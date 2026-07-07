🌡️ Nicht nur ein „Super-El Niño“: Eine rekordverdächtige weltweite Hitzewelle in den Ozeanen verursacht extreme Wetterereignisse rund um den Globus

aikos2309

Die Ozeane unseres Planeten waren noch nie so heiß, und das führt weltweit zu extremen Wetterereignissen. Auf der gesamten Nordhalbkugel werden Rekordtemperaturen gemessen, wir erleben gewaltige Stürme , und gigantische Waldbrände breiten sich rasant aus. So etwas haben wir noch nie erlebt, und es wird für Landwirte extrem schwierig sein, unter diesen unberechenbaren Bedingungen Feldfrüchte anzubauen.

Es fühlt sich an wie in einem Hollywood-Katastrophenfilm, aber das, was wir bisher erlebt haben, ist natürlich erst der Anfang. Von Michael Snyder

Viele machen den „Super-El Niño“, der vor einigen Wochen begann, für das verrückte Wetter verantwortlich.

Aber wir stehen nicht nur vor einem „Super-El Niño“.

Laut Google entsteht ein El Niño durch wärmere Oberflächentemperaturen in den äquatorialen Gewässern des Pazifischen Ozeans…

El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das durch ungewöhnlich hohe Meeresoberflächentemperaturen im zentralen und östlichen äquatorialen Pazifik gekennzeichnet ist. Während eines solchen Ereignisses schwächen sich die Passatwinde ab, wodurch warmes Wasser in Richtung Amerika statt Asien strömt und so die globalen Wettermuster verändert.

Im Jahr 2026 haben wir mit Sicherheit extrem hohe Oberflächentemperaturen in den äquatorialen Gewässern des Pazifischen Ozeans beobachtet.

Das ist aber nur ein Teil der Geschichte.

Wir erleben gerade eine weltweite Hitzewelle in den Ozeanen.

Tatsächlich erreichten die Meeresoberflächentemperaturen im letzten Monat den höchsten jemals gemessenen Wert …

Europäische Wissenschaftler warnten am Mittwoch, dass die Temperaturen an der Meeresoberfläche im Juni einen Rekordwert erreicht hätten. Dies schürt die Angst vor gefährlicheren Hitzewellen in diesem Sommer und verstärkt die Besorgnis über die sich zuspitzende globale Klimakrise. 

Zwei separate Dienste im Rahmen des Copernicus-Erdbeobachtungsprogramms der Europäischen Union – der Copernicus Climate Change Service und der Copernicus Marine Service – gaben bekannt, dass sie beide unabhängig voneinander die Rekordtemperaturen bestätigt hätten.

Das sind sehr alarmierende Neuigkeiten. (🥵 Ein „Ofen am 4. Juli“, Windgeschwindigkeiten von 211 km/h, Rekordtornados und extreme Dürre – die USA haben noch nie ein so extremes Wetter erlebt)

Laut dem Copernicus Marine Service erreichte die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur tatsächlich einen Wert von 20,98 Grad Celsius …

Laut dem Copernicus Marine Service der Europäischen Union betrug die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur im Juni 20,98 °C und übertraf damit die bisherigen Rekorde von 2023 und 2024.

Besonders besorgt bin ich über die massive Hitzewelle, die wir derzeit im Nordpazifik erleben.

An den Stränden entlang der gesamten Westküste sind die Folgen dieser Hitzewelle deutlich sichtbar …

Nur wenige Minuten nach ihrem Spaziergang an einem Strand in San Diego fand die Meeresornithologin Tammy Russell die gefiederten Kadaver – einen nach dem anderen.

Einige waren mit angespültem Seetang vermischt. Andere lagen unter Steinen.

Jeden Monat führen Wissenschaftler und Freiwillige Untersuchungen toter Seevögel durch und finden dabei, was Russell als düstere Bilanz der Auswirkungen einer massiven marinen Hitzewelle beschreibt, die vor Teilen der kalifornischen Küste seit Monaten anhält.

Der Grund, warum so viele Seevögel verhungern, ist, dass die kleinen Lebewesen, von denen sie sich normalerweise im Meer ernähren, durch die Hitzewelle ausgerottet werden …

Viele Seevögel, darunter Kalifornische Braunpelikane, Seetaucher und Lappentaucher, sind in den letzten Monaten verhungert, weil rekordverdächtige Meerestemperaturen den Streifen kalten, nährstoffreichen Oberflächenwassers, in dem Krill, Sardellen und Sardinen in Küstennähe gedeihen, verringert haben, sagte Russell, ein Postdoktorand an der Scripps Institution of Oceanography der University of California, San Diego.

„Wir beobachten, wie Kormorane an Land kommen und dann innerhalb einer Stunde sterben. Einmal geschah es sogar innerhalb von 15 Minuten, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Russell. „Das ist herzzerreißend für mich, und wir beobachten dieses Phänomen an der gesamten Küste.“

Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist absolut verrückt.

