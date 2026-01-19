US-Sicherheitslabore zu COVID-19-PCR-Tests: Ergebnisse wurden geheim gehalten

Teile die Wahrheit!

Neue Unterlagen zeigen, dass führende US-Atom- und nationale Sicherheitslabore die Primer überprüften, mit denen die Pandemie definiert wurde – die Ergebnisse jedoch geheim hielten. Von Jon Fleetwood

Neu veröffentlichte Unterlagen des Energieministeriums der USA (Department of Energy, DOE), die von U.S. Right to Know über einen Antrag nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erlangt wurden, zeigen, dass US-Bundesgeheimdienste die Ergebnisse einer internen Überprüfung der COVID-19-PCR-Test-Primer klassifizierten und schwärzten – obwohl diese Tests zur Definition von „Fällen“, zur Steuerung von Notfallpolitik und zur Rechtfertigung beispielloser sozialer und wirtschaftlicher Kontrollmaßnahmen verwendet wurden.

Die Dokumente offenbaren, dass die US-Regierung während der Pandemie die Primer-Sätze der PCR-Tests – die molekularen Komponenten, die festlegen, was PCR-Tests überhaupt detektieren – stillschweigend einer klassifizierten Prüfung durch führende nationale Sicherheitslabore unterzog, während die Ergebnisse unter Berufung auf Ausnahmen für nationale Sicherheit und Geheimdiensttätigkeit der Öffentlichkeit vorenthalten wurden.

Im Zentrum der Veröffentlichung steht eine klassifizierte interne Kommunikation mit dem Titel „DRAFT memo on Primer Sets“, die über das Office of Intelligence and Counterintelligence des DOE zirkulierte und von Assay-Experten am Lawrence Livermore National Laboratory, Los Alamos National Laboratory und Pacific Northwest National Laboratory geprüft wurde.

Das Memo selbst bleibt klassifiziert.

Seine Schlussfolgerungen wurden geschwärzt.

Eine öffentliche Erklärung wurde nie abgegeben.

PCR-Tests wurden als klassifiziertes Geheimdienstthema behandelt

PCR-Tests detektieren kein intaktes Virus und beweisen keine Infektion.

Sie funktionieren, indem kurze genetische Sequenzen – Primer – verwendet werden, die an passendes genetisches Material binden und dieses so lange vervielfältigen, bis ein Signal detektiert wird.(Die Büchse der Pandora in der Pandemie: Was passiert, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt?)

Was ein PCR-Test detektiert, hängt vollständig davon ab, woran seine Primer binden.

Die DOE-Unterlagen zeigen, dass diese grundlegende Frage – was COVID-19-PCR-Tests tatsächlich detektieren – nicht als öffentlich-wissenschaftliche Angelegenheit behandelt wurde, sondern als klassifiziertes Geheimdienstthema.

Eine interne E-Mail-Kette verweist ausdrücklich auf ein klassifiziertes Dokument mit dem Titel:

„FW: (S//REL) DRAFT memo on Primer Sets“ 1 2 11 12 13

Eine weitere Nachricht besagt, dass das Memo von einem Spezialisten überprüft wurde:

„I had our newly assay expert review this and provide the comments within.“

Die Weiterleitung zeigt eine Koordination zwischen Geheimdienststellen des DOE und US-amerikanischen nationalen Sicherheitslaboren.

Der Inhalt des Memos, die darin behandelten Bedenken und die gezogenen Schlussfolgerungen werden der Öffentlichkeit vollständig vorenthalten.

Was die Regierung nicht offengelegt hat

Während der Pandemie wurde der Öffentlichkeit wiederholt versichert, dass COVID-19-PCR-Tests zuverlässig, spezifisch und wissenschaftlich geklärt seien.

Fragen zum PCR-Design wurden häufig als Fehlinformation abgetan.

