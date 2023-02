Whistleblower berichtete bereits 2016 von einer Pandemie und einem Krieg mit Russland

Im September 2008 veröffentlichte der Whistleblower bzw. das Opfer von geheimdienstlichen Mind-Control-Programmen mit dem Namen James Casbold aka Michael Prince sein Werk »Buried Alive«.

Der Brite Michael Prince schreibt als ehemaliger MI6- und US-Army-Angehöriger von Enthüllungen über Operationen der geheimen Weltregierung, bei denen streng geheime NSA-Gedankenkontroll-Operationen eingesetzt wurden.

Eines davon war Projekt Mannequin, wobei Prince dieser Indoktrination von Kindheit an ausgesetzt war. Erst durch gezielte De-Programmierung begannen erstaunliche Erlebnisse in sein Bewusstsein zurückzukehren, nachdem ihm mehrmals die Erinnerungen gelöscht worden waren.

Daraufhin veröffentlichte er ab 2007 verschiedene Informationen im Internet und unternahm Anstrengungen, seine Lebensgeschichte zu veröffentlichen. Von Jason Mason

Man hat versucht, ihn anschließend zu diffamieren und verbal zu attackieren – eine Agenda, die von Regierungs-Desinformanten und professionellen Internet-Skeptikern auf Blogs und in sozialen Medien übernommen und eingesetzt wird, sobald jemand der tatsächlichen Wahrheit entsprechende, streng geheime Daten präsentiert.

Im Fokus dieser gefährlichen Enthüllungen stehen die Pläne einer Neuen Weltordnung. Die irdische „Elite“, auch bekannt als Deep State, betreibt ein Netz von geheimen militärischen Untergrundbasen und Tunnelsystemen, die sich unterirdisch über den ganzen Planeten erstrecken.

Laut Michael Prince existieren mehr als 400 solcher geheimen militärischen Untergrund-Komplexe, die weltweit miteinander verbunden sind. In solchen Basen kommt hochfortschrittliche Technologie zum Einsatz, die den herkömmlichen im zivilen Sektor eingesetzten Geräten um Jahrzehnte oder gar um Jahrhunderte voraus ist.

Das betrifft Gedankenkontrolle, Unsichtbarkeit, Anti-Gravitation, Freie Energie, Verjüngungs-Technologie, Seelen-Transfer-Technologie, Zeitreisen, Raum-Portale und fortschrittliche medizinische Technologie, die jede Krankheit heilen kann. (Hat der Dritte Weltkrieg begonnen?)

Michael Prince schreibt, dass diese Geräte sich seit vielen Jahren in den Händen der Neuen Weltordnung und ihrem Militär befinden. Die Öffentlichkeit wird getäuscht und denkt, dass sie in einer Welt der Demokratie lebt, während in Wahrheit die Repräsentanten der Massenmedien, der Politik oder der Wirtschaft im Auftrag der NWO aktiv sind und die souveränen Nationen der Welt zerstören, um eine Neue Weltordnung eines totalitären Kontrollsystems einzuführen.

Die vielleicht wichtigste Agenda betrifft die Verringerung der globalen menschlichen Population um rund 85 Prozent oder mehr. Das soll durch Kriege, Impfstoffe, Chemtrails, selbsterzeugte Naturkatastrophen oder im Labor kreierte Krankheitserreger möglich werden. Rund 500 Millionen Menschen sollen in naher Zukunft übrig bleiben und der NWO dienen, deren Repräsentanten gerade unter Hochdruck daran arbeiten, ihre Ziele umzusetzen.

Darüber hinaus sollen bald alle Menschen der Welt einen implantierten Mikrochip erhalten und von einem globalen computerbasierten Kontrollsystem rund um die Uhr kontrolliert und gesteuert werden. Dieses System arbeitete mit Künstlicher Intelligenz und wird als „das Biest“ bezeichnet.

Jeder, der in Zukunft versucht, sich diesem totalitären System zu widersetzen, soll durch Geheimdienst-Agenten und Methoden des technotronischen Stalkings und Bestrahlung mit tödlichen Energien lautlos ermordet werden, indem man das Nervensystem von Zielpersonen anvisiert, welches dann aufhört zu funktionieren, woraufhin die Person unter „gewöhnlichen Umständen“ stirbt.

Mit diesem technologischen Netz wird ebenfalls versucht, die Frequenzen von Liebe, Spiritualität und Erleuchtung zu blockieren, die derzeit verstärkt auf unseren Planeten einströmen, weil uns eine seit langer Zeit angekündigte große Transformation bevorsteht.

Wir leben somit in aufregenden und gefährlichen Zeiten und müssen versuchen, diese Frequenzen zu stören, um den Aufstieg zu meistern.

Nun mag man als kritischer Leser meinen, dass schon viel behauptet wurde, und vieles von den Whistleblowern nie bewahrheitet hat. Genau deshalb ist es bemerkenswert, dass dieser Michael Prince im Jahre 2016 ein paar erstaunliche Aussagen getroffen hat.

