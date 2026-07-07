🌡️ Nicht nur ein „Super-El Niño“: Eine rekordverdächtige weltweite Hitzewelle in den Ozeanen verursacht extreme Wetterereignisse rund um den Globus

Während ich diesen Artikel schreibe, wüten 16 gewaltige Waldbrände im gesamten Bundesstaat Colorado…
Am Montagabend wüteten in Colorado 16 Waldbrände, sagte Colorados Gouverneur Jared Polis. Dies führte zur Ausrufung des Notstands in mehreren Bundesstaaten.
Eine dieser Erklärungen erfolgte im Mesa County als Reaktion auf das verheerende Snyder-Feuer, das am Dienstagmorgen bereits über 30.000 Acres Land erfasst hatte. Polis autorisierte zudem den Einsatz der Nationalgarde des Bundesstaates zur Unterstützung der Löscharbeiten.
Im Osten wurden Evakuierungen in Gebieten der Landkreise Pueblo und Custer angeordnet, da der Waldbrand „Aspen Acres“ weiterhin eine Bedrohung darstellt. Obwohl die Wetterbedingungen und die Löscharbeiten am Dienstagmorgen dazu beitrugen, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen, bereiten die starken Winde am Nachmittag Sorgen hinsichtlich der weiteren Bekämpfung, erklärte Sheriff David Lucero vom Landkreis Pueblo auf einer Pressekonferenz.
Colorado leidet seit Monaten unter einer scheinbar endlosen Dürre, und ein Ende ist nicht in Sicht.
Im benachbarten Utah haben zwölf riesige Waldbrände zusammen fast 300.000 Hektar Land verbrannt …
Letzte Woche führten extreme Waldbrandbedingungen im benachbarten Utah dazu, dass der Nationale Wetterdienst in Salt Lake City seine allererste Warnung vor besonders gefährlicher Waldbrandgefahr für die zentralen und südlichen Teile des Bundesstaates herausgab.
Mittlerweile wüten zwölf Brände auf einer Fläche von fast 300.000 Acres im gesamten Bundesstaat.
Das Cottonwood-Feuer im Süden Utahs hatte sich bis Dienstagabend auf fast 100.000 Acres (ca. 40.500 Hektar) ausgebreitet – eine Fläche größer als Salt Lake City. Laut Daten von InciWeb ist es erst zu 5 % unter Kontrolle. Die Evakuierungsmaßnahmen aufgrund des Brandes, der nach Angaben der Behörden wahrscheinlich der verheerendste und teuerste in der Geschichte des Bundesstaates ist, bleiben bestehen.
Das ist nicht normal.
Tatsächlich entspricht das noch lange nicht dem Normalzustand.
Die gewaltigen Waldbrände sind nur einer der Gründe, warum mittlerweile in zehn verschiedenen Bundesstaaten Warnungen vor schlechter Luftqualität ausgegeben wurden …
Ein gefährlicher Dunst breitet sich über Teile der USA aus und droht, gewöhnliche Sommeraktivitäten in ein Gesundheitsrisiko zu verwandeln.
Millionen Amerikaner in zehn Bundesstaaten sind von Warnungen vor schlechter Luftqualität betroffen, da eine Kombination aus bodennahem Ozon, Waldbrandrauch und schädlicher Feinstaubbelastung die Bedingungen vom Nordosten bis zum Südwesten verschlechtert.
Behörden in New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, Maine, New Hampshire, Colorado, Arizona und Kalifornien haben Warnungen herausgegeben, dass die Luft ungesund werden könnte, insbesondere für empfindliche Bevölkerungsgruppen.
Wir befinden uns noch nicht einmal mitten in der Waldbrandsaison.
Wie werden die Bedingungen im August sein?
Unterdessen hat unser Planet in den letzten Wochen wie verrückt bebt.
Gestern wurde der Golf von Kalifornien von einem Erdbeben der Stärke 6,0 erschüttert …
Am frühen Dienstagnachmittag wurde ein Erdbeben der Stärke 6,0 im Golf von Kalifornien gemeldet.
Das Beben, das um 12:45 Uhr gemeldet wurde, hatte sein Epizentrum nordöstlich von La Paz auf der Halbinsel Baja California und südwestlich von El Progreso, einer Hafenstadt auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. Erschütterungen wurden aus Los Mochis, Culiacán, Zapopan und anderen Gebieten gemeldet.
Am späten Dienstagnachmittag wurden Nachbeben der Stärke 4,5 und 5,3 gemeldet.
