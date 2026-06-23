Irans Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte, die Straße von Hormus werde gemäß den neuen Nachkriegsvereinbarungen von Teheran verwaltet.

Nach Gesprächen mit den USA in der Schweiz hob Iran zudem Fortschritte bei der Lockerung der Sanktionen, der Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, der Zusammenarbeit mit dem Libanon und der Koordinierung der maritimen Sicherheitsmaßnahmen hervor.

Der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte am Dienstag laut staatlichen Medienberichten, dass die Straße von Hormus nicht mehr nach den Vorkriegsregelungen funktionieren, sondern von Iran verwaltet werde.

Dies geschah im Anschluss an die Gespräche zwischen Teheran und Washington in der Schweiz mit dem Ziel, die Feindseligkeiten in der Region zu beenden.

Nach seiner Rückkehr aus der Schweiz bezeichnete Ghalibaf die Gespräche als produktiv und sagte, sie hätten Fortschritte bei mehreren wichtigen Themen erzielt, darunter die Straße von Hormuz, der Libanon, die Lockerung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte.

„Die Straße von Hormuz wird nie wieder in ihren Vorkriegszustand zurückkehren und wird von der Islamischen Republik Iran in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht verwaltet werden“, sagte Ghalibaf laut iranischen Staatsmedien. (Der Iran hat die USA nicht nur besiegt, sondern gedemütigt)

Hormuz soll von Iran verwaltet werden

In einer separaten Erklärung bekräftigte er seine Position und sagte: „Die Straße von Hormuz wird von Iran gemäß den geltenden Gesetzen und den von Iran getroffenen Vereinbarungen verwaltet werden.“

Die Äußerungen erfolgten, nachdem Iran und die Vereinigten Staaten vereinbart hatten, Kommunikationskanäle einzurichten, um die sichere Durchfahrt durch die strategisch wichtige Wasserstraße zu gewährleisten und das Risiko militärischer Zwischenfälle zu verringern. Die Straße von Hormus ist eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öl- und Gasexporte.

Beitrag zur regionalen Wirtschaft

Ghalibaf erläuterte den neuen Mechanismus mit den Worten: „In der Straße von Hormuz können Probleme auftreten. Deshalb haben wir vereinbart, ein Zentrum und eine Telefon-Hotline einzurichten, damit eventuell auftretende Probleme während des 30-tägigen Zeitraums schneller gelöst werden können.“

„So Gott will, wird dies zum Wohlstand der regionalen Wirtschaft beitragen“, fügte er hinzu.

Die Gespräche in der Schweiz folgten auf eine Phase erhöhter Spannungen in Westasien und sind Teil einer umfassenderen Absichtserklärung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, die darauf abzielt, die Feindseligkeiten zu reduzieren und einen Fahrplan für eine endgültige Vereinbarung innerhalb von 60 Tagen zu erstellen.

Die Gespräche umfassten die Entwicklungen im Libanon.

Ghalibaf erklärte, die Gespräche hätten auch die Entwicklungen im Libanon und die Bemühungen zur Verhinderung einer weiteren Eskalation in der Region umfasst. Er behauptete, die iranische Beteiligung an den Gesprächen habe dazu beigetragen, weitere Gewalt zu vermeiden.

„Wären wir nicht in die Schweiz gegangen, wäre jederzeit noch mehr Blut unter Muslimen und Schiiten im Libanon vergossen worden“, sagte er.

„Wir trauen den Amerikanern nicht“: Ghalibaf

Der iranische Beamte betonte auch Teherans langjähriges Misstrauen gegenüber Washington und erklärte: „Wir haben den Amerikanern nie vertraut; wir vertrauen ihnen auch jetzt nicht, und es ist nur vernünftig, auch in Zukunft misstrauisch zu bleiben.“

Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Verhandlungen war laut Ghalibaf die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und die Aufhebung einiger ölbezogener Sanktionen .

„Hinsichtlich der Freigabe der eingefrorenen Vermögenswerte sollten gemäß Klausel 11 zwei separate Beträge von jeweils 6 Milliarden Dollar freigegeben werden“, sagte er.

