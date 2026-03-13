Der Kalender von 2026 ist exakt identisch mit dem Kalender von 1914 (dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg begann)

aikos2309

Die Geschichte wiederholt sich nicht immer, aber sie reimt sich oft. Als 1914 in Europa Kämpfe ausbrachen, wurde dies zunächst nicht als besonders bedeutsam angesehen. Viele taten den Konflikt als einen weiteren kleinen europäischen Krieg ab, und anfangs hielt sich der Rest der Welt weitgehend heraus. Von Michael Snyder

Erst später wurde er als Erster Weltkrieg bekannt. Heute wird viel darüber spekuliert, dass ein Dritter Weltkrieg „kommen könnte“, doch die Wahrheit ist, dass wir uns bereits mitten drin befinden.

Genau wie in den Anfangstagen des Ersten Weltkriegs werden die meisten Menschen die Tragweite dessen, was sie gerade erleben, erst später vollständig begreifen. Interessanterweise ist der Kalender von 2026 exakt identisch mit dem von 1914…

Hin und wieder wiederholt sich der Kalender stillschweigend. Im Grunde ist es ein mathematischer Zufall, der selten Beachtung findet – bis die Geschichte ihm einen erschreckenden Kontext verleiht, und dieses Mal ist er besonders erschreckend!

Der Kalender von 2026 ist identisch mit dem von 1914 – dem Jahr des Ersten Weltkriegs. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Iran und Israel, in die auch die USA verwickelt sind, hat diese Ähnlichkeit im Internet zu Theorien, Spekulationen und beunruhigenden Diskussionen darüber geführt, wie sich die Geschichte wiederholen könnte.

Ist das nicht verrückt?

Der Grund, warum die Kalender für diese beiden Jahre exakt übereinstimmen, ist, dass beide an einem Donnerstag begannen und keines von ihnen ein Schaltjahr ist … (Wenn Sie denken, dass der Krieg im Nahen Osten jetzt schon chaotisch ist, warten Sie nur, bis er die nächste Stufe erreicht)

Den Berechnungen zufolge weisen sowohl 1914 als auch 2026 identische Strukturen auf, da keines der beiden Jahre ein Schaltjahr ist und beide an einem Donnerstag beginnen. Diese Übereinstimmung führt dazu, dass jedes Datum in beiden Jahren tendenziell auf denselben Wochentag fällt.

Beispielsweise fallen sowohl der 1. Januar 1914 als auch der 1. Januar 2026 auf einen Donnerstag. Dadurch entsteht eine perfekte Spiegelung der Daten und Wochen im gesamten Jahr. Mathematisch gesehen treten solche Übereinstimmungen im Gregorianischen Kalender regelmäßig auf. Da 1914 jedoch so eng mit einem der verheerendsten Konflikte der Menschheitsgeschichte verbunden ist, hat diese Ähnlichkeit Panik ausgelöst.

Als das Jahr 2026 näher rückte, warnten viele von uns davor, dass es ein wahrhaft historisches Jahr werden würde.

Laut Axios sind mindestens 20 verschiedene Nationen bereits militärisch in den chaotischen Krieg verwickelt, der im Nahen Osten ausgebrochen ist…

Zehn Tage nach Beginn von Präsident Trumps Iran-Offensive hat sich der Krieg zu einem globalen Konflikt ausgeweitet. Mindestens 20 Länder sind inzwischen militärisch beteiligt – sie schießen, schützen oder liefern im Stillen Nachschub –, während ein sich ausweitender Energieschock Nationen weitab der Frontlinien trifft.

Uns wurde gesagt, dies würde ein kurzer Krieg sein.

Doch das Regime im Iran ist weiterhin an der Macht, es verübt weiterhin Angriffe auf Ziele im gesamten Nahen Osten, und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist weiterhin lahmgelegt.

Allein in den letzten 24 Stunden haben iranische Streitkräfte drei weitere Frachtschiffe angegriffen …

Drei Schiffe vor der Küste Irans wurden von Geschossen getroffen, teilte das britische Zentrum für maritime Handelsoperationen am Mittwoch mit. Dies ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Meldungen über Zwischenfälle in oder in der Nähe der Straße von Hormuz.

Eines der Schiffe meldete, 11 Seemeilen nördlich von Oman in der Straße von Hormuz getroffen worden zu sein, was an Bord zu einem Brand geführt und die Besatzung zur Evakuierung gezwungen habe, teilte die UKMTO mit, ohne die Schiffe zu identifizieren.

