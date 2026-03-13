Der Kalender von 2026 ist exakt identisch mit dem Kalender von 1914 (dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg begann)

Zusätzlich zu den Angriffen auf Frachtschiffe haben die Iraner auch den internationalen Flughafen von Dubai angegriffen …
Der Iran griff am Mittwoch Handelsschiffe im gesamten Persischen Golf an und nahm den internationalen Flughafen von Dubai ins Visier. Damit eskalierte er seine Kampagne zur Eindämmung der ölreichen Region, während die globalen Energiesorgen zunahmen und amerikanische und israelische Luftangriffe die Islamische Republik trafen.
Zwei iranische Drohnen schlugen in der Nähe des internationalen Flughafens von Dubai ein, dem Heimatflughafen der Langstreckenfluggesellschaft Emirates und dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt für internationale Reisen. Vier Menschen wurden verletzt, der Flugbetrieb wurde jedoch fortgesetzt, teilte das Medienbüro von Dubai mit.
Dies stellt eine erhebliche Eskalation dar, denn der internationale Flughafen Dubai ist einer der wichtigsten Flughäfen der Welt.
Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, warnen die Iraner außerdem davor, dass sie bald Banken und Finanzinstitute in der gesamten Region ins Visier nehmen werden…
Das iranische Militärkommando kündigte an, künftig Banken und Finanzinstitute im Nahen Osten anzugreifen. Besonders gefährdet wären dadurch Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo zahlreiche internationale Finanzinstitute ihren Sitz haben, sowie Saudi-Arabien und das Königreich Bahrain.
Das hätte nicht passieren dürfen.
Aber es passiert.
Als Reaktion auf die iranische Bedrohung evakuieren viele westliche Banken im Nahen Osten ihre Büros …
Westliche Banken in Dubai haben ihre Mitarbeiter aus ihren Büros evakuiert, nachdem der Iran gewarnt hatte, US-amerikanische und israelische Wirtschaftszentren im Nahen Osten ins Visier zu nehmen.
Die britische Bank Standard Chartered, der US-amerikanische multinationale Konzern Citi und zwei weitere Unternehmen forderten ihre Mitarbeiter am Mittwoch auf, ihre Büros im Dubai International Financial Centre (DIFC) und in Oud Metha zu verlassen.
Die in London ansässige Standard Chartered ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten stark vertreten und unterhält dort Büros, unter anderem im DIFC, einem Finanzzentrum, in dem große internationale Banken und Anwaltskanzleien ansässig sind.
Westliche Politiker beharren weiterhin darauf, dass alles in Ordnung sei.
Und sie versuchen alles, um den Ölpreis niedrig zu halten.
Am Mittwoch kündigte die IEA die koordinierte Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl aus strategischen Ölreserven an…
Die Internationale Energieagentur hat am Mittwoch zugestimmt, 400 Millionen Barrel Öl freizugeben, um die durch den Iran-Krieg ausgelösten Versorgungsengpässe zu beheben. Dies ist die größte derartige Maßnahme in der Geschichte der Organisation.
Die IEA legte keinen Zeitplan für die Freigabe der Reserven fest. Sie erklärte, die Freigabe erfolge über einen Zeitraum, der den Gegebenheiten jedes ihrer 32 Mitgliedsländer angemessen sei.
Die Mitglieder der IEA sind vorwiegend fortgeschrittene Volkswirtschaften in Europa, Nordamerika und Nordostasien. Die Organisation hat die Aufgabe, die globale Energiesicherheit zu gewährleisten. Sie wurde 1974 als Reaktion auf das von arabischen Ölproduzenten verhängte Ölembargo gegründet, das auf die US-Unterstützung Israels während des Jom-Kippur-Krieges von 1973 zurückzuführen war.
Dies wird vorübergehend für etwas Entlastung sorgen.
Doch wenn dieser Krieg über einen längeren Zeitraum andauert, wird das bei weitem nicht ausreichen.
Die Iraner beharren weiterhin darauf, dass sie den Ölpreis auf 200 Dollar pro Barrel treiben können …
Das iranische Militär kündigte noch höhere Benzinpreise an. „Stellen Sie sich auf einen Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel ein, denn der Ölpreis hängt von der regionalen Sicherheit ab, die Sie destabilisiert haben“, sagte Ebrahim Zolfaqari, ein Sprecher des iranischen Militärkommandos, laut Reuters.
Wir werden sehen, ob sie dieses Ziel erreichen können oder nicht.
Im Moment sieht es nicht so aus, als würde der Krieg bald enden, und der CEO von Aramco warnt vor einer drohenden großen Katastrophe …
Amin Nasser, der CEO von Aramco, sagte: „Obwohl wir in der Vergangenheit bereits mit Störungen konfrontiert waren, ist dies mit Abstand die größte Krise, die die Öl- und Gasindustrie der Region je erlebt hat.“
Er räumte ein, dass sein Unternehmen, der weltweit größte Ölexporteur, zwar derzeit den Großteil des Kundenbedarfs decken könne, dies aber nur durch die Nutzung von Lagerkapazitäten außerhalb des Golfs möglich sei.
Nasser sagte, dass diese Läden nicht über einen längeren Zeitraum genutzt werden könnten, aber im Moment würden sie die Gelegenheit nutzen.
Alle müssen sich auf deutlich höhere Energiepreise einstellen.
Doch wir stehen nicht nur vor einer Energiekrise …
Öl ist jedoch längst nicht das einzige Produkt, von dem die Weltwirtschaft stark abhängig ist von der flachen, schmalen Wasserstraße, die die Häfen des Persischen Golfs mit dem Rest der Welt verbindet. Vom Metallmarkt über die Landwirtschaft bis hin zur Automobilindustrie hätte eine faktische Schließung der Meerenge weitreichende Folgen für verschiedene Wirtschaftszweige und sowohl die US-amerikanische als auch die Weltwirtschaft.
Ich bin besonders besorgt über die massiven Störungen, die derzeit auf den globalen Düngemittelmärkten stattfinden.
Riesige Mengen an Stickstoffdünger stecken im Nahen Osten fest, und die Düngemittelpreise explodieren in einer immens kritischen Zeit für Landwirte auf der gesamten Nordhalbkugel…
Auch Lebensmittelgeschäfte könnten betroffen sein, sagte Pelli. „Düngemittel stellen eines der größten Risiken in der nachgelagerten Wertschöpfungskette dar. Rund ein Drittel des weltweiten Düngemittelhandels, darunter große Mengen an Stickstoffexporten, wird durch die Straße von Hormus abgewickelt“, sagte er.
Die Harnstoffpreise am Düngemittelzentrum in New Orleans sind bereits von 475 US-Dollar pro Tonne auf 680 US-Dollar pro Tonne gestiegen. „Kein optimaler Zeitpunkt für die Aussaat von Soja und Mais im Mittleren Westen“, sagte Darrell Fletcher, Geschäftsführer für Rohstoffe beim in Ohio ansässigen Devisen- und Risikomanagementunternehmen Bannockburn Global Forex.
Hoffen wir, dass der Krieg bald endet.
Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Der Dritte Weltkrieg kam für viele Menschen irgendwie überraschend, aber jetzt ist er da.
Der Tod und die Zerstörung, die wir bisher miterlebt haben, sind nur die Spitze des Eisbergs, und die ganze Welt wird von den apokalyptischen Ereignissen, die noch vor uns liegen, absolut schockiert sein.