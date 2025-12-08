„Viertes Reich“: Musk schlägt nach X-Strafe gegen EU-„Tyrannen“ zurück

Teile die Wahrheit!

Elon Musk lässt die unverschämte Geldstrafe der Brüsseler Bürokraten nicht einfach hinnehmen und greift die EU-Beamten scharf an, weil sie Nazi-Gehabe an den Tag legen und die Interessen ihrer eigenen Bürger unterdrücken…

Wie Catherine Salgado für PJMedia.com berichtet , teilte Musk auch einen Beitrag über den irischen Lehrer Enoch Burke, der inhaftiert wurde, weil er sich weigerte, Transgender-Pronomen zu verwenden , und antwortete später einem anderen Nutzer:

„So viele Politiker in Europa, die Verräter an ihrem eigenen Volk sind.“

Musk hob außerdem hervor , dass Meta über ein ähnliches Verifizierungsprogramm wie X verfüge , die EU das zensuranfälligere Unternehmen Meta jedoch nicht mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt habe.

The tyrannical, unelected bureaucracy oppressing the people of Europe are in the second picture https://t.co/j6CFFbajJa — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Musk veröffentlichte erneut und bekräftigte seine vorherige Erklärung, warum er X (damals noch Twitter) überhaupt gekauft hatte.

„ Ich habe Twitter nicht gekauft, weil ich dachte, es wäre eine tolle Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mir war klar, dass ich dafür unzählige Anfeindungen ernten würde.“

Es fühlte sich wirklich so an, als bestünde eine zivilisatorische Gefahr, dass, wenn nicht eine der großen Online-Plattformen aus der Reihe tanzt, sie alle im Gleichschritt mit den etablierten Medien agieren würden.

Es gab buchstäblich keinen Ort, an dem man die Wahrheit erfahren konnte. Es war nahezu unmöglich. Also wurde einfach alles zensiert. Die Macht des Zensurapparats war unglaublich “, sagte Musk.

Die EU scheint sich Ideen vom Nazi-Diktator Adolf Hitler aus dem 20. Jahrhundert zu entlehnen…

Musk bestätigte, dass die Meldung eines anderen Nutzers , wonach X nach der Verhängung der Geldstrafe das Werbekonto der EU-Kommission gekündigt habe, zutreffend sei.

Früher verlangte Twitter rund 15.000 Dollar für die Verifizierung mit dem blauen Haken, während ein X Premium- Abonnement jetzt nur noch wenige Dollar im Monat kostet.

Sind die EU-Bürokraten einfach nur verärgert darüber, dass sich nun auch normale Bürger die Überprüfung leisten können, die früher den Berühmten und Reichen vorbehalten war?

Lesen Sie hier mehr…

* * *

Seit Jahren warnen viele in der Bewegung für Redefreiheit ( allen voran Jonathan Turley ) vor der Bedrohung der Redefreiheit durch die Europäische Union, insbesondere durch den Erlass des berüchtigten Digital Services Act (DSA).

Die EU hat der Meinungsfreiheit praktisch den Krieg erklärt und nimmt amerikanische Unternehmen ins Visier.

Dieser Krieg hat mit der ersten Geldstrafe der DSA erst begonnen.

Wenig überraschend fiel die Wahl auf X – ein Unternehmen, das von vielen in der EU und den USA dafür verantwortlich gemacht wird, die Meinungsfreiheit einzuschränken.

Im Wesentlichen handelt es sich um eine Strafe dafür, dass man sich der eisernen Kontrolle der EU über Online-Inhalte nicht beugt.

Wie Steve Watson von Modernity.news hervorhebt , riecht die Geldstrafe nach der gleichen rachsüchtigen Strategie, die die EU seit Musks Übernahme von Twitter im Jahr 2022 anwendet .

Das ist kein Zufall; Brüssel hat es genau darauf abgesehen, dass er die Plattform zu einem Hort ungefilterter Meinungsäußerung gemacht hat und sich weigert, nach Gutdünken nicht gewählter Technokraten zu zensieren.

Dies ist keine einmalige Ohrfeige, sondern der Höhepunkt jahrelanger Drohungen und Schikanen. Bereits im Januar 2023 warnte die damalige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourová, Musk öffentlich davor, dass sein „absoluter Anspruch auf Meinungsfreiheit“ nicht toleriert würde.

Sie erklärte, die „Zeit des Wilden Westens sei vorbei“ und drohte mit Sanktionen, sollte Twitter die DSA-Regeln nicht einhalten. Sie setzte illegale Inhalte mit allem gleich, was die Eliten als anstößig empfinden, und bereitete damit den Boden für die heutige Geldstrafe.

At the WEF annual meeting, the EU regulator threatens Twitter and Elon Musk with sanctions. She is very unhappy about unapproved thoughts being expressed freely on Twitter. Your thoughts are too dangerous for the EU bureaucrats to handle! pic.twitter.com/M27cykXqtF — Igor Chudov (@ichudov) January 23, 2023

Auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums drohte die EU-Regulierungsbehörde Twitter und Elon Musk mit Sanktionen.

