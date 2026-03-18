DUMBs: Im Inneren eines 300 Millionen Dollar Luxus-Weltuntergangsbunkers mit KI-gestützten medizinischen Suiten und Innenpools

Eine Regierungsbeamtin, die unter der ersten Bush-Administration tätig war, behauptet, die USA hätten geheime unterirdische Städte für Reiche und Mächtige errichtet, die diese im Falle einer drohenden Katastrophe nutzen könnten .

Laut Catherine Austin Fitts, die unter Präsident George H. W. Bush als stellvertretende Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung fungierte, wurden im Ministerium zwischen 1998 und 2015 rund 21 Billionen US-Dollar an „nicht genehmigten Ausgaben“ getätigt.

Sie geht davon aus, dass es in den USA etwa 170 unterirdische Stützpunkte gibt, die über hochentwickelte Transportsysteme verfügen.

Realtor.com berichtet: Sie erhob die schockierenden Anschuldigungen während eines Auftritts im Podcast des ehemaligen Fox-News-Moderators Tucker Carlson , obwohl es keine konkreten Beweise gibt, die ihre Behauptungen stützen.

Fitts, 74, der ursprünglich aus Philadelphia stammt , zitierte Forschungsergebnisse des Wirtschaftswissenschaftlers Mark Skidmore von der Michigan State University , der 2017 einen Bericht veröffentlichte , in dem er erklärte, dass er und ein Team von Wissenschaftlern 21 Billionen Dollar an „nicht genehmigten Ausgaben in den Ministerien für Verteidigung und Wohnungsbau und Stadtentwicklung für die Jahre 1998-2015“ aufgedeckt hätten.

Skidmore merkte damals an, dass er mit den Ermittlungen zu den nicht gemeldeten Ausgaben begonnen habe, nachdem er Fitts „auf einen Bericht verweisen hörte, demzufolge die Armee im Haushaltsjahr 2015 nicht belegte Anpassungen bzw. Ausgaben in Höhe von 6,5 Billionen Dollar hatte“.

„Angesichts des Armeebudgets von 122 Milliarden Dollar bedeutete dies, dass die nicht begründeten Anpassungen das 54-Fache der vom Kongress genehmigten Ausgaben betrugen. Normalerweise machen solche Anpassungen in öffentlichen Haushalten nur einen Bruchteil der genehmigten Ausgaben aus“, hieß es in dem Bericht.

Zunächst sagte Skidmore, er glaube, Fitts habe einen Fehler gemacht, und erklärte, er gehe davon aus, dass sie 6,5 Milliarden Dollar gemeint habe, nicht Billionen. (DUMBs: Die Wahrheit unter unseren Füßen: Beherbergen geheime Untergrundstädte bereits die Zukunft der Menschheit? (Video))

„Also habe ich den Bericht selbst gefunden, und tatsächlich waren es 6,5 Billionen Dollar“, sagte er.

Laut Fitts, die vor ihrem Eintritt in die Bush-Regierung als Investmentbankerin tätig war, wurde dieses Geld zur Finanzierung der Entwicklung dessen verwendet, was sie als „unterirdische Basis, städtische Infrastruktur und Transportsystem“ bezeichnete, das vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde.

„Bei der Überprüfung, wohin all dieses Geld fließt, habe ich mir unter anderem die unterirdischen Anlagen, die städtische Infrastruktur und das gebaute Verkehrssystem angesehen“, sagte sie.

„Wir haben eine außerordentliche Anzahl unterirdischer Stützpunkte und angeblich auch Transportsysteme errichtet.“

Sie erzählte Carlson, dass sie zwei Jahre lang recherchiert habe, wo die 21 Billionen Dollar geblieben seien, und behauptete, Beweise dafür gefunden zu haben, dass es allein in den USA 170 geheime Einrichtungen gebe. Sie erklärte, dass sie und ein Team von Ermittlern „alle Daten und alle Behauptungen über unterirdische Stützpunkte“ durchforstet hätten, um eine „Vermutung“ darüber anzustellen, wie viele es geben könnte.

