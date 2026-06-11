Kay-Uwe Ziegler MdB, AfD: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat das Zeigen von Fahnen in den Fenstern und auf den Balkonen der Abgeordnetenbüros offiziell verboten. Nach einem Einsatz der Bundestagspolizei bei AfD-Abgeordneten, die am Montag auf einem Balkon die Deutschlandfahne geschwenkt hatten, beruft sich die Verwaltung auf Paragraf 4 der Hausordnung.

Das Verbot betrifft neben politischen Aktivismus-Symbolen wie der Regenbogenfahne ausdrücklich auch die deutsche Nationalflagge im Sichtfeld des Parlaments.

Dieser Vorgang offenbart eine erschreckende Entwicklung in der politischen Kultur unseres Landes. Indem die CDU-geführte Verwaltung die schwarz-rot-goldene Bundesflagge mit den Symbolen des woken Lobbyismus gleichsetzt, entwertet sie das staatliche Identifikationssymbol unserer Nation.

Die Union ist offensichtlich so weit nach links gerückt, dass sie die eigenen Nationalfarben lieber aus dem Sichtfeld des Parlaments verbannt, anstatt stolz zu unserer Identität zu stehen.

Wir als Alternative für Deutschland fordern ein schnelles Ende dieser absurden Gleichstellung von staatlichen Symbolen und politischem Aktivismus. Die Deutschlandfahne repräsentiert unsere Heimat und unsere demokratische Grundordnung, sie darf im eigenen Parlament niemals verboten werden.

Wir verlangen die sofortige Freigabe der Nationalfarben an allen Fenstern des Bundestages als Zeichen des Respekts vor den Bürgern und vor unserer Heimat. (Deutschland: Ein Land, das alles bezahlt und trotzdem an den falschen Stellen arm wird)

Deutschlandfahne unerwünscht: Wie der Bundestag das eigene Nationalsymbol aus den Fenstern verbannt

Es gibt Momente in der politischen Geschichte dieses Landes, die so absurd anmuten, dass man zweimal hinschauen muss, um sicherzugehen, dass es sich nicht um Satire handelt.

Doch was sich in dieser Woche im Herzen unserer Demokratie, im Berliner Reichstag, abgespielt hat, ist bittere Realität: Die schwarz-rot-goldene Fahne – jenes Symbol, das für das deutsche Volk steht und über dem Hauptportal des Parlaments unübersehbar verewigt ist – darf in den Fenstern von Abgeordnetenbüros nicht mehr nach außen sichtbar gezeigt werden.

Polizeieinsatz wegen einer Flagge

Ausgelöst wurde der Vorgang durch eine Szene, die exemplarisch zeigt, wohin sich dieses Land bewegt. Am vergangenen Montag rückte die Bundestagspolizei im Büro des AfD-Abgeordneten Stefan Keuter an. Der Anlass?

Keuter hatte gemeinsam mit Fraktionsvize Beatrix von Storch und einigen Mitarbeitern auf dem Balkon seines Büros die Deutschlandfahne geschwenkt – als freundlichen Gruß an vorbeiziehende Demonstranten, die lautstark „Merz muss weg“ skandierten.

Man lasse sich diesen Vorgang auf der Zunge zergehen: In der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland marschiert die Polizei auf, weil Volksvertreter im Parlament die Nationalflagge zeigen. Wer hätte gedacht, dass es einmal so weit kommen würde?

Klöckners Gleichmacherei zwischen Nationalfahne und Regenbogen

Die von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) geführte Bundestagsverwaltung beruft sich auf Paragraf 4 der Hausordnung. Dort heißt es, dass das Anbringen von Aushängen, Plakatzen und Fahnen an Fenstern und Fassaden, die von außen sichtbar sind, „ausnahmslos nicht gestattet“ sei.

Ein Sprecher betonte, es handele sich um einen reinen Routinevorgang und gehe „nicht konkret um die Kontrolle von Regenbogenfahnen“ – auch die Nationalfahne sei betroffen.

Wer das deutsche Nationalsymbol mit dem politischen Kampfbanner einer Aktivistenbewegung gleichsetzt, der hat den Kompass für das Selbstverständnis dieses Landes längst verloren.

Und genau hier liegt der eigentliche Skandal. Denn die Regenbogenfahne ist eben kein neutrales Symbol, sondern ein dezidiert politisches Banner, mit dem konkrete Forderungen nach mehr Rechten für eine bestimmte Gruppe verbunden werden.

Die schwarz-rot-goldene Fahne hingegen steht für das gesamte deutsche Volk – jenes Volk, dem dieses Parlament gewidmet ist. Wer beides in einen Topf wirft, betreibt eine fragwürdige Gleichmacherei.

Eine Symbolik mit bitterem Beigeschmack

Beatrix von Storch erklärte, sie habe die schwarz-rot-goldene Flagge erst dann ins Fenster gehängt, nachdem ihr das Anbringen der sogenannten „Stolz-Fahne“ untersagt worden sei – mit der ausdrücklichen Versicherung, das Zeigen der Nationalflagge sei erlaubt. Nun erfährt sie: Selbst das eigene Land darf man im Bundestag nicht mehr zur Schau tragen.

Bezeichnend ist dabei, dass die Verwaltung erst aktiv wurde, nachdem auf die gegenüberliegenden Regenbogenfahnen hingewiesen worden war.

Statt den eigentlichen Anstoß zu hinterfragen, entschied man sich für die radikalste aller Lösungen: Wenn schon Verbot, dann gleich für alles – inklusive der Fahne, die ohnehin auf dem Turm des Reichstags weht.

Ein Sinnbild für den Zustand des Landes

Diese Episode ist weit mehr als ein bürokratischer Einzelfall. Sie ist ein Sinnbild für ein Land, das das Verhältnis zu sich selbst verloren hat.

Während man andernorts mit Stolz zur eigenen Nation steht, scheint hierzulande das Zeigen der eigenen Flagge bereits als verdächtig zu gelten. Ein gesundes Verhältnis zur eigenen Identität, zu Heimat und Tradition – all das gerät zunehmend unter Generalverdacht.

Die Bürger dieses Landes haben ein feines Gespür dafür, wenn etwas grundlegend aus dem Lot gerät. Und die Frage, ob ein Parlament, das die eigene Nationalfahne aus den Fenstern verbannt, noch wirklich für das Volk regiert, dürfte sich nicht nur unsere Redaktion stellen.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Verantwortlichen sich besinnen und erkennen: Eine Nation, die sich ihrer eigenen Symbole schämt, hat ein tieferes Problem als die Frage, welche Fahne in welchem Fenster hängen darf.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 11.06.2026