Alles begann am 17. Juni mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung.

Das war der Tag, an dem sich der Tropensturm Arthur bildete, und das war der Tag, an dem der Tropensturm Arthur auf Land traf.

Es hat Gemeinden von Texas bis zur Ostküste verwüstet.

Laut AccuWeather wird der Gesamtschaden auf 4 bis 6 Milliarden Dollar geschätzt…

Tropensturm Arthur, der diese Woche stellenweise im Golf von Mexiko mehr als 500 mm Regen brachte, verursachte laut einer ersten Schätzung von Experten von AccuWeather Schäden und wirtschaftliche Verluste in Höhe von schätzungsweise 4 bis 6 Milliarden US-Dollar. Überschwemmungen, Sach- und Infrastrukturschäden, Hunderte von Flugverspätungen, finanzielle Verluste durch anhaltende Stromausfälle und Betriebsunterbrechungen trugen zu den wirtschaftlichen Folgen des Sturms bei.

Es handelte sich um einen wahrhaft historischen Sturm, und die Regenmenge, die er niederprasseln ließ, war absolut erstaunlich …

  • 31,56 Zoll Regen in Cottonport, Louisiana

  • 24,47 Zoll Regen in Plaucheville, Louisiana

  • In Simmesport, Louisiana, fielen 20,66 Zoll Regen.

  • 15,75 Zoll in Carriere, MS

Seitdem wird die USA von einem Sturm nach dem anderen heimgesucht, und nun brennt eine wahrhaft beängstigende Hitzewelle über der östlichen Hälfte des Landes…

Der Druck steigt.

Eine anhaltende, gefährliche Hitzewelle wird sich über den größten Teil der zentralen und östlichen Vereinigten Staaten bis zum Wochenende des 4. Juli weiter verstärken, mit erdrückender Schwüle und sengenden Höchsttemperaturen, die im mittleren Atlantikraum Rekordwerte erreichen könnten.

Über diese „Mega-Hitzekuppel“ habe ich bereits mehrfach geschrieben.

Uns wurde mitgeteilt, dass rund 230 Millionen Amerikaner im Laufe dieser Woche extreme Hitze erleben werden…

Insgesamt könnten in dieser Woche etwa 230 Millionen Menschen, also rund zwei Drittel der US-Bevölkerung, extremer Hitze ausgesetzt sein, warnte Weather.com.

„Die extreme Hitze wird von Dienstag [30. Juni] bis Donnerstag [2. Juli] im Mittleren Westen und im Mississippi-Tal ihren Höhepunkt erreichen und sich dann am Donnerstag [2. Juli] ostwärts ins Ohio-Tal und an die Ostküste verlagern und bis ins Wochenende hinein anhalten“, so der Nationale Wetterdienst in einer Online-Vorhersage.

Die Leute werden ihre Klimaanlagen wie verrückt laufen lassen, und das wird unsere Stromnetze enorm belasten.

In Erwartung dessen, was bevorsteht, hat die Trump-Regierung soeben eine Notverordnung für das größte Stromnetz des gesamten Landes erlassen…

Die Trump-Regierung hat im Vorfeld einer gefährlichen Hitzewelle, die die Strominfrastruktur zu überlasten droht, einen Stromnotstand für das größte Energienetz des Landes ausgerufen.

Mit der am Dienstag vom Energieministerium erlassenen Notverordnung werden Kraftwerke im Versorgungsgebiet von PJM Interconnection LLC, das 67 Millionen Menschen in 13 Bundesstaaten mit Strom versorgt, dazu ermächtigt, mit maximaler Leistung zu arbeiten und einige Umweltauflagen zu übertreffen.

Eine zweite Anordnung des Energieministeriums genehmigt den Einsatz von Notstromaggregaten im PJM-Gebiet „als letzte Option“, teilte PJM mit. Beide Anordnungen gelten bis zum 3. Juli, 23:59 Uhr New Yorker Zeit.

Hoffen wir, dass die Stromnetze nicht ausfallen.

Denn wenn sie das tun, könnten viele dabei ums Leben kommen.

Tatsächlich ist gerade eine Frau in Mississippi an der Hitze gestorben, nachdem sie in ihrem eigenen Garten zusammengebrochen war …

Eine Familie aus Mississippi trauert, nachdem ein älteres Ehepaar in der sengenden Hitze in ihrem Garten zusammengebrochen ist und die liebevolle Ehefrau und Mutter in den gefährlichen Temperaturen gestorben ist.

Martha ‚Irene‘ Van Egmond, 83, befand sich am Samstag in ihrem Garten, als sie in ein Blumenbeet stürzte und an den Folgen stundenlanger intensiver Hitzeeinwirkung verstarb, während ihr trauernder Ehemann verzweifelt versuchte, ihr aufzuhelfen.

