer Isolation und Diskriminierung ausgesetzt sind – und einer war psychisch krank.

Besonders bittere Ironie: Letzterer Patient war ein chronischer Selbstverletzer, dessen ‚Behandlung‘ ein bereitwilliges professionelles Team war, das bereit war, ihm die größtmögliche Verletzung zuzufügen.“

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 07.10.2025