Sie war sehr unzufrieden darüber, dass ungenehmigte Meinungen auf Twitter frei geäußert wurden.

Ihre Gedanken sind zu gefährlich für die EU-Bürokraten!

Im Oktober 2023 forderte EU-Kommissar Thierry Breton in einem Schreiben von Musk, gegen „illegale Inhalte und Desinformationen“ im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt vorzugehen. Musk konterte mit der Forderung nach einer konkreten Liste der Verstöße, damit sich die Öffentlichkeit selbst ein Urteil bilden könne.

Bretons vage Anschuldigungen – unter Berufung auf wiederverwendete Bilder und unbestätigte Behauptungen – verdeutlichten die Vorliebe der EU für Intransparenz statt Verantwortlichkeit. Musk prangerte dies an: „Listen Sie die von Ihnen erwähnten Verstöße gegen X auf, damit die Öffentlichkeit sie einsehen kann.“ Eine Reaktion der EU blieb aus, doch die Drohungen hielten an.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Darüber hinaus legt Musk Belege vor, die belegen, dass die Europäische Union ihm ein formelles Schreiben zukommen ließ, in dem sie ihn aufforderte, Donald Trump während der US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu zensieren .

Seit Musks Übernahme hat sich X zu einem Schlachtfeld für freie Meinungsäußerung entwickelt, indem unter dem alten System gesperrte Konten wiederhergestellt und nutzergenerierte Inhalte gegenüber algorithmischer Unterdrückung priorisiert werden. Doch genau das ist das Problem für die EU.

Ihr DSA ermächtigt Regulierungsbehörden, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von „Hassrede“ und „Desinformation“ vorzuschreiben, welche Inhalte auf Plattformen gefördert oder benachteiligt werden. In Wirklichkeit ist es ein Instrument, um abweichende Meinungen gegen offene Grenzen, Klimahysterie oder jegliche Narrative, die die globalistische Agenda in Frage stellen, zu unterdrücken.

Diese Geldstrafe steht nicht für sich allein – sie ist Teil eines erschreckenden Musters von EU-Übergriffen, die die Privatsphäre und die freie Meinungsäußerung auf dem gesamten Kontinent bedrohen.

Nehmen wir zum Beispiel das vorgeschlagene Chat-Kontrollgesetz, das Hintertüren in verschlüsselten Nachrichten von Apps wie WhatsApp und Signal vorschreiben würde.

Als Kinderschutzmaßnahme beworben, würde es Milliarden privater Konversationen scannen und Nutzer so Hacking, Betrug und staatlicher Überwachung aussetzen. Signal-CEO Meredith Whittaker kritisierte es scharf als „katastrophale Kehrtwende“, die Europas Datenschutzverpflichtungen verrate, während Experten vor massenhaften Fehlalarmen und geopolitischem Missbrauch warnen.

Hinzu kommen Brüssels aggressive Durchsetzungstaktiken. Im Mai dieses Jahres verklagte die Europäische Kommission Tschechien, Spanien, Zypern, Polen und Portugal, weil diese die Umsetzung der DSA-Richtlinien verzögerten – insbesondere, weil sie keine nationalen Koordinatoren ernannt oder Strafen festgelegt hatten.

Kritiker sehen darin eine Zwangsjacke der Überwachung für die Mitgliedstaaten, in der Plattformen übermäßig zensieren müssen, um Bußgelder zu vermeiden. Dies unterdrückt kleinere Meinungen und gefährdet die Privatsphäre der Nutzer.

Im Zentrum steht die EU-Obsession mit der Kontrolle von Informationsflüssen. In einer Rede im Januar 2024 in Davos erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Desinformation zur „größten Sorge“ der kommenden Jahre und forderte einen „neuen globalen Rahmen“, in dem Regierungen und große Technologiekonzerne zusammenarbeiten, um KI und Online-Inhalte zu überwachen.

Sie lobte die DSA für die Definition von Plattformverantwortlichkeiten, doch der Subtext war eindeutig: Plattformen wie X, die sich nicht daran halten, sollen zerschlagen werden. Jourová bekräftigte dies und traf sich mit Führungskräften von Meta und YouTube, um die Einhaltung der Regeln sicherzustellen und Musks „Absolutismus“ anzuprangern.

Diese Schritte entlarven die Heuchelei: Die EU gibt vor, sich für Demokratie einzusetzen, errichtet aber einen orwellschen Apparat, der Äußerungen überwacht, durchsucht und bestraft. Es geht nicht um Sicherheit – es geht um Macht.