In Europa waren die Bedingungen noch schlimmer.

Spanische Behörden teilen uns mit, dass während der jüngsten Hitzewelle, die das Land heimgesucht hat, mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen sind…

Auch Spanien hat die verheerenden Folgen der jüngsten Hitzewelle bekannt gegeben: Laut offiziellen Angaben starben im Juni mehr als 1.000 Menschen an den Folgen der Hitze.

Mindestens 1.028 Menschen starben während der Hitzewelle an hitzebedingten Problemen, teilte das öffentliche Carlos-III-Gesundheitsinstitut mit.

Was für ein Albtraum.

Bei solchen Temperaturen können Waldbrände sehr leicht ausbrechen.

Während ich diesen Artikel schreibe, wüten 16 gewaltige Waldbrände im gesamten Bundesstaat Colorado…

Am Montagabend wüteten in Colorado 16 Waldbrände, sagte Colorados Gouverneur Jared Polis. Dies führte zur Ausrufung des Notstands in mehreren Bundesstaaten.

Eine dieser Erklärungen erfolgte im Mesa County als Reaktion auf das verheerende Snyder-Feuer, das am Dienstagmorgen bereits über 30.000 Acres Land erfasst hatte. Polis autorisierte zudem den Einsatz der Nationalgarde des Bundesstaates zur Unterstützung der Löscharbeiten.

Im Osten wurden Evakuierungen in Gebieten der Landkreise Pueblo und Custer angeordnet, da der Waldbrand „Aspen Acres“ weiterhin eine Bedrohung darstellt. Obwohl die Wetterbedingungen und die Löscharbeiten am Dienstagmorgen dazu beitrugen, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen, bereiten die starken Winde am Nachmittag Sorgen hinsichtlich der weiteren Bekämpfung, erklärte Sheriff David Lucero vom Landkreis Pueblo auf einer Pressekonferenz.

Colorado leidet seit Monaten unter einer scheinbar endlosen Dürre, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Im benachbarten Utah haben zwölf riesige Waldbrände zusammen fast 300.000 Hektar Land verbrannt …

Letzte Woche führten extreme Waldbrandbedingungen im benachbarten Utah dazu, dass der Nationale Wetterdienst in Salt Lake City seine allererste Warnung vor besonders gefährlicher Waldbrandgefahr für die zentralen und südlichen Teile des Bundesstaates herausgab.

Mittlerweile wüten zwölf Brände auf einer Fläche von fast 300.000 Acres im gesamten Bundesstaat.

Das Cottonwood-Feuer im Süden Utahs hatte sich bis Dienstagabend auf fast 100.000 Acres (ca. 40.500 Hektar) ausgebreitet – eine Fläche größer als Salt Lake City. Laut Daten von InciWeb ist es erst zu 5 % unter Kontrolle. Die Evakuierungsmaßnahmen aufgrund des Brandes, der nach Angaben der Behörden wahrscheinlich der verheerendste und teuerste in der Geschichte des Bundesstaates ist, bleiben bestehen.

Das ist nicht normal.

Tatsächlich entspricht das noch lange nicht dem Normalzustand.

Die gewaltigen Waldbrände sind nur einer der Gründe, warum mittlerweile in zehn verschiedenen Bundesstaaten Warnungen vor schlechter Luftqualität ausgegeben wurden …

Ein gefährlicher Dunst breitet sich über Teile der USA aus und droht, gewöhnliche Sommeraktivitäten in ein Gesundheitsrisiko zu verwandeln.

Millionen Amerikaner in zehn Bundesstaaten sind von Warnungen vor schlechter Luftqualität betroffen, da eine Kombination aus bodennahem Ozon, Waldbrandrauch und schädlicher Feinstaubbelastung die Bedingungen vom Nordosten bis zum Südwesten verschlechtert.

Behörden in New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, Maine, New Hampshire, Colorado, Arizona und Kalifornien haben Warnungen herausgegeben, dass die Luft ungesund werden könnte, insbesondere für empfindliche Bevölkerungsgruppen.

Wir befinden uns noch nicht einmal mitten in der Waldbrandsaison.

Wie werden die Bedingungen im August sein?

Unterdessen hat unser Planet in den letzten Wochen wie verrückt bebt.

Gestern wurde der Golf von Kalifornien von einem Erdbeben der Stärke 6,0 erschüttert …

Am frühen Dienstagnachmittag wurde ein Erdbeben der Stärke 6,0 im Golf von Kalifornien gemeldet.

Das Beben, das um 12:45 Uhr gemeldet wurde, hatte sein Epizentrum nordöstlich von La Paz auf der Halbinsel Baja California und südwestlich von El Progreso, einer Hafenstadt auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. Erschütterungen wurden aus Los Mochis, Culiacán, Zapopan und anderen Gebieten gemeldet.

