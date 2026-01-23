Gestohlene Böden: Der globale Betrug der „Welternährung“

Teile die Wahrheit!

Die Regale in den Supermärkten waren noch nie so voll, dennoch hat sich die Ernährung verschlechtert. Weltweit liefern die für ihre Produktivität gelobten Ernährungssysteme heute zwar eine Fülle an Kalorien, aber gleichzeitig auch einen weit verbreiteten Mangel an Mikronährstoffen, ökologischen Kollaps und prekäre Verhältnisse in ländlichen Gebieten.

Dies ist das Ergebnis eines Agrarmodells, das Ernährungssicherheit mit Ertrag und Massenproduktion mit Ernährung gleichsetzt.

Gestützt durch Subventionen in Milliardenhöhe ähnelt die industrielle Landwirtschaft zunehmend einem Wohlfahrtsstaat für Agrarunternehmen und Einzelhandelsriesen, deren Gewinne von öffentlichen Geldern abhängen.

Nährstoffverlust

Die von Unternehmen vorangetriebene industrielle Landwirtschaft behauptet, die Welt zu ernähren, liefert jedoch häufig nur leere Kalorien, während die Bevölkerung unter Nährstoffmangel leidet. Bedenken Sie, dass ertragreicher Reis leere Kalorien liefert, während er gleichzeitig an Nährwert verliert.

Seit den 1960er Jahren ist der Gehalt an Zink und Eisen in Weizen und Reis in Indien um 30 bis 45 % gesunken. (Vgl. Nature) Im Gegensatz dazu liefern Hirse und Hülsenfrüchte weitaus höhere Mengen an Eiweiß, Zink und Eisen pro Quadratzentimeter. (Vgl. mssrf)

Dies ist kein Einzelfall in Indien: Rothamsted Research im Vereinigten Königreich hat die Mineralstoffkonzentration von archivierten Weizenkörnern und Bodenproben aus dem Broadbalk Wheat Experiment untersucht.

Das Experiment begann 1843, und die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Rückgang der Konzentrationen von Zink, Kupfer, Eisen und Magnesium in Weizenkörnern seit den 1960er Jahren.

Gleichzeitig ist die Anbaufläche für nährstoffreiches Hirse in Indien in den letzten sieben Jahrzehnten um 60 % zurückgegangen. Dieser Rückgang ist das Ergebnis struktureller Veränderungen in der indischen Landwirtschaft nach der Grünen Revolution. (Vgl. Crop Science)

Im Vereinigten Königreich ist die Logik ähnlich, wenn auch anders ausgedrückt. Ultra-verarbeitete Lebensmittel dominieren, Monokulturen laugen den Boden aus, Kalorien sind im Überfluss vorhanden, während die Nährstoffversorgung beeinträchtigt ist.

Fettleibigkeit geht einher mit Mikronährstoffmangel; grasgefüttertes Vieh und vielfältige Fruchtfolgen wurden weitgehend durch inputintensive Systeme ersetzt, während Supermärkte die Produktionsprioritäten diktieren und die Landwirtschaft prägen.

Die PR-Abteilungen der Industrie versuchen häufig, ihre Rolle zu rechtfertigen, indem sie andeuten, dass die Welt ohne ihre Samen und Chemikalien hungern würde.

Die Industrie begründet diese Behauptung mit dem anhaltenden Mythos der Grünen Revolution, einer Erzählung, die Prof. Glenn Stone und andere wirksam widerlegt haben. (Vgl. The Geographical Journal) Die Behauptung, dass industrielle Samen Indien vor einer Massenhungersnot „gerettet” hätten, ist beispielsweise weniger Geschichte als PR.

In Wirklichkeit stellte die Grüne Revolution eine Wende hin zu einer inputintensiven Landwirtschaft dar, die bestehende Produktivitätsgewinne zugunsten eines Modells verdrängte, das die Abhängigkeit von proprietärem Saatgut, chemischen Düngemitteln und Pestiziden vorschrieb, die von einer zunehmend konzentrierten globalen Industrie geliefert wurden.

Vertreibung und prekäre Lebensumstände

Wenn die traditionelle Landwirtschaft durch den Rückzug des Staates, Unternehmensinvestitionen, globale Lieferketten und Monokulturen destabilisiert wird, wird sie für viele Landwirte finanziell unrentabel. Ländliche Gemeinden werden von ihrem Boden verdrängt.

In Indien wird diese Vertreibung als Teil einer umfassenderen neoliberalen Strategie genutzt, um Land für die industrielle Landwirtschaft von Unternehmen freizumachen.

