💊 Studie: Vitamin-D-Mangel erhöht das Sterberisiko durch Gesamtmortalität und Lungenentzündung bei Erwachsenen

Laut einer Studie, die am 18. Mai 2023 in Frontiers in Nutrition veröffentlicht wurde , weisen fast 20 % der US-amerikanischen Erwachsenen im Alter von 50 bis 79 Jahren einen Vitamin-D-Mangel auf. Dieser Mangel ist mit einem deutlich höheren Sterberisiko aus jeglichem Grund sowie mit einem erhöhten Risiko für Lungenentzündung verbunden.

Forscher analysierten Daten von 11.119 Teilnehmern der Nationalen Gesundheits- und Ernährungsuntersuchung (NHANES) aus den Jahren 2007–2016 und stellten fest, dass Personen mit einem Vitamin-D-Spiegel unter 50 nmol/L nach Bereinigung um Störfaktoren ein um 38 % erhöhtes Risiko für die Gesamtmortalität aufwiesen (HR: 1,38; 95 %-KI: 1,15–1,66).

Dieselbe Gruppe zeigte ein fast vierfach erhöhtes Risiko, an einer Lungenentzündung zu sterben (HR: 3,82; 95 %-KI: 1,14–12,86). Eine Vitamin-D-Insuffizienz – mit Spiegeln zwischen 50,1 und 75 nmol/L – zeigte laut der Studie keinen signifikanten Zusammenhang mit dem Sterberisiko.

Studienmethoden und Studienpopulation

Die retrospektive Kohortenstudie nutzte NHANES-Daten, die bis Dezember 2019 mit dem National Death Index verknüpft wurden, mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von 97 Monaten.

Die Teilnehmer waren zu Studienbeginn zwischen 50 und 79 Jahre alt. Der Vitamin-D-Status wurde gemäß den Grenzwerten der Endocrine Society kategorisiert: schwerer Mangel (≤ 30 nmol/L), mäßiger Mangel (30,1–50 nmol/L), unzureichende Versorgung (50,1–75 nmol/L), ausreichende Versorgung (75,1–100 nmol/L) und sehr gute Versorgung (> 100 nmol/L).

Die Forscher berücksichtigten Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, BMI, Rauchen, sozioökonomische Faktoren und chronische Erkrankungen in drei aufeinanderfolgenden Modellen. Die Studie wurde vom Chi Mei Medical Center finanziert.

Prävalenz und Demografie des Vitamin-D-Mangels

In der gewichteten Stichprobe (Durchschnittsalter 61,5 Jahre, 47,9 % männlich) wiesen 4,6 % einen schweren, 15,2 % einen mäßigen und 33,6 % einen unzureichenden Gesundheitszustand auf. Nur 30,5 % hatten einen ausreichenden und 16 % einen sehr guten Gesundheitszustand.

Der Grad der Unterversorgung variierte je nach ethnischer Zugehörigkeit: 47,4 % der nicht-hispanischen schwarzen Teilnehmer waren unterversorgt, verglichen mit etwa 10 % der weißen Teilnehmer.

Niedrigere Bildung, geringeres Einkommen, Übergewicht und Rauchen gingen ebenfalls mit höheren Mangelraten einher. „Die Hautpigmentierung wirkt wie ein natürlicher Sonnenschutz“, erklärten die Forscher und erläuterten damit, warum Menschen mit dunklerer Haut mehr Sonnenlicht benötigen, um ausreichend Vitamin D zu produzieren [1] .

Die Prävalenz des Mangels sank im Studienzeitraum von 24,1 % in den Jahren 2007–2008 auf 16,1 % in den Jahren 2015–2016.

Kritiker weisen darauf hin, dass jahrzehntelange Empfehlungen von Dermatologen, Sonneneinstrahlung zu meiden und Sonnenschutzmittel zu verwenden, zu diesem weit verbreiteten Mangel beigetragen haben könnten.

„Die Maßnahmen, die eigentlich dem Gesundheitsschutz dienen sollen, könnten zu einer weit verbreiteten Vitamin-D-Mangel-Epidemie beitragen“, schrieb ein Kommentator [2] .

