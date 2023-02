Das globale Finanzsystem wird in sich zusammenbrechen

Der Finanzanalyst Gregory Mannarino hat davor gewarnt, dass das gesamte globale Finanzsystem durch sein eigenes Design in sich zusammenbrechen wird.

„Vergiss die Märkte der Welt. Das gesamte globale Finanzsystem wird absichtlich in sich selbst implodieren. Das ist es, wozu die Zentralbanken führen; Sie brauchen ein neues System, das aktuelle System stirbt“, sagte er in einer Zusammenfassung nach der Markteinführung vom 2. Februar auf seinem persönlichen YouTube-Kanal.

„Woher wissen wir das? Denn ohne die zusätzliche Liquidität, die wir hier auf dem Anleihenmarkt sehen, die unglaubliche Menge an Käufen hier auf dem Anleihenmarkt, um die Zinsen niedrig zu halten.

Um dies zu verstehen, geht dieser Mechanismus einfach nicht auf Autopilot. Sobald [Zentralbanken] hier einsteigen und mit der Renditekurve herumspielen, spielen Sie damit herum, die Zinsen niedrig zu halten. Sie müssen auf den Markt kommen.“

Er fuhr fort, dass die Zentralbanken auf der ganzen Welt die Zinsen erhöhen und mehr für die von ihnen ausgegebenen Schulden verlangen, einschließlich derer, deren globale Anleiherenditen sinken.

Mannarino nannte ein Beispiel aus der Nähe: Die Federal Reserve erhöhte kürzlich die Zinsen um 25 Basispunkte, und die 10-Jahres-Rendite der USA fiel fast von einer Klippe. Er beschrieb dies als „Herkulesanstrengung“ der Zentralbank, die Zinsen niedrig zu halten.

„Ich glaube, das wird so weitergehen, bis sie bereit sind, wenn diese Zentralbanken glauben, dass sie das System ausgereizt haben. Sie haben mehr Sklaven des Systems geschaffen, mehr Abhängigkeit vom System hier, während die Weltwirtschaft weiterhin ins Krater gerät. Dann können sie dem Markt den Stecker ziehen. Aber soweit ich weiß, könnte dies ein längerer Zeitraum sein.“

Mannarino wies auch darauf hin, dass der Investor und Hedgefonds-Manager Michael Burry von „The Big Short“ absolut richtig war, als er sagte, dass das gesamte elementare Chartumfeld oder der Aktienmarkt zusammenbrechen wird .

Er fügte hinzu, dass die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, während die Renditen sinken, was bedeutet, dass sich das System jetzt in der Phase des Auslaufens befindet – zugunsten eines vollständig digitalen, 100-prozentigen Fiat-Systems. (15 Fakten, die beweisen, dass ein massiver wirtschaftlicher Zusammenbruch bereits jetzt stattfindet)

Amerika kehrt nicht zu einem System, einer Währung oder einem Rohstoff zurück, die durch Gold gedeckt sind

Der Finanzstratege sagte auch, dass Amerika nicht zu einem System, einer Währung oder einem Rohstoff zurückkehren wird, die durch Gold gedeckt sind, da dies den Zentralbanken die Macht nehmen würde.

Laut Mannarino zeigen sich die Börsengewinne aufgrund der Massenentlassungen, die stattfinden. Die Federal Reserve zusammen mit den Zentralbanken haben dies auf unglaubliche Weise eingerichtet und zugelassen, dass sich die Inflation manifestiert.

„Mit anderen Worten, wir zahlen für diesen sogenannten Fehler. Sie haben keinen Fehler gemacht. Dies ist alles beabsichtigt. Das ist es worüber ich rede. Dies ist eine kriminelle Organisation der höchstmöglichen Ordnung. Nichts kommt dem nahe und es ist ein Fluch auf Erden.“

Mannarino wies darauf hin, dass die Federal Reserve völlig unabhängig sei und tun könne, was sie wolle. Sie können jeder Nation, jeder Person und überall ohne jegliche Aufsicht Geld leihen.