Am Mittwochmorgen wurden außerdem zwei weitere Vorfälle gemeldet: Ein Schiff wurde etwa 50 Seemeilen nordwestlich von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten von einem Geschoss getroffen, ein anderes wurde vor der Küste der VAE beschädigt.

Eines der angegriffenen Schiffe war ein unter thailändischer Flagge fahrendes Schiff, das „Warnungen der Revolutionsgarden ignoriert und versucht hatte, die Straße von Hormuz zu durchfahren“ …

Die iranischen Revolutionsgarden bekannten sich zu einem Angriff am frühen Mittwoch auf den unter thailändischer Flagge fahrenden Massengutfrachter Mayuree Naree vor der Küste Omans. Sie erklärten, das Schiff habe Warnungen der Revolutionsgarden ignoriert und versucht, die Straße von Hormuz zu durchfahren.

Das vom britischen Militär betriebene Zentrum für maritime Handelsoperationen im Vereinigten Königreich teilte zuvor mit, dass das Schiff etwa 10 Seemeilen vor der Küste Omans in der Meerenge von einem Geschoss getroffen wurde.

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Die Iraner meinen es ernst.

So gut wie die einzigen Schiffe, denen die Durchfahrt gestattet wird, sind iranische Tanker, die Öl nach China transportieren …

Der Iran liefert weiterhin große Mengen Rohöl über die Straße von Hormus nach China, obwohl der Krieg zwischen den USA und Israel sowie dem Iran die Versorgung über diese wichtige Wasserstraße insgesamt gefährdet hat.

Iran hat seit Kriegsbeginn am 28. Februar mindestens 11,7 Millionen Barrel Rohöl durch die Straße von Hormus geschickt, die alle für China bestimmt waren, sagte Samir Madani, Mitbegründer von TankerTrackers.com, am Dienstag gegenüber CNBC.

Zusätzlich zu den Angriffen auf Frachtschiffe haben die Iraner auch den internationalen Flughafen von Dubai angegriffen …

Der Iran griff am Mittwoch Handelsschiffe im gesamten Persischen Golf an und nahm den internationalen Flughafen von Dubai ins Visier. Damit eskalierte er seine Kampagne zur Eindämmung der ölreichen Region, während die globalen Energiesorgen zunahmen und amerikanische und israelische Luftangriffe die Islamische Republik trafen.

Zwei iranische Drohnen schlugen in der Nähe des internationalen Flughafens von Dubai ein, dem Heimatflughafen der Langstreckenfluggesellschaft Emirates und dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt für internationale Reisen. Vier Menschen wurden verletzt, der Flugbetrieb wurde jedoch fortgesetzt, teilte das Medienbüro von Dubai mit.

Dies stellt eine erhebliche Eskalation dar, denn der internationale Flughafen Dubai ist einer der wichtigsten Flughäfen der Welt.

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, warnen die Iraner außerdem davor, dass sie bald Banken und Finanzinstitute in der gesamten Region ins Visier nehmen werden…

Das iranische Militärkommando kündigte an, künftig Banken und Finanzinstitute im Nahen Osten anzugreifen. Besonders gefährdet wären dadurch Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo zahlreiche internationale Finanzinstitute ihren Sitz haben, sowie Saudi-Arabien und das Königreich Bahrain.

Das hätte nicht passieren dürfen.

Aber es passiert.

Als Reaktion auf die iranische Bedrohung evakuieren viele westliche Banken im Nahen Osten ihre Büros …

Westliche Banken in Dubai haben ihre Mitarbeiter aus ihren Büros evakuiert, nachdem der Iran gewarnt hatte, US-amerikanische und israelische Wirtschaftszentren im Nahen Osten ins Visier zu nehmen.

Die britische Bank Standard Chartered, der US-amerikanische multinationale Konzern Citi und zwei weitere Unternehmen forderten ihre Mitarbeiter am Mittwoch auf, ihre Büros im Dubai International Financial Centre (DIFC) und in Oud Metha zu verlassen.

Die in London ansässige Standard Chartered ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten stark vertreten und unterhält dort Büros, unter anderem im DIFC, einem Finanzzentrum, in dem große internationale Banken und Anwaltskanzleien ansässig sind.

Westliche Politiker beharren weiterhin darauf, dass alles in Ordnung sei.

Und sie versuchen alles, um den Ölpreis niedrig zu halten.

Am Mittwoch kündigte die IEA die koordinierte Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl aus strategischen Ölreserven an…

Die Internationale Energieagentur hat am Mittwoch zugestimmt, 400 Millionen Barrel Öl freizugeben, um die durch den Iran-Krieg ausgelösten Versorgungsengpässe zu beheben. Dies ist die größte derartige Maßnahme in der Geschichte der Organisation.

