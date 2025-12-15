Die Terroranschläge scheinen kein Ende zu nehmen, und die Muster, die wir beobachten, werden immer unbestreitbarer

Teile die Wahrheit!

Die Terrorwelle nimmt immer weiter zu, und der nächste schwere Anschlag kann buchstäblich jeden Moment passieren. Er könnte in einer Großstadt oder in einer Kleinstadt geschehen. Von Michael Snyder

Er könnte am anderen Ende der Welt oder direkt vor Ihrer Haustür passieren. Wir wissen nicht genau, wo der nächste Terroranschlag stattfinden wird, aber wir wissen, dass er kommen wird. Und sobald er passiert ist, beginnt der Countdown zum nächsten.

Die meisten Opfer der Terroranschläge, die wir erleben, sind entweder Juden oder Christen.

Bei den meisten Tätern dieser Angriffe handelt es sich entweder um Muslime oder um Westler, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um Juden oder Christen zu hassen.

Unsere Welt ist derzeit von mehr Hass erfüllt als je zuvor.

Ich glaube nicht, dass dies ein Zufall ist.

Sie haben vermutlich bereits von dem schrecklichen Terroranschlag gehört, der sich soeben in Sydney, Australien, ereignet hat. Obwohl vier Polizisten in der Nähe waren, konnten die beiden islamistischen Terroristen, die das Feuer eröffneten, etwa 20 Minuten lang ungehindert um sich schießen .

Ein Augenzeuge des Terroranschlags in Sydney berichtet, dass sich der Angriff über einen längeren Zeitraum von etwa 20 Minuten erstreckte, in denen die Angreifer vorsätzlich und ohne Unterbrechung agierten.

Dem Bericht zufolge befanden sich vier Polizisten am Tatort, erwiderten aber das Feuer nicht, als der Angriff andauerte. Der Augenzeuge beschrieb einen langwierigen und methodischen Angriff und sagte, die Terroristen hätten sich „Zeit gelassen“.

Wie viele Leben hätten gerettet werden können, wenn die Polizei früher eingegriffen hätte?

Berichten zufolge hat die offizielle Zahl der Todesopfer nun 16 erreicht… („Werden keinen einzigen Migranten aufnehmen“, ruft Orbán die Rebellion aus – „Stadtbild“: Merz distanziert sich von sich selbst)

Die Zahl der Todesopfer des Massakers stieg bis Montagmorgen Ortszeit auf 16, darunter ein 10-jähriges Kind. Das älteste Todesopfer soll 87 Jahre alt gewesen sein.

Der Angriff ereignete sich am Sonntag kurz vor 19 Uhr Ortszeit, als die Angreifer eine Chanukka-Veranstaltung am Bondi Beach in Sydney ins Visier nahmen und einen Terrorakt begingen.

Uns wurde mitgeteilt, dass dieser Terroranschlag von einem Vater und seinem Sohn verübt wurde.

Sie waren beide radikale Dschihadisten.

Persönlich würde es mich nicht überraschen, wenn sich herausstellen würde, dass sie tatsächlich Teil der Menge von Hamas-Anhängern waren, die vor zwei Jahren neben dem Opernhaus von Sydney „Vergast die Juden!“ skandierte …

Hamas-Anhänger skandierten „Vergast die Juden“ neben dem weltberühmten Opernhaus von Sydney in Australien, wie aus einem Video hervorgeht, das von der Australian Jewish Association geteilt wurde.

Diesem Terroranschlag in Sydney ging ein weiterer Terroranschlag an der Brown University voraus.

Bei der Massenerschießung wurden zwei Schüler getötet und neun weitere verletzt …

Hunderte von Polizisten durchkämmten am späten Samstagabend die Straßen in der Nähe der Brown University und leuchteten mit Taschenlampen in geparkte Autos, um nach einem Schützen zu suchen, der in einem Universitätsgebäude das Feuer eröffnet und dabei zwei Studenten getötet und neun weitere verletzt hatte.

Zunächst wurde uns die Identität des Schützen nicht mitgeteilt.

Nun heißt es aber, dass es sich um einen 24-jährigen Mann aus Wisconsin namens Benjamin Erickson handelte …

Der Mann, der im Zusammenhang mit der tödlichen Schießerei an der Brown University festgenommen wurde, ist laut Angaben von Strafverfolgungsbehörden als Benjamin Erickson identifiziert worden.

Der 24-Jährige aus Wisconsin wird beschuldigt, am Samstagabend auf dem Campus einer Ivy-League-Universität eine Massenerschießung verübt zu haben, bei der zwei Studenten getötet und neun weitere verletzt wurden, wie Quellen der Washington Post mitteilten.

Über Benjamin Erickson wissen wir noch immer vieles nicht.

Aber irgendetwas motivierte ihn ganz sicher zu der 17-stündigen Reise zur Brown University…

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden soll der Verdächtige mit einer laserbestückten Schusswaffe eine 17-stündige Reise von Wisconsin nach Rhode Island unternommen haben.

Er wurde am frühen Sonntagmorgen von FBI-Agenten im Hampton Inn Hotel in Coventry festgenommen.

Als Erickson schließlich an der Brown University ankam, suchte er gezielt den Hörsaal einer jüdischen Professorin namens Rachel Friedberg auf …

Es sind fast 24 Stunden vergangen, seit ein Bewaffneter ein Klassenzimmer der Brown University stürmte, in dem die jüdische Professorin Rachel Friedberg unterrichtet , die sich mit dem Schnittpunkt von Wirtschaftswissenschaften und Jüdischen Studien befasst, und Berichten zufolge „etwas Einzigartiges rief“, bevor er eine Handfeuerwaffe zog und einen Kugelhagel im Klassenzimmer abfeuerte.