Zusammenhang zwischen Mangelerscheinungen und Sterblichkeit

Im Beobachtungszeitraum verstarben 1.585 Teilnehmende (15,9 pro 10.000 Personenmonate). Ein Vitamin-D-Mangel war sowohl in unbereinigten (HR 1,67, p < 0,001) als auch in vollständig bereinigten Modellen (HR 1,38, p < 0,01) mit einer erhöhten Gesamtmortalität assoziiert.

Bezüglich der ursachenspezifischen Mortalität zeigte sich in alters- und geschlechtsbereinigten Modellen ein Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und einem höheren Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HR 2,25) und Krebs (HR 1,73) zu versterben. Diese Assoziationen schwächten sich jedoch nach vollständiger Bereinigung ab.

Die Assoziation mit der Sterblichkeit durch Lungenentzündung blieb auch nach Berücksichtigung aller Kovariablen signifikant (HR 3,82), wie die Studie berichtete.

Dies deckt sich mit früheren Forschungsergebnissen, die zeigen, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel die Immunfunktion beeinträchtigen kann. „Vitamin D ist ein immunmodulatorisches Hormon, das verschiedene Komponenten des angeborenen und adaptiven Immunsystems reguliert“, so die Forscher unter Bezugnahme auf Literatur zum Risiko von Atemwegsinfektionen [3] .

Beobachtungsdaten haben gezeigt, dass ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel das Sterberisiko in bestimmten Bevölkerungsgruppen deutlich senken kann [4] .

Kontext und Einschränkungen

Die Autoren stellten fest, dass der beobachtete Zusammenhang mit Lungenentzündung mit früheren Studien übereinstimmt, die einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel mit einem erhöhten Risiko für Atemwegsinfektionen in Verbindung bringen.

Sie wiesen jedoch darauf hin, dass randomisierte Studien einen kausalen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Supplementierung und Lungenentzündung nicht bestätigen konnten.

Sie erwähnten eine 2019 im New England Journal of Medicine veröffentlichte VITAL-Studie , die zu dem Schluss kam, dass Vitamin-D-Supplementierung weder das Krebsrisiko noch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkte. Kritiker bemängelten jedoch später Studiendesign und Dosierung [5] .

Zu den Einschränkungen der Studie zählen laut der Studie die einmalige Vitamin-D-Ausgangsmessung, mögliche Fehlklassifizierungen, selbstberichtete Begleiterkrankungen und verbleibende Störfaktoren durch Lebensstilfaktoren.

„Vitamin-D-Mangel, nicht aber Vitamin-D-Insuffizienz, ist mit einem erhöhten Risiko für die Gesamtmortalität und die durch Lungenentzündung bedingte Mortalität verbunden“, schreiben die Forscher und fordern weitere Untersuchungen zu den zugrunde liegenden Mechanismen.

Angesichts der hohen Prävalenz von Mangelerscheinungen, insbesondere in Minderheitengruppen und einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen, plädieren einige Experten für flächendeckende Tests und sichere Sonnenexposition als Präventionsmaßnahmen.

„Wenn die Menschen verstehen, dass Sonnenlicht die Nährstoffaufnahme verbessert, erklärt das oft, warum manche Nahrungsergänzungsmittel bei ihnen nicht zu wirken scheinen“, bemerkte ein Kommentator [6] .

Abschluss

Die Studie ergänzt die wachsende Zahl an Belegen für einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Status, Langlebigkeit und Atemwegsgesundheit.

Obwohl die Ergebnisse auf Beobachtung beruhen und keinen Kausalzusammenhang beweisen, unterstreichen sie ein anhaltendes Problem der öffentlichen Gesundheit: Etwa jeder fünfte Amerikaner mittleren und höheren Alters leidet unter Vitamin-D-Mangel.

Da die Mangelraten zwar sinken, aber immer noch hoch sind, gehen Forscher davon aus, dass Strategien zur Verbesserung des Vitamin-D-Status – durch Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel oder angemessene Sonnenexposition – das Sterberisiko, insbesondere durch Lungenentzündung, senken könnten.

Die Autoren betonten, dass zukünftige Forschung den möglichen Kausalzusammenhang und die zugrunde liegenden Mechanismen untersuchen sollte.

Bis dahin bleibt die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Vitamin-D-Spiegels eine kostengünstige Maßnahme mit wenigen Nachteilen, wie Befürworter natürlicher Gesundheitsansätze feststellen [7] .

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 12.07.2026