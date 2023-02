Es drohen Stromausfälle – sorgen Sie jetzt mit einem Generator vor

Teile die Wahrheit!

Es ist leider mittlerweile ein reales Szenario und eine unausweichliche Tatsache: Es wird in dem hoch entwickelten Industrieland Deutschland zu Stromausfällen kommen. Es ist nicht abzusehen, in welchem Ausmaße. Jedoch wird dies in vielfacher Weise fatale und einschneiden Folgen für Ihr Leben haben.

Es geht nicht nur darum, dass wir mal nicht fernsehen oder unser Smartphone aufladen können. Ohne Strom keine Heizung, kein Warmwasser, kein Licht und auch keine Kühlung (Achtung wegen eingefrorener Lebensmittel!).

In Deutschland sind Millionen Menschen auf Beatmungs- und andere Geräte angewiesen und für diese stellt ein Stromausfall eine echte Lebensgefahr dar. (Geheimpapier warnt vor Stromabschaltungen im Winter – „Benutzen Sie keinen Aufzug“)

Neben den von mir in vielen Artikeln beschriebenen Vorräten sollten Sie…

Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D

Mobiles Notstromaggregat zur Stromversorgung bei Stromausfällen

Ihre besonderen Vorteile:

sehr effiziente Stromerzeugung

kompaktes und robustes Gehäuse – sehr mobil

leise

einfach in der Bedienung

sparsam durch ECO-Modus

geschützt gegen Überlastung

geschützt gegen Öl-Niedrigstand

Der Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden.

Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Der Generator steht auf zwei Rädern und kann am integrierten Griff sehr einfach gezogen werden. Trotz seiner 50 Kilogramm bleibt das Aggregat sehr mobil.

Durch seine kompakte Bauweise kann es noch gut in einem Kofferraum, Campingwagen oder Boot verstaut und transportiert werden. Der Motor hat ein schallisoliertes Gehäuse. Er ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte 223cc-Motor kann entweder per Knopfdruck elektrisch, durch eine mitgelieferte Funkfernbedienung oder per Seilzug gestartet werden.

An der integrierten LED-Anzeige können Spannung, Frequenz sowie Betriebszeit abgelesen werden. Das Notstromaggregat ist mit zwei 230-Volt-(16 Ampere)-Steckdosen und einem 12-Volt-Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet.

Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Hyundai-Stromgenerator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem »ECO«-Modus ausgestattet. Die gelieferte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Mit Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom dorthin liefert, wo er gerade gebraucht wird. (Freie Energie Stromgenerator: Präsentation des E-cat mit 100facher Verstärkung (Videos))

Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.

Technische Daten:

Max. Leistung: 4,0 kW

Nennleistung: 3,8 kW

AC-Ausgang: 2 × 230 V, 50 Hz

DC-Ausgang: 1 × 12 V/5 A (zum Aufladen von Fahrzeugbatterien)

Betriebsdauer: ca. 7 Std. mit einer Tankfüllung

Schalldruckpegel LpA: 74 dB/7 m

Tankinhalt: 9 l (bleifreies Benzin 95-Oktan)

Ölfüllmenge: 0,6 l (Motoröl SAE 15W-30)

Maße (L × B × H): 630 × 476 × 530 mm

Gewicht: 50 kg

Bitte beachten: Der Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D darf nur nach Deutschland und Österreich versendet werden. Dieser Artikel wird Ihnen auf einer kleinen Einweg-Palette per Spedition frei Bordsteinkante geliefert.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.02.2023