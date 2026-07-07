☠︎︎ Die kommende Hungersnot: Wie Krieg und Imperialismus die Welt aushungern

Dem Buch „The Coming Famine: Engineered Starvation and the Price of Empire “ zufolge sind die Beweise erdrückend. Wir erleben die gezielte Herbeiführung einer globalen Hungersnot, die jede Naturkatastrophe der Menschheitsgeschichte in den Schatten stellen wird.

Oberst Douglas MacGregor, ein hochdekorierter Kampfveteran und ehemaliger hochrangiger Berater des Kriegsministeriums , schlägt Alarm – ein Thema, das die Mainstream-Medien verschweigen. Seine Referenzen sind unbestreitbar: Er führte Truppen im Kampf und war anschließend in höchsten militärischen Kreisen an der Strategieplanung beteiligt.

Wenn MacGregor über den Zusammenhang zwischen endlosen Kriegen und gezielt herbeigeführtem Hunger spricht, schöpft er aus jahrzehntelanger Insidererfahrung, die ihresgleichen sucht. Und die Zahlen sind erschreckend.

Seiner Analyse zufolge vernichtet die aktuelle Kriegsmaschinerie täglich so viel Getreide und Dünger, dass man damit 30.000 Menschen ein ganzes Jahr lang ernähren könnte. Das ist kein Kollateralschaden. Das ist die bewusste Folge einer Politik, die dem militärisch-industriellen Komplex auf Kosten von Menschenleben dient.

Die USA haben allein für die Ukraine über 113 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern bewilligt, doch die Kontrolle ist so mangelhaft, dass ein Großteil dieses Geldes in einem Sumpf der Korruption verschwindet. Gleichzeitig sehen sich amerikanische Landwirte mit mehr als doppelt so hohen Düngemittelpreisen konfrontiert, und unsere eigene Infrastruktur verfällt. (Die zwei Welten des Hungers: Wie die kommende Nahrungsmittelkrise den globalen Süden und den Westen unterschiedlich treffen wird)

Der Zusammenhang zwischen Energiekriegen und Nahrungsmittelproduktion ist der Schlüssel, den die Konzernmedien verschweigen. Die moderne Landwirtschaft ist für die Stickstoffdüngung mittels Haber-Bosch-Verfahren vollständig auf Erdgas angewiesen.

Wenn die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Sanktionen gegen Russland verhängen und den Iran blockieren, bestrafen sie nicht nur geopolitische Rivalen. Sie unterbinden die Produktionsmittel, die das weltweite Erntewachstum ermöglichen.

Irans Ölfelder sind alt und anfällig. Schon eine zweiwöchige Stilllegung kann zu dauerhaften Schäden führen, die die Produktion um 20 bis 30 Prozent reduzieren. Ähnliches gilt für Venezuela, dessen Produktion von 3,5 Millionen Barrel pro Tag auf nur noch 400.000 Barrel einbrach.

Die versteckten Kosten der Kriegsgewinnlerei

MacGregor hat wiederholt gewarnt, dass dies kein Zufall ist. Dieselben Eliten, die das Finanzsystem und die Kriegsmaschinerie kontrollieren, haben die Voraussetzungen für Massenverhungern geschaffen.

Die Blockade des Roten Meeres durch die Houthi, die Zerstörung von Düngemittelwerken, die Sanktionen, die Ammoniak- und Harnstofflieferungen verhindern – all dies folgt einem Muster, das Rüstungskonzernen nützt und gleichzeitig den globalen Süden zerstört. Indien, Bangladesch, Sudan, Jemen und Somalia stehen bereits am Rande des Abgrunds.

Wenn die Düngemittelversorgung ausbleibt, sinken die Ernteerträge innerhalb einer einzigen Saison um 40 bis 50 Prozent. Das bedeutet, dass Hunderte Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind.

Die Heuchelei ist erschreckend. Westliche Staats- und Regierungschefs behaupten, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen, doch ihre Politik hat mehr Hungertote verursacht als alle im Konflikt abgeworfenen Bomben zusammen.

