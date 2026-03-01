Der letzte Eintrag: Irak. Syrien. Libanon. Libyen. Somalia. Sudan. Iran.

Am 28. Februar um 2:30 Uhr morgens (Washingtoner Zeit) veröffentlichte ein Präsident, der einst versprochen hatte, die endlosen Kriege zu beenden, ein achtminütiges Video auf Truth Social und kündigte den Beginn eines neuen Krieges an. Operation Epische Wut, so nannten sie es. Epische. Wut. Die Marketingabteilung des imperialen Zusammenbruchs hat noch nie so hart gearbeitet.

B-2-Bomber. Angriffe von Flugzeugträgern. Explosionen in Teheran, Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah und Täbris. Eine Mädchenschule im südlichen Minab wurde getroffen – die Zahl der Todesopfer wurde inzwischen auf 85 Kinder bestätigt und steigt weiter. Ihre Leichen waren noch warm, während das Pentagon seine Lagebesprechungen zu den strategischen Zielen vorbereitete.

Und das erklärte Ziel, verkündet vom mächtigsten Mann der Welt hinter einem Rednerpult in einer weißen Baseballkappe mit US-amerikanischer Aufschrift in Mar-a-Lago: Regimewechsel. „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.“ Gesprochen zu 90 Millionen Iranern, während ihre Städte brannten, als ließe sich die Revolution wie ein Flugblatt abwerfen.

Dann, innerhalb weniger Stunden, geschahen zwei Dinge gleichzeitig, die einem alles darüber verrieten, was dieser Tag tatsächlich war.

Trump soll Iran um einen Waffenstillstand gebeten haben. Derselbe Mann, der versprochen hatte, „ihre Raketen zu zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichzumachen“, der den Revolutionsgarden befohlen hatte, „ihre Waffen niederzulegen oder dem sicheren Tod ins Auge zu sehen“, der dies als „edle Mission“ bezeichnet hatte – suchte nun auf inoffiziellen Wegen nach einem Ausweg. Nach nur wenigen Stunden. Nicht Tagen. Stunden. Nie zuvor wirkte er so schwach, und angesichts der Konkurrenz ist das eine bemerkenswerte Aussage.

Und am Abend bestieg Netanjahu – der Architekt dieses illegalen und irrsinnigen Krieges, der Mann, der ihn als Israels größte existentielle Chance bezeichnet hatte, der am Purimmorgen dem israelischen Volk verkündet hatte: „Der Löwe hat gebrüllt, wer wird sich nicht fürchten?“ – sein offizielles Staatsflugzeug, die „Flügel Zions“, die vier Stunden lang vor der israelischen Küste gekreist war, um iranischen Angriffen auszuweichen, und flog gen Westen. Über Griechenland. Weiter nach Berlin. Weg von den Raketen, die er abgefeuert hatte. Weg von den Israelis, die er mit den Folgen allein ließ.

Zwischen diesen beiden Datenpunkten – Trumps panischem Kontakt über inoffizielle Kanäle und Netanjahus Flucht nach Deutschland – liegt die ganze Geschichte dieses Krieges. Der eine befahl ihn von einem Resort in Florida aus. Der andere befahl ihn und verließ dann das Land, das er angeblich schützen sollte.

Die Israelis, die in Bunkern von Haifa bis Tel Aviv Schutz suchten, die enormen Zerstörungen in beiden Städten, die Sirenen, die vorhersehbaren Fehlschläge der Abfangraketen – sie alle zahlen den Preis für eine Entscheidung, die zwischen einem Mann, der in Mar-a-Lago seine Social-Media-Statistiken überwachte, und einem wegen Korruption angeklagten Mann getroffen wurde, der einen Krieg brauchte, um seine eigene Wählerschaft zu schützen. (USA und Israel starten Iran-Angriff – Russland warnt vor „Katastrophe“ – seltene Konstellation von sechs Planeten und eine Blutmondfinsternis)

Unterdessen kündigte der Iran an, Waffen vorzubereiten, „wie sie die Welt noch nie gesehen hat“. Trump verkündete – natürlich auf Truth Social – Khameneis Tod. Stundenlang bezeichneten ihn die iranischen Staatsmedien als „standhaft und entschlossen, der das Schlachtfeld beherrschte“. Am Abend bestätigten sie es dann: Ayatollah Ali Khamenei – 35 Jahre lang Oberster Führer, der Mann, der acht amerikanische Präsidenten überlebte, Sanktionen, Attentate, einen brutalen Krieg mit Saddams Irak und den Zwölftagekrieg überstand – ist tot.

