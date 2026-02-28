USA und Israel starten Iran-Angriff – Russland warnt vor „Katastrophe“ – seltene Konstellation von sechs Planeten und eine Blutmondfinsternis

Israel hat am Samstagmorgen einen Präventivschlag auf den Iran begonnen – um unmittelbar bevorstehenden Bedrohungen gegen den Staat zu begegnen. Alarmstufe Rot: Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen.

US-Präsident Donald Trump (79) bestätigte zudem, dass das amerikanische Militär sich an den Schlägen gegen die Iraner beteiligt.

Die USA nennen die Operation „Epische Wut“. In Israel heißt die Militäraktion „Operation Brüllender Löwe“. Der Iran startete nach dem israelischen Erstschlag einen Gegenangriff und nahm neben Israel vor allem US-Stützpunkte in der Region ins Visier. Menschen in Israel mussten in Schutzräume fliehen.

Die Verhandlungen mit dem Iran sind an einem Wendepunkt angelangt, just als am Nachthimmel sechs Planeten gleichzeitig zu sehen sind und nächste Woche eine starke Blutmondfinsternis bevorsteht.

Skeptiker werden weiterhin behaupten, dies sei „nur ein Zufall“, selbst während die Raketenangriffe beginnen. Die dritte Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran in Genf endete ergebnislos.

Die USA forderten vom Iran die Ausfuhr des gesamten angereicherten Urans, die Einstellung jeglicher zukünftiger Urananreicherung, die Zerstörung aller iranischen Atomanlagen und die Zustimmung zu dauerhaften Beschränkungen des iranischen Atomprogramms. Berichten zufolge hat der Iran all diese Vorschläge kategorisch abgelehnt. (Angesichts der drohenden Kriegsgefahr wird diese Woche eine sehr seltene „Planetenparade“ mit 6 Planeten am Nachthimmel zu sehen sein)

Neues Satellitenbild zeigt US-israelischen Angriff auf das Anwesen des iranischen Obersten Führers

Frühere Aufnahmen zeigten angeblich, wie das Anwesen des iranischen Obersten Führers von mutmaßlichen US-amerikanischen oder israelischen Raketen oder aus der Luft abgeworfenen Munition getroffen wurde . Neue Satellitenbilder von Airbus zeigen angeblich, dass das Gelände in Teheran schwer beschädigt wurde ; es bleibt unklar, ob sich Ayatollah Khamenei zum Zeitpunkt des Angriffs im Gebäude befand. Kurz nach Beginn der Operation Epic Fury verkündete Präsident Trump in einem achtminütigen Video auf Truth Social, dass „größere Kampfhandlungen“ begonnen hätten. „Das US-Militär führt eine massive und andauernde Operation durch, um diese bösartige, radikale Diktatur daran zu hindern, Amerika und unsere zentralen nationalen Sicherheitsinteressen zu bedrohen“, sagte der Präsident. „ Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen .“ Trump fuhr fort: „ An die Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarde, die Streitkräfte und die gesamte Polizei appelliere ich heute Abend: Sie müssen Ihre Waffen niederlegen und erhalten volle Immunität, oder alternativ müssen Sie mit dem sicheren Tod rechnen .“ Die Operation Epic Fury findet vor dem Hintergrund des massiven US-Militäraufmarsches in der Region statt ( Bericht lesen ) . Außerdem verliefen die indirekten Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran laut Trump einen Tag nach dem Scheitern ( hier nachlesen ). US-Beamte teilten der NBC-Reporterin Courtney Kube mit, dass Israel iranische Führungskräfte ins Visier genommen habe, während die USA Irans ballistische Raketen- und Nuklearanlagen von hohem Wert angegriffen hätten. Es gibt Berichte, wonach der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammad Pakpour, durch israelische Angriffe getötet wurde. General Abolfazl Shekarchi, Sprecher der iranischen Streitkräfte, erklärte gegenüber staatlichen Medien, dass jeder von den USA und Israel in der Region genutzte Militärstützpunkt angegriffen werde. Es liegen bereits Berichte über iranische Vergeltungsschläge in der Region vor. Quellen berichten CNN, dass die Operation Epic Fury das Ergebnis monatelanger gemeinsamer Planung sei und mehrere Tage andauernde Angriffe umfassen werde.

* * *

Die USA und Israel haben koordinierte Angriffe auf iranische Ziele durchgeführt, die Präsident Trump in einem achtminütigen Video auf Truth Social als Beginn von „ großen Kampfeinsätzen “ bezeichnete, die darauf abzielen, die USA zu verteidigen, indem „ unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigt werden “.

„Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen“, sagte Präsident Trump in dem Video zum iranischen Volk. „ Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. Sie wird euch gehören. Dies wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein .“

Präsident Trump wird sich voraussichtlich am Samstagmorgen nach dem zweiten US-Angriff auf iranischem Boden innerhalb eines Jahres an die amerikanische Bevölkerung wenden. Der erste Angriff erfolgte im Juni 2025, als US-Tarnkappenbomber Bomben auf drei Atomanlagen im Iran abwarfen.

