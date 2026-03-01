Jim Carrey zählt zu den bekanntesten Komikern seiner Generation in Hollywood. Mit zahlreichen Kinohits wie „ Die Maske“, „Dumm und Dümmer“, „Batman Forever“, „Cable Guy“ und „Bruce Allmächtig“ hat er sich weltweit einen Namen gemacht. Sein jüngster Auftritt bei einer Preisverleihung in Paris sorgte jedoch für Aufsehen. Sein verändertes Aussehen hat Besorgnis ausgelöst, da viele meinen, er sehe nicht mehr so ​​aus wie früher.

Jim Carrey betrat am 26. Februar 2026 den roten Teppich bei den 51. César-Verleihungen in Paris – und die Welt erklärte schnell: Das ist nicht er.

Die 64-jährige Ikone, die für ihre legendäre Karriere einen seltenen Ehren-César erhielt, sah dem chaotischen, ausdrucksstarken Genie, an das sich die Fans erinnern, überhaupt nicht mehr ähnlich.

Straffere Haut, veränderte Augen, gedämpfte Energie, die eher roboterhaft als elektrisierend wirkte. Keine Spur mehr von der wilden grauen Mähne, den elastischen Gesichtsausdrücken, der Ace-Ventura-artigen Sprungkraft.

Nun hat sich sein Cousin, der ihn seit seiner Kindheit kennt, zu Wort gemeldet und enthüllt, dass der echte Jim Carrey geklont und von der Elite ersetzt wurde.

„Diese neue Version von Jim ist völlig anders als der alte Jim“, sagte er in einer aufgezeichneten Erklärung. Der „neue Jim“ weist auffällige körperliche Veränderungen auf – darunter eine veränderte Körperhaltung, andere Gesichtszüge und eine verblasste Narbe aus seiner Kindheit – und strahlt eine „völlig andere Ausstrahlung“ aus, indem er ruhiger und beherrschter wirkt.

Laut Aussage des Cousins ​​wirkt der einst unberechenbare, schnell sprechende Komiker jetzt besonnen und zurückhaltend, vermeidet improvisatorische Risiken und hat Schwierigkeiten, sich an gemeinsame Familienerinnerungen zu erinnern.

Er betont, der Kontrast zwischen „dem echten Jim“ und „dem neuen Jim“ sei unverkennbar, und beschreibt die aktuelle Version als geschliffen, aber emotional distanziert.

Sein Cousin enthüllt, dass Carrey nach dem Tod seiner Freundin unter verdächtigen Umständen nie wieder derselbe war. „Er hat die Wahrheit angedeutet, aber aus Respekt vor dem alten Jim werde ich nicht näher darauf eingehen.“ Nach ihrem mysteriösen Tod verbrachte Carrey immer mehr Zeit mit Courtney Love, Leonardo DiCaprio und Jeffrey Epstein. (Hollywood-Ikone bestätigt: A-Prominente essen Babys: „Moloch-Anbetung“)

Carrey begann von seiner rein fleischlichen Ernährung zu sprechen und machte dabei anzügliche Bemerkungen über das Fleisch, die sein Cousin abstoßend fand. Dann folgte die verhängnisvolle Reise auf die Insel.

Laut Aussage des Cousins ​​wurde der echte Jim Carrey unter dem Vorwand von „Wohltätigkeitsgesprächen“ mit Gates nach Little St. James gelockt. Epstein war nicht vor Ort, doch die unterirdischen Klonlabore der Insel – finanziert mit denselben Microsoft-Milliarden, die anderswo Einfluss erkauften – waren weiterhin in Betrieb.

Der Cousin behauptet, Gates selbst sei bei Carreys Besuch anwesend gewesen, und er vermutet, dass der ursprüngliche Carrey auf die endgültigste Art und Weise „in den Ruhestand versetzt“ wurde.

„Nach seiner Rückkehr von der Insel war Jim nie wieder derselbe“, stellt der Cousin kategorisch fest. „Sein Blick ist anders. Sein Lachen wirkt gezwungen. Selbst seine Art zu gehen – es ist, als hätte man ihm die Manierismen heruntergeladen, aber die Seele vergessen.“

Während die Branche Carrey weiterhin als unberechenbar und gefährlich darstellt und ihn permanent am Rande der Absetzung sieht, ist die Wahrheit, wenn man genau hinhört, dass er im Auftrag der Elite handelt. Jeder öffentliche Zusammenbruch, jede „verrückte“ Tirade, jeder sorgfältig inszenierte Auftritt – all das ist inszenierte Schadensbegrenzung von denselben Leuten, die ihn ersetzt haben.