Der vernichtende Schlag war erfolgreich. Der Sekretär des iranischen Sicherheitsrates versprach eine „unvergessliche Lektion“. Patriot-Systeme konnten den Großteil der jüngsten iranischen Raketenwelle nicht abfangen. China kündigte einen sofortigen Stopp aller Seltene-Erden-Exporte in die USA an – unmittelbar nach Beginn des Angriffs. Peking „beobachtet die Lage genau“. Der irakische Widerstand ist offiziell in den Konflikt eingetreten. Und die Raketen flogen weiter.

Was in den Stunden vor dem Bombenabwurf geschah, wird diese Regierung im Urteil der Geschichte verdammen. Der Zeitpunkt.

Am 26. Februar trafen sich der iranische Außenminister Abbas Araghchi und die omanischen Vermittler in Genf und erzielten, was Omans Außenminister Badr Al-Busaidi öffentlich als Durchbruch bezeichnete. Der Iran hatte zugestimmt, nie wieder angereichertes Uran über zivile Grenzwerte hinaus zu lagern, die vollständige Überprüfung durch die IAEA zu gewährleisten und seine bestehenden Bestände unwiderruflich auf das niedrigstmögliche Niveau zu reduzieren. Al-Busaidi erklärte, der Frieden sei „zum Greifen nah“.

Dies waren keine bloßen diplomatischen Floskeln – dies waren die konkreten Bedingungen eines Abkommens, das sich in Echtzeit herausbildete. Was folgte, war Aggression und Treulosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes: ein Angriff auf ein Land während laufender Verhandlungen, in denen dieses Land nachweislich bereit war, bedeutende und dauerhafte Zugeständnisse zu machen.

Achtundvierzig Stunden später fielen die Bomben.

Und dies ist bereits das zweite Mal. Im Juni 2025 griff die Operation „Mitternachtshammer“ drei iranische Atomanlagen – Natanz, Isfahan und Fordo – an, während gleichzeitig Verhandlungen liefen. Die Anlagen waren leer. Zentrifugen waren Tage zuvor verlegt worden. Die Vereinigten Staaten feuerten dreißig Tomahawk-Marschflugkörper auf einen Berg mit evakuierten Tunneln ab und erklärten dies zu einem strategischen Erfolg.

Trump verkündete, er habe das iranische Atomprogramm vernichtet. Acht Monate später nutzte er ebendieses vermeintlich vernichtete Atomprogramm als Vorwand für einen größeren Krieg. Ein israelischer Verteidigungsbeamter bestätigte heute gegenüber Reuters, dass der Termin für die heutigen Angriffe bereits vor Wochen festgelegt worden sei – während die Verhandlungen noch liefen. Der Termin war in Tel Aviv bereits vor Beginn der Genfer Gespräche im Kalender markiert.

So etwas kann man sich nicht ausdenken. Man kann sich nur an diesen Tag erinnern und über die Inkompetenz, die Arroganz staunen.

Am Vorabend der Operation Epic Fury erklärte Trump gegenüber Reportern, er sei mit den Verhandlungen „nicht zufrieden“. Der Iran wolle „die entscheidenden Worte nicht aussprechen“. Er sei „nicht zufrieden“ – während der omanische Vermittler im Fernsehen von einem Durchbruch berichtete, Araghchi Hände schüttelte und technische Komitees Folgetreffen ansetzten.

Diplomatie ist in den Händen dieser Regierung kein Weg zum Frieden. Sie ist reine Spionage und billiges Theater. Ein Mechanismus, um Irans wichtigste Werte zu ermitteln, seine Zugeständnisse zu katalogisieren und dann den Verhandlungstisch zu zerstören, solange die Tinte noch nass ist. Und das gleich zweimal.

Immer dasselbe Spiel, immer dasselbe Drehbuch, immer dieselbe Siegeserklärung am nächsten Morgen aus den Trümmern. Falls Sie noch einen Beweis dafür brauchten, dass das Ziel nie die nukleare Abrüstung war, so lieferte er ihn heute Morgen in Form von Marschflugkörpern, brennenden Schulen und einem Waffenstillstandsantrag, der noch vor dem Mittagessen einging.

Vor 23 Jahren betrat der pensionierte Vier-Sterne-General der NATO, Wesley Clark, wenige Wochen nach dem 11. September das Pentagon. Dort wurde ihm ein als geheim eingestuftes Memo des Verteidigungsministers vorgelegt. Sieben Länder in fünf Jahren, hieß es darin. Irak. Syrien. Libanon. Libyen. Somalia. Sudan. Und zum Schluss – Iran. Clark ging 2007 an die Öffentlichkeit. Er wurde weitgehend ignoriert. Schauen Sie sich die Bilanz heute an.

