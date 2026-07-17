♨️ 🌊 Folgen des Super-El Niño von 2026: Jahrhundert-Stürme, massive Dürren und eine drohende globale Hungersnot

Wenn El Niño auftritt, treten üblicherweise bestimmte Phänomene auf. Das Wetter wird wärmer, Stürme werden heftiger, und in einigen Regionen der Erde kommt es zu Dürre und Nahrungsmittelknappheit. Bei normalen El Niño-Ereignissen sind die Veränderungen zwar spürbar, aber nicht allzu dramatisch. Von Michael Snyder

Bei Super-El-Niño-Ereignissen hingegen können die Auswirkungen katastrophal sein. So verursachte beispielsweise der Super-El-Niño von 1982/83 schwere Ernteausfälle in Indonesien und Indien und löste eine verheerende, mehrjährige Hungersnot in Afrika aus. Ein Jahrhundert zuvor führte der Super-El-Niño von 1877/78 zum Hungertod von zig Millionen Menschen. Ein Super-El-Niño-Ereignis ist daher immer ein gravierendes Ereignis.

Leider deuten aktuelle Prognosen darauf hin, dass der gerade begonnene Super-El Niño mit großem Abstand der stärkste Super-El Niño aller Zeiten werden dürfte …

Der sich entwickelnde El Niño 2026-27 verstärkt sich in einem noch nie dagewesenen Tempo. Führende Klimamodelle deuten nun darauf hin, dass er zum stärksten Ereignis seit mindestens 150 Jahren Beobachtungszeit werden könnte, so eine Analyse des Klimaforschers Zeke Hausfather, Leiter der Klimaforschung bei Stripe und Wissenschaftler bei Berkeley Earth.

Hausfather stützt sich auf 667 Ensemble-Vorhersagen von 14 führenden saisonalen Klimamodellen und sagt, dass das Ereignis nicht nur die historischen El-Niño-Episoden von 1997-98 und 2015-16 übertreffen dürfte, sondern diese sogar in einem Ausmaß übertreffen könnte, das „noch nie beobachtet wurde“.

„Die Modelle prognostizieren etwas, das außerhalb des Rahmens von allem liegt, was wir jemals beobachtet haben“, schrieb Hausfather in seiner neuesten Analyse.

Mit anderen Worten: Das Wetter wird in den kommenden Monaten absolut verrückt sein.

Die Auswirkungen dieses Super-El Niño sind natürlich schon jetzt deutlich zu spüren.

Am Sonntag wurden an zwei verschiedenen Orten in Montana tatsächlich Höchsttemperaturen von 46 Grad gemessen …

Eine Höchsttemperatur von 46 Grad im Juli wäre im Death Valley in Kalifornien normal. Nicht aber in Glendive und Miles City im Osten Montanas.

Am Sonntag wurden an beiden Orten 46 Grad erreicht, womit die bisherigen Temperaturrekorde gebrochen wurden. Diese bemerkenswerte Hitze verfehlte die im Death Valley gemessenen 46 Grad, die die höchste jemals in den USA registrierte Temperatur des Tages darstellten, nur knapp.

In Billings, Montana, wurden ebenfalls 43 Grad, in Worland, Wyoming, 110 Grad und in Salt Lake City 42 Grad gemessen – neue Allzeitrekorde.

Vor Sonntag lag die höchste jemals in der Geschichte von Salt Lake City gemessene Temperatur bei 42 Grad und die höchste jemals in der Geschichte von Billings gemessene Temperatur bei 43 Grad.

Wir brechen Rekorde am laufenden Band, und jetzt zieht die gewaltige Hitzeglocke, über die ich am Freitag geschrieben habe, nach Osten.

Laut der Daily Mail werden fast 200 Millionen Amerikaner extreme Hitze erleben…

Fast 200 Millionen Amerikaner leiden diese Woche erneut unter extremer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit, die laut Experten innerhalb von Minuten lebensbedrohlich werden kann.

