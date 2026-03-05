Teuflisches System: Warum alles unterwandert ist (Video)

Jeffrey Epstein war mit allen wichtigen Entscheidungsträgern im Westen verbunden. War er ein Agent einer großen Verschwörung, die nun an die Öffentlichkeit kommt? Die Erpressungen dieser geheimen Strukturen scheinen eine wichtige Rolle gespielt zu haben in Politik, Wirtschaft und Kultur.

Was steckt wirklich hinter den Epstein-Files? Dieser und weiterer interessanten Fragen widmen sich Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis und Krisenrat-Gründer Peter Denk in ihrem neuen You-Tube-Video. Von Frank Schwede

Die Epstein-Files beschäftigen die Öffentlichkeit und bewegen die Gemüter. Da ein großer Teil der bereits veröffentlichten Dokumente geschwärzt sind, ist zu vermuten, dass die Abgründe noch viel tiefer reichen und wir nur einen kleinen Ausschnitt eines tiefen Abgrunds zu sehen bekommen..

Viele Ermittler gehen mittlerweile sogar von der Vermutung aus, dass Jeffrey Epstein kein Einzelfall war, sondern Teil eines internationalen Netzwerkes, das alle wichtigen Entscheidungsträger aus Politik, Kultur und Wirtschaft kontrolliert und erpresst und auch für die Corona-P(l)andemie und die Kriege verantwortlich ist.

Es wird außerdem vermutet, dass Jeffrey Epstein noch am Leben ist und in Israel untergetaucht ist, wo er vom israelischen Geheimdienst Mossad geschützt wird. Allerdings gibt es dafür noch keine Beweise. Peter Denk:

„Was jetzt nach oben gekommen ist, ist ein Teil eines sehr dunklen Netzwerkes, was viele Leute erstmal nicht glauben wollen, dass es überhaupt existiert. Dadurch kommen jetzt Dinge nach oben, und zwar in einer Form, wo man nicht einfach nur sagen kann, dass das Verschwörungstheorien sind, wobei da nur die Spitze eines kleinen Eisberges zu sehen ist.“

Welche Personen und Organisationen verstecken sich hinter diesem Netzwerk und was sind ihre wahren Absichten? Auch darüber wird in den Medien derzeit viel diskutiert. Nur so viel steht jetzt schon fest: es sind keine guten Absichten, das glaubt auch Peter Denk:

„Jeffrey Epstein ist ein Agent einer großen Verschwörung oder Gruppierung, die versucht, die Menschheit massiv zu reduzieren. Berüchtigt für dieses Vorhaben ist der Club of Rome, der ja schon seit Jahrzehnten immer wieder behauptet, dass es auf einer begrenzten Erde kein unbegrenztes Wachstum geben kann.

Aber dieses unbedingte Wachstum ist eigentlich etwas, was uns über Jahrzehnte eingeimpft wurde, insbesondere durch unser Finanzsystem, das nur existieren kann, wenn alles nur wächst.“

Es liegt in der Natur der Sache, dass so ein System im Laufe der Zeit immer abgrundtiefer und übler wird und nur aufrecht gehalten werden kann, wenn bestimmte, einflussreiche Mitglieder aus Politik und Wirtschaft mitmachen – notfalls auch durch Erpressung, was die Aufgabe von Epstein war. (Epstein war ein Mittelsmann… Das sind die wahren Strippenzieher der Welt (Video))

Peter Denk:

„Ja, das hat was damit zu tun, dass, wenn Leute ganz schlimme Sachen machen, egal, ob sie es freiwillig machen oder dazu gedrängt werden, eine ganz andere Bindung haben. Es geht natürlich um die Erpressbarkeit. Dafür war Epstein wohl ein Agent, um die Leute erpressbar zu machen.

Deswegen gibt es ja auch viele Geheimorganisationen wie Skull and Bones, von denen man nicht viel weiß, nur dass sie Initiierungsrituale durchführen, das bindet die Menschen, die da reingehen, in vielerlei Hinsicht geistig und energetisch.

Früher nannte man das Zuckerbrot und Peitsche. Wenn du machst, was du machen sollst, dann hast du richtig Erfolg, hast du Macht, dann hast du Reichtum, dann hast du Ruhm. Deswegen – das ist in der Politik so, in der Wirtschaft und auch in der Unterhaltungsbranche. Es gibt ja eine Menge Leute, die das aufgedeckt haben.“

Der Sumpf geht noch viel tiefer

Laut der Epstein-Dokumente scheint es so, dass eine wichtige Spur in bestimmte Kreise nach Israel führt. Wer die wahren Drahtzieher sind, darüber kann nur weiter spekuliert werden. Peter Denk vermutet, dass der Sumpf noch viel tiefer geht:

„Aber da sind wir, glaube ich, lange nicht da, wo wir sind. Und das hat auch wenig was mit dem jüdischen Glauben zu tun, sondern das sind wirklich größtenteils Satanisten – und zwar bekennende Satanisten.

Und da gibt es auch ganz viel Symbolik, die diese Leute zeigen, auch gerade im Popmusikbereich und wenn man sich wieder die ganz aktuelle Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Italien angeschaut hat, sieht man das – aber das geht viel weiter zurück. Ganz egal, welche olympischen Spiele.

Es ist immer extreme Symbolik im Spiel, wenn man sich ein bisschen auskennt. Das hat in erster Linie energetische Gründe. Sie zeigen es immer wieder. Aber die Leute wollen es nicht sehen und erkennen. “

Satanismus ist ein weit verbreiteter Kult, auch wenn vielen das nicht bewusst ist. Vor allem in Musikvideos wird das sehr deutlich. Diese Videos sind sich zum Teil extrem dunkel, sexbetont.