Darüber hinaus behauptete Fitts, dass sich einige dieser Stützpunkte unter Ozeanen befinden – nicht nur unterirdisch.

„Wir sind systematisch vorgegangen und haben versucht, eine Schätzung abzugeben – dies ist reine Spekulation –, wie viele unterirdische Stützpunkte es gibt, sowohl unterirdisch in den Vereinigten Staaten als auch unter dem Meer rund um die Vereinigten Staaten.“

„Unsere Schätzung lag bei 170, verbunden durch ein Verkehrsnetz“, sagte sie.

Als Carlson fragte, was der „Zweck“ dieser unterirdischen Basen sei, antwortete Fitts, dass sie zum Einsatz kämen, wenn ein „nahezu vollständiges Aussterben“ bevorstehe.

Sie fügte jedoch hinzu, dass sie glaube, diese sogenannten Stützpunkte könnten auch von der Regierung zur Durchführung „geheimer“ Projekte genutzt werden, wie beispielsweise eines „geheimen Weltraumprogramms“.

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Carlson antwortete darauf mit der Behauptung, er kenne tatsächlich „einen Bauunternehmer, der an einem solchen Projekt in Washington , D.C. gearbeitet hat“, und erklärte: „Ich erinnere mich, dass er mir von einem Stromverteilerkasten, so einem Transformatorkasten, an der Constitution Avenue erzählte. … Er sagte mir, das sei tatsächlich der Ausgang, der Ausgang aus dem Weißen Haus.“

„Und ich dachte, das ist doch verrückt, mitten in dieser Großstadt, in der ich lebe … man könnte so etwas bauen, ohne dass ich es mitbekomme.“

Carlson sagte, er sei immer davon ausgegangen, dass sich solche Stützpunkte nur in Washington D.C. befänden – und dass sie speziell für eine Art „Atomkrieg“ gedacht seien, worauf Fitts antwortete: „Teilweise stimmt das. Es ist eine Vorbereitung auf eine Katastrophe.“

Was die Energieversorgung dieser angeblichen Städte und Anlagen angeht, sagte Fitts, sie glaube, die Regierung habe einen Weg gefunden, bahnbrechende Energie zu erzeugen, die ihrer Meinung nach dazu genutzt werde, diese am Laufen zu halten.

„Ich bin überzeugt, dass diese Energie existiert. Wenn man sich viele der wirklich schnellen Schiffe ansieht, die um den Planeten fliegen, dann nutzen diese keine klassische Elektrizität“, behauptete sie.

Fitts‘ umstrittene Behauptungen kommen nur wenige Monate, nachdem ein in Virginia ansässiges Unternehmen namens SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) Pläne für einen 300 Millionen Dollar teuren Luxus-Weltuntergangsbunker nur für Mitglieder namens „Aerie“ vorgestellt hat.

Im Inneren eines 300 Millionen Dollar teuren, exklusiven Luxus-Weltuntergangsbunkers für Mitglieder mit KI-gestützten medizinischen Suiten und Innenpools, wo das reichste Prozent vor der Apokalypse Schutz suchen kann

Ein 300 Millionen Dollar teurer, exklusiv für Mitglieder zugänglicher Luxus-Weltuntergangsbunker mit robotischen medizinischen Suiten, einem luxuriösen Swimmingpool und Gourmetrestaurants soll die Art und Weise revolutionieren, wie sich Reiche und Mächtige im Falle einer apokalyptischen Katastrophe schützen können .

Die luxuriöse unterirdische Festung, deren Eröffnung für Sommer 2026 geplant ist, wird den wenigen Glücklichen, die bereit sind, 20 Millionen Dollar für eine einzige Mitgliedschaft auszugeben – von denen es nur 625 gibt –, ein 5-Sterne-Überlebenserlebnis bieten.

