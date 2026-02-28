Das 1965 aus den CIA-Archiven freigegebene Buch „Die wahre Geschichte von Adam und Eva“ deutet auf eine bevorstehende Verschiebung der Erdpole hin

Forscher im Bereich der Alternativgeschichte haben ein merkwürdiges Buch aus dem Jahr 1965 entdeckt, das die systematische Verschiebung der Erdpole sowie mögliche Ursachen und den Zeitpunkt der nächsten erwarteten Katastrophe beschreibt.

Das bemerkenswerte Buch „Die wahre Geschichte von Adam und Eva“ stammt von Thomas Chan, einem Militäringenieur, der lange an geheimen Technologieprojekten gearbeitet hat, darunter auch solche, die außerirdische Technologie aus abgestürzten UFOs betreffen.

Dr. Chan behauptet in seinem nun veröffentlichten Buch: „Es gibt unbestreitbare Beweise dafür, dass wir die sechste und eine relativ fortgeschrittene Zivilisation auf der Erde sind, die jedes Mal durch eine spezifische globale Katastrophe ausgelöscht wurde.“

Ein Insider und unabhängiger Forscher, der diese Information als Erster im englischsprachigen Teil des Netzwerks entdeckte, enthüllte, dass das Buch, das 1965 als Zusammenstellung der verschiedenen Gedanken eines Wissenschaftlers veröffentlicht wurde, anschließend aus dem Verkauf genommen, als geheim eingestuft und kürzlich von der CIA zusammen mit anderen Regierungsdokumenten nur teilweise online veröffentlicht wurde, im Rahmen einer Initiative zur Freigabe von Staatsarchiven im Zusammenhang mit UFOs.

Lediglich 50 Seiten dieses besonderen Werkes wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, der Rest ist weiterhin als „geheim“ eingestuft.

Dr. Chans Forschung stellt das gängige geologische Verständnis des flüssigen Erdmantels in Frage und bezeichnet solche Ansichten als Missverständnisse der elektrischen Kräfte des Planeten.

Als im Geheimen tätiger Militäringenieur mit Erfahrung in elektrischen Feldern, Antigravitation und Raum-Zeit-Reisen beansprucht Dr. Chan tiefere Einblicke in diese Zusammenhänge.

Er behauptet, die Erde sei im Inneren größtenteils fest, nur der Kern sei flüssig. Diese Festigkeit führt er auf eine einzigartige Anordnung von Magnet- und elektrischen Feldern zurück, die den Mantel kristallisieren. Wäre der Mantel flüssig, würde sich die Lithosphäre seiner Ansicht nach frei drehen. (Der „Schwarze Stern“ löst 2026 weltweit Erdbeben und Vulkanausbrüche aus (Video))

Dr. Chan vermutet, dass sich die Magnetfeldstruktur des Kerns alle 5000 bis 500 Jahre signifikant verändert , beeinflusst durch Sonnenaktivitätsspitzen. Wenn diese Spitzen mit den Schwankungen des Erdmagnetfelds in Resonanz treten, kann es zu einer Polverschiebung kommen.

Dr. Chan erklärt, dass diese Felder normalerweise bestimmte Effekte verstärken, diese Verstärkung jedoch manchmal, insbesondere in der äußersten Mantelschicht, nachlässt.

Wenn die Magnetfelder versagen, verflüssigt sich diese Schicht, wodurch sich die Lithosphäre von der Planetenmasse löst und sich aufgrund von Zentrifugalkräften verschiebt.

Er vermutet, dass solche lithosphärischen Verschiebungen, gefolgt vom Gefrieren des Wassers an neuen Polen, das fehlende Massengleichgewicht des Planeten beheben, wie er in seinem Buch detailliert beschreibt.

Dr. Chan behauptet weiterhin, die neuen Pole näherten sich dem Äquator, was zum Abschmelzen des Eises und einer vorübergehenden Wiederherstellung des Gleichgewichts der Erde führe.

Bemerkenswerterweise verfasste Dr. Chan 1993, in seinen letzten Lebensjahren, eine Fortsetzung seines Buches, deren Veröffentlichung jedoch geheimnisumwittert blieb.

Man vermutet, dass Geheimdienste die Herausgabe seiner neuen wissenschaftlichen Publikation verhinderten, da der Ingenieur darin zu viele Details über sein Leben sowie Themen wie Antigravitation, Zeitreisen, außerirdische Technologien und laufende Experimente mit atmosphärischer Elektrizität und Ätherenergie preisgab und sich dabei auf die Forschung von Nikola Tesla stützte.

Dr. Chan behauptete bereits 1993, dass die Erdmagnetfelder von der offiziellen wissenschaftlichen Darstellung abweichen. Die Magnetpole sollen sich mit etwa 10 Kilometern pro Jahr verschieben, laut ihm bewegen sie sich jedoch mit etwa 50 Kilometern pro Jahr.

Er vermutete, dass sich das Magnetfeld der Erde schließlich so weit abschwächen könnte, dass eine dünne Schicht unter der Lithosphäre für mehrere Stunden flüssig wird und dadurch die Lithosphäre verschoben wird.

Dr. Chan sagte eine deutliche Abschwächung der Magnetfelder und eine Polverschiebung um das Jahr 2000 voraus, die jedoch nicht eintraten. Um die zeitliche Dimension zu verdeutlichen, bemerkte er: „Was sind Jahrzehnte in geologischen und kosmischen Zeiträumen? Nur Mikrosekunden.“

Dr. Chan stellte zudem die Theorie auf, dass eine signifikante Abschwächung des elektromagnetischen Feldes zu einer deutlichen Verschiebung der lithosphärischen Platten der Erde führen könnte.