„Die notwendigen Schritte wurden bereits während der Reise nach Katar eingeleitet, die endgültige Unterzeichnung musste jedoch während der Reise in die Schweiz erfolgen, was nun geschehen ist.“

Die USA setzen die Iran-Ölsanktionen vorübergehend aus

Die USA haben am Montag die Sanktionen gegen iranisches Öl vorübergehend ausgesetzt, nachdem Vizepräsident JD Vance erklärt hatte, Teheran werde den UN-Atominspekteuren die Rückkehr ins Land gestatten. Iranische Regierungsvertreter gaben zudem an, die Lockerung der Ölbeschränkungen und die Freigabe eingefrorener Gelder seien zu den im Rahmen der Gespräche erzielten Erfolgen gezählt worden.

Ghalibaf betonte ferner die Bedeutung der inneren Einheit und sagte, Iran werde auch weiterhin den Vorgaben seiner Führung folgen und gleichzeitig Verhandlungen und regionale Stabilität anstreben.

Trump behauptet, Rekordmengen an Öl seien durch die Straße von Hormus geflossen, und versichert, Iran werde niemals Atomwaffen erhalten

US-Präsident Donald Trump erklärte, eine Rekordmenge Öl sei durch die Straße von Hormus geflossen, was beweise, dass die wichtige Schifffahrtsroute weiterhin uneingeschränkt befahrbar sei. Er bekräftigte zudem, dass Iran im Zuge der laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen werde.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag erklärte US-Präsident Donald Trump, dass am Vortag mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert worden sei als jemals zuvor. Er bezeichnete dies als einen großen Erfolg. Die strategisch wichtige Wasserstraße sei weiterhin uneingeschränkt für die Schifffahrt geöffnet.

„Wir haben gestern mehr Öl aufgenommen als jemals zuvor durch die Straße von Hormus geflossen ist! Wir haben einen Ölausbruch. Die Straße ist völlig offen“, sagte er.

Trump erklärte weiter, die Vereinigten Staaten hätten zwei wichtige Ziele erreicht: die Offenhaltung der Straße von Hormus für globale Energielieferungen und die Sicherstellung, dass Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen werde. Er betonte die Bedeutung regionaler Stabilität, bekräftigte seinen Friedenswunsch und sagte, die Regierung werde weiterhin daran arbeiten, eine weitere Eskalation in der Region zu verhindern.

„Wir haben zwei Dinge! Wir haben eine offene Meerenge und wir haben ein Land, das niemals Atomwaffen besitzen wird.“

Iran und die USA haben eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Teheran und Washington unterzeichneten vergangene Woche eine Absichtserklärung, die den Grundstein für die Verhandlungen in der Schweiz legte, nach fast 40 Tagen Kämpfen, denen ein brüchiger Waffenstillstand folgte.

Ziel der Verhandlungen ist es, einige der hartnäckigsten Probleme anzugehen, die die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran seit Jahrzehnten belasten, darunter auch das iranische Atomprogramm.

„Das Endergebnis ist das Haus“, sagte Vance. „Wir haben das Haus noch nicht gebaut, aber wir haben eine solide Grundlage geschaffen, um für das amerikanische Volk eine gute Zukunft zu gestalten.“

Irans Außenminister Abbas Araghchi postete derweil in den sozialen Medien: „Ausfuhrbeschränkungen für Öl und Petrochemikalien wurden aufgehoben, die Blockade aufgehoben, einige eingefrorene Vermögenswerte freigegeben und ein großer Wiederaufbau- und Entwicklungsplan für Iran gestartet.“

Dennoch äußerten israelische Politiker tiefe Bedenken gegen das Abkommen, und Premierminister Benjamin Netanjahu betonte am Montag, dass die israelischen Truppen „volle Handlungsfreiheit haben, um jede direkte oder sich entwickelnde Bedrohung“ im Südlibanon abzuwehren.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 23.06.2026