Der Bunker mit dem Namen „Aerie“ wird Teil eines Netzwerks ähnlicher Zufluchtsorte sein, die sich an das reichste Prozent der Bevölkerung richten und ihnen eine einzigartige Möglichkeit bieten, ihre Zukunft zu sichern, egal welche Katastrophen ihnen bevorstehen mögen.

Das ist etwas ganz anderes als die autarken Gehöfte und kargen Atombunker , die von traditionellen Weltuntergangs-Vorbereitern bevorzugt werden – von denen einige durch die Zurschaustellung der vielfältigen Wege, auf denen sie sich und ihre Familien auf einen möglichen gesellschaftlichen Zusammenbruch vorbereiten, viralen Ruhm erlangt haben.

Während die eher stereotypischen Prepper Gemüsegärten und abgelegene Hütten haben, bietet Aerie „KI-gestützte“ medizinische Versorgung, „Wellnessprogramme“ und das Versprechen, „Schutz und Luxus auf eine noch nie dagewesene Weise zu verbinden“.

Der Bunker ist ein Werk von SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), einem Unternehmen aus Virginia , das sich auf die Planung und den Bau von Sicherheitsanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sich bereits durch die Errichtung verschiedenster einzigartiger Bunker, darunter ein Bunker mit integrierter Formel-1-Rennstrecke, einen Namen gemacht.

Laut Al Corbi , Gründer und Präsident von SAFE, übertrifft Aerie jedoch alles, was das Unternehmen bisher vorgestellt hat. Er sagt, das unterirdische Refugium werde den High-End-Sicherheitssektor revolutionieren.

Der Bau des Bunkers wird das Bauunternehmen sage und schreibe 300 Millionen Dollar kosten, wobei Safe von der Oberschicht horrende 20 Millionen Dollar verlangt, nur um das Hightech-Gebäude betreten zu dürfen.

Naomi Corbi , die Leiterin der medizinischen Notfallvorsorge bei Al und SAFE , enthüllt exklusiv gegenüber Realtor.com®, dass sie vier Mitgliedschaftsstufen anbieten werden. Die günstigste Stufe sei für einen „ mäßig erfolgreichen CEO“ erschwinglich, während die geheimnisvolle Top-Stufe, die sogenannte „Asylum Membership“, nur auf Einladung zugänglich sein werde. Die Sicherheitsmogule räumen ein, dass der „Vorstand“ noch entscheide, wer das Glück haben werde, den Zuschlag für den luxuriösesten Zugang zum Schutzzentrum zu erhalten.

Laut Al war die Entscheidung, den ersten Aerie-Bunker in Virginia zu errichten, rein „strategisch“ und in keiner Weise durch die sich verändernde politische Landschaft motiviert, sondern vielmehr durch den Wunsch, denjenigen, die sich eine Mitgliedschaft leisten können, einen geeigneten Ort dafür zu bieten.

Zu der Entscheidung, den allerersten Aerie in Washington D.C. zu eröffnen, sagte Al: „Es ist zwar Zufall, aber Washington D.C. ist der wohlhabendste Bundesstaat pro Kopf. Es ist der ideale Standort für die beste demografische Zielgruppe weltweit für ein Projekt dieser Art.“

Obwohl der unterirdische Wohnsitz mit einer Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten wie Wellnessbereichen, Gourmetrestaurants und einer medizinischen Suite mit Robotern für Ärzte ausgestattet sein wird, besteht das Hauptziel des Bunkers darin, seine Bewohner vor Schaden zu bewahren – selbst diejenigen, die wohlhabend genug sind, um sich eine der Penthouse-Suiten in den oberen Etagen des Schutzzentrums zu sichern.

Al merkt an, dass der Bunker weit mehr als nur ein Zufluchtsort während einer globalen Krise sei. Er könne auch vorübergehend genutzt werden, erklärt er, und die Mitglieder könnten sich darin verstecken, wann immer sie ihre Sicherheit bedroht sehen.

