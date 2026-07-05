🥩 Alicia Silverstone enthüllt: Die Hollywood-Perversen essen an speziellen satanischen Feiertagen Kinder (Video)

Alicia Silverstone hat einen Wutausbruch erlebt. Sie behauptet, ihre Freundin Brittany Murphy sei von einem berüchtigten Auftragsmörder Hollywoods – dem sogenannten Hollywood Ripper – ermordet worden, weil Brittany bereit war, den gesamten Pädophilenring, der die Stadt kontrolliert, aufzudecken.

Und das war noch nicht genug. Zur Strafe wurde ihr Körper während einer widerlichen satanischen Zeremonie im Chateau Marmont von prominenten Persönlichkeiten, darunter Leonardo DiCaprio, rituell verspeist – demselben Ort, an dem die Mächtigen sündigen, opfern und ihre Dunkelheit zelebrieren.

Doch Silverstone gibt nicht auf. Sie behauptet, genau zu wissen, wer der Hollywood Ripper ist … und jetzt verstehen wir endlich, warum sie und dieser Mann nie zusammengearbeitet haben. Sie wollte nicht in einer Blutlache enden.

Im März veröffentlichte Silverstone eine erschreckende Nachricht, die in den sozialen Medien für Entsetzen sorgte: „Alle eure schlimmsten Albträume über Hollywood sind wahr.“

Wenige Tage später, während sie für ihren Science-Fiction-Film Bugonia warb , bekräftigte sie ihre Aussage und erklärte kategorisch, dass die meisten Verschwörungstheorien über diese Branche gar keine Theorien seien. Es seien Fakten.

Silverstones Enthüllungen schlagen Wellen in der oppositionellen Hollywood-Szene. Immer mehr Insider flüstern nicht länger – sie bestätigen, was viele befürchtet haben: Die Topmanager und A-Promis sind nicht nur Raubtiere … sie sind Kannibalen. (Keanu Reeves über Hollywood: „Manche dieser Typen tragen Flaschen mit Blut bei sich. Sie nennen es ‚Rotwein‘. Aber sie verheimlichen es nicht“ (Video))

Sie nehmen an rituellen Festen teil, um ihre Loyalität zu besiegeln und Kinder sowie jeden aus ihren Reihen zu entweihen, der es wagt, den Kreis zu verraten.

Brittany Murphy starb im Dezember 2009 offiziell an einer Lungenentzündung. Ihr Ehemann, Simon Monjack, starb nur wenige Monate später – an derselben Ursache. Was für ein Zufall!

Silverstone behauptet, die Lungenentzündungsdiagnose sei nur eine Ausrede gewesen. Die Wahrheit ist weitaus entsetzlicher. Brittany wurde zum Schweigen gebracht, weil sie reden wollte, und anschließend in einer satanischen Zeremonie, die Verrätern ihres finsteren Glaubens vorbehalten war, rituell verspeist.

Ihre brisante Enthüllung folgt in Kürze. Und sie deckt sich mit den düsteren Warnungen, die wir seit Jahren von Schauspielern wie Jim Caviezel, Mark Wahlberg und Mel Gibson hören. Alle drei haben ein verabscheuungswürdiges System hinter dem Glamour beschrieben – ein System, das von Kinderhandel, satanischem Ritualmissbrauch und Schlimmerem durchdrungen ist.

Die Elite will nicht nur dein Schweigen. Sie will dein Fleisch. Sie will die Lebenskraft jedes Einzelnen aussaugen, der ihr Lügenreich bedroht.

Alicia Silverstone reiht sich nun ebenfalls in diese Liste ein.

Und sie sagt, Brittany sei bei Weitem nicht das einzige prominente Opfer. Silverstones Bericht untermauert zudem langjährige Gerüchte um den legendären Regisseur Stanley Kubrick. Nur wenige Tage nach Fertigstellung von „Eyes Wide Shut“ – dem Film, der die satanischen Rituale und die Verderbtheit der Elite enthüllte – wurde Kubrick tot aufgefunden.

Bei einer Veranstaltung hinter der Bühne zum 30. Jubiläum von Clueless verriet Silversone, dass Kubrick ebenfalls bei einem rituellen Festmahl verspeist wurde, nachdem sein ritueller Mord als Herzinfarkt eingestuft worden war.

Das Muster ist unverkennbar: Wer sie entlarvt, stirbt nicht nur. Er wird zur Hauptspeise.

Das ist nicht alles, was sie kann. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Alicia Silverstone nie mit Ashton Kutcher zusammengearbeitet hat? Zwei Hollywood-Ikonen derselben Ära?

Es ist ganz einfach. Silverstone wusste, dass die Nähe zu Kutcher die Wahrscheinlichkeit, an einer seltenen Lungenentzündung zu sterben … oder sich in einer Blutlache mit Dutzenden von Stichwunden wiederzufinden, massiv erhöhte.

