Stark reduziert: Feuertonne Midi aus Edelstahl

Kompakt, vielseitig und nahezu rauchfrei: Regulierbare Edelstahl-Feuerstelle in Midi-Größe.

Diese robuste Edelstahl-Feuerstelle in praktischer Midi-Größe wiegt nur etwa 1,3 Kilogramm und ist die ideale Lösung für alle, die Lagerfeueratmosphäre und Kochmöglichkeit in einem handlichen Format suchen.

Kompakte Feuerstelle mit intelligenter Luftsteuerung

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, ist die Feuerstelle lang­lebig und witterungsbeständig. Die Midi-Größe macht sie besonders vielseitig – groß genug für zuverlässige Wärme und Kocherlebnisse, kompakt genug für den einfachen Transport.

Die integrierte Luftzufuhrregelung ermöglicht es, die Intensität der Flamme individuell zu steuern.

Gleichzeitig sorgt die gezielte Luftführung für eine besonders saubere Verbrennung mit deutlich weniger Rauchentwicklung.

Ideal für Holz und Pellets

Dank ihrer Bauweise eignet sich die Feuerstelle sowohl für klassisches Brennholz als auch für Holzpellets.

Kochen, grillen, genießen

Ein stabiler Aufsatzring mit Gitterfunktion ermöglicht das einfache Aufstellen von Töpfen oder Pfannen.

Damit wird die Feuerstelle zur mobilen Kochstation – für Outdoorkaffee, Pfannen­gerichte oder einfaches Grillen über dem offenen Feuer.

Alles dabei für den mobilen Einsatz:



1 × Edelstahl-Feuerstelle (Gesamthöhe ca. 25,5 cm, ø 22,5 cm)

1 × Aufbewahrungstasche für den einfachen Transport

1 × Bedienungsanleitung

1 × Schaufel mit gebogener Rückseite

1 × Pelletsadapter

1 × Ringaufsatz zum Grillen/Kochen