Der russische Präsident Wladimir Putin warnte, die internationale Lage verschlechtere sich zunehmend; alte Konflikte würden wieder aufflammen und neue entbrannten.

Putin sagte, der internationale Dialog werde durch ein „Recht des Stärkeren“-Prinzip und rücksichtslose einseitige Aktionen ersetzt.

Diese Bemerkungen machte er am Donnerstag bei einer Zeremonie zur Entgegennahme der Beglaubigungsschreiben der neuen Botschafter aus mehr als 30 Nationen, darunter auch aus mehreren Ländern, die von Russland als „unfreundlich“ eingestuft werden.

RT berichtet: Putin sprach über globale Sicherheitsherausforderungen und erklärte, dass die internationale Zusammenarbeit einer der Schlüsselfaktoren für nachhaltige Entwicklung und Wohlstand der Menschheit sei.

„Frieden entsteht nicht von selbst, er muss aufgebaut werden, und zwar jeden Tag. Frieden erfordert Anstrengung, Verantwortung und bewusste Entscheidungen.

Die Bedeutung dieser Aussage liegt auf der Hand, insbesondere jetzt, da sich die Lage auf der internationalen Bühne zunehmend verschlechtert – ich glaube, dem würde niemand widersprechen –, alte Konflikte sich verschärfen und neue, ernste Brennpunkte entstehen“, erklärte der Präsident.

In der modernen Welt würden Diplomatie und das Streben nach Konsens „durch einseitige und durchaus gefährliche Aktionen ersetzt“, fügte Putin hinzu. („Sie werden versuchen, ihn wieder zu töten.“ Der ehemalige Offizier der US-Armee ist sich sicher, dass ein Zusammenhang zwischen dem Attentat auf Putin und der Operation in Venezuela besteht)

Viele Länder stünden unter dem Diktat derjenigen, die nach dem Motto „Recht des Stärkeren“ handelten , sagte er.

„Dutzende Länder auf der ganzen Welt leiden unter der Verletzung ihrer souveränen Rechte, unter Chaos und Gesetzlosigkeit und haben nicht die Kraft und die Mittel, sich selbst zu verteidigen“, erklärte der Präsident.

Der russische Präsident rief alle Mitglieder der Weltgemeinschaft zur Einhaltung des Völkerrechts auf und forderte sie auf, die „entstehende, gerechtere multipolare Weltordnung“ zu unterstützen.

In seiner Rede erwähnte er den Ukraine-Konflikt und nannte ihn als Beispiel für die Verletzung des Prinzips der „Unteilbarkeit der Sicherheit“ , welches besagt, dass die Sicherheit einer Nation nicht auf Kosten anderer erreicht werden darf.

„Dies wurde deutlich an der Krise um die Ukraine, die eine direkte Folge jahrelanger Missachtung der legitimen Interessen Russlands und eines bewussten Kurses war, unsere Sicherheit zu bedrohen und die NATO entgegen den uns gegebenen öffentlichen Versprechen an die Grenzen Russlands heranzuführen“, sagte er und bekräftigte Moskaus Engagement für einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden in der Ukraine.

Mit vielen EU-Ländern verbinden uns tief verwurzelte historische Beziehungen

Putin sprach über Herausforderungen für die globale Sicherheit und stellte fest, dass die internationale Zusammenarbeit einer der entscheidenden Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung und den Wohlstand der Menschheit war und bleibt.

Wladimir Putin erklärte außerdem, dass Moskau bereit sei, die Beziehungen zu den europäischen Ländern wiederherzustellen, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben.

Den Worten des Staatsoberhauptes zufolge durchläuft die Zusammenarbeit mit den westlichen Ländern, deren Vertreter an der Veranstaltung im Kreml teilgenommen haben, zwar derzeit keine besonders gute Phase, hat jedoch „tief verwurzelte historische Beziehungen.