Er erklärt, dass die Idee zu diesem System von einem SAFE-Kunden stammt, der 103 Millionen Dollar für die Installation eines maßgeschneiderten Sicherheitssystems in seinem Haus ausgegeben hatte und dann in ein Massaker bei einem Konzert geriet. Weit entfernt von seinem Zuhause hatte der Kunde keine Möglichkeit, sich zu retten, als die Schüsse fielen.

„Stellen Sie sich vor, Sie gehören zu den reichsten und mächtigsten Menschen der Welt, und dann passiert etwas Unvorstellbares, und Sie sind plötzlich ein ganz normaler Mensch, der nirgendwohin gehen kann“, sagt Al. „In ein Hotel zu gehen ist nicht dasselbe, wie in ein Heiligtum zu gehen, das auf Sie wartet.“

Naomi beschreibt die Bunker von Aerie als ein „Zuhause fernab der Heimat“ für ihre „berühmtesten und berüchtigtsten Klienten“.

Sie geben an, dass die Bunker zwar erst in einigen Jahren eröffnet werden, das erste Erlebniszentrum aber bereits 2026 für Wohlhabende zur Verfügung stehen wird und es den Reichen ermöglichen soll, viel Geld für den Kauf eines Schutzraums auszugeben.

Die Sicherheitsexperten merkten an, dass Aerie für die Reichen, die die Idee bereits lieben, eine „Notwendigkeit“ sei, und fügten hinzu, dass die Mitgliederzahl auf 625 begrenzt sei und bereits „Tausende“ von Anfragen der Elite eingegangen seien, beizutreten.

Im Gespräch mit Realtor.com über die Arten von Katastrophen, vor denen Aerie Schutz bieten kann, sagt Al, dass sie das Problem in „inneren Unruhen“ sehen.

Er merkt an, dass die Bunker von SAFE die Menschen sogar im Falle von Waldbränden schützen könnten, wie beispielsweise den verheerenden Bränden in Kalifornien , die laut Cal Fire bereits 27 Menschenleben gefordert haben .

„Waldbrände könnten über Bunker hinwegfegen und alle wären auf unbestimmte Zeit gerettet“, verrät Al.

Der Schutzexperte gibt zu, dass er zwar eine ganze Reihe von Schutzpolstern für viele Prominente entworfen hat, deren Namen er aber nicht öffentlich nennen kann.

Ron Hubbard , Gründer und CEO von Atlas Survival Shelters , der eine Reihe luxuriöser Bunker für die reichsten Prominenten wie Kim Kardashian, die Tate-Brüder, Mr. Beast und andere gebaut hat, stimmt Al zu und merkt an, dass die luxuriösen Schutzbauten im Falle eines „Bürgerkriegs“ sehr nützlich sein werden.

Im Gespräch mit Realtor.com verriet Hubbard außerdem, dass er glaubt, unterirdische Bunker würden in den nächsten zwei bis drei Jahren beim Hausbau zum Standard gehören.

Im Gespräch mit Forbes gingen Al und Naomi näher auf die Vorteile ein, die die Bewohner im Inneren erwarten werden.

„Die undurchdringlichen Residenzen von Aerie umfassen SCIF-konforme (Sensitive Compartmented Information Facilities) Umgebungen für höchste Privatsphäre und Sicherheit. Jede Einrichtung verfügt über KI-gestützte medizinische Suiten, Gourmetküche und Wellnessprogramme, die Schutz und Luxus miteinander verbinden.“

Naomi erklärte, dass der Bunker mit Blick auf das Wohlbefinden gebaut wurde, da die Reichen sich immer mehr damit beschäftigen, den Schlüssel zum Jungbrunnen zu finden.

„Vermögende interessieren sich zunehmend für Wellness- und Langlebigkeitsangebote in ihren gesicherten Anwesen. Aerie wird auf fortschrittliche, KI-gestützte medizinische Versorgung setzen und Mitglieder rund um die Uhr mit Spezialisten verbinden“, sagte sie.

Nachdem sie Millionen für ihre luxuriösen Schutzwohnungen ausgegeben haben, erhalten Aerie-Mitglieder die Möglichkeit, ihre Bunker mit einer Reihe von Annehmlichkeiten individuell zu gestalten.

