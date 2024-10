Die Unterhaltungsindustrie ist in Aufruhr, da eine FBI-Untersuchung zum Sex- und Drogenskandal um Sean „Diddy“ Combs mit Minderjährigen einige der mächtigsten Namen in Unterhaltung, Sport und Politik zu entlarven droht.

Hunderte Prominente, CEOs und Mitglieder der politischen Elite versuchen mit Hochdruck, ihre Spuren zu verwischen, ihre digitalen Fußabdrücke zu löschen und sich von dem wachsenden Skandal zu distanzieren.

Im Zentrum dieses Sturms stand der 31-jährige One Direction-Star Liam Payne, der laut Aussagen seiner engsten Vertrauten bereit war, einige der größten Namen der Branche anzuprangern.

Doch in einer Welt, in der Geheimnisse eine Währung sind, schrecken die Mächtigen vor nichts zurück, um jeden zum Schweigen zu bringen, der den Mut hat, seine Meinung zu äußern.

Die Nachricht vom Tod Liam Paynes in Buenos Aires schockierte diese Woche die Welt. Mit gerade einmal 31 Jahren schien der ehemalige One Direction-Künstler und erfolgreiche Solokünstler alles zu haben – eine Reihe von Nummer-Eins-Hits, Ruhm und begeisterte Fans. Doch sein plötzlicher Tod hinterlässt bei vielen mehr Fragen als Antworten.

Aber wie bei vielen tragischen Todesfällen von Prominenten steckt auch hinter dieser Geschichte mehr. Viel mehr. Liam Payne war, wie andere Stars, die vor ihrer Zeit starben, angeblich bereit, ein Geheimnis zu lüften, das die Unterhaltungsindustrie lange Zeit zu verbergen versuchte: einen elitären Pädophilenring, der im Herzen Hollywoods und der Musikindustrie operiert.

Und wie bei so vielen anderen, die es gewagt haben, ihre Meinung zu äußern, wurde Paynes Tod von den Medien schnell abgetan. Unbewiesene Behauptungen über Drogen- und Alkoholmissbrauch wurden dazu benutzt, seinen Namen in den Schmutz zu ziehen und von den wahren Vorgängen hinter den Kulissen abzulenken. („Pussycat Dolls“-Sängerin sicher: Es werden mächtigere Männer als Diddy fallen – Rapper soll K.-o.-Tropfen ins Babyöl gemischt haben)

Während die Welt die schockierende Nachricht seines Todes verarbeitete, begannen Gerüchte zu kursieren. Freunde und enge Vertraute Paynes begannen ihre Befürchtungen auszudrücken, dass er von mächtigen Kräften zum Schweigen gebracht worden sei – eben jener Elite, die er bereit war zu entlarven.

Ein kürzlicher Beitrag auf Liam Paynes Instagram enthielt Symbole, die den vom FBI identifizierten Codewörtern für Pädophile ähnelten.

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 17, 2024

Payne was seen destroying his laptop in the hotel lobby before he „fell“ out of his window. pic.twitter.com/RtpHwTAOiz

A bizarre post on Liam Payne’s Instagram featured symbols which looked similar to FBI-identified pedophile code words.

Payne hatte Zugang zu allen hochkarätigen Partys und mischte sich unter die Elite, die nun in Angst und Schrecken verfällt und entschlossen ist, jeden zum Schweigen zu bringen, der bereit ist, über ihre Verbrechen zu sprechen.

Jeder weiß, dass es als perfektes Verbrechen gilt, jemanden von einem Gebäude zu werfen – der offizielle Grund dafür ist ein Schädel-Hirn-Trauma und solange keine Kameras laufen, stellt niemand weitere Fragen.

Doch Liam Paynes Tod war kein Unfall. Neuere Beweise deuten auf etwas viel Düstereres hin: Payne war ins Fadenkreuz einer angeblich von Combs geleiteten Geheimorganisation geraten.

Diese zwielichtige Gruppe soll Prominente durch Erpressung, Drohungen und Zwang kontrollieren und ihren Einfluss nutzen, um deren Schweigen zu erzwingen.

FBI-Ermittler haben verschlüsselte Nachrichten auf Paynes Telefon entdeckt, die zeigen, dass er zu zwielichtigen Geschäften und zum Schweigen gezwungen wurde und in ständiger Angst um sein Leben lebte.

Payne vertraute Freunden an, dass er sich in den Tagen vor seinem Tod gefangen, beobachtet und verängstigt fühlte.

Augenzeugen aus dem Hotel Casa Sur berichten, dass Liam Payne kurz vor seinem Tod beim Lesen von E-Mails äusserst aufgebracht gewesen sein soll. Offenbar habe er in der Lobby auf seinem Laptop Nachrichten gecheckt, als er plötzlich aufsprang, seinen Computer auf den Boden warf und schrie: «Dieser Dreckskerl!»