Irak: zersplittert, der Staat aufgelöst, die Voraussetzungen für den IS geschaffen, die die Region bis heute heimsuchen. Libyen: von Warlords zersplittertes Chaos. Syrien: zusammengebrochen. Libanon: verwüstet. Sudan: Bürgerkrieg. Somalia: andauernde Katastrophe. Und nun, ganz unten auf der Liste, genau dort, wo es schon immer stand – Iran.

Der Plan war nie eine Reaktion auf den 11. September. Er entstand davor. Paul Wolfowitz sagte Clark 1991, die Lehre aus dem Golfkrieg sei eindeutig: Die Sowjets würden uns nicht mehr aufhalten. „Wir haben fünf, vielleicht zehn Jahre Zeit, um diese alten sowjetischen Stellvertreterregime zu zerschlagen.“ Zerschlagen. Als wäre die Geschichte ein Chaos, das es aufzuräumen gilt, und als bräuchte man für dieses Aufräumen Flugzeugträger und Munition im Wert von jeweils zwölf Millionen Dollar.

Der Iran stand nicht deshalb an letzter Stelle auf der Liste, weil er die geringste Bedrohung darstellte, sondern weil er am schwierigsten zu handhaben war. Denn man musste zuerst die anderen Akteure ausschalten – die Hisbollah schwächen, Syrien stürzen, die regionale Machtstruktur beseitigen –, bevor man den Grundstein legen konnte. Dieser Grundstein wird nun gelegt, nicht weil der Iran eine Atomwaffe entwickelt hat, nicht weil er das amerikanische Festland bedroht hat, sondern weil es so geplant war. Und Pläne in Washington überdauern jede Regierung, die vorgibt, sich ihnen zu widersetzen.

Trump hat diesen Plan nicht verfasst. Er hat ihn unterzeichnet. Der tiefe Staat braucht keine Loyalität. Er braucht lediglich Zugang zu den Startcodes und eine Marionette, die zu inkompetent und zu schwach ist, um Nein zu sagen.

Und dann ging es erst richtig los.

Der Iran feuerte gleichzeitig Dutzende ballistische Raketen und Drohnen auf Israel und US-Militärstützpunkte am Golf ab – Bahrain, Katar, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien. Ohne Vorwarnung, ohne jegliche Vorbereitung. Das Kommandozentrum der 5. US-Flotte in Bahrain wurde direkt getroffen. Al-Udeid in Katar – derselbe Stützpunkt, den der Iran im Juni 2025 als symbolische Geste der Höflichkeit nur streifte – wurde erneut angegriffen, diesmal ohne jegliche Rücksichtnahme. Explosionen in Dubai.

Der Hafen von Jebel Ali – der größte Hafen im Nahen Osten – wurde von einer Rakete getroffen. Bis zum frühen Abend ereigneten sich 18 Explosionen in der Stadt, darunter auch Trümmerteile iranischer Drohnen, die auf das Burj Al Arab Hotel fielen. Innerhalb weniger Stunden bildeten sich lange Schlangen an den Tankstellen in Beirut. 14.000 Flüge wurden gestrichen. Etihad stellte alle Flüge von und nach Abu Dhabi ein.

Enorme Zerstörungen in Haifa nach zwei iranischen Raketen. 35 bestätigte Angriffe auf israelisches Gebiet bis zum Abend, israelische Rettungsdienste meldeten 94 Verletzte. Der irakische Widerstand trat offiziell in den Konflikt ein. Die Huthis nahmen ihre Operationen im Roten Meer wieder auf. Und der Iran verkündete Waffen, „die die Welt noch nie gesehen hat“ – kurz, vage, mit der Gelassenheit eines Kommandos, das keiner weiteren Erklärung bedarf.

Was Irans aktuelle Reaktion von der im Juni 2025 unterschied, war nicht das Ausmaß, sondern die Disziplin. Bevor auch nur eine einzige Luftverteidigungsbatterie in Betrieb genommen wurde, räumte Iran seinen Luftraum von allen zivilen Flugzeugen. Sämtliche kommerzielle Flüge wurden abgesagt. Erst dann aktivierte das Militär sein integriertes Luftverteidigungsnetzwerk und leitete die Vergeltungsangriffe ein – etwa eine Stunde nach den ersten Angriffen. Dieses Detail, klein und in den meisten westlichen Medien unerwähnt, sagt alles.

Irans Militär ging überlegt und methodisch vor, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Dies ist nicht das Verhalten eines panischen Regimes. Es ist das Verhalten eines Militärs, das dies geübt, eine ähnliche Situation bereits erlebt und acht Monate später mit den gewonnenen Erkenntnissen und korrigierten Verfahren zurückgekehrt ist.