Die IEA legte keinen Zeitplan für die Freigabe der Reserven fest. Sie erklärte, die Freigabe erfolge über einen Zeitraum, der den Gegebenheiten jedes ihrer 32 Mitgliedsländer angemessen sei.

Die Mitglieder der IEA sind vorwiegend fortgeschrittene Volkswirtschaften in Europa, Nordamerika und Nordostasien. Die Organisation hat die Aufgabe, die globale Energiesicherheit zu gewährleisten. Sie wurde 1974 als Reaktion auf das von arabischen Ölproduzenten verhängte Ölembargo gegründet, das auf die US-Unterstützung Israels während des Jom-Kippur-Krieges von 1973 zurückzuführen war.

Dies wird vorübergehend für etwas Entlastung sorgen.

Doch wenn dieser Krieg über einen längeren Zeitraum andauert, wird das bei weitem nicht ausreichen.

Die Iraner beharren weiterhin darauf, dass sie den Ölpreis auf 200 Dollar pro Barrel treiben können …

Das iranische Militär kündigte noch höhere Benzinpreise an. „Stellen Sie sich auf einen Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel ein, denn der Ölpreis hängt von der regionalen Sicherheit ab, die Sie destabilisiert haben“, sagte Ebrahim Zolfaqari, ein Sprecher des iranischen Militärkommandos, laut Reuters.

Wir werden sehen, ob sie dieses Ziel erreichen können oder nicht.

Im Moment sieht es nicht so aus, als würde der Krieg bald enden, und der CEO von Aramco warnt vor einer drohenden großen Katastrophe …

Amin Nasser, der CEO von Aramco, sagte: „Obwohl wir in der Vergangenheit bereits mit Störungen konfrontiert waren, ist dies mit Abstand die größte Krise, die die Öl- und Gasindustrie der Region je erlebt hat.“

Er räumte ein, dass sein Unternehmen, der weltweit größte Ölexporteur, zwar derzeit den Großteil des Kundenbedarfs decken könne, dies aber nur durch die Nutzung von Lagerkapazitäten außerhalb des Golfs möglich sei.

Nasser sagte, dass diese Läden nicht über einen längeren Zeitraum genutzt werden könnten, aber im Moment würden sie die Gelegenheit nutzen.

Alle müssen sich auf deutlich höhere Energiepreise einstellen.

Doch wir stehen nicht nur vor einer Energiekrise …

Öl ist jedoch längst nicht das einzige Produkt, von dem die Weltwirtschaft stark abhängig ist von der flachen, schmalen Wasserstraße, die die Häfen des Persischen Golfs mit dem Rest der Welt verbindet. Vom Metallmarkt über die Landwirtschaft bis hin zur Automobilindustrie hätte eine faktische Schließung der Meerenge weitreichende Folgen für verschiedene Wirtschaftszweige und sowohl die US-amerikanische als auch die Weltwirtschaft.

Ich bin besonders besorgt über die massiven Störungen, die derzeit auf den globalen Düngemittelmärkten stattfinden.

Riesige Mengen an Stickstoffdünger stecken im Nahen Osten fest, und die Düngemittelpreise explodieren in einer immens kritischen Zeit für Landwirte auf der gesamten Nordhalbkugel…

Auch Lebensmittelgeschäfte könnten betroffen sein, sagte Pelli. „Düngemittel stellen eines der größten Risiken in der nachgelagerten Wertschöpfungskette dar. Rund ein Drittel des weltweiten Düngemittelhandels, darunter große Mengen an Stickstoffexporten, wird durch die Straße von Hormus abgewickelt“, sagte er.

Die Harnstoffpreise am Düngemittelzentrum in New Orleans sind bereits von 475 US-Dollar pro Tonne auf 680 US-Dollar pro Tonne gestiegen. „Kein optimaler Zeitpunkt für die Aussaat von Soja und Mais im Mittleren Westen“, sagte Darrell Fletcher, Geschäftsführer für Rohstoffe beim in Ohio ansässigen Devisen- und Risikomanagementunternehmen Bannockburn Global Forex.

Hoffen wir, dass der Krieg bald endet.

Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.

Der Dritte Weltkrieg kam für viele Menschen irgendwie überraschend, aber jetzt ist er da.

Der Tod und die Zerstörung, die wir bisher miterlebt haben, sind nur die Spitze des Eisbergs, und die ganze Welt wird von den apokalyptischen Ereignissen, die noch vor uns liegen, absolut schockiert sein.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 13.03.2026

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