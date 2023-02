Globalisten eröffnen Dubais erste luxuriöse KI-Lounge, inspiriert von den Illuminaten, während sie ihre Neue Weltordnung enthüllen!

Teile die Wahrheit!

Der Illumanti-Insider Leo Zagami berichtet:

Die sogenannte „Illuminati-Verschwörung“ materialisiert sich endlich jeden Tag vor unseren Augen, eine Monstrosität nach der anderen, dank despotischer Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum, wie ich in Band 7 meiner Confessions geschrieben habe.

Schließlich sprechen wir die Kritiker an, die die „Illuminati-Verschwörung“ jahrelang als „zufällige Erfindung“ und „weit hergeholte Paranoia“ bezeichneten, die „mit einer spielerischen Fiktion in den 1960er Jahren begann“ dank Schriftstellern wie Robert Anton Wilson, wie ich ausführlich in Band 8 meiner Confessions erkläre, endlich ihre Dummheit und Bigotterie in ihren falschen Behauptungen sehen können, da dies kein Schabernack mehr ist, ein Schwindel, der während des Sommers der Liebe von der sogenannten Diskordischen Bewegung zusammengestellt wurde, sondern eine gefährliche Realität, die die Gesellschaft ruiniert.

„Es ist ein idealistisches Mittel, um Menschen dazu zu bringen, zu den suggerierten Realitäten aufzuwachen, in denen sie leben“, schrieb David Bramwell, der zusammen mit Wilson und einem der Autoren der Principia Discordia, des ersten veröffentlichten „Diskordischen religiösen Textes“, dass die Welt zu autoritär, zu eng, zu verschlossen, zu sehr kontrolliert wird“, und wollten aus diesem Grund wieder etwas Chaos in die Gesellschaft bringen, um die Dinge aufzurütteln, und „das ging über die Verbreitung von Desinformation. Fehlinformationen über alle Portale zu verbreiten – durch die Gegenkultur, durch die Mainstream-Medien, mit welchen Mitteln auch immer.

Und sie entschieden, dass sie das zunächst tun würden, indem sie Geschichten über die Illuminaten erzählten.

Aber ist das wahr? Wie ich in Band 8, From the Rise of the Antichrist to the Sound of the Devil and the Great Reset, erklärt habe, war Robert Anton Wilson ein echter Eingeweihter in Illuminati-Sekten wie dem Ordo Templi Orientis mit Freunden in der C.I.A., keine lose Kanone oder ein Hippie, der einfach nur Spaß haben will.

Der amerikanische Autor, Futurist, Psychologe und selbsternannte agnostische Mystiker Wilson beschrieb seine Arbeit als „Versuch, konditionierte Assoziationen aufzubrechen, die Welt auf neue Weise zu betrachten, mit anderen Perspektiven, die als Modelle oder Karten anerkannt werden, und niemand Modell zur Wahrheit erhoben.“

Sein satanisches Ziel war es, „zu versuchen, die Menschen in einen Zustand des allgemeinen Agnostizismus zu bringen, nicht in einen Agnostizismus gegenüber Gott allein, sondern in einen Agnostizismus gegenüber allem“. (Ratzingers Trauermesse und die Nummer 23 in der Illuminati-Synchronizität – der Tiefe Staat zwang Papst Benedikt zum Rücktritt)

Denken Sie daran, dass für Satan, der den Agnostizismus fördert, eine Ansicht, dass die Existenz Gottes, des Göttlichen oder des Übernatürlichen, unbekannt oder unerkennbar ist, eine Priorität bei der Entstehung war … was ich in Band 8 als die „Ideologie des Antichristen“ beschreibe.

Die Dinge ändern sich jedoch jetzt und während wir uns dem Jahr 2030 nähern, manifestieren sich die wahren Illuminaten endlich und zeigen der Welt ihre teuflischen Absichten, und im vergangenen November eröffneten sie sogar öffentlich ihre allererste revolutionäre KI- und technologiegesteuerte exklusive Lounge im V Habtoor Hotel in Dubai.

UAE News 247 beschreibt die Bar als:

„Geplant, ein einzigartiges Restaurant, Bar und Lounge zu werden“, das „die Inspiration und Mystik von ‚The Illuminati‘ verkörpert – einer exklusiven Gesellschaft, die im 18. Jahrhundert in Deutschland gegründet wurde. Vom Essen über das Dekor bis hin zum Lounge-Konzept; Das gesamte Restaurant soll seine Gäste in eine Welt faszinierender Erlebnisse entführen, die die Grenzen zwischen Mythos und Realität verwischen.

Zu den einzigartigen Merkmalen gehört ein Elite-Club ‚Illuminati Society‘, der vollständig durch einen passwortgeschützten Eingang gesichert ist, der den Weg zu aufregenden, von Wand zu Wand reichenden 360-Grad- und 3D-kartierten immersiven Räumen ebnet.“

Apropos Konzeptlounge; Mehmat Ohran, General Manager von Illuminati, sagte:

„Die VAE sind dafür bekannt, ein anspruchsvolles Publikum zu haben, das bereit ist, mit Lifestyle-Erlebnissen zu experimentieren. Um hyperpersonalisierte Dine-in-Auswahlmöglichkeiten zu schaffen, haben wir Illuminati geschaffen, das kulinarische Fusionen serviert, um die Welt auf Ihren Teller zu bringen, zusammen mit einem erhabenen Ambiente, das das Erlebnis ergänzt.