In mehreren Bundesstaaten des oberen Mittleren Westens und des Nordostens der USA, darunter New Jersey, Pennsylvania, Minnesota, Wisconsin, North Dakota, Wyoming, Montana und Michigan, wurden Warnungen vor extremer Hitze ausgegeben.

Es scheint, als hätte die letzte gigantische Hitzewelle die Ostküste gerade erst verlassen, und nun ist die nächste schon unterwegs, und die Bedingungen werden richtig heiß werden …

Die sengende Hitze, bei der das Quecksilber laut Vorhersage über 40 Grad steigen soll, wird ab Dienstag ein 1.500 Meilen langes Gebiet von den Dakotas bis nach New Hampshire erfassen und ihren Höhepunkt am Mittwoch an der Küste des mittleren Atlantiks erreichen.

New York City wird die 100-Grad-Marke nur knapp verfehlen und laut dem Nationalen Wetterdienst am Mittwoch maximal 39 Grad erreichen.

In Baltimore und Atlantic City werden die Temperaturen am Mittwoch jedoch auf brütende 40 Grad steigen, während das Quecksilber in Washington, DC, Philadelphia und Newark die 41-Grad-Marke überschreiten wird.

Wir mögen denken, dass es uns wirklich schlecht geht, aber in Europa war die Lage noch viel schlimmer.

Schätzungen zufolge hat die historische Hitzewelle, die Westeuropa heimgesucht hat, mindestens 14.000 Menschenleben gefordert …

Die im letzten Monat aufgetretene Rekordhitzewelle forderte Tausende von Todesopfern in Westeuropa und zählt damit zu den tödlichsten Klimakatastrophen des Kontinents.

Laut einer Analyse von POLITICO deuten vorläufige offizielle Sterblichkeitsdaten und Schätzungen von Forschern aus den sechs am stärksten betroffenen Ländern auf mindestens 14.000 zusätzliche Todesfälle während der Periode extremer Hitze hin.

Die Hitzewelle, die um den 18. Juni begann und bis zum 1. Juli andauerte, brach in mehreren Ländern Rekorde.

Dieser Super-El-Niño hat bereits Tausende von Menschenleben gefordert und ist erst etwa einen Monat alt.

Und es erzeugt auch absolut monströse Stürme.

In Missouri führte ein „Jahrhundertregenereignis“ zu verheerenden Überschwemmungen in einem sehr weiten Gebiet…

Die Suchaktionen entlang des Black River in Missouri wurden diese Woche fortgesetzt, nachdem ein Starkregenereignis, wie es statistisch nur einmal in 1000 Jahren vorkommt, katastrophale Sturzfluten verursacht, Straßen und Campingplätze weggespült und Hunderte von Rettungseinsätzen erforderlich gemacht hatte.

Der Nationale Wetterdienst gab am Freitag, den 10. Juli, für Teile der Landkreise Iron und Reynolds eine seltene Unwetterwarnung wegen Sturzfluten heraus und forderte die Bewohner dringend auf, sich sofort in höher gelegene Gebiete zu begeben, da Gewitter sintflutartige Regenfälle über dem südlichen Zentral-Missouri auslösten.

Laut dem Büro des Gouverneurs von Missouri, Mike Kehoe, brachten die Stürme in Teilen der Countys Crawford, Iron, Madison, Reynolds und Wayne innerhalb weniger Stunden bis zu 30 Zentimeter Regen. Das Gouverneursbüro erklärte, die extremen Niederschläge entsprächen stellenweise einem Jahrhundertereignis.

So etwas hat der Staat noch nie erlebt.

Der Pegelstand des Black River erreichte tatsächlich einen Rekordwert von 28,7 Fuß …

Unaufhörliche Gewitter entluden zwischen 15 und 30 Zentimeter Regen in der Nähe des Black River im Südosten Missouris und überschwemmten Straßen, Campingplätze und Ortschaften.

Behörden warnten am Freitagabend, dass die Gefahr noch lange nicht gebannt sei, da die Flüsse weiter anstiegen und in den kommenden Stunden mit weiteren Überschwemmungen zu rechnen sei. Der Flusspegel erreichte am Freitag tagsüber mit 8,7 Metern einen Rekordwert.