Nun zu dem Mann, der das Ganze angezettelt hat und dann geflohen ist.

Netanjahu wandte sich heute Morgen in der ganzen biblischen Purim-Sprache an Israel – er beschwor Aman und Esther, das Brüllen des Löwen und die Ewigkeit Israels. „Das Los ist gefallen“, sagte er zu seinem Volk. „Wir werden wie ein Volk mit einem Herzen zusammenstehen.“ Er sagte ihnen, es werde Kosten geben, „vielleicht sogar hohe Kosten“, und er wisse, dass sie die Kraft hätten, diese zu tragen.

Dann bestieg er ein Flugzeug.

Der Mann, der Purim, das Gebrüll des Löwen und die Ewigkeit Israels beschwor, befand sich in Deutschland, als die Raketen Haifa trafen. Er wird seine feigen Erklärungen haben – Sicherheitsprotokolle, Kontinuität der Befehlskette, der Flügel Zions evakuiert bei Eskalationen stets. Nichts davon ändert etwas an der Aussage dieses Bildes über die Kluft zwischen dem Mann, der von seinem Volk „hohe Opfer“ fordert, und dem Mann, der sich entschied, ihnen nicht beizustehen.

Glaubwürdige Berichte legen nahe, dass Trump weniger der Architekt dieses Krieges war als vielmehr sein williges Spielball. Die Analyse besagt, dass Netanjahu drohte, Iran einseitig anzugreifen, falls Trump sich ihm nicht anschließen würde. Diese Drohung äußerte er genau dann, nachdem Washingtons Zwangsstreitmacht im Golf vollständig aufgestellt war – im Wissen, dass die Flugzeugträger und die Munition in Position waren und ein einseitiger israelischer Angriff amerikanische Streitkräfte in die Reichweite iranischer Vergeltungsschläge gebracht hätte, unabhängig davon, ob Trump den Befehl zum Angriff gegeben hatte.

Die größte Ironie: Israel ist weniger sicher als am Freitag. Die Straße von Hormus ist gesperrt. Iranische Raketen treffen Haifa. Die Patriot-Batterien sind fast leer. Die Huthis haben ihre Operationen im Roten Meer wieder aufgenommen. Der irakische Widerstand ist einmarschiert. Der Iran hat Waffen angekündigt, die noch niemand gesehen hat.

Wie geht das aus? Zu wessen Bedingungen?

Trump will das Ganze schnell beenden. Er beobachtet die Märkte, den Ölpreis und die Zustimmungswerte. Die Amerikaner werden das nicht wochenlang tolerieren, während der Ölpreis auf 150 Dollar pro Barrel zusteuert, und Trump weiß das. Die inoffiziellen Annäherungsversuche an einen Waffenstillstand noch vor dem ersten Tag bestätigen das.

Der Iran war am Donnerstag in Genf. Das Abkommen bestand. Das Abkommen wurde zunichtegemacht. Und die heutigen Bedingungen – mit geschlossener Straße von Hormus, erschöpften Patriot-Batterien, durch die Sicherheitsabstände eingeschränkten Koalitionsflügen und einem bereits bestehenden chinesischen Embargo gegen Seltene Erden – sind schlechter als die vor 48 Stunden zunichtegemachten. Die Verhandlungsposition hat sich nicht verbessert, sondern verschlechtert. Und ein Mann befindet sich in Berlin.

Die „Proteste“, die all dem vorausgingen, waren zum Teil inszeniertes Theater. Der wirtschaftliche Zusammenbruch war real. Der Rial stand bei 1,4 Millionen zum Dollar. Die Inflation lag bei 42 Prozent. Die Lebensmittelpreise stiegen um 72 Prozent. Die Wut war allgegenwärtig – eine Folge der Sanktionen, die in Washington gezielt eingesetzt wurden, um genau diese Art von sozialer Spaltung herbeizuführen. Niemand sollte die berechtigte Wut der einfachen Iraner schmälern, die unter Misswirtschaft, der Arroganz der Geistlichkeit und einer Wirtschaftsblockade leiden, die die westliche Presse bei der Diskussion über die Gründe für den iranischen Zorn geflissentlich verschweigt.

Doch in diese echte Wut griffen andere Hände hinein.

Am 29. Dezember 2025, als sich die wirtschaftlichen Probleme vom Großen Basar in Teheran ausbreiteten, postete der offizielle persische Twitter-Account des Mossad: „Geht gemeinsam auf die Straße. Die Zeit ist gekommen. Wir sind an eurer Seite. Nicht nur aus der Ferne und mit Worten. Wir sind vor Ort an eurer Seite.“ Der Beitrag erreichte 1,15 Millionen Aufrufe.