Bei Illuminati bemühen wir uns, es zu einem unvergleichlichen futuristischen kulinarischen Erlebnis zu machen, um Dubai weiter auf die globale Landkarte für surreale kulinarische Erlebnisse zu bringen.

Hier mit den ursprünglichen Illuminaten, die sich in jedem Aspekt dieser Konzeptlounge manifestieren, dem Essen, der Einrichtung, der Technologie und dem Service; alles über Illuminati wird eine fesselnde Erfahrung sein.“

Während viele Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten die KI-Technologie auf moderatere Weise angenommen haben, hat Illuminati Elemente, die sich in jedem Angebot widerspiegeln, was einmal mehr beweist, wie die Eliten KI, auch bekannt als Cyber ​​Satan, als ihr ultimatives Kontrollwerkzeug einführen wollen, das als etwas Cooles und Benutzerhaftes maskiert, freundlich sein soll.

UAE News 247 schreibt:

„Die 3D-kartierten Wände werden sich täglich verändern, um zu verschiedenen Themen und LED-verzierten Wänden in Speisesälen zu passen, die als bezaubernde Kulissen dienen sollen. VIP-Pods verfügen über KI-unterstützte Touchscreen-Tische mit Menü-, Bestell- und Zahlungsoptionen, um ein bequemes und problemloses Speiseerlebnis zu bieten.

Die Speisekarte, das Straßenbild, die Displays und die Unterhaltung an Bord gehen über das Übliche hinaus, um Pracht zu schaffen. Maßgeschneiderte Food-Fusionen von Gastronomieexperten, innovative Molekularmixologen an der Bar, hauseigene Shisha-Kreationen, innovative Cocktails und Mocktails, die von Weltklasse-Mixologen zusammengestellt wurden, um Getränken eine künstlerische Perspektive zu verleihen; sind nur einige der vielen exquisiten Angebote bei Illuminati.“

Mehmet sagte, dass er die einzigartigen Merkmale der Illuminaten weiter ausbaue; „Bei Illuminati möchten wir, dass unsere Gäste das Unerwartete erwarten.

Wenn Sie leidenschaftlich gerne essen und gerne neue Dinge ausprobieren, dann werden Sie die Fusionsküche in unserem Restaurant lieben. Die Speisekarte bietet Gerichte, die von der rätselhaften Geschichte der ursprünglichen Illuminati-Gesellschaft inspiriert sind, und das Dekor soll ein Gefühl von Mysterium und Intrigen hervorrufen.

Unsere Köche beherrschen die Kunst der Food-Fusion, achten aber auch auf Details bei der appetitlichen Mischung von Geschmäckern und Anrichten. Zur Unterhaltung werden realitätsferne Darbietungen von zertifizierten Luftakrobaten, weltberühmten Resident-DJs und Live-Auftritten an Ihrem Tisch, ein hyperpersonalisiertes Dine-in-Erlebnis mit Sicherheit neu definieren.

Die vermeintliche Brillanz der Illuminaten „beschränkt sich nicht auf die Essensfusion und das Ambiente, aber jeder Zentimeter der 15.000 Quadratfuß großen, gut gestalteten Räume steht im Rampenlicht der Mystik“, dieser gefährlichen falschen „Mystik“, die auf den mittlerweile legendären Illuminati von Adam Weishaupt basiert.

Mit den übertriebensten Burlesque-Kostümen der Entertainer und hochklassigen Bediensteten, der 440-Hz-Musik, gemischt von welterneuerten DJs mit Themen, die ihre Kunden beeinflussen, und den sogenannten „innovativen“ globalen Küchenaromen; trägt es zu einem einzigartigen Erlebnis bei, in dem die globalistische Elite endlich den Namen Illuminati trägt und ihr wahres Gesicht zeigt.

Die Bar befindet sich im 1. des V Habtoor Hotels, Sheikh Zayed Road; „das revolutionäre kulinarische Erlebnis“ bei Illuminati öffnete letztes Jahr seine Türen, um „sein Publikum zu faszinieren“, denn wie ich in Band 8 erkläre, war „Franz Anton Mesmer (1768-1815), ein Gelehrter der esoterischen Wissenschaften, berühmt für seine Theorien und Experimente über tierischen Magnetismus (bekannt als Mesmerismus), ein Vorläufer der modernen Hypnose“ und „Gründer der Society of Universal Harmony, einem freimaurerischen Orden in sieben Graden“, dessen Arbeit den Gründer der Illuminaten sowie eines ihrer angesehensten Mitglieder, Wolfgang Amadeus Mozart, inspirierte.

…