Die DOE-Unterlagen zeigen die gegenteilige Haltung innerhalb der Regierung: Das Design der PCR-Primer war so ernst, dass es eine klassifizierte Überprüfung durch Atomzeitalter-Labore erforderte, und die Ergebnisse wurden als so sensibel eingestuft, dass sie unter nationalen Sicherheits- und Geheimdienstschutz geschwärzt wurden.

Das DOE rechtfertigte die Zurückhaltung der Informationen ausdrücklich mit Risiken für die nationale Sicherheit und Geheimdienstmethoden und setzte Entklassifizierungsdaten Jahrzehnte in die Zukunft.

Es gibt in den Unterlagen keinen Hinweis darauf, dass die Ergebnisse mit Gesundheitsbehörden geteilt, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht oder der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden.

Warum das Design von PCR-Primern existenziell und nicht nur technisch ist

PCR-Tests bildeten das Rückgrat der Pandemiebekämpfung.

PCR-„Positive“ wurden als gleichbedeutend mit einer Infektion behandelt und dienten zur Definition von:

COVID-„Fällen“

Gemeinschaftlicher Ausbreitung

Krankenhausüberlastungen

Lockdowns und Notverordnungen

Notfallzulassungen für Impfstoffe

Wenn PCR-Primer an virales genetisches Material binden, spiegeln positive Ergebnisse den Virusnachweis wider.

Wenn PCR-Primer an menschliches genetisches Material binden, können positive Ergebnisse die getestete Person selbst widerspiegeln.

Dieser Unterschied entscheidet darüber, ob ein „Fall“ eine Infektion ist – oder lediglich ein genetischer Nachweis.

Worauf der PCR-Primer der CDC tatsächlich ausgerichtet ist

Ich habe eine unabhängige BLAST-Analyse des SARS-CoV-2-Forward-Primers der CDC durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Primer mehrere perfekte und nahezu perfekte Übereinstimmungen mit dem menschlichen Genom aufweist, darunter:

Wiederholte 13–16-Basen-Abschnitte mit 100 % Identität zu menschlicher DNA

Längere Alignments mit über 94–95 % Identität über mehrere menschliche Chromosomen hinweg

In einfachen Worten: Der COVID-19-PCR-Primer der CDC kann an menschliches genetisches Material binden.

Damit ist ein biologischer Mechanismus etabliert, durch den ein PCR-Test, der „auf COVID-19“ durchgeführt wird, ein positives Ergebnis liefern kann, indem er menschliche DNA oder RNA amplifiziert – statt viraler RNA.

Wenn dies geschieht, produziert der Test dennoch ein positives Signal.

Das Ergebnis wird weiterhin als „COVID-Fall“ registriert.

Doch es wurde keine Infektion nachgewiesen.

Der „Fall“ ist ein menschlicher genetischer Nachweis.

Warum dies die Geheimhaltung erklärt

Die DOE-Unterlagen zeigen, dass dieses Thema nicht ignoriert wurde.

Es wurde eskaliert – und dann klassifiziert.

Nationale Sicherheitslabore werden nicht mit der Überprüfung von PCR-Primer-Sätzen beauftragt, es sei denn, die Implikationen sind systemisch.

Wenn der Test, mit dem eine globale Pandemie definiert wird, positive Ergebnisse erzeugen kann, ohne ein Virus zu detektieren, würde eine öffentliche Offenlegung die Legitimität von Fallzahlen, Notstandsbefugnissen und der gesamten Pandemiepolitik zusammenbrechen lassen.

Die Unterlagen zeigen, dass US-Geheimdienste diese Frage untersucht haben.

Sie zeigen auch, dass die Ergebnisse klassifiziert, geschwärzt und der Öffentlichkeit vorenthalten wurden.

Die Klassifizierung der PCR-Erkenntnisse ist besonders bedeutsam, da keine US-Behörde jemals unabhängig die ursprüngliche klinische Probe verifiziert hat, aus der die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 abgeleitet wurde.