Natürlich richtet sich der Fokus aller immer noch auf Venezuela, wegen der immensen Verwüstung, die dort durch zwei gewaltige Erdbeben angerichtet wurde.
Die offizielle Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 1.943 gestiegen, während die Behörden versuchen, noch lebende Überlebende zu finden…
Die Erdbebenkatastrophe in Venezuela ging am Dienstag in den sechsten Tag, der sich als kritischer erwies: Die offizielle Zahl der Todesopfer stieg auf 1.943, Rettungskräfte suchten fieberhaft nach Überlebenden unter den einstürzenden Trümmern, und die Frustration im ganzen Land wuchs über die ihrer Meinung nach langsame und unzureichende Reaktion der Regierung.
Es gibt einen Aspekt dieser Geschichte, den ich noch gar nicht erwähnt habe.
Kurz nach den Erdbeben färbte sich der Himmel über Caracas „unheimlich blutrot“ …
Der Himmel über Teilen Venezuelas hat sich nur wenige Tage, nachdem die Region von zwei aufeinanderfolgenden, tödlichen Erdbeben heimgesucht wurde, unheilvoll blutrot gefärbt.
Videos und Fotos, die am 30. Juni in Caracas aufgenommen wurden, hielten die unheilvolle Szene fest: Der Himmel leuchtete intensiv purpurrot, als die Sonne hinter dem Horizont versank.
Nutzer sozialer Medien fragten sich, ob der farbige Himmel mit dem verheerenden Erdbeben zusammenhänge, das die Region vor Kurzem heimgesucht hatte.
Bilder vom roten Himmel werden in den sozialen Medien wie verrückt geteilt.
Offenbar kann dieses Phänomen dadurch verursacht werden , „dass Sonnenlicht mit Partikeln in der Atmosphäre interagiert“ …
Das tiefrote Leuchten, in Venezuela als Candilazo bekannt, entsteht, wenn Sonnenlicht unter bestimmten Bedingungen mit Partikeln in der Atmosphäre interagiert und so einen feurigen Sonnenuntergang erzeugt.
Selbstverständlich schleuderten die beiden Erdbeben eine enorme Menge Staub und Trümmer in die Atmosphäre.
Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich der Himmel rot färbte.
Nach den beiden Erdbeben gab es mindestens 689 Nachbeben, aber die gute Nachricht ist, dass die Nachbebenaktivität anscheinend abnimmt …
Laut Rodríguez wurden seit den Hauptbeben 689 Nachbeben registriert, wobei sowohl deren Häufigkeit als auch deren durchschnittliche Stärke abzunehmen scheinen – ein vorsichtig positives Zeichen, das jedoch nicht ausreicht, um weitere gefährliche seismische Aktivitäten auszuschließen.
„Wir müssen die Suche nach Überlebenden unermüdlich fortsetzen“, sagte Rodríguez am Dienstag in einer Pressekonferenz. „Wir müssen die Hoffnung nicht aufgeben, dass noch weitere Überlebende unter den Trümmern gefunden werden können.“
Zu allem Überfluss scheint es nun auch noch einen Ausbruch des Marburg-Virus in Uganda zu geben …
Uganda hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Ausbruch der Marburg-Virus-Krankheit gemeldet, obwohl das Land gleichzeitig auf einen separaten Ebola-Ausbruch reagiert, wie STAT berichtet.
Die ugandische Regierung hat den Marburg-Ausbruch nicht öffentlich bekannt gegeben, aber die Weltgesundheitsorganisation wurde am Dienstag offiziell über mindestens einen Fall informiert, berichtete STAT unter Berufung auf die Organisation.
Eine mit den Maßnahmen vertraute Quelle teilte STAT mit, dass bis Montag zwei Fälle in Marburg festgestellt worden seien und dass der Ausbruch offenbar lokal begrenzt sei.
Ähnlich wie beim Bundibugyo-Virus, das sich in der Demokratischen Republik Kongo ausbreitet, gibt es auch für das Marburg-Virus kein Heilmittel.
Hoffentlich gelingt es den Behörden in Uganda, diesen Ausbruch einzudämmen.
Aber ob dieser spezielle Ausbruch nun zu etwas Großem wird oder nicht, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir weitere große globale Pandemien erleben werden.
Ich bin überzeugt, dass wir einen entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte erreicht haben.
Doch im Moment verhalten sich die meisten Menschen in der westlichen Welt weiterhin so, als würde die Party nie enden, und im Moment ist Unwissenheit ein Segen.