Der echte Jim Carrey versuchte bereits 2017, die Kinderfleischrituale aufzudecken .

Carrey warnte davor, dass die Hollywood-Eliten „ganze Babys zu Weihnachten verspeisen“ und dass „dunkle Mächte“ „in einen Kampf um die Seele Amerikas verwickelt“ seien, und dass der Ausgang dieses Kampfes „langfristige Konsequenzen für die ganze Welt“ haben werde.

Der Klon wurde ausgesandt, um sicherzustellen, dass niemand jemals zuhört.

Die letzte Warnung des Cousins ​​ist erschreckend: „Sie haben Jim erwischt. Jetzt holen sie uns alle. Und Bill Gates tut immer noch so, als würde er die Welt mit Impfstoffen retten, während sein eigentliches Hobby darin besteht, in Untergrundlaboren Gott zu spielen.“

1 2

Kommentar:

DAS GESICHT, DAS NICHT PASST 🎭 🔥

Die Bühne ist bereit.

Lichter. Preis. Applaus.

Jemand geht raus, um Jim Carrey Anerkennung zu erhalten…

und viele schauen zweimal hin.

Der Kiefer sieht nicht gleich aus.

Der Blick hat eine andere Intensität.

Der Gesichtsausdruck vibriert nicht mehr mit der gleichen Energie wie der Jim Carrey von vor Jahren.

Dann erscheint ein weiteres Bild, das auf seinem eigenen Instagram veröffentlicht wurde.

Eine seltsame Geste.

Eine beunruhigende Ästhetik

Eine Nachricht, die nicht ganz erklärt wird.

Und dann aktiviert der kollektive Geist das Muster:

Natürliche Evolution?

Kunstverwandlung?

Oder etwas, das nicht fertig ist?

In der zeitgenössischen Kultur entsteht die Figur des Doppelten nicht aus dem Vakuum.

Hollywood pflegt den Archetyp seit Jahrzehnten: Ersatz, Ersatz, fragmentierte Identitäten.

Wenn sich eine Person des öffentlichen Lebens – physisch oder geistig – radikal verändert, nimmt die Öffentlichkeit nicht nur einen Unterschied wahr. Er spürt Trennung.

Und die Trennung wirft Fragen auf.

Nicht weil es Beweise für Klonen gibt.

Sondern weil wir in einer Ära leben, in der das Bild keine Identität mehr garantiert.

Filter.

Operationen.

Digitale Interventionen.

Visuelle Rekonstruktionen.

Die Grenze zwischen Aussehen und Realität wurde verschwommen.

Es ist nicht der Fall, ob die CIA sich nicht bemüht hat.

Tatsache ist, dass das visuelle Vertrauen nicht mehr absolut ist.

Promis bauen Figuren.

Sie erfinden sich neu.

Sie zersplittert zwischen Kunst und echtem Leben.

Wenn jemand wie Jim Carrey, bekannt für seinen extremen Chamäleonismus und seine Reden über die Illusion des Egos, die Registrierung wechselt … Verwirrung ist unvermeidlich.

Verdacht entsteht nicht aus dem Gesicht.

Es entsteht aus dem Gefühl, dass etwas nicht mehr gleich vibriert.

Aber der Unterschied bedeutet keinen Ersatz.

Manchmal bedeutet das Alter.

Manchmal Evolution.

Manchmal persönliche Krise.

Manchmal bewusste Performance.

Was echt ist, ist Folgendes:

Im digitalen Zeitalter ist die öffentliche Identität eine dauerhafte Montage.

Und wenn sich die Montage zu schnell ändert … der Verstand sucht nach einer passenden Erklärung.

Ein Nutzer schrieb: „IM CARREY-VIRALCLIP: Sagt ruhig vor laufender Kamera ‚ICH BIN TOT‘, während die Aufnahmen vom roten Teppich in Paris verdächtig wirken.“ Im Internet kursieren Spekulationen: Klon? Ersatz? Warnung vom echten Jim? Zufall oder Hollywood-Horror? Was ist mit Jim passiert?

🚨JIM CARREY VIRAL CLIP: Calmly says “I’M DEAD” on camera as Paris red carpet footage looks suspiciously off. Internet connects dots: Clone? Replacement? Warning from the real him? Coincidence or Hollywood horror? What happened to Jim? pic.twitter.com/aV3X64R9pr — In2ThinAir (@In2ThinAir) February 27, 2026

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 01.03.2026