Nach Worten von Matthias Langwasser ist es wichtig zu verstehen, dass die Öffentlichkeit es mit einer Sekte oder Religion zu tun hat, die gegen das Menschsein gerichtet ist, die ihre Energie über das Quälen und Töten von Menschen bekommt. Langwasser sagt:

„Warum werden die ganzen Kriege geführt, warum konzentrieren sie sich nicht militärische Ziele, warum bringen sie so viele Menschen, auch Zivilisten, durch Bombardements um?

Und warum sollen Menschen abgeschafft werden, warum sollen Gefühle, echte Verbindungen unterbunden werden und warum die Frühsexualisierung in den Kindergärten. Warum wird das mit den Kindern gemacht?“

Die schrecklichen Dinge müssen angesehen werden

Peter Denk ist überzeugt, dass hinter all diesem System nicht nur Menschen stecken. Es werden Menschen dazu gebracht, diese Dinge auszuführen. Aber einige von diesen Menschen sind in Wirklichkeit keine. Denk:

„Und da kommen wieder uralte Bilder ins Spiel. Beispielsweise ist die Schlange in der Bibel gleichbedeutend mit Satan, dem Bösen. Es gibt sogar eine dunkle Gemeinschaft, die nennt sich Bruderschaft der Schlange.

Und auch einige außerirdische Rassen mischen da mit und das sind interessanterweise Reptiloide – und die sehen die Menschen nicht als Menschen, sondern so, wie wir Tiere sehen. Da sie an ein paar kosmische Gesetze gebunden sind, konnten sie uns nicht übernehmen und verspeisen.

Aber sie können uns manipulieren, dass wir das machen, was sie wollen. Das ist in den letzten Jahrhunderten so passiert, doch das hört jetzt glücklicherweise auf oder hat schon aufgehört.“

Der Krisenrat-Gründer ist sich in diesem Zusammenhang auch sicher, dass die ganz schlimmen Dinge, die in den Epstein-Files beschrieben werden, auch aufhören werden, doch bevor das passiert, müssen sie von der Öffentlichkeit angeschaut werden. Denk:

„Viele wollen ja noch immer nicht glauben, was da mit Kindern passiert ist, weil sie nicht glauben, dass Menschen zu solchen Taten fähig sind. Ja, aber das sind nicht nur Menschen, die das machen, es sind auch andere Wesen daran beteiligt, die Macht über diese Erde haben.“

Denk glaubt, dass der ganze Irrsinn, der jetzt gerade hochkommt, eine Konsequenz des falschen Systems der letzten Jahrzehnten ist, das den Menschen von den Kreisen aufgezwungen wurde, die für das ganze Leid verantwortlich sind. Denk:

„Dieser Zwang wurde immer deutlicher, vor allem ab 2020, wo man einfach gesagt hat, du musst jetzt gehorchen, obwohl die Gründe sehr schwach waren., woran man sehen konnte, dass das wenig mit Gesundheit oder Menschenschutz zu tun hatte. „

Der Krisenrat-Gründer ist der Überzeugung, dass es aus höherer Sicht nötig war, die Menschen an einen Punkt zu bringen, um dass sich ihr Bewusstsein komplett verändert. Und das passiert leider nicht durch „Friede, Freude, Eierkuchen“, wie Denk es formuliert.

Wichtig ist nach Worten von Matthias Langwasser darauf zu achten, wo ich noch meine Energie in das gegenwärtige System rein gebe und wo ich bereit bin, etwas Neues zu schaffen, was wirklich im Einklang mit dem Leben steht.: Langwasser:

„Also wie ernähre ich mich, wie kaufe ich ein, kaufe ich Dinge, die noch sehr viel Leid verursachen. das heißt, wo gebe ich mein Geld hin. Wir haben immer die Wahl, was unterstützen wir mit unserer Lebensenergie und mit unserer Lebenszeit.“

Peter Denk sieht, dass den dunklen Kräften, die lange Zeit die Macht hatten, an allen Ecken und Kanten die Fälle davon schwimmen. Ein Prozess, der sich nach Worten des Krisenrat-Gründers in diesem Jahr weiter verstärken wird.

Doch es wird weiter Menschen geben, die ihre alte, gewohnte Welt nicht verlassen werden, die lieber alles akzeptieren, was auf sie zukommt, als dass sie sagen, ich muss da raus. Doch das wird nach Worten von Peter Denk nur noch eingeschränkt funktionieren:

„Also bei ganz vielen Menschen wird sich im Endeffekt ihr Leben zwangsweise verändern. Das können Jobs sein, Beziehungen und vieles anderes. Das ist ein Zeitphänomen und ein energetisches.

Wichtig ist zu erkenne, dass es notwendig ist, neue Wege zu gehen, weil erst, wenn das Alte nicht mehr funktioniert, bin ich vielleicht bereit, darüber nachzudenken, was ich anders machen kann, was mir am Ende vielleicht sogar viel besser tut.“

Abschließend kommen Matthias Langwasser und Peter Denk zu dem Fazit, dass jeder Mensch, trotz, oder gerade wegen der schwierigen Umstände, in denen sich Welt aktuell befindet, liebevolle Verbindungen zum Leben braucht, weil der Mensch von Natur aus ein Unterstützer ist, was für tiefe Erfüllung sorgt. Matthias Langwasser:

„Wenn wir für andere da sind, das Leben anderer verbessern und für Mutter Erde da sind, dann können wir unseren Platz in der Welt finden. Die Grundlage hierfür ist, den eigenen Wert zu finden.“

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 05.03.2026