Der Kalender von 2026 ist exakt identisch mit dem Kalender von 1914 (dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg begann)

Die Geschichte wiederholt sich nicht immer, aber sie reimt sich oft. Als 1914 in Europa Kämpfe ausbrachen, wurde dies zunächst nicht als besonders bedeutsam angesehen. Viele taten den Konflikt als einen weiteren kleinen europäischen Krieg ab, und anfangs hielt sich der Rest der Welt weitgehend heraus. Von Michael Snyder

Erst später wurde er als Erster Weltkrieg bekannt. Heute wird viel darüber spekuliert, dass ein Dritter Weltkrieg „kommen könnte“, doch die Wahrheit ist, dass wir uns bereits mitten drin befinden.

Genau wie in den Anfangstagen des Ersten Weltkriegs werden die meisten Menschen die Tragweite dessen, was sie gerade erleben, erst später vollständig begreifen. Interessanterweise ist der Kalender von 2026 exakt identisch mit dem von 1914…

Hin und wieder wiederholt sich der Kalender stillschweigend. Im Grunde ist es ein mathematischer Zufall, der selten Beachtung findet – bis die Geschichte ihm einen erschreckenden Kontext verleiht, und dieses Mal ist er besonders erschreckend!

Der Kalender von 2026 ist identisch mit dem von 1914 – dem Jahr des Ersten Weltkriegs. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Iran und Israel, in die auch die USA verwickelt sind, hat diese Ähnlichkeit im Internet zu Theorien, Spekulationen und beunruhigenden Diskussionen darüber geführt, wie sich die Geschichte wiederholen könnte.

Ist das nicht verrückt?

Der Grund, warum die Kalender für diese beiden Jahre exakt übereinstimmen, ist, dass beide an einem Donnerstag begannen und keines von ihnen ein Schaltjahr ist … (Wenn Sie denken, dass der Krieg im Nahen Osten jetzt schon chaotisch ist, warten Sie nur, bis er die nächste Stufe erreicht)

Den Berechnungen zufolge weisen sowohl 1914 als auch 2026 identische Strukturen auf, da keines der beiden Jahre ein Schaltjahr ist und beide an einem Donnerstag beginnen. Diese Übereinstimmung führt dazu, dass jedes Datum in beiden Jahren tendenziell auf denselben Wochentag fällt.

Beispielsweise fallen sowohl der 1. Januar 1914 als auch der 1. Januar 2026 auf einen Donnerstag. Dadurch entsteht eine perfekte Spiegelung der Daten und Wochen im gesamten Jahr. Mathematisch gesehen treten solche Übereinstimmungen im Gregorianischen Kalender regelmäßig auf. Da 1914 jedoch so eng mit einem der verheerendsten Konflikte der Menschheitsgeschichte verbunden ist, hat diese Ähnlichkeit Panik ausgelöst.

Als das Jahr 2026 näher rückte, warnten viele von uns davor, dass es ein wahrhaft historisches Jahr werden würde.

Laut Axios sind mindestens 20 verschiedene Nationen bereits militärisch in den chaotischen Krieg verwickelt, der im Nahen Osten ausgebrochen ist…

Zehn Tage nach Beginn von Präsident Trumps Iran-Offensive hat sich der Krieg zu einem globalen Konflikt ausgeweitet. Mindestens 20 Länder sind inzwischen militärisch beteiligt – sie schießen, schützen oder liefern im Stillen Nachschub –, während ein sich ausweitender Energieschock Nationen weitab der Frontlinien trifft.

Uns wurde gesagt, dies würde ein kurzer Krieg sein.

Doch das Regime im Iran ist weiterhin an der Macht, es verübt weiterhin Angriffe auf Ziele im gesamten Nahen Osten, und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist weiterhin lahmgelegt.

Allein in den letzten 24 Stunden haben iranische Streitkräfte drei weitere Frachtschiffe angegriffen …

Drei Schiffe vor der Küste Irans wurden von Geschossen getroffen, teilte das britische Zentrum für maritime Handelsoperationen am Mittwoch mit. Dies ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Meldungen über Zwischenfälle in oder in der Nähe der Straße von Hormuz.

Eines der Schiffe meldete, 11 Seemeilen nördlich von Oman in der Straße von Hormuz getroffen worden zu sein, was an Bord zu einem Brand geführt und die Besatzung zur Evakuierung gezwungen habe, teilte die UKMTO mit, ohne die Schiffe zu identifizieren.

Am Mittwochmorgen wurden außerdem zwei weitere Vorfälle gemeldet: Ein Schiff wurde etwa 50 Seemeilen nordwestlich von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten von einem Geschoss getroffen, ein anderes wurde vor der Küste der VAE beschädigt.

Eines der angegriffenen Schiffe war ein unter thailändischer Flagge fahrendes Schiff, das „Warnungen der Revolutionsgarden ignoriert und versucht hatte, die Straße von Hormuz zu durchfahren“ …

Die iranischen Revolutionsgarden bekannten sich zu einem Angriff am frühen Mittwoch auf den unter thailändischer Flagge fahrenden Massengutfrachter Mayuree Naree vor der Küste Omans. Sie erklärten, das Schiff habe Warnungen der Revolutionsgarden ignoriert und versucht, die Straße von Hormuz zu durchfahren.

Das vom britischen Militär betriebene Zentrum für maritime Handelsoperationen im Vereinigten Königreich teilte zuvor mit, dass das Schiff etwa 10 Seemeilen vor der Küste Omans in der Meerenge von einem Geschoss getroffen wurde.

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Die Iraner meinen es ernst.

So gut wie die einzigen Schiffe, denen die Durchfahrt gestattet wird, sind iranische Tanker, die Öl nach China transportieren …

Der Iran liefert weiterhin große Mengen Rohöl über die Straße von Hormus nach China, obwohl der Krieg zwischen den USA und Israel sowie dem Iran die Versorgung über diese wichtige Wasserstraße insgesamt gefährdet hat.

Iran hat seit Kriegsbeginn am 28. Februar mindestens 11,7 Millionen Barrel Rohöl durch die Straße von Hormus geschickt, die alle für China bestimmt waren, sagte Samir Madani, Mitbegründer von TankerTrackers.com, am Dienstag gegenüber CNBC.