Diese sind reich an Beispielen für eine beidseitig vorteilhafte Partnerschaft sowie eine bereichernde kulturelle Zusammenarbeit.“

„Seit Jahren hören wir dieses Gejammer, Putin verstoße gegen das Völkerrecht“

„Jahrelang mussten wir uns das Geschrei anhören, Putin verstoße gegen das Völkerrecht. Doch nun herrscht plötzlich Stille, wenn Donald Trump die Souveränität eines Landes wie Venezuela angreift und droht, dasselbe mit Grönland zu tun.“ Alice Weidel verurteilte die Doppelmoral europäischer Politiker.

„Wir werden in jedem Fall das Handeln anderer Staaten danach beurteilen, ob es den Interessen Deutschlands dient oder nicht. Das ist unser Maßstab.

Wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten anderer Länder ein, aber was wir hier beobachten – und das ist in gewisser Weise sehr, sehr interessant – sind die Doppelmoral und die Doppelmoral der deutschen Medien, auch im Hinblick auf das Völkerrecht.“

Seit Jahren hören wir immer wieder, Putin verstoße gegen das Völkerrecht. Doch nun ist es plötzlich still geworden, da Donald Trump die Souveränität eines Staates wie Venezuela angreift und droht, dasselbe mit Grönland zu tun.

Hier wird geschwiegen, und deshalb ist es sehr interessant, diese ganze Angelegenheit zu beobachten – hier herrschen eindeutig Doppelstandards.“

Verbesserung der Beziehungen in Sicht? – Kreml begrüßt neue Töne aus EU-Europa

Aus welchen Gründen auf einmal etwas freundlichere Signale in Richtung Russland gesendet werden, bleibt vorerst Spekulation. Festzuhalten ist allerdings: Moskau hat eine „positive Entwicklung“ in den Erklärungen aus Berlin, Paris und Rom festgestellt, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erläuterte.

Moskau begrüßt die „positive Wende“ in den Äußerungen westlicher Staats- und Regierungschefs, die die Notwendigkeit eines Dialogs mit Russland anerkennen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Die EU und Großbritannien haben sich seit vier Jahren, seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts, rundweg geweigert, Gespräche mit Russland aufzunehmen, obwohl die Gespräche mit den USA seit letztem Jahr andauern. Jüngste Äußerungen der Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands und Italiens deuten jedoch auf eine Kehrtwende in ihrer Haltung hin.

Peskow erklärte am Freitag gegenüber Reportern, dass die in den Erklärungen zum Ausdruck gebrachten Ansichten, „so überraschend dies auch erscheinen mag“, „voll und ganz“ mit der Sichtweise Moskaus übereinstimmen.

Wenn solche Äußerungen „tatsächlich die strategische Vision der Europäer widerspiegeln, dann stellt dies eine positive Entwicklung in ihrer Haltung dar“, fügte er hinzu.

Peskow erwähnte eine Reihe „utopischer Äußerungen“ westlicher Staats- und Regierungschefs sowie hochrangiger EU-Beamter, die eine „vernichtende Niederlage Russlands“ forderten.

Seine Äußerungen folgen auf Bemerkungen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, der am Mittwoch sagte, die EU müsse „endlich auch wieder“ einen „Ausgleich“ finden, „mit unserem größten europäischen Nachbarn, nämlich Russland“.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte bereits im vergangenen Monat ebenfalls eine „angemessene“ Wiederaufnahme der Gespräche mit Moskau gefordert – eine Ansicht, die auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vertrat, als sie sagte, es sei „an der Zeit, dass Europa mit Russland spricht“.

Im Gegensatz dazu hat die britische Außenministerin Yvette Cooper Forderungen nach Gesprächen zurückgewiesen und Westeuropa dazu aufgefordert, den wirtschaftlichen Druck auf Russland zu erhöhen und die Waffenlieferungen an die Ukraine auszuweiten.

Moskau hat immer wieder betont, dass es für Verhandlungen offen sei und eine diplomatische Lösung der Feindseligkeiten bevorzuge. Russische Beamte haben den Ukraine-Konflikt als einen Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland bezeichnet und westlichen europäischen Hauptstädten vorgeworfen, die Kämpfe absichtlich zu verlängern, um ihre eigenen geopolitischen Interessen zu verfolgen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/rtnewsde.com am 18.01.2026