Im ländlichen Großbritannien ziehen junge Menschen in die Städte, da das Leben auf dem Land wirtschaftlich unhaltbar wird und Dörfer Schulen, Gesundheitsversorgung und Verkehrsverbindungen verlieren. Unterdessen sind Landwirte stark auf Subventionen, Fördermittel für die ländliche Entwicklung und Agrarumweltprogramme angewiesen.

Diese Zahlungen stabilisieren in erster Linie industrielle Lieferketten und die Gewinne der Supermärkte. Im Vereinigten Königreich stammt mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Einkommen aus Subventionen und nicht aus Marktverkäufen, wobei größere Betriebe einen überproportionalen Anteil der Zahlungen erhalten. (Vgl. gov.uk) Tatsächlich unterstützen Subventionen Monokulturen und die Massenproduktion für Supermärkte.

Britische Subventionen wie das Basisprämienprogramm und seine Nachfolger bieten eine nicht marktgerechte Untergrenze für landwirtschaftliche Einkommen. Sie fungieren daher als indirekte Subvention für Einzelhandelsriesen.

Durch die Deckung der grundlegenden Überlebenskosten der Landwirte senkt der Steuerzahler effektiv die Gewinnschwelle für die Erzeuger, sodass Supermärkte ihre Kaufkraft nutzen können, um Erzeugerpreise auszuhandeln, die häufig unter den tatsächlichen Produktionskosten liegen.

Der Steuerzahler trägt also dazu bei, die Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu sichern, nur damit die Supermärkte den daraus resultierenden Wert durch gedrückte Preise und hohe Einzelhandelsmargen abschöpfen können.

Die Öffentlichkeit übervorteilen

Diese nationalen Subventionssysteme sind eingebettet in eine transnationale Agrarwirtschaft, die von einer kleinen Anzahl von Lebensmittel-, Agrochemie- und Saatgutunternehmen dominiert wird, (vgl. etc Group) darunter Firmen wie Bayer und Syngenta, die proprietäres Saatgut und Chemikalien zu Preisen verkaufen, die sich Landwirte sonst nicht leisten könnten. (Vgl. gov.uk)

Im Vereinigten Königreich stabilisieren öffentlich geförderte landwirtschaftliche Einkommen die Nachfrage nach proprietärem Saatgut, Pestiziden und Düngemitteln, die in die von Supermärkten geführten Lieferketten integriert sind, und gewährleisten so vorhersehbare Märkte für Zulieferer, selbst wenn die Erzeugerpreise gedrückt werden.

Die Landwirte werden von beiden Seiten (Vorleistungen und Einzelhandel) unter Druck gesetzt, und obwohl die Mechanismen von Land zu Land unterschiedlich sein mögen, ist die zugrunde liegende Logik dieselbe:

Der Staat übernimmt das Risiko, während private Unternehmen von der Abhängigkeit der Landwirte von proprietären Vorleistungen und chemieintensiven Produktionssystemen profitieren. Wir sehen ein global integriertes System des öffentlichen Risikomanagements für die Agrarindustrie.

Während Indien weiterhin (wenn auch auf unsichere Weise) versucht, die Produzenten zu schützen (durch Mechanismen wie den Mindeststützungspreis für Ernteversicherungen und das öffentliche Verteilungssystem zur Stabilisierung der Verbraucherpreise), wurde das britische System vollständig genutzt, um die Bilanzen privater Großkonzerne zu entlasten.

Die britische Öffentlichkeit wird doppelt belastet: einmal beim Finanzamt und noch einmal an der Kasse. Gleichzeitig subventioniert der Staat eine dritte Belastung: einen durch Steuergelder finanzierten Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitswesens.

Indem die Regierung Quantität vor Qualität fördert, bezahlt sie Unternehmen dafür, eine Gesundheitskrise zu verursachen, und besteuert dann die Öffentlichkeit, um die Folgen zu behandeln. Der Steuerzahler finanziert die leeren Kalorien, die Margen der Supermärkte und die daraus resultierenden chronischen Krankheiten, deren Kosten vom staatlichen Gesundheitsdienst NHS getragen werden.

Sozialschmarotzer

Die Medien stellen arme Menschen (sei es Familien in Großbritannien oder in Not geratene Bauern in Indien) häufig in ein negatives Licht, weil sie auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind.

Die größten „Sozialschmarotzer” sind jedoch nicht Familien, die angeblich „das System ausnutzen”, sondern die Aktionäre von Einzelhandels- und Zulieferunternehmen, deren Gewinnmargen durch öffentliche Gelder gesichert sind.

Im Vereinigten Königreich ist der Agrarsektor in einer Subventionsfalle gefangen, die als ein von den Steuerzahlern finanziertes Lebenserhaltungssystem für den Einzelhandel fungiert.