Der ehemalige CIA-Direktor Mike Pompeo antwortete: „Frohes Neues Jahr an alle Iraner auf der Straße. Und auch an alle Mossad-Agenten, die neben ihnen gehen.“ Er äußerte sich öffentlich. Der ehemalige Chef des amerikanischen Geheimdienstes verkündete der Welt, dass israelische Agenten in die iranischen Proteste eingeschleust waren. Die westlichen Medien reagierten gelassen.

Iranische Sicherheitskräfte verhafteten Anfang Januar in Teheran einen bestätigten Mossad-Agenten. Dieser wurde gefilmt, wie er gestand und detailliert die Rekrutierung über soziale Medien, seine Führungsoffiziere in Deutschland sowie Anweisungen zum Fotografieren von Zielen, zur Teilnahme an Protesten und zur Weiterleitung des Filmmaterials ins Ausland schilderte. Bei Razzien in Verstecken wurden Waffen, Munition und Material zum Bombenbau sichergestellt.

Der israelische Fernsehsender Kanal 13 berichtete, dass der Mossad vor dem Krieg im Juni 2025 etwa hundert Agenten im Iran eingesetzt hatte, um Raketenwerfer zu sabotieren und die Luftverteidigung zu blenden. In Maschhad und Rascht wurden Störsender beschlagnahmt, die dazu dienten, GPS-Signale taktischer Drohnensysteme zu manipulieren. Die israelische Einheit 8200 hackte am 18. Juni 2025 das iranische Staatsfernsehen und blendete Aufnahmen von Frauenrechtsdemonstrationen mit der direkten persischen Anweisung ein: „Geht auf die Straße und vollendet die Sache.“

Dies ist keine iranische Propaganda. Die Beweise sind dokumentiert, größtenteils aus israelischen Quellen, die sich sicher waren, dass es keine Konsequenzen geben würde. Sie hatten Recht. Bis heute, als sich alles als zerschlagen herausstellte. Das Netzwerk, das bei den heutigen Angriffen im Iran aktiv werden sollte, blieb wirkungslos – nicht etwa, weil es den Agenten an Mut mangelte, sondern weil sie in den vorangegangenen neun Monaten identifiziert, verhaftet, umgedreht oder getötet wurden. Der Iran hat die Lehre aus dem Juni 2025 gezogen und entsprechend gehandelt.

Der 1953 von der CIA unterstützte Sturz des demokratisch gewählten Premierministers Mohammad Mossadegh – der wegen der Verstaatlichung iranischer Ölreserven abgesetzt wurde – ist für die Iraner keine längst vergangene Geschichte. Er bildet den Rahmen, vor dem jede nachfolgende westliche Geste gegenüber iranischem Widerstand richtig interpretiert wird. Pompeo bestätigte am 2. Januar die Existenz dieses Netzwerks, und nur wenige werteten dies als Beweismittel.

Die Fantasie vom Regimewechsel verdient nicht nur Verwerfung, sondern ihre Zerstörung. Letzte Nacht hat die Geschichte diese Zerstörung in Echtzeit geliefert.

Die Expertenversammlung trat innerhalb einer Stunde nach dem Tod des Obersten Führers zusammen. Der Führungsrat wurde aktiviert. Die Revolutionsgarden gaben eine Erklärung ab, die nicht von Kapitulation, sondern von Eskalation sprach: „Das Martyrium des Obersten Führers verpflichtet uns, mit maximaler Gewalt zu reagieren.“ Die Basij mobilisierte. Justiz, parallele Kommandostrukturen, Bürokratie – alle staatlichen Gewalten arbeiteten ununterbrochen weiter und verhärteten ihre Entschlossenheit eher noch.

Die iranische Verfassung wurde von Menschen verfasst, die den Schah überlebt hatten, die wussten, was eine Enthauptung bedeutet, und die genau für dieses Szenario Nachfolgemechanismen entworfen hatten. Der Nachfolgeprozess läuft nun mit einer Ordnung ab, die jeden Architekten dieser Operation erschrecken sollte. Kein Chaos. Ganz sicher kein Zerfall. Sondern ein geregeltes Verfahren.

Khameneis Tod hat etwas bewirkt, was die Bomben nicht vermochten: Er hat jedem Iraner – ob religiös oder säkular, reformorientiert oder Hardliner, regierungstreu oder regierungsfeindlich – einen Märtyrer beschert. Keinen Politiker. Keinen General. Den Obersten Führer selbst. Die emotional einigende Kraft dieser Tatsache im Iran heute Abend kann nicht hoch genug eingeschätzt und sollte nicht unterschätzt werden. Die Demonstrationen, die heute durch Teheran, Isfahan und Maschhad zogen, waren bereits regierungstreu. Nach der gestrigen Bestätigung werden sie etwas völlig anderes sein. Etwas Älteres. Etwas, das nicht verhandelt.