Am späten Dienstagnachmittag wurden Nachbeben der Stärke 4,5 und 5,3 gemeldet.

Natürlich richtet sich der Fokus aller immer noch auf Venezuela, wegen der immensen Verwüstung, die dort durch zwei gewaltige Erdbeben angerichtet wurde.

Die offizielle Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 1.943 gestiegen, während die Behörden versuchen, noch lebende Überlebende zu finden…

Die Erdbebenkatastrophe in Venezuela ging am Dienstag in den sechsten Tag, der sich als kritischer erwies: Die offizielle Zahl der Todesopfer stieg auf 1.943, Rettungskräfte suchten fieberhaft nach Überlebenden unter den einstürzenden Trümmern, und die Frustration im ganzen Land wuchs über die ihrer Meinung nach langsame und unzureichende Reaktion der Regierung.

Es gibt einen Aspekt dieser Geschichte, den ich noch gar nicht erwähnt habe.

Kurz nach den Erdbeben färbte sich der Himmel über Caracas „unheimlich blutrot“ …

Der Himmel über Teilen Venezuelas hat sich nur wenige Tage, nachdem die Region von zwei aufeinanderfolgenden, tödlichen Erdbeben heimgesucht wurde, unheilvoll blutrot gefärbt.

Videos und Fotos, die am 30. Juni in Caracas aufgenommen wurden, hielten die unheilvolle Szene fest: Der Himmel leuchtete intensiv purpurrot, als die Sonne hinter dem Horizont versank.

Nutzer sozialer Medien fragten sich, ob der farbige Himmel mit dem verheerenden Erdbeben zusammenhänge, das die Region vor Kurzem heimgesucht hatte.

Bilder vom roten Himmel werden in den sozialen Medien wie verrückt geteilt.

Offenbar kann dieses Phänomen dadurch verursacht werden , „dass Sonnenlicht mit Partikeln in der Atmosphäre interagiert“ …

Das tiefrote Leuchten, in Venezuela als Candilazo bekannt, entsteht, wenn Sonnenlicht unter bestimmten Bedingungen mit Partikeln in der Atmosphäre interagiert und so einen feurigen Sonnenuntergang erzeugt.

Selbstverständlich schleuderten die beiden Erdbeben eine enorme Menge Staub und Trümmer in die Atmosphäre.

Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich der Himmel rot färbte.

Nach den beiden Erdbeben gab es mindestens 689 Nachbeben, aber die gute Nachricht ist, dass die Nachbebenaktivität anscheinend abnimmt …

Laut Rodríguez wurden seit den Hauptbeben 689 Nachbeben registriert, wobei sowohl deren Häufigkeit als auch deren durchschnittliche Stärke abzunehmen scheinen – ein vorsichtig positives Zeichen, das jedoch nicht ausreicht, um weitere gefährliche seismische Aktivitäten auszuschließen.

„Wir müssen die Suche nach Überlebenden unermüdlich fortsetzen“, sagte Rodríguez am Dienstag in einer Pressekonferenz. „Wir müssen die Hoffnung nicht aufgeben, dass noch weitere Überlebende unter den Trümmern gefunden werden können.“

Zu allem Überfluss scheint es nun auch noch einen Ausbruch des Marburg-Virus in Uganda zu geben …

Uganda hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Ausbruch der Marburg-Virus-Krankheit gemeldet, obwohl das Land gleichzeitig auf einen separaten Ebola-Ausbruch reagiert, wie STAT berichtet.

Die ugandische Regierung hat den Marburg-Ausbruch nicht öffentlich bekannt gegeben, aber die Weltgesundheitsorganisation wurde am Dienstag offiziell über mindestens einen Fall informiert, berichtete STAT unter Berufung auf die Organisation.

Eine mit den Maßnahmen vertraute Quelle teilte STAT mit, dass bis Montag zwei Fälle in Marburg festgestellt worden seien und dass der Ausbruch offenbar lokal begrenzt sei.

Ähnlich wie beim Bundibugyo-Virus, das sich in der Demokratischen Republik Kongo ausbreitet, gibt es auch für das Marburg-Virus kein Heilmittel.

Hoffentlich gelingt es den Behörden in Uganda, diesen Ausbruch einzudämmen.

Aber ob dieser spezielle Ausbruch nun zu etwas Großem wird oder nicht, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir weitere große globale Pandemien erleben werden.

Ich bin überzeugt, dass wir einen entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte erreicht haben.

Doch im Moment verhalten sich die meisten Menschen in der westlichen Welt weiterhin so, als würde die Party nie enden, und im Moment ist Unwissenheit ein Segen.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 04.07.2026

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