Während das jährliche Agrarbudget seit 2007 mit 2,4 Milliarden Pfund weitgehend stagniert (inflationsbereinigt sogar eine erhebliche Kürzung), ist es nach wie vor das Einzige, was viele britische Landwirte vor dem Bankrott bewahrt. (Vgl. gov.uk)

Laut den Statistiken des britischen Umweltministeriums Defra für 2024/25 machen diese Zahlungen mittlerweile 30 % bis 55 % des Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe aus. Ohne diese öffentliche Intervention würde die Mehrheit der britischen landwirtschaftlichen Betriebe mit einem Nettoverlust arbeiten.

Das bedeutet, dass der aktuelle Marktpreis für Lebensmittel eine politische Entscheidung ist, um die Margen von Einzelhandelsriesen wie Tesco zu schützen, das kürzlich einen bereinigten Betriebsgewinn von 3,13 Milliarden Pfund gemeldet hat.

In Indien löst ein Landwirt jedes Mal, wenn er seinen Fingerabdruck scannt, um eine subventionierte Tüte Dünger zu erwerben, eine Überweisung öffentlicher Gelder an Chemiehersteller aus.

Laut dem Politikanalysten Devinder Sharma (in zahlreichen Artikeln in der Zeitung „The Tribune“) hat die Regierung durch die Festlegung des Verkaufspreises für Harnstoff bei gleichzeitiger Gewährleistung der Kostendeckung ein risikoarmes Umfeld für eine inputintensive Landwirtschaft geschaffen.

Der durchschnittliche indische Landwirtschaftsbetrieb verdient nur 10.218 Rupien (113 US-Dollar) pro Monat, während Chemieunternehmen – abgesichert durch 1,91 Billionen Rupien (23 Milliarden US-Dollar) an öffentlichen Mitteln – weiterhin hochprofitabel sind. (Vgl. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)

Ob durch die stagnierenden Zuschüsse des Vereinigten Königreichs oder die biometrischen Pipelines Indiens – der Staat ist zum ultimativen Garanten für ein inputintensives, kostenintensives Agrarmodell geworden, das für die Produzenten sonst wirtschaftlich nicht tragbar wäre.

Auf dem Weg zu einem neuen System

Im Vereinigten Königreich erfordert die Überwindung dieses Modells einen strukturellen Abbau des „Supermarktstaates“. Ein echter Wandel würde eine Landreform erfordern, die den Wert von Grundstücken von der Spekulation mit Immobilien entkoppelt, (vgl. Knight Frank) sowie eine Verschärfung der Vorschriften für den Einzelhandel, die einen Mindestanteil des Erzeugers am Verkaufspreis vorschreiben, (vgl. sustain) um sicherzustellen, dass der Wert nicht von den Aktionären abgeschöpft wird, bevor er den Hof verlässt.

Das derzeitige ausbeuterische Modell ist eine bewusste politische Entscheidung. Es bedarf einer Alternative, die auf der Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft, ökologischer Gesundheit und ausreichender Ernährung basiert und nicht auf der Ausbeutung durch Unternehmen. Diese Veränderung ist bereits in vereinzelten Widerstandsbewegungen in Indien und Großbritannien zu beobachten.

In Indien zeigt die Wiederbelebung des Hirseanbaus in Odisha, wie Subventionen für soziale Gerechtigkeit zurückgewonnen werden können. (Vgl. mssrf) Durch die Verknüpfung von Mindeststützungspreisen (MSPs) mit dezentralen Beschaffungs- und Schulmahlzeitenprogrammen hat der Staat Hirse von einem „vergessenen Lebensmittel” zu einer Säule der Ernährung und Bodengesundheit gemacht.

Im Vereinigten Königreich fungieren gemeinschaftlich unterstützte Landwirtschaft, Netzwerke zur Saatgutgewinnung und lokale Genossenschaften als stille Abspaltungen von der Lieferkette der Großkonzerne.

Während Erbschaftssteuern und Marktkonsolidierung den Zugang zu Land bedrohen, legen diese Projekte den Schwerpunkt auf die Gesundheit pro Hektar und lokale Autonomie und stellen sicher, dass der durch den Boden geschaffene Wert innerhalb der Gemeinschaft verbleibt und nicht an die Hauptsitze der Einzelhandelsketten abfließt.

Der Weg in die Zukunft erfordert eine grundlegende Entkopplung der Lebensmittelversorgung von der Logik der Ausbeutung.

Dies bedeutet einen Übergang von einem Staat, der Aktionärsdividenden subventioniert, zu einem Staat, der in Bodensouveränität, kleinbäuerliche Landwirtschaft und die langfristige Gesundheit seiner Bevölkerung investiert.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 20.01.2026