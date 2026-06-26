⚠️ Triggerwarnung ⚠️

Ich hab manchmal wirklich dieses Gefühl, dass sich gerade etwas verschiebt. So eine innere Unruhe… als würde sich etwas aufbauen, wie kurz bevor ein Sturm kommt. Nicht sichtbar, aber trotzdem deutlich spürbar. Von Bianca Heinen Medium/ zertif. Mental Coach

Viele sagen, wir leben schon in schwierigen Zeiten. Aber was, wenn das erst der Anfang von etwas ist, das noch intensiver wird ⁉️

In der Bibel wird von Zeiten gesprochen, die von Druck, Unsicherheit und starken Prüfungen geprägt sein sollen. Zeiten, in denen sich zeigt, worauf ein Mensch innerlich wirklich baut und was ihm Halt gibt.

Auch dieses Thema mit dem „Malzeichen“ wird oft erwähnt, in der Bibel wird beschrieben, dass es irgendwann ein Zeichen geben soll, ohne das man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann.

Und genau da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie man das versteht 👇

➡️Für manche ist es eher ein symbolisches Zeichen ..also kein einzelner Gegenstand, sondern ein Bild dafür, wem man innerlich wirklich gehört und wem man vertraut.

➡️Andere sehen darin eher ein System von Kontrolle, wo wirtschaftliche Teilhabe irgendwann an Bedingungen geknüpft ist und man nur noch „mitmachen“ kann, wenn man sich anpasst.

➡️Und wieder andere verbinden es mit modernen Entwicklungen, also Dingen wie digitaler Identität oder neuen technischen Systemen , aber das ist Interpretation und nicht direkt so im Bibeltext beschrieben.

Und am Ende läuft alles auf diese eine Frage hinaus 👉Woran halte ich mich fest, wenn es ernst wird?

Ich für mich kann sagen..Ich weiß, wo ich stehe. Für mich ist das kein „vielleicht“ mehr..dafür habe ich zu viel erlebt 🩷

Und ich wünsche mir genau das auch für andere, für alle, die gerade noch in einem „Vielleicht“ leben, sich alles offenhalten und hoffen, dass sie sich irgendwann schon irgendwie entscheiden werden.. Manche gehen aber lieber den bequemen Weg..auch und gerade viele angeblich Erwachte ..leider ..

Vielleicht kommt aber irgendwann ein Punkt, an dem genau dieses Offenhalten nicht mehr reicht und Entscheidungen klar werden.

Für Menschen, die glauben, ist in diesem Zusammenhang auch die Hoffnung wichtig ..der Gedanke, dass Gott nicht fern bleibt, sondern Hoffnung gibt und seine Menschen nicht ohne Halt durch schwere Zeiten gehen lässt.🩵

Und genau deshalb ist der Satz „das Schlimmste kommt noch“ für mich nicht nur Angst. Eher ein Weckruf. Nicht um panisch zu werden, sondern um ehrlich hinzuschauen: “ Wo stehe ich eigentlich wirklich?“

Denn wenn der Sturm kommt, zählt nicht, wie ruhig alles vorher war… sondern wie fest dein inneres Fundament wirklich ist. 🩷

Und dieses..“ morgen entscheide ich ist irgendwann zu spät „🔥

Und ihr könnt davon ausgehen das viele..sehr viele den Sprung nicht schaffen ..weil dazu gehört Verzicht auf vielen Ebenen.. Für sich einstehen.. kein Mitläufer sein ( viele meinen ja sie wäre es nicht…sind es aber 😉 denn wenn es hart auf hart kommt sind alle nur im internet mutig).

Kommentar in den Sozialen Medien zu diesem Text:

Danke für diesen Text. In den letzten 6 Jahren habe ich so viel gelernt. Es sind viele Gurus, Mediums etc. Die aufgeploppt sind, am Anfang noch gut, dann sind sie irgendwie falsch abgebogen und irgendwann drehte sich alles nur noch darum wieviele Follower, Abos, Seminare und wenn sie auf der Bühne stehen fühlen sie sich grösser.

Sie müssen unbedingt ihre „Jünger“ behalten, da sie ihnen viel viel Geld einbringen. Es steigt ihnen wortwörtlich zu Kopf.

Die Menschen die ihnen Folgen und zu ihnen auf schauen geben die Verantwortung für ihr leben ab, statt einmal inne zu halten und sich selber zu finden, wird ihnen wieder gesagt was sie tun müssen. So wird das nicht funktionieren, ich denke das Zauberwort ist loslassen, loslassen von Abhängigkeiten, loslassen von Materiellem, loslassen von Menschen, Verhaltensmustern etc.

Denn es ist wie jemand geschrieben hat, wir kommen mit nichts und gehen mit nichts. Es wird sicher noch einiges auf uns zu kommen und ja es werden nicht alle überstehen, ob ich es überstehe?

Keine Ahnung, es ist ein stetiger Wandel, ein lernen, ein Erfahrungen sammeln. Mir hilft da die Natur, meine Kreativität und meine Familie.

Einen ganz lieben Gruss und schön das ich dich entdecken durfte 🙏

Quellen: PublicDomain/Bianca Heinen Medium/ zertif. Mental Coach am 24.06.2026