Daten des Welternährungsprogramms belegen, dass die in Waffen investierten Mittel eine Hungersnot hätten verhindern können.

Doch der militärisch-industrielle Komplex profitiert von Zerstörung, nicht von der Versorgung der Bevölkerung. Lockheed Martin, Raytheon und Northrop Grumman spenden großzügig an beide politischen Parteien und stellen so sicher, dass keine Abstimmung zur Fortsetzung des Krieges jemals scheitern wird.

Das Kriegsbefugnisgesetz von 1973, das endlose Konflikte verhindern sollte, ist zu einem bloßen Abnickinstrument für genau das geworden, was es eigentlich verhindern sollte.

Die Lösung liegt nicht in weiterer Hilfe von korrupten Institutionen. Sie besteht in einem humanitären Rückzug – einem sofortigen Waffenstillstand, dem Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Nahen Osten und der Aufhebung der Sanktionen, die Lebensmittel, Medikamente und Düngemittel blockieren.

Es geht um lokale Ernährungssouveränität, Hausgärten und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft. Jede Familie, die einen Garten anlegt, entreißt denjenigen Kräften die Macht, die sie aushungern würden.

Das globale System versagt, aber wir können Alternativen schaffen. MacGregors Vorhersagen haben sich schon oft bewahrheitet, und seine Warnung vor einer künstlich herbeigeführten Hungersnot ist die dringlichste Botschaft unserer Zeit. Wir müssen ihm jetzt zuhören.

Pressetext zum Buch:

In „The Coming Famine: Engineered Starvation and the Price of Empire “ liefert der pensionierte Oberst Douglas MacGregor eine erschreckende Enthüllung darüber, wie globale Konflikte, insbesondere jene in der Ukraine und im Nahen Osten, instrumentalisiert werden, um eine künstliche Hungersnot herbeizuführen. Gestützt auf seine Insidererfahrung im Pentagon und seine nachweislich zutreffenden Prognosen, zeigt MacGregor, dass die Unterbrechungen der Energie-, Düngemittel- und Getreideversorgung kein Zufall, sondern gezielte Strategien imperialistischer Eliten sind.

Das Buch deckt die verborgenen Zusammenhänge zwischen Kriegen, dem militärisch-industriellen Komplex und dem drohenden Zusammenbruch der globalen Ernährungssysteme auf und zeigt, wie Ereignisse wie die Blockade des Roten Meeres und die Konfrontation mit dem Iran sorgfältig inszeniert werden, um Nationen zu schwächen und Bevölkerungen zu kontrollieren.

MacGregor führt die Leser durch die verheerende Kettenreaktion: wie billige Kredite und Energie zusammenbrechen, wie die Blockade des Persischen Golfs Düngemittellieferungen unterbindet und wie ganze Kontinente – von Asien bis Afrika – an den Rand des Hungertods getrieben werden.

Er analysiert die Illusion der Luftmacht, die Manipulation von Waffenstillständen und den Würgegriff Israels auf die US-Politik. Jedes Kapitel belegt, dass die bevorstehende globale Depression und Hungersnot im Jahr 2027 keine unausweichlichen Katastrophen sind, sondern kalkulierte Folgen von Entscheidungen in Washington und Tel Aviv.

Die Leser erhalten ein erschütterndes Verständnis der wahren Kosten des Imperialismus und der Mechanismen hinter dem stillen Krieg gegen die Ernährungssicherheit.

MacGregor warnt nicht nur, sondern bietet auch konkrete Handlungsempfehlungen, um sich auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und Energieengpässe vorzubereiten. Dieses Buch befähigt die Leser, die Propaganda der Mainstream-Medien zu durchschauen und die Kräfte zu erkennen, die die Menschheit in die Katastrophe treiben.

„The Coming Famine: Engineered Starvation and the Price of Empire “ist Pflichtlektüre für alle, denen globale Stabilität, Ernährungssouveränität oder die Integrität demokratischer Institutionen am Herzen liegen. Das Buch spricht Wahrheitssuchende, geopolitische Analysten und all jene an, die bereit sind, die Narrative zu hinterfragen, die die Welt in Gefangenschaft halten.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 30.06.2026