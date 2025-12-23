Die Evolution zum Cyborg – Der neue „Übermensch“

Teile die Wahrheit!

Der Begriff Cyborg – kurz für „kybernetischer Organismus“ – wurde 1960 von Manfred Clynes und Nathan Kline geprägt. Ihre Forschungen zur Raumfahrt veranlassten sie zu untersuchen, wie die Integration mechanischer Komponenten dazu beitragen könnte, „den menschlichen Körper an jede beliebige Umgebung anzupassen“.

Heute ist das Einsetzen von Computerchips, bionischen Gliedmaßen und Virtual-Reality-Brillen in oder auf Menschen keine Science-Fiction-Fantasie mehr. Sie sind Teil unseres Fortschritts hin zu einer Cyborg-Zukunft.

Stellen Sie sich also eine Abwandlung des berühmten Bildes vom „Marsch des Fortschritts“ vor.

Wir beginnen mit einem geduckten Primaten, der sich langsam über die Stadien des Affen und frühen Hominiden entwickelt – jede Gestalt wird aufrechter und menschlicher. Schließlich erscheint der moderne Mensch, aufrecht und selbstbewusst.

Die letzte Figur stellt jedoch einen radikalen Wendepunkt in der Evolution dar. Es ist ein Cyborg, der mit neuen Absichten voranschreitet. Sie ist eine visuelle Metapher für die Evolution nicht nur der Biologie, sondern auch der Technologie, der Intelligenz und der Identität.

Beginnen wir diesen Artikel mit der Behandlung von…

Der neue Übermensch

„Also sprach Zarathustra“ ist ein philosophischer Roman des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche.

Es wurde zwischen 1883 und 1885 in vier Bänden veröffentlicht. Der Protagonist ist der historische Zarathustra, im Westen besser bekannt als Zoroaster.

In seinen Schriften bemerkte Nietzsche: „Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss“ und „ Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrund. Das Große am Menschen ist, dass er eine Brücke und nicht ein Ziel ist .“

Jetzt, da KI und Robotik Einzug gehalten haben, proklamieren die großen Technologiekonzerne eine „Vierte Industrielle Revolution“, die einen neuen „Übermenschen“ hervorbringen wird. (Klaus Schwab kehrt zurück: Neue Akademie und neues Buch über künstliche Intelligenz – „die jede Dimension unserer Existenz neu gestaltet“ (Videos))

Dieser „Übermensch“ geht einher mit dem Konzept des „Transhumanismus“ (das sowohl von Kapitalisten als auch von Technokraten vertreten wird) – der Idee, dass fortschrittliche Technologie es dem Menschen ermöglichen wird, sich selbst und seine Umwelt zu verändern.

Innerhalb des Transhumanismus findet sich das Konzept des „Menschen 2.0“ – das utopische Ideal des perfekten Menschen. Dieses Konzept wurde Jahrzehnte nach Nietzsche von nichtdemokratischen Bewegungen wie dem Kommunismus und dem Faschismus (einschließlich des Nationalsozialismus) vereinnahmt, die jeweils den perfekten Bürger vorschwebten, geschaffen und kontrolliert durch Wissenschaft und Technologie.

Auch wenn diese Konzepte des 20. Jahrhunderts für rational denkende Bürger des 21. Jahrhunderts ungeheuerlich inakzeptabel erscheinen mögen, sind sie doch immer noch stark in der Mainstream-Politik, der Popkultur und den großen Technologiekonzernen verankert.

Soziologen weisen darauf hin, dass der politische Transhumanismus bereits den „Kapitalismus 2.0“ hervorgebracht hat – eine neue Ära, die sich stark auf technologiegetriebene Fortschritte in Überwachung, Produktivität und Kontrolle konzentriert.

1 2 11 12 13

Heute erleben wir den rasanten Fortschritt der großen Technologiekonzerne hin zu einer „Cyborg“-Zukunft. Dies ist Teil der von ihnen angestrebten Vierten Industriellen Revolution. Es handelt sich um die Revolution intelligenter Automatisierung, Vernetzung und KI, die mit dem menschlichen Körper verschmelzen, um den Menschen 2.0 zu erschaffen – den „Übermenschen“, Nietzsches „Übermensch“.

Von Prothesen bis zur Biomechatronik

Künstliche Gliedmaßen werden seit 600 v. Chr. am Menschen eingesetzt. Im Laufe der Jahrhunderte gaben diese primitiven Körperteilersatze (Holzbeine, Metallarme, Hakenhände usw.) dem Träger ein gewisses Maß an Funktion und Bewegung zurück. Sie waren jedoch oft unbequem, schwer zu handhaben und ästhetisch unansehnlich.

