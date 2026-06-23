Strohfeuer an der Zapfsäule: 16,7 Cent Steuertrick läuft aus

Wer am vergangenen Wochenende an die Zapfsäule fuhr, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Diesel so günstig wie vor Ausbruch des Iran-Krieges.

Doch wer jetzt jubelt, übersieht die unbequeme Wahrheit hinter den scheinbar erfreulichen Zahlen. Denn dieser Preisrückgang ist kein nachhaltiger Triumph der Marktwirtschaft, sondern ein politisch finanziertes Strohfeuer, das in wenigen Tagen erlöschen dürfte.

Die nackten Zahlen – ein Blick auf die Zapfsäule

Laut Daten des ADAC lag der bundesweite Tagesdurchschnitt für Diesel am vergangenen Wochenende knapp unter dem Niveau vom 27. Februar – also vor Kriegsbeginn.

Der günstigste Tag war demnach der Freitag mit 1,733 Euro pro Liter, ganze 1,3 Cent unter dem letzten Vorkriegswert. Am Sonntag waren es 1,738 Euro, am Montagvormittag rutschte der Preis sogar unter die Marke von 1,70 Euro.

Superbenzin der Sorte E10 hingegen schlug am Sonntag mit 1,822 Euro zu Buche – satte 4,4 Cent über dem Vorkriegsniveau. Man erinnere sich: Rund um Ostern war Diesel zeitweise mehr als 70 Cent pro Liter teurer als vor dem Krieg, Benzin über 40 Cent. Von solchen Höhenflügen sind wir derzeit erfreulicherweise weit entfernt.

Der wahre Grund: Öl wird billiger – und der Staat zahlt mit

Doch woher kommt diese plötzliche Entspannung? Zum einen ist der Rohölpreis deutlich gesunken, nachdem sich erste Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abzeichnen.

Die Blockade der strategisch entscheidenden Straße von Hormus hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel katapultiert – ein dramatischer Beweis, wie verwundbar unsere Energieversorgung von geopolitischen Krisen abhängt.

Zum anderen – und das ist der eigentlich brisante Punkt – sorgt der sogenannte Tankrabatt für die scheinbar günstigen Preise. Dieser senkt die Steuerlast pro Liter um 16,7 Cent.

Ohne diese staatliche Krücke wären Benzin und Diesel deutlich teurer als vor Kriegsbeginn. Mit anderen Worten: Der Bürger glaubt zu sparen, während in Wahrheit der Steuertopf – also wieder einmal der Steuerzahler selbst – die Rechnung begleicht.

Ein staatlicher Rabatt ist kein Geschenk. Es ist nur eine andere Art, dem Bürger das Geld aus der Tasche zu ziehen – mit dem Umweg über den allgemeinen Steuertopf.

Was passiert zum Monatsende?

Der Tankrabatt läuft zum Monatsende aus. Immerhin deuten die aktuellen Marktpreise darauf hin, dass Diesel und E10 möglicherweise auch ohne die Steuersenkung unter der psychologisch wichtigen Zwei-Euro-Marke bleiben könnten. Doch sicher ist das keineswegs.

Die deutsche Energiepolitik gleicht seit Jahren einem Blindflug, bei dem die Verbraucher die Zeche zahlen, während sich die Verantwortlichen mit kurzfristigen Pflastern brüsten.

Die unbequeme Lehre für den Bürger

Die Episode an der Zapfsäule führt vor Augen, was viele Bürger längst ahnen: Unsere wirtschaftliche Stabilität hängt am seidenen Faden geopolitischer Krisen und staatlicher Eingriffe.

Ein Konflikt am anderen Ende der Welt – und schon explodieren die Preise. Eine politische Entscheidung – und sie fallen wieder. Wer in solchen Zeiten auf Planungssicherheit hofft, wird bitter enttäuscht.

Genau in diesem Umfeld zeigt sich der Wert krisenfester Werte. Während Papierwährungen durch Inflation und ausufernde Staatsschulden – man denke an das 500-Milliarden-Sondervermögen der Bundesregierung – schleichend entwertet werden, behalten physische Edelmetalle wie Gold und Silber über Jahrtausende hinweg ihre Kaufkraft.

Sie kennen keine plötzliche Steuerregelung, die ihren Wert künstlich verzerrt, und sind unabhängig von politischer Willkür. Als Beimischung zu einem breit gestreuten Vermögen können sie ein solides Fundament gegen die Stürme an den Märkten bilden.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 23.06.2026