Der Inhalt der E-Mail, die ihn so aufregte, ist nicht bekannt. Doch sie könnte von seiner Plattenfirma Capitol Records gestammt haben, die ihn laut «Daily Mail» zwei Tage vor seinem Tod rauswarf. 2016 unterzeichnete Liam Payne beim Label einen Vertrag und soll eine immense Vorauszahlung bekommen haben, die er mit den Verkäufen nicht wieder einspielte. Der Rauswurf fand noch vor der Veröffentlichung seines zweiten Albums statt.

Auch soll Liam Paynes PR-Berater Anfang Monat gekündigt haben. «Von Liams Musikkarriere, die er seit seinem Solo-Debüt vor acht Jahren aufgebaut hatte, war am Schluss nicht mehr viel übrig. Das muss schrecklich für ihn gewesen sein», behauptet die Quelle.

Als Liam Payne nach seinem Wutausbruch von einem Hotelgast angesprochen wurde, grunzte er erst nur und sagte dann: «Ich war mal in einer Boyband. One Direction hat mich kaputtgemacht!» Danach habe er seine Sachen zusammengepackt und sei mit dem Aufzug in sein Zimmer gefahren, berichtet der Informant weiter.

Die letzten Frauen, die Liam Payne vor seinem Tod traf, waren die zwei Escortdamen Aldana S. und Lucila G., die vom Sänger in sein Hotelzimmer eingeladen worden sein sollen. Sie kamen am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Hotel Casa Sur an und sollen bis 16 Uhr im Zimmer geblieben sein. Eine Stunde später stürzte Liam Payne vom Balkon.

Bevor die zwei Frauen das Hotel verliessen, kam es in der Lobby offenbar zum Streit um Geld. Der Hotelgast Michael Fleischmann berichtete der Zeitung «Sun», worum es ging. «Ich gebe dir 20’000 Dollar, nur weil ich es kann. Ich habe 55 Millionen Dollar und ich helfe gerne Menschen», soll Payne geschrien haben. Die Mutter des US-amerikanischen Gastes beschreibt die Szene als beklemmend. «Es sah so aus, als ob sich die Frauen in seiner Gegenwart sehr unwohl fühlten und ein wenig ängstlich waren.»

Die Escortdamen sind nun wichtigen Zeuginnen. «Aldana und Lucila sind am Boden zerstört wegen der Ereignisse, nachdem sie das Hotel verlassen haben», sagt eine Quelle zur «Sun». Sie sollen mit den Behörden kooperieren und «die Ermittlungen so gut wie möglich unterstützen».

Die Autopsie soll „das Vorhandensein der Droge der Klasse A nachgewiesen“ haben , wie argentinische Medien berichten. Trotz der festgestellten Kokain-Spuren bleibe die genaue Todesursache von Liam Payne unklar. Die Polizei in Buenos Aires hat die Ermittlungen noch nicht offiziell kommentiert, und weitere Testergebnisse stehen aus. Das Pulver aus dem Hotelzimmer des Sängers wurde ebenfalls untersucht, doch polizeiliche Tests sollen „kein eindeutiges Ergebnis“ erbracht haben.

In der Zwischenzeit sei Liams Vater, Geoff Payne, nach Argentinien gereist, um die Rückführung des Körpers seines Sohnes nach England zu beschleunigen. Er wurde jedoch darüber informiert, dass dies bis zu zwei Wochen dauern könnte, bis die Todesursache wissenschaftlich bestätigt ist.

Berichte deuten darauf hin, dass VIP-Drogenhändler eine Rolle in Liams Tod gespielt haben könnten. Zwei Mitarbeiter des Casa Sur Hotels, in dem Liam starb, werden verdächtigt, ihm Drogen geliefert zu haben. „Es waren zwei Typen im Hotel, die Liam Drogen gaben. Sie schickten Taxis los, um Pakete für ihn abzuholen.“, so ein enger Freund von Liam, laut „ mirror.co.uk “. „Einer der Männer arbeitete in der Reinigungsabteilung. Nachdem Liam gestorben war, bemerkten sie, dass ein Taxi zur Privatadresse der Reinigungskraft geschickt worden war. Der Hotelmanager fragte ihn, warum das Taxi zu seinem Haus gefahren sei, und als er keine Erklärung abgeben konnte, wurde er gefeuert.“

Offenbar wollte Liam Payne gar nicht mehr in Argentinien, sondern längst in den USA sein. Doch sein Visum soll wegen Drogenmissbrauchs annulliert worden sein, woraufhin der Musiker in Buenos Aires festsass – das behauptet zumindest ein Freund von Payne gegenüber der «Daily Mail».

Besonders tragisch: Das US-Visum von Liam Payne wurde von der Botschaft doch noch genehmigt, und sein Pass mit dem gültigen Stempel hätte ihm am Freitag übergeben werden sollen. Doch da war der Sänger bereits tot.