Er warnte davor, dass ein einzelner intensiver Sonnensturm das elektromagnetische System der Erde stören und möglicherweise eine sofortige Polverschiebung auslösen könnte. Er merkte an, dass keine antike Hochkultur eine Methode gefunden habe, die Erde vor Sonnenaktivität zu schützen.

Die einzige Lösung liegt in der Erforschung der Raum-Zeit-Dynamik und der Besiedlung des Weltraums durch den Menschen auf anderen Planeten.

Um dies zu erreichen, müssen wir unseren Ansatz in der modernen Wissenschaft und Physik grundlegend ändern, denn in seiner jetzigen Form führt er uns in eine Sackgasse.

Technologien, die augenblickliche Reisen durch Zeit und Raum ermöglichen, sind bereits für alle zugänglich, doch ihre breite Anwendung wird von den Machthabern als nicht vorteilhaft angesehen.

Dies führt zu einer zivilisatorischen Sackgasse. Die technologische Autonomie des Einzelnen birgt das Potenzial, administrative und staatliche Strukturen zu zersetzen und so Chaos zu entfachen, das die Zivilisation selbst zerstören könnte.

Umgekehrt könnte die bewusste Behinderung des technologischen Fortschritts, wie Dr. Chan in seinem Buch beklagt, aufgrund der Sonnenzyklen ebenfalls alles zum Verhängnis werden lassen.

„…Daher müssen wir auch unsere wahre Geschichte im Dunkeln lassen. Wissen um die Realität bedeutet Macht, die uns vorenthalten werden muss. Wir dürfen nicht erkennen, dass wir in einem Plasmauniversum leben“, argumentiert Dr. Chan gegen Ende seiner Abhandlung und prangert die umfassende, verdeckte Zensur in Wissenschaft und Geschichte an.

Er argumentiert, dass uns zahlreiche technologisch hochentwickelte antike Zivilisationen vorausgingen, die jedoch ebenfalls dem Dilemma zum Opfer fielen, bahnbrechende Technologien für Raum-Zeit-Reisen zu verbergen, die ihnen in kritischen Momenten hätten helfen können.

„Die Kräfte des Kosmos und die kosmischen Zyklen sind unkontrollierbar und unerträglich, doch die Umsiedlung auf andere Welten und Planeten ist der Schlüssel zum Überleben der Menschheit“, schlägt Dr. Chan als ultimative Lösung vor.

Dr. Chan beschreibt eine Katastrophe, bei der sich der Erdmantel gelatineartig verflüssigt und die Erde sich abrupt um 90 Grad dreht, während das Wasser an Land stillsteht.

Dieses Ereignis würde die Welt, wie wir sie kennen, zerstören und sie für etwa 40 Tage unter den Ozeanen begraben – ähnlich wie in alten Epen und Schriften beschrieben –, bis sich die Pole vollständig verschieben und Nord- und Südpol ihre Positionen umkehren.

Unbestätigten Quellen zufolge, die behaupten, Zugang zu unveröffentlichten Abschnitten von Dr. Chans Buch zu haben, müssten die Überlebenden aufgrund schädlicher Sonnenstrahlung durch ein beschädigtes elektromagnetisches Feld eine Zeitlang in unterirdischen Höhlen leben und schließlich die Zivilisation von Grund auf neu aufbauen.

Es wird spekuliert, dass die Weltregierung diese Informationen möglicherweise zurückhält, um Chaos zu verhindern. Dies könnte den Bau von groß angelegten unterirdischen Anlagen weltweit erklären, in denen verschiedene Nutzpflanzensamen und DNA-Proben verschiedener Arten gelagert werden.

„Es ist nicht ohne Grund, dass alle Kulturen der Welt Mythen von rätselhaften Göttern kennen, die in außergewöhnlichen Gefährten erschienen, bekleidet mit Anzügen, die modernen Raumanzügen ähneln, und Wissen vermittelten, von der Schrift und Landwirtschaft bis hin zu fortschrittlicher Technologie und Regierungsführung“, bemerkt Dr. Chan in seinem Buch.

Er vermutet, dass es sich bei diesen „Göttern“ um Individuen einer früheren hochentwickelten Zivilisation gehandelt haben könnte, die, im Bewusstsein der Besonderheiten unseres Planeten, sich im Voraus auf bedeutende Katastrophen vorbereiteten.

Thomas Chan wurde für seine Tätigkeit als Militäringenieur bei McDonnell Douglas ausgezeichnet. Später widmete er sich der Erforschung von Antigravitationssystemen, Magnetfeldern und Raketenleittechnologien.

Es wird gemunkelt, dass Dr. Chan einst Zugang zu streng geheimen Technologiedaten hatte, die angeblich auch Details über die berüchtigte Area 51 enthielten .

Unabhängige Forscher haben festgestellt, dass Dr. Chan die Angewohnheit hatte, seine Gedanken schnell aufzuschreiben, was dazu führte, dass Formeln und Skizzen auf verschiedenen Oberflächen verstreut waren, unter anderem an den Wänden seiner Wohnung und auf Haushaltsgeräten.

Nach seinem Tod im hohen Alter ließen die US-Behörden sein Wohnhaus und die umliegenden Gebäude wegen angeblichen Verfalls abreißen.

Es wirft Fragen auf, dass nun bearbeitete Auszüge seines Buches veröffentlicht wurden, und der Zeitpunkt der Freigabe solch sensibler Informationen ist merkwürdig.

Diese Situation wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.