Dieser jüngste Angriff der EU auf X hat den US-Vizepräsidenten JD Vance erzürnt, der sich gestern, als Gerüchte über die bevorstehende Strafe die Runde machten, auf X zu Wort meldete und Folgendes postete:

„Die EU sollte die Meinungsfreiheit unterstützen, anstatt amerikanische Unternehmen wegen Müll anzugreifen.“

Rumors swirling that the EU commission will fine X hundreds of millions of dollars for not engaging in censorship. The EU should be supporting free speech not attacking American companies over garbage. — JD Vance (@JDVance) December 4, 2025

Vances zuvor scharfe Kritik an der europäischen Tyrannei löste in Brüssel einen Schock aus. In einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 griff Vance die EU-Spitzenpolitiker heftig an, weil sie zwar Demokratie predigten, aber gleichzeitig Bürger wegen stillen Gebets verhafteten, Wahlen absagten und die Wähler in Fragen der Massenmigration ignorierten.

„Kein Wähler auf diesem Kontinent ist zur Wahlurne gegangen, um die Schleusen für Millionen ungeprüfter Einwanderer zu öffnen“, erklärte er und bezeichnete Europäer als mehr als „austauschbare Rädchen in einer globalen Wirtschaft“.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius nannte Vances Ansichten „inakzeptabel“ und bestätigte damit Vances These über den normalisierten Autoritarismus.

Vances Worte erwiesen sich als prophetisch – die heutige Geldstrafe gegen X verdeutlicht, wie die EU Gesetze instrumentalisiert, um Plattformen für freie Meinungsäußerung zu unterdrücken und sie als Bedrohung ihrer kontrollierten Narrative zu behandeln. Mit Trump zurück im Weißen Haus und Vance als einem wichtigen Verbündeten ist mit Gegenwind zu rechnen: Amerika wird nicht tatenlos zusehen, wie Verbündete die Freiheiten aushöhlen, die den Westen ausmachen.

Die Strafe von 140 Millionen Dollar für X ist nicht nur eine Geldstrafe – sie ist eine Kriegserklärung an unzensierte Dialoge.

Musks Plattform ist nach wie vor eine der letzten großen Bastionen, in denen Ideen frei und ungehindert von globalistischen Filtern fließen können. Angesichts der zunehmenden Kontrolle durch die EU ist die Botschaft klar: Anpassen oder untergehen.

Wie Jonathan Turley abschließend feststellt , handelt es sich hierbei um die erste Geldbuße nach dem DSA, und die EU-Beamten räumten ein, dass sie die Grundlage für weitere Strafen bilden wird, um Unternehmen zur Einhaltung der EU-„Werte“ in Bezug auf die Meinungsfreiheit zu zwingen.

Konkret hat die Europäische Kommission gegen X eine Geldbuße in Höhe von 120 Millionen Euro (140 Millionen US-Dollar) verhängt, nachdem sie festgestellt hatte, dass das Unternehmen Nutzer mit seinem bezahlten blauen Häkchen-Verifizierungssymbol irregeführt, Forschern keinen Zugang zu Daten gewährt und kein ordnungsgemäßes Werbearchiv eingerichtet hatte.

X hat 60 Tage Zeit, um Lösungen für die Probleme zu entwickeln, und 90 Tage, um die Änderungen umzusetzen, andernfalls drohen zusätzliche Geldstrafen.

The “EU” imposed this crazy fine not just on @X, but also on me personally, which is even more insane! Therefore, it would seem appropriate to apply our response not just to the EU, but also to the individuals who took this action against me. https://t.co/n2LE0eZiI7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

Gemäß dem DSA kann die EU Geldbußen in Höhe von bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes einer Online-Plattform verhängen, wenn diese gegen illegale Inhalte, Desinformation oder Transparenzanforderungen nicht vorgeht.

Die Behörde ermittelt weiterhin gegen X sowie gegen mehrere andere große US-Technologieunternehmen, darunter Apple, Google und Meta, gemäß dem DSA und dem Digital Markets Act.

Dies umfasst auch Ermittlungen wegen Nichterfüllung von Zensurforderungen, auch gegenüber amerikanischen Staatsbürgern.

The EU woke Stasi commissars are about to understand the full meaning of the “Streisand Effect” https://t.co/2XgsSzwJ7z — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

Dies ist nur der erste Schlag in einem Krieg, vor dem einige von uns gewarnt haben. Wir dürfen jetzt nicht tatenlos zusehen.

Die EU bedroht ein unverzichtbares Recht, das uns als Volk seit Langem auszeichnet. Viele in den Vereinigten Staaten hoffen, dass die Europäer die Meinungsfreiheit bei X und Meta einschränken.

Einige sind bereits vor der EU erschienen und haben genau dies gefordert. Sie könnten die EU nutzen, um im Ausland zu erreichen, was ihnen in den Vereinigten Staaten nicht gelungen ist. Die Folgen wären dieselben für die Amerikaner, die sich dann europäischen Zensoren und „Werten“ unterworfen sehen würden.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 08.12.2025