Washingtons Siegestheorie lautete stets: Die Führung ausschalten, die Bevölkerung erhebt sich, das Regime stürzt, und die MEK nutzt das entstandene Machtvakuum. Was sich heute Abend abspielt, widerlegt diese Theorie in jeder Hinsicht. Die Führung wurde getötet. Die Bevölkerung hat sich vereint. Das Regime ist nicht gestürzt. Und die MEK – Washingtons bevorzugte Exilregierung, die Volksmudschahedin, die im Iran mit der Zuneigung betrachtet wird, die die meisten Menschen Kollaborateuren entgegenbringen – hat keine Basis im Inland, keine Glaubwürdigkeit und keine nennenswerte Präsenz in dem Land, das sie angeblich vertritt. Ein Witz, finanziert durch das Budget der Washingtoner Lobby.

Wohin das führt…

Die seismische Tragweite von Khameneis bestätigtem Tod ist nicht das, was Tel Aviv und Washington vorhergesagt hatten. Im Gegenteil. Die Islamische Republik hat nun in der denkbar extremsten Bewährungsprobe bewiesen, dass sie die Ermordung ihres Obersten Führers verkraften und den Kampf fortsetzen kann.

Jede Bewegung im Globalen Süden, jede Regierung, die sich insgeheim gefragt hat, ob Widerstand gegen die amerikanische Macht nachhaltig ist, jeder Gegner, der abwägt, ob die Vereinigten Staaten abgeschreckt werden können – sie alle haben beobachtet, wie Irans Führungsstruktur nach dem Tod ihres Obersten Führers die Stellung hielt, wie die Raketenangriffe weitergingen und wie die Machtübergabe reibungslos verlief. Diese Demonstration, live übertragen, ist für die Sache des multipolaren Widerstands wertvoller als alle diplomatischen Erklärungen des letzten Jahrzehnts.

Washington wollte beweisen, dass die amerikanische Macht eine Regierung enthaupten und ihren Zusammenbruch herbeiführen kann. Doch es bewies das Gegenteil. Und das vor den Augen der ganzen Welt.

Selbst der Atlantic Council kam diese Woche zu dem Schluss, dass ein Regimewechsel von außen ohne großangelegte Militärintervention oder einen internen Elitenbruch „kurzfristig keine realistische Option“ darstellt. Das schrieben sie, bevor der Oberste Führer getötet wurde und die Raketenangriffe weitergingen.

Die Drahtzieher wissen das. Sie machen trotzdem weiter, denn das eigentliche Ziel war nie das, was sie vorgaben. Es ging um die geografische Lage, die Energiereserven, die Handelsströme, die den Dollar umgehen, und den strategischen Puffer, den ein souveräner Iran der eurasischen Architektur bietet – etwas, das Washington als unerträglich empfindet.

Bedenken Sie, was dieser Krieg Amerikas vermeintlichen Verbündeten kostet – jenen, die Washington inständig gebeten haben, dies nicht zu tun.

Trumps Reise nach Riad im Mai 2025 brachte Investitionszusagen in Höhe von zwei Billionen Dollar ein. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich als globales Finanzzentrum für Kapitalflucht aus allen unsicheren Regionen der Welt positioniert. Bahrain beherbergt die Fünfte US-Flotte.

Katar beherbergt das regionale Hauptquartier des US-Zentralkommandos (CENTCOM). Alle diese Länder stehen heute Abend unter iranischem Raketenbeschuss. Kuwait verurteilte den Angriff auf seinem Territorium als „eklatante Verletzung der Souveränität“. Omans Außenminister, der den Durchbruch 48 Stunden vor dem Bombenabwurf verkündet hatte, sagte Washington unmissverständlich: „Das ist nicht euer Krieg.“ Der Hafen von Jebel Ali – das wirtschaftliche Herzstück Dubais – wurde heute Nachmittag von iranischen Raketen getroffen. Die Abflughalle des internationalen Flughafens von Dubai wurde beschädigt. Wohngebiete wurden getroffen. Der US-Botschafter in Jerusalem sagte heute zu den amerikanischen Mitarbeitern: „Wenn Sie Israel verlassen wollen, tun Sie es noch heute.“

Die Golfmonarchien begriffen – wenngleich sie letztendlich doch eingeschüchtert waren, ungeachtet ihrer persönlichen Gefühle gegenüber Teheran –, dass ein regionaler Flächenbrand die wirtschaftlichen Transformationsprojekte zerstört, die ihre Zukunft sichern. NEOM. Dubais Finanzarchitektur. Die Diversifizierung nach dem Ölboom, auf die sie ihr nationales Überleben gesetzt haben. All das wird zum Kollateralschaden eines Krieges, für den sie nicht gestimmt haben und dem sie nicht entkommen können.

