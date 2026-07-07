🌡️ Nicht nur ein „Super-El Niño“: Eine rekordverdächtige weltweite Hitzewelle in den Ozeanen verursacht extreme Wetterereignisse rund um den Globus

Die Ozeane unseres Planeten waren noch nie so heiß, und das führt weltweit zu extremen Wetterereignissen. Auf der gesamten Nordhalbkugel werden Rekordtemperaturen gemessen, wir erleben gewaltige Stürme , und gigantische Waldbrände breiten sich rasant aus. So etwas haben wir noch nie erlebt, und es wird für Landwirte extrem schwierig sein, unter diesen unberechenbaren Bedingungen Feldfrüchte anzubauen.

Es fühlt sich an wie in einem Hollywood-Katastrophenfilm, aber das, was wir bisher erlebt haben, ist natürlich erst der Anfang. Von Michael Snyder

Viele machen den „Super-El Niño“, der vor einigen Wochen begann, für das verrückte Wetter verantwortlich.

Aber wir stehen nicht nur vor einem „Super-El Niño“.

Laut Google entsteht ein El Niño durch wärmere Oberflächentemperaturen in den äquatorialen Gewässern des Pazifischen Ozeans…

El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das durch ungewöhnlich hohe Meeresoberflächentemperaturen im zentralen und östlichen äquatorialen Pazifik gekennzeichnet ist. Während eines solchen Ereignisses schwächen sich die Passatwinde ab, wodurch warmes Wasser in Richtung Amerika statt Asien strömt und so die globalen Wettermuster verändert.

Im Jahr 2026 haben wir mit Sicherheit extrem hohe Oberflächentemperaturen in den äquatorialen Gewässern des Pazifischen Ozeans beobachtet.

Das ist aber nur ein Teil der Geschichte.

Wir erleben gerade eine weltweite Hitzewelle in den Ozeanen.

Tatsächlich erreichten die Meeresoberflächentemperaturen im letzten Monat den höchsten jemals gemessenen Wert …

Europäische Wissenschaftler warnten am Mittwoch, dass die Temperaturen an der Meeresoberfläche im Juni einen Rekordwert erreicht hätten. Dies schürt die Angst vor gefährlicheren Hitzewellen in diesem Sommer und verstärkt die Besorgnis über die sich zuspitzende globale Klimakrise.

Zwei separate Dienste im Rahmen des Copernicus-Erdbeobachtungsprogramms der Europäischen Union – der Copernicus Climate Change Service und der Copernicus Marine Service – gaben bekannt, dass sie beide unabhängig voneinander die Rekordtemperaturen bestätigt hätten.

Das sind sehr alarmierende Neuigkeiten. (🥵 Ein „Ofen am 4. Juli“, Windgeschwindigkeiten von 211 km/h, Rekordtornados und extreme Dürre – die USA haben noch nie ein so extremes Wetter erlebt)

Laut dem Copernicus Marine Service erreichte die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur tatsächlich einen Wert von 20,98 Grad Celsius …

Laut dem Copernicus Marine Service der Europäischen Union betrug die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur im Juni 20,98 °C und übertraf damit die bisherigen Rekorde von 2023 und 2024.

Besonders besorgt bin ich über die massive Hitzewelle, die wir derzeit im Nordpazifik erleben.

An den Stränden entlang der gesamten Westküste sind die Folgen dieser Hitzewelle deutlich sichtbar …

Nur wenige Minuten nach ihrem Spaziergang an einem Strand in San Diego fand die Meeresornithologin Tammy Russell die gefiederten Kadaver – einen nach dem anderen.

Einige waren mit angespültem Seetang vermischt. Andere lagen unter Steinen.

Jeden Monat führen Wissenschaftler und Freiwillige Untersuchungen toter Seevögel durch und finden dabei, was Russell als düstere Bilanz der Auswirkungen einer massiven marinen Hitzewelle beschreibt, die vor Teilen der kalifornischen Küste seit Monaten anhält.

Der Grund, warum so viele Seevögel verhungern, ist, dass die kleinen Lebewesen, von denen sie sich normalerweise im Meer ernähren, durch die Hitzewelle ausgerottet werden …

Viele Seevögel, darunter Kalifornische Braunpelikane, Seetaucher und Lappentaucher, sind in den letzten Monaten verhungert, weil rekordverdächtige Meerestemperaturen den Streifen kalten, nährstoffreichen Oberflächenwassers, in dem Krill, Sardellen und Sardinen in Küstennähe gedeihen, verringert haben, sagte Russell, ein Postdoktorand an der Scripps Institution of Oceanography der University of California, San Diego.

„Wir beobachten, wie Kormorane an Land kommen und dann innerhalb einer Stunde sterben. Einmal geschah es sogar innerhalb von 15 Minuten, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Russell. „Das ist herzzerreißend für mich, und wir beobachten dieses Phänomen an der gesamten Küste.“

Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist absolut verrückt.

Alles begann am 17. Juni mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung.

Das war der Tag, an dem sich der Tropensturm Arthur bildete, und das war der Tag, an dem der Tropensturm Arthur auf Land traf.

Es hat Gemeinden von Texas bis zur Ostküste verwüstet.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 04.07.2026