1 2

Der Präsident erklärte, der Fokus der Streiks am Samstagmorgen (die Brent-Rohöl-Futures sind geschlossen) liege darin, sicherzustellen, dass die Amerikaner „ niemals von einem atomar bewaffneten Iran bedroht werden “.

Bloomberg-Schlagzeile : Öltanker meiden die wichtige Straße von Hormus nach US-Bombenangriffen auf Iran

An den Märkten, wo die Terminkurse für Brent-Rohöl bereits geschlossen waren, brach der Bitcoin-Kurs von 65.000 US-Dollar auf 63.000 US-Dollar ein.

Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran erfolgten einen Tag nach der jüngsten Runde indirekter Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA, zu der der Präsident sagte, er sei „mit dem Fortschritt nicht zufrieden“ und fügte hinzu: „ Sie wollen die entscheidenden Worte nicht aussprechen: ‚Wir werden keine Atomwaffe besitzen .‘“

Ein US-Beamter teilte CNN mit, dass die US-Angriffe auf iranische Militärziele gerichtet seien, äußerte sich aber nicht zum laufenden Einsatz. Ein anderer Beamter erklärte gegenüber dem Sender, Ziel der Angriffe sei die Abwehr der iranischen Militärbedrohung. Der erste Beamte gab an, das US-Militär habe Gegenmaßnahmen zum Schutz seines Personals in der Region ergriffen.

AP News berichtet:

Die ersten Angriffe schienen dem Anwesen des 86-jährigen iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei im Zentrum Teherans zu gelten. Ob er sich zum Zeitpunkt des Angriffs dort aufhielt, war zunächst unklar. Über der iranischen Hauptstadt war Rauch zu sehen.

Kurz nach dem Angriff schrieb das US-Verteidigungsministerium auf X: „ Operation Epische Wut “. Zum Vergleich: Der Angriff auf die iranischen Atomanlagen im letzten Jahr trug den Namen „Operation Mitternachtshammer“.

Die iranischen staatlichen Medien Fars und IRNA berichteten von Angriffen in Isfahan, Qom, Lorestan, Karaj, Kermanshah und Tabriz sowie in der Hauptstadt Teheran.

Israel bezeichnete die Angriffe gegen den Iran als „eine breit angelegte, koordinierte und gemeinsame Operation gegen das Regime“, die monatelang geplant gewesen sei.

Zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer aufgezeichneten Botschaft erklärt, dass ein israelisches Militäreinsatz gegen den Iran „viel wirkungsvoller“ sein werde als Israels zwölftägige Operation gegen Teheran im vergangenen Jahr.

Als Reaktion darauf startete die iranische Revolutionsgarde eine Welle von Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel. Es gab weitere Berichte, wonach das Kommandozentrum der 5. US-Flotte im Gastgeberland Bahrain von iranischen Raketen angegriffen wurde.

Andere Berichte legen nahe, dass der Iran Geschosse auf US-Stützpunkte und Ziele jenseits von Bahrain, aber auch in Kuwait und Katar abgefeuert hat.

Das iranische Außenministerium schrieb am [Datum einfügen]: „ Es ist an der Zeit, das Vaterland zu verteidigen und dem militärischen Angriff des Feindes entgegenzutreten. So wie wir auf Verhandlungen vorbereitet waren, waren wir jederzeit noch besser auf die Verteidigung vorbereitet. Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran werden den Aggressoren mit voller Härte und Entschlossenheit entgegentreten.“

Russland warnt vor „Katastrophe“

Russland hat die US-israelischen Luftangriffe gegen den Iran scharf verurteilt. Das Außenministerium in Moskau spricht von einem „gefährlichen Abenteuer“, das die Region an den Rand einer „humanitären, wirtschaftlichen und – das kann nicht ausgeschlossen werden – radiologischen Katastrophe“ bringe. Außenminister Sergej Lawrow (75) nannte den Angriff einen „unprovozierten bewaffneten Angriff der USA und Israels auf den Iran“. Ex-Präsident Dmitri Medwedew (60) griff US-Präsident Donald Trump an: „Der Friedensstifter hat einmal mehr sein wahres Gesicht gezeigt.“ Die russischen Botschaften in Teheran und Tel Aviv riefen Staatsbürger zur Ausreise auf und mahnten, „wachsam“ zu bleiben. Iran: Alle beteiligten US-Basen „legitime Ziele“ Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi bezeichnet alle am Angriff beteiligten US-Stützpunkte als „legitime Ziele“. „Die Standorte, von denen aus die zionistischen und US-Operationen erfolgten, sowie die Standorte aller Aktionen gegen die Verteidigungsoperationen des Iran gelten als legitime Ziele“ der iranischen Streitkräfte, sagte Araghtschi im Staats-TV. Israel und die USA hatten am Samstagmorgen nach eigenen Angaben Luftangriffe gegen den Iran gestartet. Die israelische Armee sprach von Angriffen auf zahlreiche militärische Ziele. Israelischen Medienberichten zufolge zielten die Angriffe auch auf das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, und auf Irans Präsidenten Massud Peseschkian ab. Tausende Reisende in Dubai gestrandet Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben am Samstag ihren Luftraum gesperrt. Auch der Luftraum im Süden Syriens wurde gesperrt. Am Flughafen in Dubai sind tausende Reisende gestrandet. 🔴Dubai havaalanlarının tüm uçuşları askıya alması üzerine binlerce yolcu mahsur kaldı. pic.twitter.com/96QhDIaR9Y — HURMA (@HurmaEdit) February 28, 2026

