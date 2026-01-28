Großbritannien gibt grünes Licht für landesweite Einführung von 15-Minuten-Städten im „stalinistischen“ Stil

Teile die Wahrheit!

Sie benötigen eine Genehmigung, um Ihr Viertel zu verlassen. Überschreiten Sie Ihr Kontingent? Dann wird automatisch eine Geldstrafe fällig. Keine Zustimmung. Keine Freiheit. Nur staatliche Kontrolle.

Der Telegraph gibt nun zu, wovor sogenannte „Verschwörungstheoretiker“ schon immer gewarnt haben: Ein technokratischer Überwachungsstaat ist Realität. Oxford ist erst der Anfang.

Sie benötigen eine Genehmigung, um Ihr Viertel zu verlassen. Sie werden kameraüberwacht. Überschreiten Sie Ihr Kontingent? Dann wird automatisch eine Geldstrafe fällig. Das ist keine Spekulation. Es ist bereits Realität, und die Labour-Partei will es landesweit einführen.

Autofahrer dürfen nur 100 Tage pro Jahr kostenlos durch Verkehrsfilter fahren. Eine weitere Genehmigung erlaubt 25 Tage Durchfahrt durch Stauzonen.

Danach wird jede Bewegung bestraft.

Das ist aber erst die erste Phase.

Der eigentliche Plan stammt aus dem ARUP/C40-Bericht. Ihre Vision für 2030 umfasst:

• Kein privater Fahrzeugbesitz

• Kein Fleisch- oder Milchkonsum

• Nur 3 Kleidungsstücke pro Jahr

• Ein Kurzstreckenflug alle 3 Jahre

• 2.500 Kalorien staatlich zugelassene gentechnisch veränderte Lebensmittel.

All dies ist mit einer digitalen Identität und programmierbarem Geld verknüpft, das kontrolliert, was Sie kaufen, wohin Sie gehen und wie Sie leben.

Hier geht es nicht um Verkehr. Es geht darum, Städte in Freiluftgefängnisse zu verwandeln. Sehen Sie selbst, wie das funktioniert – und wie nah wir dem schon sind. Verfolgen Sie Marias ausführliche Analyse, bevor es zu spät ist. (WEF-Gipfel in Davos 2026: Eliten geben offen zu, die Zukunft zu „orchestrieren“ – erschreckendes Geständnis (Video))

Die 15-Minuten-Stadt ist grüner Totalitarismus

Die 15-Minuten-Stadt ist ein Projekt zur Umgestaltung urbaner Räume. Oxford ist das fortschrittlichste Experiment, doch der Begriff wurde von Anne Hidalgo in Paris geprägt.

Alle Einrichtungen und Dienstleistungen müssen innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Das klingt verlockend, könnte aber die freie Bewegung einschränken.

Eine Initiative zur radikalen Umgestaltung der Stadtstruktur – von Paris bis Melbourne – erfasst die Welt, doch die Medien, mit Ausnahme einiger weniger unkonventioneller Zeitungen, berichten kaum darüber.

Das von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ins Leben gerufene Projekt „15-Minuten-Stadt“ hat zum Ziel, Stadtviertel neu zu gestalten und wichtige Dienstleistungen näher an die Bewohner heranzubringen, sodass diese in etwa 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind.

Dadurch sollen sowohl die Luftqualität als auch die Lebensqualität verbessert und vor allem die Umwelt vor dem schädlichen CO₂ geschützt werden.

So formuliert, scheint es sich um ein völlig unstrittiges Projekt zu handeln. Stattdessen hat es Proteste ausgelöst, insbesondere in Großbritannien, wo sich die Gegner der „15-Minuten-Stadt“ den Protesten gegen Londons ULEZ (Ultra Low Emission Zone) angeschlossen haben, die den Verkehr für Fahrzeuge sperrt, die bestimmte Standards nicht erfüllen.

Das von Nigel Farage als „Pjöngjang vor Neid erblassen lassende System der 15-Minuten-Stadt“ sieht vor, dass Anwohner eines bestimmten Viertels eine Genehmigung benötigen, um außerhalb seiner Grenzen zu fahren.

In Oxford beispielsweise, der Stadt, in der das Projekt am weitesten fortgeschritten ist, benötigen Anwohner eine Genehmigung, um ihren Bezirk mehr als 100 Mal im Jahr zu verlassen. Wer keine Genehmigung besitzt, muss mit einer Geldstrafe von 100 Pfund pro Verstoß rechnen.

In Rom, wo die Verwirklichung der „15-Minuten-Stadt“ eines der Hauptziele von Bürgermeister Roberto Gualtieri ist, sind Proteste gegen die Schaffung einer riesigen Grünzone mit 51 Zufahrten entbrannt, aus der ab Oktober – mit Sanktionen ab November – alle Autos ausgeschlossen werden sollen, die bestimmte ökologische Parameter nicht erfüllen. Diese Proteste reichen bis vor seine Fenster.

Angesichts der heftigen Proteste veröffentlichte der Stadtrat von Oxford eine Erklärung, in der klargestellt wird, dass es keine physischen Barrieren für die Ausfahrt von Autos gibt (obwohl in einigen Straßen bereits Poller stehen, die – wenig überraschend – nachts sabotiert werden), sondern lediglich Kameras zur Kennzeichenerfassung, um Bußgelder zu verhängen.

