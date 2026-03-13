Stark reduziert: Hammersmith® PocketSaw-Pro Hand-Kettensäge

Kompakte Kraft für präzise Schnitte mit der handlichen Mini-Kettensäge.

Die Hammersmith® PocketSaw-Pro ist eine leistungsstarke und handliche Mini-Kettensäge, die Ihnen präzise und schnelle Schnitte ermöglicht.

Ob Äste, Baumstämme, Sträucher oder präzise Holzarbeiten bis zu einer Stärke von 15 Zentimetern – diese kabellose Kettensäge ist der ideale Begleiter für Ihre Garten- und Heimwerkerprojekte.

Mit dem starken 21-V-Lithium-Ionen-Akku (inklusive) arbeiten Sie kabellos und ohne Einschränkungen. Die hochwertige, wechselbare Sägekette sorgt für saubere Schnitte und ermöglicht ein müheloses und schnelles Spannen der Kette.

Die Hammersmith® PocketSaw-Pro ist mit einem Arretierungsschalter, einer LED-Beleuchtung und einem Sägeblattschutz ausgestattet, um die Handhabung sicher und komfortabel zu machen.

Kein mühsames Starten mit Seilzug – einfach einschalten und loslegen.

Dank des elektrischen Antriebs benötigt die Säge deutlich weniger Wartung als herkömmliche Benzinmodelle.

Sie ist ideal für kleinere Heimwerkerprojekte und den Einsatz im Garten.

Inklusive:

1 × 21 V 1,5 Ah Lithium-Ionen-Akku

Ladegerät

Hartschalenkoffer

Schutzbrille

Schutzhandschuhe

Hammersmith ® PocketSaw-Pro – präzise Schnitte, wann immer Sie sie brauchen!

Abmessungen: 37 × 21 × 12 cm (L × B × H)

Gewicht: 0,866 kg

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 13.03.2026