Man muss kein Genie sein, um in diesem Fall die Zusammenhänge zu erkennen.

Unmittelbar vor Chanukka nahm Erickson gezielt einen jüdischen Professor ins Visier.

Hatten Erickson und Friedberg irgendeine persönliche Verbindung?

Hatten sie in irgendeiner Form über soziale Medien Kontakt?

Das sind Fragen, die Journalisten sich jetzt stellen sollten.

Friedberg behauptet, Erickson habe beim Betreten des Klassenzimmers „etwas gerufen“ …

Eine Professorin der Brown University beschrieb den Horror, den sie und ihre Studenten erleiden mussten, nachdem ein Schütze am Samstagnachmittag bei einer Schießerei an der renommierten Universität zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt hatte.

Rachel Friedberg, eine Wirtschaftsprofessorin an der Brown University, sagte, die Massenerschießung habe sich während einer Wiederholungsstunde für die Abschlussprüfung ihres Kurses „Prinzipien der Volkswirtschaftslehre“ ereignet.

„Der Raum hat eine Tribünenbestuhlung mit Türen, die sich oben öffnen“, sagte Friedberg. „Er sagte, der Schütze sei durch die Türen hereingekommen, habe etwas gerufen – er konnte sich nicht erinnern, was – und habe angefangen zu schießen.“

Erickson hat wahrscheinlich etwas gesagt, von dem er dachte, es würde ziemlich einprägsam sein.

Aber wenn es niemand deutlich gehört hat, werden wir vielleicht nie erfahren, was es war.

Die beiden jüngsten Terroranschläge, die ich bisher in diesem Artikel besprochen habe, erhalten viel Aufmerksamkeit, aber es gab auch andere, die nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten haben.

Beispielsweise hat der IS gerade einen Terroranschlag in Syrien verübt, bei dem drei Amerikaner getötet wurden. Präsident Trump kündigt daraufhin „sehr ernsthafte Vergeltungsmaßnahmen“ an .

Präsident Trump kündigte am Samstag Vergeltungsmaßnahmen gegen den Islamischen Staat an, nachdem bei einem Angriff in Zentralsyrien zwei US-Soldaten und ein ziviler US-Dolmetscher getötet wurden – die ersten amerikanischen Opfer in dem Land seit dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad im vergangenen Jahr.

„Dies war ein Angriff des IS gegen die USA und Syrien in einem sehr gefährlichen Teil Syriens“, schrieb Herr Trump auf Truth Social. „Es wird sehr ernste Vergeltungsmaßnahmen geben.“

Man könnte argumentieren, dass diese drei Amerikaner einfach nur Opfer des Krieges sind.

Okay, aber was ist mit den unzähligen völlig friedlichen Christen, die in islamischen Ländern auf der ganzen Welt wegen ihres Glaubens ermordet werden?

Am 5. Dezember wurde ein pakistanischer presbyterianischer Pastor zum Märtyrer, als er vor seinem Haus brutal erschossen wurde …

Ein unbekannter Täter erschoss am 5. Dezember einen presbyterianischen pakistanischen Pastor vor dessen Haus im Beisein seiner Tochter, wie seine Familie mitteilte. Der Pastor hatte bereits im September einen Anschlag überlebt.

Pfarrer Kamran Salamat aus Gujranwala wollte gerade seine 16-jährige Tochter zum College bringen, als ein unbekannter Motorradfahrer mit einer Pistole auf ihn schoss und ihn am rechten Handgelenk, am linken Ohr und im Unterleib traf, berichtete der Schwager des Opfers, Pfarrer Shahzad Salman. Pfarrer Salamat war 45 Jahre alt.

„Mein Schwager erlag drei Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen“, sagte Pastor Salman gegenüber Christian Daily International-Morning Star News.

Das war ebenfalls ein Terroranschlag.

Da dies in der westlichen Welt nicht geschah, interessierte es die Mainstream-Medien in den USA schlichtweg nicht.

Wären es fünf islamistischen Radikalen jedoch gelungen, mit einem Fahrzeug in einen belebten Weihnachtsmarkt in Deutschland zu rasen , hätte das mit Sicherheit für viele Schlagzeilen gesorgt…

In Deutschland wurden fünf Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, an einem Plan beteiligt gewesen zu sein, mit einem Fahrzeug in Menschenmengen auf einem Weihnachtsmarkt zu fahren.

Drei Marokkaner, ein Ägypter und ein Syrer wurden am Freitag wegen der Planung eines Anschlags auf einen Markt im südbayerischen Bundesland festgenommen. Die Behörden vermuten ein islamistisches Motiv.

Die Staatsanwaltschaft gab an, der 56-jährige Ägypter habe „zu einem Fahrzeuganschlag aufgerufen, um so viele Menschen wie möglich zu töten oder zu verletzen“. Die Marokkaner hätten sich angeblich bereit erklärt, den Anschlag auszuführen.

Seit Jahren warne ich davor, dass diese Tage kommen würden .

Jetzt sind sie da.

Wir sollen alle Menschen lieben.

Das schließt sogar unsere Feinde mit ein.

Doch heutzutage sind so viele Menschen absolut von Hass erfüllt.

Es wird also noch viel mehr Gewalt geben, und das sollte uns alle sehr traurig stimmen.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 15.12.2025