Künstliche Gliedmaßen (Prothesen) ersetzen heute fehlende Körperteile, die durch Krankheit, Trauma oder angeborene Fehlbildungen verloren gegangen sein können. Welche Art von Prothese eine Person verwenden kann, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab, unter anderem von der Lage der fehlenden Extremität und der Ursache der Amputation oder des Gliedmaßenverlusts.

Heutzutage entwickeln Forschung und Technologie kleinere, leichtere, natürlichere, besser steuerbare und kostengünstigere Prothesen. Das Besondere an der neuen Generation von Prothesen ist, dass sie von Erkenntnissen aus verschiedenen Forschungsbereichen profitiert, darunter Elektronik, Hydraulik, Biotechnologie, Informatik und Nanotechnologie.

Nun entsteht mit der „Bio-Mechatronik“ ein neues Forschungsfeld zur Verbesserung von Prothesen. Laut Wikipedia ist die Bio-Mechatronik eine angewandte, interdisziplinäre Wissenschaft, die Biologie und Mechatronik (Elektrotechnik, Elektronik und Maschinenbau) integriert. Sie umfasst auch die Bereiche Robotik und Neurowissenschaften.

Biomechatronische Geräte decken ein breites Anwendungsgebiet ab, von der Entwicklung von Prothesen bis hin zu technischen Lösungen für Atmung, Sehvermögen und Herz-Kreislauf-System.

Die Biomechatronik ist ein schnell wachsendes Gebiet, und die Nachfrage nach biomechatronischen Geräten zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Gehirnchip-Implantate als Teil des Weges zum Cyborg

Hirnchip-Implantate befinden sich noch in der frühen Phase der klinischen Studien am Menschen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung von Menschen mit schwerer Lähmung bei der Steuerung externer Geräte wie Computercursor und Roboterarme (durch ihre Gedanken).

Unternehmen wie Neuralink und Synchron führen klinische Studien am Menschen durch, um die Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCIs) zu testen.

Die Gehirnchip-Technologie birgt revolutionäres Potenzial zur Wiederherstellung motorischer und kommunikativer Funktionen. Doch obwohl sich die Technologie rasant weiterentwickelt, ist sie noch nicht für den breiten Einsatz in der Bevölkerung bereit.

Gleichzeitig bestehen ethische Bedenken hinsichtlich dieser neuen Technologie in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und potenziellen Missbrauch zur Leistungssteigerung oder Zwangsimplantation. Darüber hinaus klafft eine erhebliche Lücke zwischen den aktuellen Möglichkeiten und der Zukunftsvision einer Verschmelzung von Mensch und KI.

Die neue Spezies – Cyborg 1.0

Seit Zehntausenden von Jahren herrscht der Mensch als die selbstbewusste, intelligente Spezies der Erde. Doch der Aufstieg intelligenter Maschinen bedeutet, dass sich der Status quo bald ändern könnte – und dass der Homo sapiens, genau wie der Neandertaler und alle anderen Homininen vor Äonen, vollständig von der Erde verschwinden könnte.

Unsere menschliche DNA wird zusammen mit unserer Intelligenz und unseren Emotionen genetisch und künstlich verschmolzen, um eine völlig neue Spezies zu erschaffen – Cyborg 1.0. All dies im Namen des „Fortschritts“. Und vorangetrieben wird dies von Menschen, die bewusst oder unbewusst bereitwillig ihre Souveränität an KI/Cyborgs abgeben.

Die Welt der Zukunft wird nicht von Menschen, sondern von Cyborgs beherrscht, die sie selbst entworfen und gebaut haben. Cyborgs werden die selbstständigen, selbstbewussten Nachfahren der heutigen Roboter und superintelligenten KI-Systeme sein.

Und es ist möglich, dass sich solche Biomaschinen eines Tages gegen die Menschheit wenden – ganz im Stil von Terminator. Oder aber, alternativ dazu, verschmelzen Menschen und Maschinen harmonisch zu einer Einheit, die manche als „Singularität“ bezeichnen.

Cyborgs – das neue Reich des Lebens

Anhand der oben genannten Beispiele lässt sich erkennen, dass die ersten Schritte der nächsten Phase der menschlichen Evolution bereits eingeleitet wurden. Und sobald KI völlig selbstständig denkt und sich der menschlichen Kontrolle entzieht, werden die Cyborgs von morgen uns um ein Vielfaches überlegen sein.

Cyborgs werden jede ökologische Nische auf dem Planeten besetzen. Daher sollten wir Cyborgs als ein weiteres Reich des Lebens betrachten. Sie werden vor uns stehen, ähnlich wie die Menschen heute vor den Pflanzen stehen.