Die Straße von Hormus ist gesperrt. Bestätigt von den iranischen Revolutionsgarden, der britischen Seeschifffahrtsbehörde (UKMTO) und Tankerverfolgungsdiensten. Zwanzig Millionen Barrel pro Tag. Einunddreißig Prozent des weltweiten Seetransports von Rohöl. Zwanzig Prozent des weltweiten LNG-Transports. Die einzige Exportroute für Gas aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach China, Indien und Südkorea.

Der Anteil des Dollars an den globalen Devisenreserven ist auf 57,8 % gefallen – ein Tiefstand seit Jahrzehnten, verglichen mit 71 % um die Jahrtausendwende. Chinas grenzüberschreitendes Interbanken-Zahlungssystem wickelt täglich Transaktionen in Billionenhöhe ab. Die mBridge-Plattform – ein digitaler Währungskorridor der Zentralbanken, der China, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Thailand verbindet – ist voll funktionsfähig. Der Iran verkauft sein Öl seit Jahren in Yuan an China.

Russland hat seine Dollarbestände von 41 % auf unter 10 % reduziert. Die Infrastruktur für den Energiehandel nach dem Dollar ist vorhanden. Sie wurde genau für diesen Moment geschaffen.

China hat nun einen sofortigen Stopp aller Seltene-Erden-Exporte in die USA angekündigt, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt. China kontrolliert 90 Prozent der weltweiten Produktion raffinierter Seltenerden – jener Materialien, die für Leitsysteme, Raketenkomponenten, Beschichtungen für Triebwerke und Permanentmagnete in allen modernen Waffensystemen des US-Militärs benötigt werden.

Die Yttriumpreise lagen diese Woche bereits 60 Prozent höher, siebzigmal so hoch wie vor einem Jahr. Zwei nordamerikanische Beschichtungshersteller hatten ihre Produktion bereits vorübergehend eingestellt. Nun ist der Zufluss vollständig versiegt. Die USA versuchen, einen mehrtägigen Luftangriff gegen ein Land durchzuführen, dessen mächtigster strategischer Partner gleichzeitig die Materiallieferkette für die Waffensysteme, die für zukünftige Einsätze benötigt werden, unterbrochen hat.

Eine anhaltende Blockade der Straße von Hormus löst in allen energieimportierenden Ländern, die noch nicht der NATO angehören, eine Kettenreaktion von Entscheidungen aus. Soll man Dollarreserven anhäufen, um Öl zu kaufen, das nicht mehr zuverlässig über Dollar-Kanäle fließt? Oder soll man den Ausbau der parallelen Infrastruktur beschleunigen, die Peking seit 2018 errichtet? Saudi-Arabien – dessen Vision 2030 von Stabilität abhängt und dessen größter Handelspartner bereits China ist – wird seit Jahren eine Yuan-Zahlung angeboten. Sobald die Straße von Hormus unter amerikanischer Kontrolle zum Kriegsgebiet wird, ändert sich Riads Kalkulation. Entscheidend. Unwiderruflich.

Das Muster ist unübersehbar. Saddam Hussein legte den Ölpreis in Euro fest. Er wurde gestürzt, und innerhalb weniger Monate wurde der irakische Ölpreis wieder in Dollar angegeben. Gaddafi schlug einen Golddinar vor. Er endete 2011 mit dem Gesicht im Graben. Der Iran einigte sich auf den Yuan. Heute wird das Land bombardiert. Jedes Finanzministerium im globalen Süden kommt zum selben Schluss: Die Abhängigkeit vom Dollar ist eine Belastung, und die Infrastruktur, um sie zu verringern, ist vorhanden.

Das Petrodollar-System – die Vereinbarung, durch die der Ölpreis weltweit in Dollar festgelegt wurde und die jedes Importland zwang, Dollar anzuhäufen, die dann in US-Staatsanleihen reinvestiert wurden und die Flugzeugträger finanzierten, die nun Angriffe auf Teheran fliegen – ist kein Naturgesetz. Es ist ein politisches System, das auf dem Vertrauen in die amerikanische Verwaltung der globalen Gemeingüter beruht. Jedes Mal, wenn Washington ein Land bombardiert, das in gutem Glauben verhandelt hat, jedes Mal, wenn ein Durchbruch aus der Luft zunichtegemacht wird, jedes Mal, wenn der Dollar als Waffe eingesetzt wird und ein anderes Finanzministerium seine Exit-Tabelle aktualisiert – schwindet dieses Vertrauen.