Selbstverständlich ist dies nicht der einzige äußerst ungewöhnliche Sturm, den wir in letzter Zeit erlebt haben.

Wie ich bereits in einem früheren Artikel erläutert habe , fielen in einem Teil von Ohio innerhalb von nur 24 Stunden 17 Zoll Regen.

Ein solcher Wolkenbruch sollte theoretisch unmöglich sein, da er weitaus seltener vorkommt als ein Starkregenereignis, das statistisch gesehen nur einmal alle tausend Jahre auftritt.

Aber es ist tatsächlich passiert.

Andere Gebiete des Landes sind von einer endlosen Dürre betroffen.

Tatsächlich herrschen im Südwesten der USA so trockene Bedingungen , dass der Lake Powell möglicherweise schon bald keine Wasserkraft mehr erzeugen kann…

Der Lake Powell, der zweitgrößte Stausee der USA, nähert sich laut neuesten Daten einem kritisch niedrigen Wasserstand.

Laut Angaben des US Bureau of Reclamation betrug der Wasserstand im Lake Powell am Montag 3.524,3 Fuß über dem Meeresspiegel.

Der Mindestwasserstand, auch „Totwasserwasserstand“ genannt, bei dem der Wasserstand zu niedrig ist, um die Wasserturbinen anzutreiben und somit keinen Strom mehr erzeugen kann, beginnt bei einer Höhe von 3490 Fuß (ca. 1064 Meter), erklärte Peter Soeth, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim Bureau of Reclamation, gegenüber ABC News. Derzeit liegt der Wasserstand des Lake Powell etwa 34 Fuß (ca. 10 Meter) über dem Mindestwasserstand.

Das ist noch nie vorgekommen.

Wenn der Wasserstand des Lake Powell zu niedrig sinkt, könnten Millionen von Menschen in Arizona, Nevada und Kalifornien tatsächlich ohne Wasser sein …

Der Stausee könnte einen „toten Zustand“ erreichen, wenn sein Wasserspiegel auf 3.370 Fuß sinkt, an dem Punkt, an dem Wasser nicht mehr durch Schwerkraft am Glen Canyon Dam vorbeifließen kann.

Laut dem Lake Powell Chronicle würden in einem solchen „toten“ Becken etwa 240 Fuß Wasser am Grund der Schlucht eingeschlossen sein und könnten nicht mehr zu Millionen von Menschen in Arizona, Kalifornien und Nevada fließen, die auf das Wasser angewiesen sind.

Ich warne schon seit langer Zeit davor , dass die Bedingungen der Dust Bowl in den Südwesten zurückkehren würden.

Leider ist dieser Zeitpunkt nun gekommen.

Am Sonntagabend fegte eine riesige „Staubwand“ durch das Gebiet um Phoenix…

Eine Staubwolke zog am Sonntagabend durch das Tal und verursachte Stromausfälle, Verkehrsbehinderungen und Flugausfälle am Flughafen Phoenix Sky Harbor.

Die Bewohner des West Valley und des Großraums Phoenix wurden von einer großen orangefarbenen Staubwolke eingehüllt, die zu schlechter Sicht und gefährlichen Fahrbedingungen führte.

Für die Gebiete um Avondale und Goodyear galt am Sonntag eine Staubsturmwarnung des Nationalen Wetterdienstes in Phoenix. Betroffen waren auch die Interstate 10, die Interstate 17 und der US Highway 60 in der Nähe von Phoenix und Mesa.

In der westlichen Hälfte des Landes treten immer häufiger gewaltige Staubstürme auf.

Doch das ist erst der Anfang.

In den kommenden Monaten werden extreme Hitze und ausbleibende Regenfälle den Anbau von Nutzpflanzen in wichtigen Agrarregionen auf der ganzen Welt erheblich erschweren.

In den meisten Jahren können Ernteausfälle in einer Kornkammerregion durch Rekordernten in anderen Kornkammerregionen ausgeglichen werden.

