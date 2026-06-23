Gesundheit: Medizinskandal: Krebs und Borreliose – der brisante Leitfaden zu Ihrer Heilung

Die Krankheit Krebs ist ein Medizinskandal, der beruhend auf wirtschaftlichem Interesse einerseits und Ignoranz des medizinischem Establishments auf der anderen Seite, epidemieähnliche Ausmaße annimmt :

Erkrankte noch vor 100 Jahren jeder 80ste Mensch an Krebs, war es vor 50 Jahren schon jeder 50ste – heute erkrankt jeder zweite Mensch an Krebs und lt. der amerikanischen Krebsgesellschaft (American Cancer Society) wird im Jahr 2020 faktisch jeder Mensch an Krebs erkranken!

Tragisch dabei ist, dass die Lösung dieses tödlichen Problems eine denkbar einfache ist, denn Krebs gehört neben Hrezkreislauferkrankungen, Arthrose, Arthritis, Diabetes, usw. zu den s.g. metabolischen Erkrankungen, zu Deutsch : Stoffwechselerkrankungen.

Jede Stoffwechselerkrankung ist aber zwangsläufig eine ernährungsbedingte Erkrankung. Wenn bei einer Stoffwechselerkrankung aber nicht auf deren ernährungsbedingte Auslöser eingegangen wird, dann verstößt man fahrlässig gegen ein Naturgesetz.

Dies ist zugleich der alleinige Grund dafür, warum die Schulmedizin das Krebsproblem nicht in den Griff bekommt, tortz der Milliarden Gelder, die die Forschung aufwendet. Denn diese dreht sich schlicht um die falschen Dinge.

Eine Stoffwechselerkrankung, so auch Krebs, kann immer nur dann unter Kontrolle gebracht werden, wenn bei der Behandlung dieser Erkrankung unmittelbar Stoffwechselbedingte Faktoren berücksichtigt werden.

Und Stoffwechselbedingte Faktoren heißt immer und ausschließlich : ERNÄHRUNG.

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Medizinskandal Borreliose

Eine Bakteriengattung, zahlreiche verschiedene Infektions­erkrankungen einhergehend mit Hilflosigkeit seitens der konventionellen Medizin – exakt so könnte man die gefürchtete Erkrankung „Borreliose“ beschreiben, wollte man das Geschehen auf einen Satz herunterbrechen.

Die Lyme-Borreliose ist die bekannteste und in Europa und Nordamerika die meist verbreitete Borreliose-Form, die Gefahr lauert vor allem in sämtlichen dicht bewaldeten und pflanzenbewachsenen Gegenden.

In dem die Zecken Mäuse und andere Nagetiere befallen, sichern sie das Überleben des Bakteriums, dies trotz des eigenen Tods, den ihnen der Winter beschert.

Hierbei stellt die Zecke das Verbindungsglied zwischen infiziertem Tier und dem Menschen dar, ca. jede fünfte Zecke trägt das Bakterium in sich. Die Inkubationszeit (Zeit zwischen dem Zeckenbiss und Auftreten erster Symptome) zwischen 5 und 30 Tagen liegt.

Letzteres gestaltet sich als sehr problematisch, denn lange nicht jeder kann sich dann an den Zeckenbiss erinnern, so werden frühzeitige Symptome damit nicht in Verbindung gebracht, was zu einem Verschleppen der Erkrankung mit zahlreichen Spätfolgen führen kann…

»Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der, dass Hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist.« Prof. Dr. Friedrich F. Friedmann

In einer schwierigen Zeit, in der mächtige, geldorientierte Interessengruppen unmittelbaren Einfluss auf unser Gesundheitssystem nehmen, sind unabhängige Informationen, die dem Menschen dienen, äußerst spärlich gesät.

Der künstlich erzeugte Status »repräsentative Studien« ermöglicht aufgrund des unbezahlbaren Patentwesens eine Ausgrenzung von Abertausenden ernst zu nehmenden medizinischen Erkenntnissen, die es exakt deshalb nicht in die Lehrbücher angehender Mediziner und nur sehr selten in den konventionellen Buchhandel schaffen.

Codex Humanus – Das Buch der Menschlichkeit ist anders!

Getreu dem Slogan »Wer heilt hat recht«, vertritt der Autor Thomas Chrobok aus tiefster Überzeugung die Auffassung, dass jeder mündige Bürger ein selbstverständliches Informationsanrecht auf das gesamte zur Verfügung stehende Repertoire an bestens erforschten Präventions- und Therapiemöglichkeiten besitzt, um sein höchstes Gut – seine Gesundheit – zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen und seiner biologischen Alterung erfolgreich entgegenzuwirken!

Mit Codex Humanus, dem Buch der Menschlichkeit steht Ihnen erstmals dieses kostbare Wissen in vier Bänden unzensiert in komprimierter Form auf knapp 4000 Seiten und für jedermann verständlich zur Verfügung. Sämtliche Aussagen sind durch Studien und Expertenaussagen bestens untermauert und fachlich fundiert.

Die Verschmelzung von bewährter Tradition mit der Moderne, die detaillierte Beschreibung der effizientesten, traditionellen Heilmittel von Naturvölkern wie den Indios, dem indischen Ayurveda und der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) sowie den aktuellsten Errungenschaften der westlichen Ausrichtungen der Orthomolekularmedizin, der Biochemie und der Epigenetik machen dieses Buch so einzigartig.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 23.06.2026