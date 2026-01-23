Marina Abramović präsentiert bizarre Kunstinstallation beim WEF (Videos)

Teile die Wahrheit!

Die Staats- und Regierungschefs der Welt wurden in Davos eingeladen, in einen Bus zu steigen, um einen gemeinsamen Moment der Stille zu erleben.

Die Performancekünstlerin Marina Abramović errichtete vor dem Veranstaltungsort des Weltwirtschaftsforums 2026 eine bizarre Kunstinstallation, bei der die Staats- und Regierungschefs in einen Bus einsteigen können, um „Stille zu erleben“.

Bilder aus dem Inneren des zum Kunstprojekt umfunktionierten Schulbusses mit dem Titel „The Bus“ zeigen, wie die Frontscheibe des Fahrzeugs durch einen riesigen Bildschirm ersetzt wurde, der die Farben wechselt.

Artsy.net beschreibt :

Sobald sie die Kabine betreten haben, geben sie ihre digitalen Geräte ab und erhalten geräuschdämpfende Kopfhörer. Anschließend werden sie durch die Abramović-Methode geführt – eine Reihe von Übungen, die sich auf Atmung, Stille und Zeitbewusstsein konzentrieren.

Das ist kein Wohlbefinden. Das ist rituelle Demütigung im Gewand der Achtsamkeit . Die Elite betritt einen Schulbus – das ultimative Symbol für Unschuld und Jugend –, legt ihre Elektrowerkzeuge ab und unterzieht sich sensorischer Deprivation in einem Raum, der für Kinder geschaffen wurde. (Freundin des Disney-Stars packt nach Verhaftung aus: „Sie sind ALLE Pädophile!“)

Sie treten auf und behaupten, sich „transformiert“ und „präsent“ zu sein, aber für jeden, der von außerhalb dieser Blase zusieht, sieht es nach freiwilliger Programmierung aus: ein Kontrollfetisch, der am helllichten Tag zur Schau gestellt wird.

Warum ein Schulbus ? Warum nicht eine Luxuslounge oder eine Meditationskapsel? Weil die Symbolik zu verlockend ist, als dass sie ihr widerstehen könnten. Die Mächtigen kriechen auf die Plätze der Machtlosen. Die Globalisten, die mit Entvölkerungsrhetorik arbeiten, spielen nun, als würden sie wie Schulkinder zusammengetrieben.

Es ist eine öffentliche Zurschaustellung von Unterwerfung, eine gemeinsame Neigung der Klasse, die uns beherrscht – so zu tun, als würde man „langsamer machen“, während man in Wirklichkeit alles andere immer stärker kontrolliert.

Sie nennen es Kunst. Wir nennen es beim Namen: eine gruselige Parade kranker Fetische, bei der die Elite nicht in den Bus steigt, um Frieden zu finden, sondern um sich in der Fantasie zu ergehen, kontrolliert zu werden… genau wie sie den Rest von uns kontrollieren wollen.

„Die Vorstellung beim Weltwirtschaftsforum in Davos bedeutet, dass sich globale Führungskräfte beteiligen können“, sagte Abramović, die durch den berüchtigten „Spirit Cooking“-Skandal zwischen Clinton und Podesta bekannt wurde, und fügte hinzu: „Es bedeutet, dass Entscheidungsträger in Stille zusammenkommen können, um sich zu erinnern oder Gemeinsamkeiten zu finden.“

Was auch immer.

Abgesehen von dem sinnlichen, wohltuenden Eindruck, den die Installation vermittelt, glauben viele, dass Abramovićs Ruf als „globalistische Hexe“ ihr vorauseilt.

Im Jahr 2016, mitten im Präsidentschaftswahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton, veröffentlichte Infowars im November eine überraschende Meldung: Clintons Wahlkampfleiter John Podesta sei zu einem „Spirit Cooking“-Dinner eingeladen worden, bei dem Abramović für verschiedene „Rezepte“ eine Mischung aus Sperma, Muttermilch und Schweineblut verwendete.

Anschließend benutzt Abramović die Blutmischung, um Anweisungen an die Wand zu kritzeln, die Kochrezepten ähneln:

„Mische frische Muttermilch mit frischem Sperma. Trinke es in Erdbebennächten.“

„Frischer Morgenurin. Über Albträume streuen.“

„Schneide mit einem scharfen Messer tief in den Mittelfinger deiner linken Hand. Iss den Schmerz.“

Obwohl sie mit einem blutigen Ziegenkopf in der Hand fotografiert wurde, hat Abramović die Behauptungen, sie verehre Satan, zurückgewiesen und der New York Times gesagt : „Ich bin eine Künstlerin, keine Satanistin.“

Video:

am 23.01.2026