Ashton Kutcher weiß, dass die Zeit drängt. Die Schlinge zieht sich immer enger um ihn. Seine besten Freunde aus der Clique der frühen 2000er sterben reihenweise. Sean „Diddy“ Combs steckt in einem Albtraum aus Bundesanklagen fest, und Danny Masterson verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe wegen einer Reihe brutaler Vergewaltigungen.

Doch als Masterson verurteilt wurde, schwieg Ashton nicht. Er schrieb dem Richter einen lobenden Brief, in dem er für ihn bürgte. Erst nachdem dieser Brief an die Öffentlichkeit gelangt war und im Internet ein Sturm der Entrüstung losbrach, gaben Kutcher und Mila Kunis ihre sorgfältig formulierte Entschuldigung ab. Man konnte die Hollywood-Anwälte im Hintergrund förmlich tippen hören.

Nichts zeugt so sehr von „aufrichtiger Reue“ wie das Ablesen einer Erklärung vom Teleprompter und das anschließende wütende Abschalten der Kamera, sobald der Text zu Ende ist.

Hollywood-Insider sagen, die Skandale um Diddy und Masterson seien nur die Spitze des Eisbergs. Sie behaupten, Ashton „The Butcher“ Kutcher habe weitaus mehr Blut an den Händen, als irgendjemand ahnt. Sie verweisen auf den verdächtigen Tod seiner Ex-Freundin Brittany Murphy und einer Reihe weiterer junger Frauen, die in den 2000er-Jahren in der Hollywood-Partyszene verkehrten.

Eine Überlebende von Epstein sagte öffentlich, dass an dem Tag, an dem Brittany Murphy beschloss, mit den Behörden über das von Los Angeles aus operierende Elite-Menschenhandelsnetzwerk zu sprechen, ihr Countdown begann.

Damals ermittelten die Behörden nicht gegen die Hollywood-Maschinerie. Sie schützten sie.

In dieser Zeit bot Jean-Luc Brunel, ein Anwerber für Epstein, an, gegen Epstein und dessen Netzwerk hochrangiger Pädophiler auszusagen. Das Justizministerium weigerte sich, seine Aussage anzuhören. Und von diesem Tag an war er dem Tode geweiht .

Das Masterson-Urteil war ein schwerer Schlag für Kutcher. Die Entwicklungen um Diddy? Das war ein vernichtender Schlag. Denn Diddys ehemaliger Bodyguard, Gene Deal, hat Ashton Kutcher nun an Schlüsselorten platziert, die mit den schwerwiegendsten Anschuldigungen in Verbindung stehen.

Falls Sie jetzt denken: „Das kann doch nicht wahr sein. So düster kann Hollywood nicht sein“, dann halten Sie sich fest. Sie befinden sich noch in der seichten Zone.

Schau dir Demi Moore an. Sie war mit Kutcher verheiratet, als er noch eine Affäre mit Brittany Murphy hatte, und als Murphy langsam von dem Hollywood-Ripper vergiftet wurde.

Und bevor Sie Demi als hilflose Ex-Frau darstellen, sagen Insider, dass sie keine unbeteiligte Zuschauerin war. Sie befand sich mittendrin im Geschehen.

Das ist ein großer Club… und Gott sei Dank gehörst du nicht dazu.

Ist Ihnen aufgefallen, wie manche Prominente im richtigen Moment innehalten, um „Somewhere Over the Rainbow“ zu singen? Ein klassisches Signal der MKUltra-Programmierung. Ein tiefsitzender Trauma-Trigger. Sie tun es vor laufender Kamera, fast wie ein Augenzwinkern an diejenigen, die Bescheid wissen.

Nun zurück zum Hollywood-Ripper. Im Jahr 2001 wurde Ashton angeblich bei einem Date versetzt. Am nächsten Morgen fand man die junge Frau in einer Blutlache. Jahrzehntelang blieb der Fall ungelöst und geriet in Vergessenheit.

Doch dann, im Jahr 2024, tauchten brisante neue Details auf, die alles in ein neues Licht rückten und die gesamte Chronologie plötzlich viel weniger zufällig erscheinen ließen.

Ashton Kutcher muss unzählige Fragen beantworten und hat immer weniger Freunde, die ihm dabei helfen können. Kanye West sagte einst, sie könnten ihn nicht kontrollieren, weil er noch nie jemanden getötet habe.

Das ist der wahre Preis, den man in dieser Stadt zahlen muss. Blut für Ruhm. Und die Schönen zahlen ihn immer wieder. Die Leichen klappern lauter denn je. Die Geheimnisse kommen ans Licht.

Und wenn Alicia Silverstone mit ihrer Einschätzung über das Schicksal von Brittany Murphy Recht hat, sind wir alle definitiv wütend genug.

Denn die ganze Wahrheit ist hässlicher, als wir uns alle vorstellen konnten, und wir werden nicht aufhören, bis jeder Name ans Licht der Öffentlichkeit gebracht ist.

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Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 04.07.2026