Luftabwehr über Dubai

Der Krieg gegen den Iran hat auch in der Metropole Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Panik gesorgt. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass am Samstagnachmittag das Donnern der Raketenabwehr zu hören gewesen sei. Vom Pool eines Hotel-Resorts aus filmen Touristen die Abfangversuche iranischer Raketen. Es habe mindestens eine Explosion gegeben, nachdem eine Abwehrrakete abgefeuert worden sei, berichtet AP weiter. In der Hauptstadt Abu Dhabi war zuvor bereits eine Person bei einem iranischen Raketenangriff von Trümmerteilen getötet worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete. Israel: Hunderte militärische Ziele angegriffen Die israelischen Streitkräfte setzen nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf militärische Ziele im Iran fort. Die Armee habe „hunderte iranische Militärziele, darunter Raketenabschussvorrichtungen im Westen Irans, angegriffen“, teilten die Streitkräfte am Samstag mit. Auch würden „Bedrohungen identifiziert und abgefangen, die vom Iran in Richtung Staat Israel abgefeuert werden“. Die Angriffe auf den Iran würden „so lange wie nötig“ fortgesetzt, hieß es zudem aus einer israelischen Sicherheitsquelle. Es müsse sichergestellt werden, „dass das iranische Regime diese Fähigkeiten in der Region und in Hinblick auf die breitere internationale Stabilität nicht wiederherstellen kann“. Moskau: „Unprovozierter Akt“ der USA und Israels Russland verurteilt die Angriffe Israels und der USA auf Ziele im Iran und fordert eine umgehende Rückkehr zur Diplomatie. Umfang und Art der „militärpolitischen und propagandistischen Vorbereitungen“ ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um einen „im Voraus geplanten und unprovozierten Akt bewaffneter Aggression gegen einen souveränen und unabhängigen Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen handelt“, teilte Moskau mit. Die Rede war von einem „unüberlegtem Schritt“, der gegen das Völkerrecht verstoße.

Interessanterweise spielt sich während all dieser dramatischen Ereignisse im Nahen Osten auch am Himmel über unseren Köpfen eine Menge ab.

Am Samstag wird eine seltene Parade von sechs Planeten sichtbar sein …

Normalerweise kann man am hellen Himmel mindestens einen Planeten entdecken. Laut NASA sind auch zwei oder drei Planeten häufig am Nachthimmel zu sehen. Aber was passiert, wenn vier, fünf oder gar sechs Planeten sichtbar sind? Dann spricht man von einer „Planetenparade“.

Am Samstag, dem 28. Februar, nach Sonnenuntergang, wird ein seltenes Phänomen auftreten: Sechs Planeten scheinen sich auszurichten und bilden eine Parade am Abendhimmel, wie Space.com berichtet.

Laut NASA werden sechs Planeten – Merkur, Venus, Neptun, Saturn, Uranus und Jupiter – sichtbar sein. Die gleichzeitige Beobachtung von sechs oder gar sieben Planeten ist selten. Vier der sechs Planeten sind mit bloßem Auge erkennbar, für Uranus, Neptun und möglicherweise auch Merkur benötigt man jedoch ein Fernglas oder Teleskop.

Mehr zu dieser „planetaren Parade“ finden Sie in dem Artikel, den ich vor wenigen Tagen veröffentlicht habe .

Als ob die Parade von 6 Planeten am Nachthimmel nicht schon genug wäre, wird es nächste Woche während Purim eine Blutmondfinsternis geben …

Himmelsbeobachter in den gesamten Vereinigten Staaten haben die Möglichkeit, in den frühen Morgenstunden des Dienstags, dem 3. März, die einzige totale Mondfinsternis des Jahres 2026 zu beobachten. Dieser „Blutmond“ wird auch die letzte totale Mondfinsternis sein, die von den USA aus bis 2028 sichtbar ist.

Eine totale Mondfinsternis tritt bei Vollmond ein, wenn die Erde sich direkt zwischen Sonne und Mond bewegt und ihren Schatten auf die Mondoberfläche wirft.

Wenn der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde, die sogenannte Umbra, eintritt, nimmt er eine rötlich-orange Farbe an. Das Sonnenlicht durchdringt die Erdatmosphäre, bevor es den Mond erreicht. Kürzere blaue Wellenlängen werden gestreut, während rotes und oranges Licht durchdringen und so den kupferroten Schimmer erzeugen.

In der gesamten Menschheitsgeschichte wurden Blutmonde mit Kriegen in Verbindung gebracht.

Die Ereignisse, die zur Entstehung des Purim-Festes führten, ereigneten sich im Iran.

Nun wird es während Purim eine Blutmondfinsternis geben , gerade als ein Krieg mit dem Iran droht.

Nur ein weiterer Zufall, oder?