Israel ist der einzige Staat im Nahen Osten mit Atomwaffen. Dutzende davon lagern im Negev-Atomforschungszentrum bei Dimona – nie deklariert, nie inspiziert, nie Gegenstand von IAEA-Kameras, Snapback-Mechanismen, Kampagnen mit maximalem Druck oder der Operation Epic Furies.

Der Staat, dessen nukleare Geheimhaltung durch ein amerikanisches Veto bei der UNO geschützt wird, ist Mitverantwortlicher eines Krieges, der im Namen der nuklearen Nichtverbreitung geführt wird. Sein Verteidigungsminister bezeichnete die Angriffe im Juni 2025 als „Promo“. Sein Premierminister gab den Startschuss für die Hauptaktion und flog nach Berlin, als die Reaktion eintraf.

Das Atomprogramm war nie der eigentliche Zweck. Es war immer nur ein Vorwand.

Araghchi brachte es auf den Punkt: „Trump hat ‚Amerika zuerst‘ in ‚Israel zuerst‘ verwandelt – was immer ‚Amerika zuletzt‘ bedeutet.“ Man mag die Formulierung anzweifeln. Unbestreitbar ist jedoch die Tatsache, dass amerikanische Matrosen am Hauptquartier der Fünften Flotte in Bahrain iranischen Raketen ausweichen, während ein Anführer von Mar-a-Lago und ein anderer von Berlin aus zusieht.

Die MAGA-Wähler, die wegen des Versprechens eines Endes der endlosen Kriege zur Wahl gingen, hatten Recht: Amerika war von Eliten verraten worden, die ausländische (israels) Interessen über ihre eigenen stellten. Sie hatten den falschen Sündenbock.

53 Prozent der Trump-Wähler, die vor Juni 2025 befragt wurden, sprachen sich dafür aus, dass sich die USA nicht in den Iran-Israel-Konflikt einmischen sollten. 45 Prozent aller Amerikaner lehnten ein militärisches Vorgehen der USA gegen den Iran ab. Der Krieg wurde dennoch geführt.

Die israelischen Militärstützpunkte wurden ignoriert. Der Einparteienkonsens – geschmiedet in Denkfabriken, finanziert von Rüstungsunternehmen, die von jedem Einsatz profitieren, und gelenkt durch eine Lobbystruktur, die sicherstellt, dass kein amerikanischer Politiker ohne Treueeid gegenüber den israelischen Sicherheitsinteressen an die Macht kommt – brachte den Krieg hervor, gegen den die Wähler nicht stimmen konnten und für den sie nun mit Blut, Geld, den Lieferketten seltener Erden und dem Währungssystem bezahlen müssen, das den amerikanischen Lebensstandard seit fünfzig Jahren subventioniert.

Schlussgedanken

Bismarck bezeichnete den Präventivkrieg als Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Er hatte damals Recht. Er hat auch heute Recht.

Die Geschichte wird festhalten, dass ein Abkommen auf dem Tisch lag, dass der Streiktermin in Tel Aviv während der Verhandlungen festgelegt wurde, dass 85 Kinder in einer Schule in Minab starben, dass die Straße von Hormus am Nachmittag geschlossen wurde und dass die Waffenstillstandsanfrage am Abend einging. Sie wird den Mann in Mar-a-Lago und den Mann in Berlin erwähnen. Sie wird festhalten, dass der oberste Führer getötet wurde und die Raketenangriffe weitergingen. Und sie wird festhalten, dass China die Lieferungen von Seltenen Erden an das Militär, das den Krieg führte, innerhalb weniger Stunden nach Kriegsbeginn einstellte.

Irak. Syrien. Libanon. Libyen. Somalia. Sudan. Iran.

Die Liste ist vollständig. Das fünfundzwanzigjährige Projekt hat seinen Abschluss gefunden und damit womöglich nicht den Abgesang auf die iranische, sondern auf die amerikanische Republik geschrieben. Der Petrodollar, der die Flugzeugträger finanzierte. Die Flugzeugträger, die die Raketen abfeuerten. Die Raketen, die die Straße von Hormus blockierten.

Die Straße von Hormus, deren Blockade die Entdollarisierung beschleunigt, die den nächsten Krieg unfinanzierbar macht. Das Verbot seltener Erden, das die Flugzeuge am Boden hält, bevor der nächste endlose Krieg überhaupt stattfinden kann.

Das Imperium frisst sich selbst auf. Und es nannte das epische Wut.

Quellen: PublicDomain/islanderreports.substack.com am 01.03.2026