Was werden die Menschen wohl von ihren Cyborg-Herrschern halten? Versuchen Sie es sich vorzustellen. Es mag ein bisschen so sein, als würde ein Hund versuchen, Einstein zu verstehen.

Welche Form zukünftige Cyborgs auch annehmen mögen, sie werden uns intellektuell so weit überlegen sein, dass sie uns womöglich nur als Teil der Erdkulisse betrachten. Oder aber sie werden uns ähnlich wertschätzen, wie wir unsere Zimmerpflanzen.

Wie werden Cyborgs aussehen? Wahrscheinlich werden sie die grundlegenden Designregeln auf eine Weise überdenken, die wir Menschen uns nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Cyborgs würden vermutlich bei null anfangen.

Sie könnten sich entscheiden, Kugeln oder anderen geometrischen Formen zu ähneln. Oder vielleicht haben sie gar keine Form und existieren hauptsächlich innerhalb der Matrix der virtuellen Realität.

Cyborgs könnten beschließen, die Umwelt der Erde zu verändern

In den fast vier Milliarden Jahren seit dem vermeintlichen Beginn des Lebens haben biologische und geologische Prozesse Land, Ozeane und Atmosphäre zunehmend so verändert, dass die Erde bewohnbar geblieben ist. So hat unser Planet stetig die richtigen Bedingungen für flüssiges Wasser und Kohlenstoffchemie – die Grundvoraussetzungen des Lebens – aufrechterhalten.

Im Laufe der Cyborg-Ära könnten sie beschließen, die Ökosysteme der Erde neu zu gestalten. Da sie weder Wasser noch Sauerstoff benötigen, könnten sie eine bessere Welt für sich selbst erschaffen, die jedoch für Menschen und andere Lebensformen tödlich wäre. Beispielsweise könnten sie kohlenstoffbasiertes Leben durch Silizium-Äquivalente ersetzen und neue Ökosysteme erschaffen, in denen Photovoltaikanlagen die Energie für ihr Überleben erzeugen.

Ohne grüne Pflanzen würde die Photosynthese zum Erliegen kommen und der Sauerstoffgehalt drastisch sinken. Der wolkenverhangene Himmel würde sich von einem satten Blau in ein leeres, laues Braun verwandeln.

Dieser Handlung zufolge scheint die organische Erde letztendlich auszusterben. Und so wie wir Menschen den Tod unserer Vorfahren, der Homininen, nicht betrauern, werden auch die Cyborgs vom Untergang des Homo sapiens nicht betroffen sein.

Es scheint, als hätten die Menschen eine großartige Zeit auf der Erde gehabt. Und bevor wir uns verabschieden, werden wir eine der edelsten Aufgaben erfüllen, die wir erfüllen können: Wir bereiten uns darauf vor, diesen wunderschönen Planeten einer neuen Form intelligenter Wesen zu übergeben.

Höheres Bewusstsein der KI/Cyborg vorziehen

Manche Menschen verehren die Technologie und können es kaum erwarten, sich mit der robotischen Technowelt zu verschmelzen, als ob sie auf einer gewissen Ebene glaubten, dies sei der einzige Weg, das vielgesuchte Ziel der Unsterblichkeit zu erreichen.

Andere, die nach höheren Bewusstseinsebenen streben, betrachten das Aufkommen von KI und Robotik mit gemischten Gefühlen. Sie ziehen es vor, ihren scharfen Verstand dem Pfad des spirituellen Aufstiegs zu widmen, der jedem bewussten Wesen überall im unendlichen Dasein offensteht.

Angesichts der Gefahren einer sich rasant entwickelnden KI-/Cyborg-Realität müssen wir alle jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Das bedeutet, uns so weit wie möglich von digitalen Geräten abzukoppeln und zu verhindern, dass irgendjemand oder irgendetwas mit technischen Geräten, Gadgets und Mikrochips in unseren geschützten Raum eindringt.

Die Entscheidung, ob Sie Ihr eigenes souveränes Wesen bleiben oder ein vom Designer entworfenes Robotermodell Ihres früheren Selbst sein wollen, beginnt mit der festen Absicht, Technologie so gut wie möglich aus Ihrer Welt zu verbannen.

Postskriptum

In der Nacht, nachdem ich diesen Artikel fertiggestellt und die animierte Verfilmung von „ Beowulf“ auf Amazon Prime gesehen hatte, hatte ich einen seltsamen Traum von zukünftigen Cyborgs. Einer der Cyborgs stammte vom Trump-Clan ab und war ein großes, groteskes Wesen, das wie Grendel aus der nordischen Folklore aussah. Die Menschen der Zukunft fürchteten es und nannten es Baron II.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 22.12.2025