In meinem ersten Buch »Mein Vater war ein MiB« hatte ich wie beschrieben diese Passage auf S. 178 abgedruckt.

Michael Prince gab die vier Stufen bekannt, die in den kommenden Jahren zur Neuen Weltordnung führen sollen:

1. Weltweiter Zusammenbruch der Börsen und Märkte als die erste Hauptattacke auf die Weltpopulation.

2. Eine von Arabern unterstützte und von Russland ausgeführte Invasion der USA und Großbritanniens als Auslöser für den Dritten Weltkrieg.

3. Ein breitgefächerter Biowaffenangriff auf die Weltpopulation und die Rückkehr der Pest-Situation.

4. Das Ganze wird getoppt von einer False-Flag-Alien-Invasion, ausgeführt von den Illuminati und negativen ETs.

Am 8. September 2006 bekam Michael Prince eine E-Mail von einem Kontaktmann, einem Freimaurer vom 33. Grad des Schottenritus, der weitere Details zu diesen Plänen enthält:

„Lieber Michael, das Komitee der Majorität wurde aus den Illuminati gewählt. Es werden nun letzte Pläne für ein falsches Armageddon-Szenario ausgeführt. Beobachte den Iran und Pakistan. Das ‚Armageddon’ soll im Mittleren Osten ausbrechen. Währenddessen attackieren Lord Rothschild und seine Loge das US-Finanzsystem.

Der Plan, wie ich ihn verstehe, ist eine simultane Finanzattacke, dann ein Krieg mit Russland durch den Iran und Israel, dann ein Vogelgrippevirus über die USA. Implantierbare Mikrochips sind natürlich in Impfstoffen enthalten, hergestellt in der Schweiz von der Rockefeller-Company. Falls die Lichtarbeiter auftauchen (Plejadier) – was erwartet wird –, wird ’Project Bluebeam’ initialisiert, also die falsche ET-Invasion. Ihnen zu Diensten, Ihr XXX.“

Das ist erstaunlich, nicht wahr? Wie man an der aktuellen Weltlage ablesen kann, hat sich viel von dieser Vorankündigung bereits erfüllt. Die Corona-P(l)andemie hat ihr Übriges getan, die Märkte und Börsen zu schwächten und die Inflation anzufeuern.

Die Konfrontation von Russland mit den USA und England ist in vollem Gange, und auch der angekündigte Angriff auf die Weltbevölkerung mit neuartigen Bio-Waffen aus dem Labor scheint bereits ausgeführt zu werden.

Allein die False-Flag-Alien-Invasion steht noch aus, obwohl prominente UFO-Forscher darauf hinweisen, dass die offizielle UFO-Offenlegung in den USA den ersten Schritt dazu darstellen könnte.

In Wahrheit wird unser Planet von lichtvollen außerirdischen Wesen wie den Plejadiern überwacht, die versuchen, die Zielsetzungen der NWO aufzuhalten.

Ein Geschehnis, auf das die NWO-Elite hinarbeitet, ist das Eintreten der biblischen Schlacht von Armageddon, die in der Bibel bei Hesekiel angekündigt wird. Im Grunde handelt es sich um eine Strategie des Bösen, um den Schöpfungsplan zunichtezumachen. Deshalb soll es in der angekündigten Endzeit zu einer Rückkehr von Christus kommen, wenn der finale Weltkonflikt entbrannt ist.

Die Schlacht von Armageddon soll im Mittleren Osten stattfinden, wenn der prophezeite Antichrist als Oberhaupt der einen Weltregierung in Jerusalem regieren wird.

Jeder Weltbürger soll in dieser Zeit eine eigene globale Identitätsnummer erhalten, die absolut notwendig sein wird, um Arbeit zu erhalten. Jeder, der diese Nummer nicht annehmen wird, wird als subversives Element oder gar als Staatsfeind eingestuft werden. Russland spielt in dieser Prophezeiung eine wichtige Rolle in Bezug auf den Dritten Weltkrieg.

Bei Hesekiel 38:18-23 ist von einem Angriff auf Israel in den letzten Tagen die Rede. Die Nation „Gog“ soll gegen das Land Israel vorgehen, woraufhin schwere Erdbeben auftreten und sämtliche Gebäude und Mauern einstürzen sollen.

Es soll zu Pestilenz und Blutvergießen kommen, dann zu flutartigen Regenfällen, Hagel und Feuerstürmen. Die konkurrierenden Armeen sollen schließlich von himmlischen Heerscharen zerstört werden, woraufhin ein tausendjähriges Friedensreich auf Erden entsteht.

Erleben wir gerade den Beginn dieser Endzeit und spielt das UFO-Phänomen dabei eine zentrale Rolle?

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 09.02.2023