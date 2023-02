Die moderne Musik-Verschwörung: Die dunkle Bedeutung von „All Good Girls Go To Hell“ von Billie Eilish (Video)

Obwohl der Song als Lied über die globale Erwärmung vermarktet wird, enthält das Video von „Alle guten Mädchen fahren zur Hölle“ Symbole und Hinweise, die auf eine dunklere, spirituelle Botschaft anspielen. Hier zeigt sich die tiefere Bedeutung von „All Good Girls Go To Hell“:(Auszug aus dem Buch: „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“)

Während Billies Fans den einzigartigen Stil und die Persönlichkeit der Sängerin lieben, gibt es definitiv nichts Einzigartiges an den Themen und der Symbolik, die in ihren Videos zu finden sind. In dem vorherigen Kapitel wurde erklärt, wie Billie Eilishs gesamter Auftritt auf den Konzepten traumabasierter Gedankenkontrolle und Pseudosatanismus basiert – Themen, die in unzähligen anderen Musikvideos von anderen Popstars zu finden sind.

Nach „Bury A Friend“ veröffentlichte Eilish „Bad Guy“, ein farbenfrohes und humorvolles Video, das speziell auf junge Zuschauer zugeschnitten war. Der Song wurde ein Riesenhit, der schnell die Charts stürmte und Billie Eilish zu einem bekannten Namen machte.

Dann wurden „alle guten Mädchen zur Hölle“ freigelassen… und es war weder bunt noch humorvoll. Das Video setzt dort an, wo „Bury A Friend“ aufgehört hat, als es Billies „gedankengesteuerte und von Dämonen besessene“ Alter Persona zeigt, die aus der Perspektive Luzifers für die Jugend singt.

Das Marketing rund „All Good Girls Go To Hell“, behauptete, dass es in dem Song um die globale Erwärmung geht. Die Beschreibung des YouTube-Videos enthält diese „Notiz von Billie“:

„Eine Notiz von Billie: Im Moment bitten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt unsere Führer, aufmerksam zu sein. Unsere Erde erwärmt sich mit beispielloser Geschwindigkeit, Eiskappen schmelzen, unsere Ozeane steigen, unsere Wildtiere werden vergiftet und unsere Wälder brennen. Am 23. September werden die Vereinten Nationen den Klimaschutzgipfel 2019 veranstalten, um zu erörtern, wie diese Probleme angegangen werden können. Die Uhr tickt. Am freitag 20. September und Freitag 27. September kannst du deine Stimme hören lassen. Bring es auf die Straße. #climatestrike.“

Die meisten Medienquellen folgten ebenfalls diesem Beispiel und lobten die Umweltbotschaft des Songs. Wie es in Massenmedien häufig der Fall ist, wird die Hauptbotschaft des Videos jedoch vollständig ignoriert. In der Tat kann man das Video nicht ansehen, ohne die hartnäckigen satanischen Untertöne zu bemerken. Während das Lied und das Video Hinweise auf die globale Erwärmung enthalten, ist „All Good Girls Go To Hell“, hauptsächlich ein okkultes Elite-Manifest, in dem Billie die Rolle von Luzifer spielt.

Das Video beginnt mit einer Szene aus „Bury A Friend“, die darauf hinweist, dass „All Good Girls Go To Hell“, die Fortsetzung ist. (Die moderne Musik-Verschwörung: Die verborgene Bedeutung von Taylor Swifts Video „Style“)

Billie wird von den unsichtbaren Menschen, die sie missbraucht haben, genau wie bei „Bury A Friend“, mit mehreren Nadeln in den Rücken gestochen.

In „Bury A Friend“ verursachten die Injektionen, dass Billie von Dämonen besessen wurde (oder etwas Ähnliches). In „All Good Girls Go To Hell“, werden die Dinge auf eine andere Ebene gebracht.(Die moderne Musik-Verschwörung: Christina Aguilera – die verstörende und verborgene Bedeutung von „Fall in Line“ (Video))

Billie Eilish ist ein „gefallener Engel“ – der Spitzname von Luzifer. Die obige Szene scheint von dem klassischen Kunstwerk „The Fall of Satan“ von Gustave Dore inspiriert zu sein.(Die moderne Musik-Verschwörung: Die okkulte Bedeutung von Beyoncés „Lemonade“ (Video))

The Fall of Satan“ („Der Fall von Satan“) von Gustav Dore zeigt Luzifer, wie er auf die Erde fällt, nachdem er gegen Gott rebelliert hat

Das Intro des Videos bietet den Kontext, der erforderlich ist, um den Rest des Videos zu verstehen. Billie wird von unsichtbaren Menschen unter Drogen gesetzt und gerät unter die Kontrolle Luzifers.

Die ersten Worte des Liedes bestätigen diese Tatsache:

„Mein Luzifer ist einsam.“ („My lucifer is lonely.“)

Diese rätselhafte Zeile bezieht sich auf das klassische Bild eines Engels und eines Teufels auf der Schulter einer Person.