Die Vereinigten Staaten akzeptierten einen digitalen genetischen Code, der von der chinesischen Regierung geliefert wurde – ohne Zugang zur physischen Lungenprobe, aus der er angeblich sequenziert wurde – und stützten sich auf PCR-Tests und dieselbe in-silico-Sequenz, um Fälle zu definieren, Notfallpolitik zu steuern und später das Spike-Protein in Hunderte Millionen Impfstoffdosen zu codieren.

Diese Geheimhaltung ist umso folgenreicher, da US-Militärplaner bereits eine von DARPA unterstützte Pandemie-Pipeline aufgebaut und stillschweigend finanziert hatten, die darauf ausgelegt war, digitale genetische Sequenzen als funktionale Viren zu behandeln, infektiöse Klone zu synthetisieren und mRNA-Gegenmaßnahmen in Massen zu produzieren – ohne einen verifizierten physischen Erreger zu benötigen. Das bedeutet, dass sowohl die COVID-„Fall“-Erfassung als auch die anschließende Impfstoffeinführung auf derselben nicht verifizierten, in-silico-genetischen Grundlage beruhten.

Dr. Kary Mullis, der inzwischen verstorbene Erfinder des PCR-Tests, sagte in einem Interview aus dem Jahr 1997, dass sein Test nicht verwendet werden sollte, um festzustellen, ob eine Person mit einem Virus infiziert ist.

Der Grund dafür sei, dass der Test „bei nahezu jedem fast alles finden kann“, wenn seine Parameter hoch genug eingestellt werden, was die Ergebnisse verfälscht, so der Nobelpreisträger.

„Mit einem PCR-Test kann praktisch jeder auf fast alles positiv getestet werden. Wenn man ihn lange genug laufen lässt … kann man fast alles bei jedem finden“, sagte Dr. Mullis. „Er sagt einem nicht, dass man krank ist.“

Mullis’ Warnung ist relevant, weil sie bestätigt, dass PCR nicht dafür konzipiert wurde, eine klinische Infektion festzustellen – was bedeutet, dass eine auf PCR-„Fällen“ aufgebaute Pandemie verstärkte genetische Signale statt Krankheit widerspiegeln kann. Eine solche Verwundbarkeit könnte ernst genug sein, um später eine klassifizierte Prüfung durch US-nationale Sicherheitslabore auszulösen.

Was die Unterlagen beweisen – und was sie implizieren

Die Dokumente veröffentlichen das Primer-Memo nicht.

Sie legen die Schlussfolgerungen nicht offen.

Sie quantifizieren nicht, wie viele PCR-Positive möglicherweise menschliches Material widerspiegeln.

Sie beweisen jedoch, dass:

COVID-19-PCR-Test-Primer von US-Geheimdiensten geprüft wurden

Führende nationale Sicherheitslabore beteiligt waren

Die Ergebnisse klassifiziert und geschwärzt wurden

Die Öffentlichkeit niemals informiert wurde

In Kombination mit Sequenz-Alignment-Belegen, die zeigen, dass der PCR-Primer der CDC an menschliche DNA bindet, ist die Implikation unausweichlich:

Die US-Regierung hat intern geprüft, ob der Test, mit dem die Pandemie definiert wurde, „Fälle“ ohne Infektionsnachweis erzeugen kann – und hat die Antwort anschließend klassifiziert.

Die DOE-Unterlagen wurden im Rahmen des FOIA-Antrags HQ-2025-03244-F an U.S. Right to Know herausgegeben.

Das Primer-Alignment ist reproduzierbar unter Verwendung der von der CDC veröffentlichten Primer-Sequenz und des menschlichen Referenzgenoms.

Der Öffentlichkeit wurde gesagt, PCR-Tests seien eine geklärte Wissenschaft.

Die Dokumente zeigen, dass die Regierung dies hinter den Kulissen nicht so behandelte.

Und was auch immer sie fanden – sie stellten sicher, dass wir es niemals zu sehen bekommen.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 15.01.2026