Fahrzeughaltern, deren Parkgenehmigung abgelaufen ist, wird versichert, dass sie den zugewiesenen Bereich jederzeit über eine längere Route verlassen können.

Diese Zusicherungen konnten jedoch die Befürchtungen derjenigen, die das Konzept einer Genehmigungspflicht für die freie Nutzung von Fahrzeugen ablehnen, noch nicht zerstreuen.

Dies gilt insbesondere angesichts der vom C40-Bürgermeisterkonsortium formulierten Ziele, die auf den Vorgaben der UN-Agenda 2030 basieren.

Wie der kanadische Soziologe Jordan Peterson erläutert, zielen diese darauf ab, die Kalorienzufuhr pro Kopf innerhalb der nächsten 15 Jahre auf 2.500 Kalorien pro Tag zu senken; sicherzustellen, dass die unteren Bevölkerungsschichten – also alle außer der Elite – nicht öfter als alle drei Jahre fliegen dürfen; 90 % der Privatwagen zu verbieten, um die Bevölkerung zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu zwingen, wo immer diese vorhanden sind – was unweigerlich zeitaufwendig ist; und die Reisemöglichkeiten außerhalb des eigenen Wohnviertels einzuschränken.

Die Erfahrungen mit den Pandemie-Lockdowns haben zweifellos viele Bürger, die zuvor eher auf von oben verordnete Lösungen globaler Probleme vertraut hätten, misstrauisch gegenüber den Behörden gemacht.

So gibt es beispielsweise schon jetzt ironische Stimmen, die es für Paris, wo für die Olympischen Spiele 2024 185 Kilometer Straßen gesperrt und die notwendigen Überwachungskameras installiert wurden, absurd finden, nach dem Ende der Spiele den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, anstatt die Sperrzonen beizubehalten, die dazu dienen, die breite Bevölkerung von den „Berechtigten“ zu trennen.

Darüber hinaus haben die Medienkampagnen, die im Namen der offiziellen Wissenschaft während der Pandemie abweichende Meinungen, sogar maßgebliche, zensierten und als „Desinformation“ brandmarkten, viele dazu veranlasst, zum ersten Mal der Stimme derjenigen zuzuhören, die erklären, dass CO2 nicht schlecht, sondern lebenswichtig für die Vegetation ist, was die Grundlage jeder Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Menschen zunichtemachen würde.

Die sogenannten 15-Minuten-Städte (die in Gebieten mit größeren Entfernungen in 20- oder 30-Minuten-Städte umbenannt werden) könnten nur ein erster Schritt hin zu der von Befürwortern einer globalen Regierungsführung ersehnten Umstrukturierung sein, wenn man das Projekt der Tri-State City betrachtet – eine Megastadt, die in einem Teil Nordeuropas geplant ist und sich über die Niederlande bis nach Belgien und Deutschland erstrecken würde.

Die Website der niederländischen Regierung bestreitet jeglichen Zusammenhang dieses Projekts mit der Stickstoffdüngerpolitik der Rutte-Regierung – die, wenig überraschend, bei den letzten Wahlen abgewählt wurde –, welche die Landwirtschaft selbst bedroht.

Was spricht dagegen, den Menschen alles zu geben, was sie brauchen?

Es ist absurd zu glauben, dass der Bau von mehr Radwegen und eine höhere Bebauungsdichte die Gesundheit der Menschen verbessern, die Umwelt schonen und die Gerechtigkeit fördern. Wer aus moralischen Gründen 15-Minuten-Städte unterstützt, „rettet“ nicht die Welt, sondern fährt einfach nur Fahrrad.

Der philosophische Kern der 15-Minuten-Städte ist die Idee, dass der Staat alle Wünsche und Bedürfnisse der Menschen erfüllen kann. Dies ist grundlegend falsch, da es die menschliche Natur verkennt und die Vielfalt der Individuen nicht akzeptiert.

Menschen wollen nicht einfach nur „zufrieden“ sein, sondern Erfüllung durch Herausforderungen, Selbstbestimmung und Abenteuer suchen.

Dies sind komplexe Probleme, die weit außerhalb des Zuständigkeitsbereichs und der Expertise eines zentralen Planungsbürokraten liegen. Die Idee, dass Systeme geschaffen und verbessert werden können, um vollständige Gleichberechtigung zu gewährleisten, ist nicht neu, auch nicht im Kontext der Stadtplanung.

„Wir glauben, dass hohe Standards in den Bereichen Gesundheit, Hygiene und Lebensqualität allgemein in einer Umgebung erreicht werden können, in der man das bebaute Gebiet bequem zu Fuß verlassen kann. Anders ausgedrückt: Die Grenzen des gesamten Gebiets sollten innerhalb eines zwanzigminütigen Spaziergangs erreichbar sein.“

Dieses Zitat klingt, als stamme es von einem modernen Verfechter der 15-Minuten-Stadt. Tatsächlich stammt es aus dem 1968 erschienenen Buch „Die ideale kommunistische Stadt“, verfasst von mehreren sowjetischen Architekten der Universität Moskau.

Das Buch hatte zum Ziel, das Konzept des Privateigentums und des Vorstadtlebens zu überwinden. „Die neue Stadt ist eine Welt, die allen gehört.“ Der Begriff „15-Minuten-Stadt“ stammt von Carlos Morena, einem französisch-kolumbianischen Professor und ehemaligen Mitglied der M-19 der Columbia University, einer offen kommunistischen Gruppe.