Doch wenn ein Super-El-Niño auftritt, können mehrere Kornkammerregionen gleichzeitig ausfallen, und unser System ist nicht darauf ausgelegt, damit umzugehen …

Die scheinbare Widerstandsfähigkeit des modernen Ernährungssystems beruhte nie allein auf dem Überfluss an Nahrungsmitteln, sondern vor allem auf der Geografie. Regionen wie die nordamerikanischen Prärien, die ukrainische Steppe und Nordindien produzieren einen Großteil der Nutzpflanzen, die Menschen und Nutztiere ernähren.

Das System funktioniert, weil Ernteausfälle voraussichtlich lokal und nicht gleichzeitig auftreten. Wenn eine Kornkammerregion in einem Jahr keine Ernte einbringt, kann eine andere den Ausfall ausgleichen. Die Erde selbst bildet eine Art Puffer, doch dieser Puffer wird immer dünner.

Wir erhalten bereits einen sehr deutlichen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

In einem Teil Ugandas hat es seit April so gut wie gar nicht geregnet, und die Menschen sterben plötzlich …

Die ugandische Regierung gibt an, dass in den letzten Wochen in der nordöstlichen Region Karamoja aufgrund einer anhaltenden Dürre mindestens 16 Menschen an Hunger gestorben sind.

Die Landwirte berichten von Ernteausfällen, weil es in der Region seit April – dem Beginn der Pflanzsaison – kaum oder gar nicht geregnet hat.

Im Sudan sind schätzungsweise 5 Millionen Menschen von „einer akuten oder katastrophalen Hungersnot betroffen“…

Sudan bleibt die größte humanitäre Krise der Welt, mit rund 5 Millionen Menschen, die von akutem oder katastrophalem Hunger betroffen sind, selbst nachdem intensive Hilfsmaßnahmen dazu beigetragen haben, die Zahl der Menschen in hungerähnlichen Zuständen zu reduzieren, sagte Carl Skau, der amtierende Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, gegenüber Reuters.

„Es handelt sich um eine massive Krise, sowohl was die Zahlen als auch die Schwere der Lage betrifft“, sagte er und fügte hinzu, dass mehr als 100.000 Menschen immer noch mit hungerähnlichen Bedingungen konfrontiert seien, was sie in die höchste Stufe der von den Vereinten Nationen unterstützten IPC-Hungerklassifizierung einordne.

„Bei solchen Zahlen in der fünften Phase des IPC (Integrated Pollution Control) ist die Lage extrem, extrem ernst“, sagte er.

Wir können jetzt schon nicht alle ernähren, aber die Situation wird sich mit Beginn der Erntezeit deutlich verschlimmern.

Die Lebensmittel, die wir dieses Jahr anbauen, sollen uns bis weit ins Jahr 2027 hinein ernähren.

Leider sind die Aussichten alles andere als vielversprechend.

Im Jahr 1876 lebten etwa 1,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten.

Bis 1878 waren etwa 50 Millionen von ihnen tot …

Von 1876 bis 1878 wütete eine weltweite Hungersnot in Asien, Südamerika und Afrika und forderte schätzungsweise 50 Millionen Menschenleben.

„Es war wohl die schlimmste Umweltkatastrophe, die die Menschheit je heimgesucht hat, und eine der verheerendsten Katastrophen überhaupt in den letzten 150 Jahren“, schrieben die Autoren eines Forschungsartikels aus dem Jahr 2018 im Journal of Climate. „In gewisser Weise trugen El Niño und die Klimaereignisse von 1876–78 maßgeblich zur Entstehung der globalen Ungleichheiten bei, die später als ‚Erste Welt‘ und ‚Dritte Welt‘ bezeichnet wurden.“

Heute leben 8,3 Milliarden Menschen auf unserem Planeten.

Wie viele von ihnen werden diesmal verhungern?

Die Mainstream-Medien behandeln diesen Super-El-Niño so, als wäre er keine ernsthafte Krise.

Das ist ein großer Fehler.

Tausende sind bereits ums Leben gekommen, und Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser aktuelle Super-El Niño bis weit ins Jahr 2027 andauern wird.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 17.07.2026