Mit dem Gesang „Mein Luzifer ist einsam“ zeigt Billie an, dass kein Engel auf ihrer Schulter ist. Daher wird sie vollständig vom Teufel kontrolliert. In dem Video spiegeln Billies Augen diesen Kontrollzustand wider.

Die Texte des Liedes stammen aus der Perspektive von Luzifer, der durch Billie singt. Der erste Vers verunglimpft das Konzept des Himmels, in dem gute Menschen mit ewigem Leben belohnt werden.

„Da stehen, die Zeit totschlagen

Kann nichts anderes begehen als ein Verbrechen

Peter ist im Urlaub, eine offene Einladung

Tiere, Beweise

Das Himmelstor sieht eher aus wie ein Lattenzaun

Sobald du drinnen bist,

hast zwar Freunde, kannst sie aber nicht einladen.“ („Standing there, killing time

Can’t commit to anything but a crime

Peter’s on vacation, an open invitation

Animals, evidence

Pearly Gates look more like a picket fence

Once you get inside ’em

Got friends but can’tinvite them.“)

Der Vers bezieht sich auf den heiligen Petrus, der der Hüter des Himmels am Himmelstor sein soll. Diejenigen, die abgelehnt werden, werden in die Hölle geschickt. Billie singt, dass Peter (abzüglich des Präfixes „Saint“, um einen Mangel an Respekt auszudrücken) „im Urlaub“ ist, was bedeutet, dass das Tor zum Himmel nicht bewacht wird und dass jeder hineinstürmen kann.

In den nächsten Zeilen vergleicht Billie das Himmelstor jedoch mit einem Lattenzaun, der häufig mit dem langweiligen Alltagsleben in einem amerikanischen Vorort in Verbindung gebracht wird.

Sie fügt hinzu, dass sie ihre Freunde nicht in den Himmel einladen kann, weil sie anscheinend an die Hölle gebunden sind. Was für Freunde hat sie? Oh, richtig, Leute im Showbusiness.

Während Billie den Himmel zerlegt, ist die Hölle… auf Erden. …

„Alle guten Mädchen fahren zur Hölle“ ist eine Botschaft der okkulten Elite an die Massen: Wir freuen uns, wenn Sie korrupt werden und sterben.

Die gleichen Gefühle des Hasses gegen die Menschlichkeit finden sich in Liedern anderer Stars wie Poppy und Madonna (beide lieben auch pseudo-satanische Symbolik).

In „All Good Girls Go To Hell“ ist der Bote ein gedankengesteuerter, vom Teufel besessener Popstar, der verwendet wird, um die Agenden der Elite voranzutreiben, einschließlich der Normalisierung des Satanismus, der Entweihung des Christentums und der Anwendung der Panik der globalen Erwärmung, um Angst und Hass gegen die Menschheit zu verursachen. ..

Ende des Auszugs aus dem Buch „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ ab 18. März 2022 lieferbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ….. S. 5

1 Wie die Musikindustrie uns einer Gehirnwäsche unterzieht ……. S. 10

1.1 Wie ein führendes amerikanisches Model zu einem CIA-Mind-Control-Experiment wurde ……..S. 15

1.2 Die kanadische Regierung entschädigt stillschweigend Opfer von Gehirnwäscheexperimenten ……S. 26

1.3 Kim Noble: Die Welt der Gedankenkontrolle mit den Augen eines Künstlers mit 13 Alter Personas……S. 31

2 Dieses Musikvideo entlarvt die okkulte Musikindustrie…….S. 54

2.1 Madonna…….S. 68

2.2 Britney Spears…….S. 105

2.3 Christina Aguilera…..S. 148

2.4 Lady Gaga……..S. 171

2.5 Katy Perry…….S. 196

2.6 Miley Cyrus…….S. 229

2.7 Rihanna…….S. 263

2.8 Taylor Swift…….S. 287

2.9 Beyonce………S. 321

2.10 Billie Eilish…….S. 359

2.11 Justin Bieber…….S. 379

2.12 Eminem…….S. 396

2.13 Jay-Z…….S. 412

2.14 Kanye West……..S. 433

2.15 Justin Timberlake…….S. 477

2.16 Busta Rhymes……..S. 492

3 Dystopische Visionen……..S. 505

3.1 Kovid……S. 506

3.2 Die MET 2021 Gala: Eine weitere Demonstration des Wahnsinns der Elite………S. 508

3.3 „Wie unser Leben bald aussehen könnte“: Das WEF veröffentlicht ein weiteres wahnsinniges dystopisches Video………..S. 515

3.4 Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere…….S. 523

3.5 Der Super Bowl 2022: Scheinheilige Heuchler und lyrische Pornographie…….S. 544

Fazit…….S. 556

Über den Autor……S. 558

Quellen: PublicDomain am 11.02.2023