Aus Sicherheitsgründen befinden sich alle Bunker unterirdisch, mit Ausnahme des Mitgliederclubs und seines Penthouses auf dem Dach; die sicherheitsbewussten Millionäre können jedoch dank interaktiver Wände, Decken und spezieller Lichteffekte, die den Bewohnern Panoramablicke bieten und die Illusion erzeugen, auf einer Klippe zu sitzen, trotzdem die Aussicht unter der Erde genießen.

Al fügte hinzu: „Der Grund für die Gründung von Aerie liegt darin, dass unsere Kunden, nachdem wir ihnen millionenschwere Schutzräume auf ihren Anwesen und Superyachten errichtet hatten, dennoch immer wieder Orte mit einem geringeren Sicherheitsniveau aufsuchten. Sollte etwas Schlimmes passieren, können sie einen der Bunker und Einrichtungen in der jeweiligen Stadt nutzen.“

„Aerie ist ein vielseitiger Club, in dem Mitglieder dank seiner SCIF-, Airgap- und festverdrahteten Umgebungen Geschäfte in absoluter Privatsphäre abwickeln können. Das Sentinel-System schützt die Privatsphäre, Sicherheit und Freiheit seiner Mitglieder unter Tage.“

Die Bunker bieten den Reichen nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sondern auch enorm viel Wohnraum: Einzelne Suiten umfassen 2.000 Quadratfuß, und Penthouse-Wohnungen bieten sogar 20.000 Quadratfuß Fläche.

Die Penthouse-Bereiche werden als „Inbegriff von Exklusivität, Widerstandsfähigkeit und Luxus“ beschrieben und verfügen über explosionsgeschützte Wände und kugelsicheres Glas.

Die Bauherren von SAFE haben ganz offensichtlich an alles gedacht, wenn es darum geht, Sicherheit und Luxus zu vereinen, denn die Bewohner können die großzügigen medizinischen Suiten aufsuchen, wenn sie sich unwohl fühlen.

Die als MediShield bekannten Krankheitszentren bieten eine umfassende Intensivpflege und lebensrettende Verfahren für die Elite dank modernster KI-Technologie, bei der Roboter auch als Ärzte eingesetzt werden.

SAFE beschreibt die medizinischen Bereiche wie folgt: „Das Team des Unternehmens aus hochspezialisierten Medizinern bietet Ihnen die gleichen Standards wie die medizinische Abteilung des Weißen Hauses. Die hochmodernen Roboterdienste gewährleisten erstklassige medizinische Versorgung und Notfallmaßnahmen, unabhängig vom Standort.“

Nach einer erstklassigen Behandlung durch die Roboter können die Gäste in die Kaltwasserbecken eintauchen, wo sie ihre Durchblutung und ihr mentales Wohlbefinden verbessern können.

Wenn die Bewohner sich alle entspannt haben, können sie in den Infusionsraum gehen, wo ihnen Nährstoffe direkt in den Körper verabreicht werden.

Der Raum, der mit blauer Beleuchtung und gepolsterten Liegesesseln ausgestattet ist, bietet individuell abgestimmte Infusionstherapien an, die dazu beitragen sollen, die Immunität zu stärken und Müdigkeit zu verringern.

Nach einem langen Tag voller Wellnessbehandlungen können die wenigen Privilegierten ein Bad im atemberaubenden Pool nehmen, der sich 20 Stockwerke unter der Erde befindet; dank der futuristischen Technologie werden die Bewohner jedoch das Gefühl haben, auf eine wunderschöne Skyline zu blicken.

Al schwärmt von Aerie und merkt an, dass es die Art und Weise, wie Bunker erlebt werden, für immer verändern werde. Er fügt hinzu: „Wir schaffen Zufluchtsorte und Weltuntergangsbunker, um uns auf das Undenkbare vorzubereiten.“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/realtor.com am 16.03.2026