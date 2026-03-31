Neuheit: Solfeggio Wellengenerator

Wenn Harmonie eine Frequenz bekommt.

Solfeggio-Frequenzen entstammen einem historischen Tonsystem, das in alten Gesängen und spirituellen Überlieferungen verankert ist. Seit Jahrhunderten werden Klangschalen genutzt, um bestimmte Frequenzen im Raum erfahrbar zu machen.

Wird eine Schale angeschlagen, breitet sich ihr Ton wellenförmig aus. Die Schwingung ist hörbar, spürbar und prägt die Wahrnehmung des Raumes.

Klangschalen arbeiten mit Resonanz. Der Ton bündelt Aufmerksamkeit, sammelt den Geist und schafft eine akustische Struktur, in der sich Rituale, Meditation oder Stille vertiefen können.

Der Solfeggio Wellengenerator greift dieses Prinzip auf – jedoch ohne Klang. Die gewählte Frequenz wird nicht angeschlagen, sondern als reine Sinuswelle kontinuierlich übertragen.

Unsichtbar. Lautlos. Gleichmäßig. Statt eines einzelnen Tons entsteht ein dauerhaftes Feld im Hintergrund.

Räume wirken anders, wenn sich ihre Schwingung verändert. Nicht durch Lautstärke, sondern durch Konstanz.

Im Raum präsent. Im Alltag bei Ihnen.

Zwei Ausführungen stehen zur Wahl – für unterschiedliche Situationen, doch mit demselben Ziel: harmonische Schwingung als konstante Grundlage.

Die stationäre Plug-in-Variante entfaltet ihr Feld flächendeckend im Raum. Einmal eingesteckt, entsteht eine gleichmäßige Frequenzpräsenz, die Wohn- oder Arbeitsbereiche dauerhaft durchzieht.

Die mobile »TO GO«-Version begleitet Sie durch den Tag. Kompakt gebaut und mit bis zu 85 Stunden Laufzeit hält sie die gewählte Solfeggio-Frequenz in unmittelbarer Nähe – im Büro, unterwegs oder auf Reisen.

Beim Plug-in-Modell sind diese Frequenzen einzeln anwählbar oder im Zyklus aktivierbar.

Die »TO GO«-Version durchläuft sie automatisch im festgelegten Rhythmus.

Einstellbare Solfeggio-Frequenzen

Die sieben anwählbaren Solfeggio-Frequenzen stehen jeweils für eine eigene energetische Qualität innerhalb des Spektrums:

396 Hz – Stabilisierung und innere Erdung

– Stabilisierung und innere Erdung 417 Hz – Neuordnung und Bewegung

– Neuordnung und Bewegung 528 Hz – Harmonisierung und Ausgleich

– Harmonisierung und Ausgleich 639 Hz – Resonanz im zwischenmenschlichen Feld

– Resonanz im zwischenmenschlichen Feld 741 Hz – geistige Klarheit und Ausrichtung

– geistige Klarheit und Ausrichtung 852 Hz – Bewusstseinsfokus und Weitblick

– Bewusstseinsfokus und Weitblick 963 Hz – Verbindung und Ganzheit

Solfeggio Wellengenerator Plug-in

Maße: ca. 9 × 5,5 × 6,5 cm

Gewicht: ca. 100 g

Reichweite: ca. 30 m Umkreis

Betrieb: 230 V

Lieferumfang: 1 Solfeggio Wellengenerator, 1 hochwertige Geschenkverpackung mit Magnetverschluss, 1 Anleitung

Solfeggio Wellengenerator TO GO

Maße: ca. 6 × 4 × 2 cm

Gewicht: ca. 19 g

Reichweite: bis zu 5 m

Laufzeit: bis zu 85 h

Aufladung: USB-C

Lieferumfang: 1 Solfeggio Wellengenerator TO GO, 1 USB-C-Ladekabel, 1 hochwertige Geschenkverpackung mit Magnetverschluss, 1 Anleitung

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Hinweis: Im Lieferumfang ist jeweils nur die ausgewählte Ausführung enthalten.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 26.03.2026