„Und nochmal, was machen sie? Sie verlangen der Welt mehr dafür und sie haben zugelassen, dass diese Umgebung metastasiert, und es ist ein globales Problem.“ (Crash-Vorboten: Große Verluste für Volksbanken und Sparkassen – düsterer Ausblick für 2023)

Hedgefonds warnt vor Zeitbombe: Die Finanzwelt sitzt auf einem Pulverfass

Den Märkten droht möglicherweise der Super-GAU: Ein Fondsmanager warnt vor einer Rezession und einem Börsencrash, der die Entwicklungen von 1929 in den Schatten stellen könnte. Sein Hedgefonds hat prominente Unterstützung durch den Finanzforscher und „Black Swan“-Autor Nicolas Taleb

Die Hedgefondsgesellschaft Universa Investments wird von dem Finanzautor Nassim Taleb beraten. Der ehemalige Optionshändler wurde überregional bekannt nach der Veröffentlichung seines Buches „Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“ im Jahr 2007. Die Finanzkrise von 2008 hatte Taleb vorhergesagt. Dass die Märkte in den kommenden Monaten und Jahren erneut vor großen Herausforderungen stehen, hält der Experte nun nicht für komplett unwahrscheinlich.

Massive Verschuldung könnte Zeitbombe zünden

Mark Spitznagel, Chief Investment Officer des Unternehmens von Universa Investments, hat unlängst einen Brief an Investoren verschickt, in dem er die Aussichten der Finanzmärkte wenig optimistisch beurteilt. „Es ist objektiv die größte Zeitbombe in der Finanzgeschichte – größer als Ende der 1920er Jahre und wahrscheinlich mit ähnlichen Auswirkungen auf den Markt“, zitiert Bloomberg aus der Investorenmitteilung des Experten.

Bereits im vergangenen Jahr warnte er vor einem „katastrophalen Marktversagen“, wenn es zu einem Platzen der Kreditblase kommen sollte. In seinem aktuellen Schreiben nimmt er darauf erneut Bezug und kritisiert speziell den hohen Verschuldungsgrad in der gesamten Weltwirtschaft, der verheerende Schäden anrichten könnte:

„Die Korrektur, die einst natürlich und gesund war, ist zu einem ansteckenden Inferno geworden, das das gesamte System zerstören kann“, erklärt er. Seiner Ansicht nach sei die Welt „heute einfach zu stark gehebelt, das Schuldenkonstrukt ist einfach zu groß.“

Werbung für seinen Hedgefonds

Anlegern will Spitznagel in diesem Zusammenhang ein Investment in seinen Hedgefonds Universa Investments schmackhaft machen. Das Unternehmen hat einen Fokus auf Risikominderung und bietet auch einen Fonds an, mit dem man sich gegen Black-Swan-Ereignisse absichern kann.

Die Strategie seines Hedgefonds könnte Spitznagel zufolge eine durchschnittliche Rendite von 402 Prozent auf das investierte Kapital erbringen, wenn der S&P 500 innerhalb eines Monats zehn Prozent verliert. 10.251 Prozent Rendite wären drin, wenn es einen Indexabsturz um 30 Prozent gäbe. „Dieses Auszahlungsprofil ist die Kernkompetenz der Universa“, so Spitznagel. „Wir haben es jahrzehntelang verfeinert.“

Hätten Anleger zwei Prozent ihres Portfolios in Universa investiert, läge die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in den letzten fünf Jahren bei 10,4 Prozent, zitiert Bloomberg weiter.

Damit wären Investoren aber schlechter als der Markt gefahren. In den letzten fünf Jahren bis 30. Januar 2023 hat der S&P 500 mehr als 55 Prozent zugelegt, so Bloomberg.

Sorge um globale Verschuldung teilen andere Experten

Dessen ungeachtet zeigten sich unlängst auch andere Marktexperten über die hohe globale Verschuldung besorgt. Unlängst warnte Starökonom Nouriel Roubini ebenfalls vor einer massiven Schuldenkrise.

Auch in seinem Buch „Megathreats: 10 Bedrohungen unserer Zukunft – und wie wir sie überleben“ nahm er nochmals Bezug darauf und erklärte, die Wirtschaft sei durch eine Schuldenkrise, Staats- und Firmenpleiten, eine demographische „Zeitbombe“, billiges Geld sowie eine unvermeidliche Stagflation bedroht.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 09.02.2023